साप्ताहिक

Premium|Geothermal Energy India : लडाखमध्ये भारताचा पहिला भूऔष्णिक ऊर्जा प्रकल्प; स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल

Renewable Energy Ladakh : लडाखमधील पुगा व्हॅली येथे भारताचा पहिला भूऔष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारला जात असून, त्याद्वारे निसर्गातील उष्णतेपासून शाश्वत वीजनिर्मिती केली जाणार आहे.
Geothermal Energy India

Geothermal Energy India

esakal

डॉ. श्रीकांत कार्लेकर
Updated on

प्रकल्पाचे उद्दिष्ट भारताला जागतिक भूऔष्णिक नकाशावर आणणे हे आहे. यामुळे लडाखच्या महत्त्वपूर्ण भूऔष्णिक क्षमतेचा, अंदाजे २०० मेगावॉटचा वापर करून निर्माण होणारी शाश्वत ऊर्जा भविष्यात उपयोगात आणता येईल. प्रकल्प आता अतिशय काळजीपूर्वक प्रगती करत आहे. तांत्रिक अडचणींवर मात करून भारताचा पहिला मोठा भूऔष्णिक उपक्रम म्हणून त्याची क्षमता दाखवून देत आहे.

Loading content, please wait...
Ladakh
environment
Tourisim
Energy

Related Stories

No stories found.