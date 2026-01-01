Premium|Geothermal Energy India : लडाखमध्ये भारताचा पहिला भूऔष्णिक ऊर्जा प्रकल्प; स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल

प्रकल्पाचे उद्दिष्ट भारताला जागतिक भूऔष्णिक नकाशावर आणणे हे आहे. यामुळे लडाखच्या महत्त्वपूर्ण भूऔष्णिक क्षमतेचा, अंदाजे २०० मेगावॉटचा वापर करून निर्माण होणारी शाश्वत ऊर्जा भविष्यात उपयोगात आणता येईल. प्रकल्प आता अतिशय काळजीपूर्वक प्रगती करत आहे. तांत्रिक अडचणींवर मात करून भारताचा पहिला मोठा भूऔष्णिक उपक्रम म्हणून त्याची क्षमता दाखवून देत आहे..भारतात लडाखमध्ये पहिला भूऔष्णिक (Geothermal) ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. ७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी हा भारतातील पहिला भूऔष्णिक ऊर्जा प्रकल्प स्थापन करण्यासाठीचा एक करार जाहीर करण्यात आला होता. या प्रकल्पात लडाखमधील लेहपासून १७० किलोमीटर पूर्वेला असलेल्या पुगा येथील नैसर्गिक उष्णोदकाच्या फवाऱ्यांच्या (Geyser) क्षमतेचा वापर करून घेण्यात येईल. ऑगस्ट २०२५च्या अहवालांवरून असे दिसून येते, की स्वदेशी कौशल्याचा वापर करून पहिल्या विहिरीसाठी ४,३०० मीटर उंचीवर खोदकाम करून केलेल्या विहिरीचे काम पूर्णत्वाच्या जवळ आले आहे.पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखाली खडक आणि द्रवपदार्थात असलेल्या ऊर्जेला भूऔष्णिक ऊर्जा (Geothermal Energy) म्हणतात, ती १०० टक्के स्वच्छ आणि अक्षय्य ऊर्जास्रोत आहे. भूऔष्णिक ऊर्जा ही अशी ऊर्जा आहे, जी पृथ्वीवरील खडकांच्या आणि द्रव पदार्थांच्या खाली आढळते. ही ऊर्जा पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखाली, वितळलेल्या लाव्हारसाच्या खोलीपर्यंत, अनेक किलोमीटरपर्यंत पोहोचणाऱ्या उथळ जमिनीतदेखील आढळते..Premium| Preserving Biodiversity: जल, जंगल आणि जमीन, जीवसृष्टीची जिवंत त्रिमिती.नैसर्गिक स्वरूपात निर्माण होणाऱ्या भूऔष्णिक ऊर्जेपासून वीज मिळविण्यासाठी, भूगर्भातील या ऊर्जेच्या साठ्यांमध्ये दीड किलोमीटर किंवा त्याहून अधिक खोल विहिरी खोदल्या जातात. या विहिरी झोतयंत्र म्हणजे टर्बाइन चालविण्यासाठी वाफेचा आणि गरम पाण्याचा वापर करतात.पुगा हे भूऔष्णिक स्थळ लडाखमध्ये असून, सुमारे ४,४१० मीटर इतक्या जास्त उंचीवर असलेल्या पुगा याच नावाच्या एका सक्रिय जलऔष्णिक (Hydrothermal) दरीत ते स्थित आहे. ही दरी भारतीय आणि युरेशियन या दोन भूगर्भीय भूतबकांची चार कोटी वर्षांपूर्वी जिथे टक्कर झाली होती, ते भाग जोडणाऱ्या, म्हणजे इंडस सूचर झोन (आयएसझेड) या भूसामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागाच्या दक्षिणेस दिसून येते. दरीच्या या सक्रिय भूविवर्तनी (Tectonic) स्थानावरूनच या ठिकाणचे अद्वितीय भूगर्भशास्त्रीय आणि भूरूपशास्त्रीय महत्त्व आपल्या लक्षात येते..पुगा क्षेत्र ‘त्सो मोरारी कॉम्प्लेक्स’ या घुमटाच्या आकाराच्या भूवळीचा (Fold) उंचावलेला अपनतीचा (Anticline) भाग असून, तो फारच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या भूऔष्णिक प्रदेशातील मूळ खडक उच्च दाबाच्या रूपांतरण प्रक्रियेमुळे तयार झाले असून, खोल भूऔष्णिक द्रवपदार्थ आणि ज्वालामुखीजन्य पदार्थांमुळे ते अद्वितीय असे खनिजसमृद्ध खडक झाले आहेत.दरीचा तळ अगदी अलीकडच्या काळात निर्माण झालेला हिमनदीचा गाळ, वाळू, चिकणमाती आणि भरड पदार्थ यांपासून तयार झाला आहे. हे पदार्थ उथळ भूऔष्णिक ऊर्जा साठ्यांच्या निर्मितीसाठी पोषक आहेत. पूर्व-पश्चिम जाणारी सुमारे १५ किलोमीटर लांब आणि एक किलोमीटर रुंद अशी ही पुगाची अरुंद खचदरीसदृश दिसते. दरीतील भूऔष्णिक प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात इथल्या सक्रिय भूभेगांनी किंवा भूभ्रंशांनी (Faults) नियंत्रित केल्या जातात. मुख्य भेगांत पूर्वेकडील वायव्य-आग्नेय दिशेतील ‘झिल्डॅट भूभ्रंश’ आणि पश्चिमेकडील उत्तर-ईशान्य आणि दक्षिण-नैऋत्य दिशेतील ‘कियागोर त्सो भूभ्रंश’ यांचा समावेश होतो. हे दोन्ही भूभ्रंश मुख्य औष्णिक क्षेत्राला उष्णतेचा पुरवठा करतात..या भागातील भूजन्य उष्णतेमागे, दर किलोमीटरला १०० अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त असलेला उच्च प्रादेशिक तापमान कल (थर्मल ग्रेडियंट), पृष्ठभागावरील भूभ्रंश निर्मितीमुळे तयार झालेली घर्षण उष्णता आणि खोलवर झालेला ग्रॅनाइट खडकाचा प्रवेश किंवा सुमारे आठ किलोमीटर खोलीवर खडकाच्या आंशिक वितळण्यामुळे निर्माण झालेली उष्णता या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम असू शकतो, असे अलीकडच्या अभ्यासातून दिसून आले आहे.या प्रदेशातील भूऔष्णिक ऊर्जा असलेल्या भागात दोन मुख्य ऊर्जा साठे असल्याचे भूभौतिकीय सर्वेक्षणाद्वारे लक्षात आले आहे. पहिला साठा म्हणजे - साधारण १६५ अंश सेल्सिअस तापमान असलेला, दरीतील अवसादांचा असंघटित भराव आणि भेगांनी विदीर्ण झालेल्या मूळ खडकामध्ये काहीशे मीटर खोलीपर्यंत असलेला एक उथळ साठा. तसेच, अंदाजे दोन ते पाच किलोमीटर खोलीवर अत्यंत प्रवाही आणि २५० अंश सेल्सिअसपर्यंत उच्च तापमान असलेला, भूऔष्णिक द्रवपदार्थ असण्याची शक्यता असलेला दुसरा खोल ऊर्जा साठा.पुगा या ठिकाणी व्यापक भूऔष्णिक हालचाली दिसून येतात. त्यामध्ये शंभरहून अधिक ८४ अंश सेल्सिअस तापमानाचे गरम पाण्याचे झरे, चिखलाचे तलाव आणि सल्फर, बोरॅक्स व लिथियम, सीझियम आणि रुबिडियम यांसारख्या इतर खनिजांचे विस्तृत साठे समाविष्ट आहेत..Premium|Green Technology: सामान्य माणसं हरित इंधनाचे पर्याय निवडतात, तेव्हा ते सीमोल्लंघन नाही तर दुसरं काय असतं?.अशा महत्त्वपूर्ण क्षमतेमुळे पुगा भूऔष्णिक स्थळ निवडण्यात आले आहे. ओएनजीसीच्या नेतृत्वाखाली भारतातील पहिल्या भूऔष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाच्या संशोधन आणि विकासासाठी एक प्रमुख स्थान आहे. हा प्रकल्प तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाच्या ऊर्जा संशोधन केंद्राद्वारे हाती घेण्यात आला आहे. पुगा, लडाख येथील या प्रस्तावित वीज प्रकल्पांतर्गत, ओएनजीसी, उष्णोदकाच्या फवाऱ्यांतून बाहेर पडणाऱ्या वाफेचा आणि गरम सल्फरच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी ५०० मीटरपर्यंत खोदकाम केले जाईल. यामुळे एक मेगावॅट क्षमतेचा पॉवर प्लांट चालविण्यास मदत होईल. याचबरोबर लडाखचा केंद्रशासित प्रदेश, लडाख स्वायत्त टेकडी विकास परिषद-लेह, तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ ऊर्जा केंद्र यांच्याबरोबर सामंजस्य करारही केले जातील.भारतातील भूऔष्णिक स्थळे हिमालयीन पट्टा, खंबात (गुजरात), सोन-नर्मदा-तापी रेषा (एसएनटी) आणि पश्चिम किनारपट्टी यांसारख्या प्रमुख भूगर्भीय वैशिष्ट्ये असलेल्या भागांत पसरलेली आहेत. यामध्ये पुगा व्हॅली (लडाख), मणिकरण (हिमाचल प्रदेश), तट्टापाणी (छत्तीसगड), बक्रेश्वर (पश्चिम बंगाल), गोदावरी खोरे, ईशान्य भारत आणि रत्नागिरी क्षेत्र (महाराष्ट्र) यांसारख्या प्रमुख ठिकाणांचा समावेश आहे. ही सगळी क्षेत्रे वीजनिर्मितीसाठी भूगर्भातील क्रियाप्रक्रिया आणि गरम पाण्याच्या झऱ्यांवर अवलंबून आहे. उथळ शिलारस (Magma) किंवा खोल मूळ खडक असलेले प्रदेश हे भूऔष्णिक उष्णतास्रोत असलेले आदर्श प्रदेश मानले जातात. भूतबक सीमा असलेले (उदाहरणार्थ, हिमालय) किंवा पृष्ठभागाला भेगा किंवा भूभ्रंश असलेले प्रदेशही (उदाहरणार्थ, खंबातचे आखात) याबाबतीत महत्त्वाचे आहेत. पृथ्वीवरील खोल भेगा अशा गरम द्रवपदार्थांसाठी वाहिन्या म्हणून काम करतात. भूऔष्णिक ऊर्जेतून वीजनिर्मितीसाठी १०० अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त तापमान आवश्यक असते. या प्रकल्पामुळे लडाखमध्ये २४ तास वीजपुरवठा होईल. इथल्या भूऔष्णिक झऱ्यातील गरम पाणी ही जागा गरम करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. पर्यटकांसाठी गरम पाणी असलेल्या जलतरण तलावांची स्थापना करता येईल. या प्रकल्पाची स्थापना स्थानिकांसाठी नवीन रोजगार निर्माण करेल..भूऔष्णिक ऊर्जा ही पृथ्वीच्या गाभ्यातून मिळणारी उष्णता आहे, ती गरम पाणी आणि वाफेच्या भूमिगत साठ्यांमधून मिळवता येते. हा ऊर्जेचा एक स्वच्छ, विश्वासार्ह आणि अक्षय्य पर्याय आहे, तो सातत्याने सातत्यपूर्ण वीज प्रदान करू शकतो. अर्थात तो मिळविण्यासाठी जमीन खोदण्याचा भरपूर खर्च येतो. बहुतेकवेळा हा ऊर्जासाठा पृथ्वीवरील भूतबकांच्या सीमांसारख्या भूगर्भीयदृष्ट्या सक्रिय भागात केंद्रित असतो. ही उष्णता पृथ्वीच्या निर्मितीकाळापासूनच्या किरणोत्सर्गी क्षयातून निर्माण होते आणि ती पृथ्वीच्या अंतरंगात खोलीनुसार वाढत जाते.भूमिगत खडकांच्या रचनेत अडकलेले गरम पाणी किंवा वाफ, गरम, कोरड्या खडकांमध्ये प्रवेश करते. ही वाफ थेट टर्बाइन फिरवते आणि वीज निर्माण करते. भूऔष्णिक ऊर्जेसाठी योग्य ठिकाण शोधताना तिथे भूमिगत पाण्याचा किंवा वाफेचा, उच्च तापमानाचा, कमी खनिजे असलेला साठा आहे का, ते पाहिले जाते.पृष्ठभागाजवळील ज्वालामुखी क्षेत्रे तीव्र उष्णता प्रदान करतात. याकरिता उच्च तापमान असलेले उष्णता प्रवाह अत्यंत महत्त्वाचे असतात. उष्णता साठण्यासाठी आणि ती वाहून नेण्यासाठी जलयुक्त भग्न खडक किंवा जलधारक सच्छिद्र थर आवश्यक असतात. गरम पाण्याचे झरे, उष्णोदकांचे फवारे, धूममुखे (Fumeroles) किंवा गरम वाफ आणि वायूंची छिद्रे किंवा झरे हे अंतरंगातील उष्णता दर्शवतात. सामान्यपणे यांच्याजवळच भूऔष्णिक ऊर्जेचे साठे असतात..सन २०२२मध्ये पुगा नदीप्रवाहात भूऔष्णिक द्रवपदार्थ शिरल्यानंतर हा प्रकल्प रखडला. पर्यावरणीय चिंता निर्माण झाल्या होत्या. परंतु २०२४च्या मध्यात अपग्रेड केलेल्या उपकरणांसह आणि आइसलँड येथील तज्ज्ञांच्या मदतीने पुन्हा ड्रिलिंग सुरू झाले आहे. अतिशय जास्त खर्च, स्थान विशिष्टता, खोदकामातील अडथळे आणि तांत्रिक आव्हाने अजूनही मोठ्या प्रमाणावर असली, तरी आपला देश स्वच्छ ऊर्जेसाठी या विशाल, न वापरलेल्या संसाधनाचा सक्रियपणे सर्वत्र शोध घेत आहे. लडाखमधील पुगा हे त्यापैकीच एक महत्त्वाचे भूऔष्णिक ऊर्जानिर्मितीचे ठिकाण आहे.या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट भारताला जागतिक भूऔष्णिक नकाशावर आणणे हे आहे. यामुळे लडाखच्या महत्त्वपूर्ण भूऔष्णिक क्षमतेचा, अंदाजे २०० मेगावॅटचा वापर करून निर्माण होणारी शाश्वत ऊर्जा भविष्यात उपयोगात आणता येईल. हा प्रकल्प आता अतिशय काळजीपूर्वक प्रगती करत आहे. तांत्रिक अडचणींवर मात करून भारताचा पहिला मोठा भूऔष्णिक उपक्रम म्हणून त्याची क्षमता दाखवून देत आहे.(डॉ. श्रीकांत कार्लेकर पुणेस्थित भूविज्ञान अभ्यासक आणि लेखक आहेत.) 