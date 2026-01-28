Premium|Palash Tree: असा फुलतोस तू पळसा : विज्ञान, काव्य आणि केशरी बहर

डॉ. मंदार दातार वनस्पतींवर कविता कशाला लिहायला हव्यात? वनस्पती स्वतःच तर कविता असतात. त्यांच्याच पानोपानी, पाकळ्यांवर नानाविध रंगांनी लिहिल्या गेलेल्या, गंधांनी हवेवर छापल्या गेलेल्या ‘अबोलीचे बोल’ असणाऱ्या कविता. लक्षावधी वर्षांच्या उत्क्रांतीच्या चक्रातून जातजात जगण्याच्या एका कोणत्या तरी नेमक्या ‘मीटर’मध्ये, नेमक्या वृत्तात चपखल बसलेल्या या सजीव कविता. मात्र आपल्याला जरी निसर्गात सगळे काही ‘जें जें उत्तम, उदात्त, उन्नत, महन्मधुर तें तें’ दिसत असले तरी ते तसे नसते. उत्क्रांतिशास्त्र म्हणते, की उत्क्रांतीचा उद्देश पूर्णत्व गाठणे नसून, त्या त्या स्थितीत उपलब्ध पर्यायांतून सर्वोत्तम निवड करणे हा असतो. निसर्ग प्रत्येक सजीवाला कधीच सर्वगुणसंपन्न करीत नाही, तर केवळ जगण्यासाठी आणि टिकून राहण्यासाठी ‘सक्षम’ करतो. केवळ सक्षम? सर्वगुणसंपन्न नाही? काही झाडांकडे पाहून तुम्हाला हे पटेल का हो? विशेषतः पूर्ण बहरातला पळस ज्यांनी पाहिला आहे त्यांना तरी?.Premium|Marathi Poetry Collection : दीपाली ठाकूरच्या 'प्रहरांच्या अक्षरनोंदी' कवितासंग्रहाचा लयसंपन्न प्रवास.पळस हा भारतभूमीतला एक अप्रतिम वृक्ष आहे. डिसेंबर ते फेब्रुवारी आपल्याकडे जेव्हा तो फुलतो तेव्हा त्याच्याकडे पाहून कवींना, निसर्ग निरीक्षण करणाऱ्यांना अक्षरशः आनंदाचे भरतेच येते. त्याचे किती वर्णन करू आणि किती नको असेच होते. जंगलात वणवा लागल्याचा भास निर्माण करणारा हा ‘फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट’ पाहणाऱ्याला अक्षरशः वेडावून टाकतो. पळसाचे संस्कृतमधले संदर्भ, कालिदासाचे त्याला ते नववधूच्या वस्त्राची उपमा देणे, त्याचे पोपटाच्या चोचीशी साधर्म्य असल्याने पडलेले ‘किंशुक’ हे नाव, त्यावरूनच आलेली बहिणाबाईंची ‘विसरले लाल चोच, राघू गेले कुठे उडी’ ही कविता, पळसाच्या फुलांपासून मिळणारा केशरी पिवळा रंग, त्याच्यावरूनच आलेली ती पळसदरी, पळशी, प्लासी, ढाक ही नावे, पळसापासून रंगवली जाणारी वस्त्रे, ‘पळसाला पाने तीनच’ ही लोकजीवनात रूढ झालेली म्हण, पळसाच्या फुलांचा चहा अशा कितीतरी गोष्टी पळसाच्या संदर्भात बोलल्या, लिहिल्या जातात.पण पळसमोहिनीच्या प्रेमात पडलेल्या तुमच्या-माझ्यासारख्या निसर्गप्रेमींसोबत एखादा उत्क्रांतिशास्त्रज्ञ पळसासमोर उभा राहिला, तर त्याला काय दिसेल? त्यालाही केवळ हे सौंदर्य गुंतवून टाकील की त्याला पळसामधला हा ‘सर्वगुणसंपन्न’ विरुद्ध ‘सक्षम’ हा लढा दिसेल? आणि दिसलाच तर तो त्याला कसा जाणवेल?.निसर्गात पळस जेव्हा फुलतो तेव्हा तो सगळी पाने गाळून फुले फुलवतो. किंबहुना फुलण्याच्या हंगामाच्या थोडे आधीच पळसाचे पाने उतरवणे सुरू होते. त्याच्यावर कळ्या अवतरायला लागल्या, की आसपासच्या वैराण होत चालल्या मुलखात तो एकदम उठून दिसायला लागतो. नलिकेसारख्या फुलांमध्ये भरपूर मकरंद किंवा मधुरस निर्माण केला जातो. फुलांमधल्या या मकरंदापोटीच तर अनेक पक्षी पळसाकडे आकर्षित होतात. जेव्हा आसमंतामधले पाण्याचे स्रोत आटून जातात, पाणवठे माघार घ्यायला लागतात, तेव्हाच या पाण्याच्या कमतरतेच्या काळात हे पळसासारखे वृक्ष फुलतात. मकरंदाचे तीर्थ पक्ष्यांना देणारे हे ‘ओपन एअर ज्यूस बार’ त्या काळात निसर्गातले पाणवठेच होतात. नुसते पाणीच नाही तर भरपूर साखर घातलेले गोड मधुरसाचे पाणी. आणि ‘हा इथेच आहे देखा मधुरस’ याची पक्ष्यांसाठी जाहिरात कोण करते? कशामुळे याच ‘पनघटवर’ हे प्यासे नंदलाल येतात? तर याचे कारण आहे पळसाचा कवी, वैज्ञानिक, चित्रकार यांना आकर्षित करणारा भगवा केशरी बहारदार रंग.पण पळसाचा तो केशरी बहर म्हणजे सौंदर्याची केवळ नुमाइश नसून, तो उत्क्रांतीने खेळलेला एक ‘जुगार’ आहे. उत्क्रांतिशास्त्रात या अशा गोष्टींना ‘ट्रेडऑफ’ म्हणतात. निसर्गात कोणत्याही सजीवाला काहीही फुकट मिळत नाही या तत्त्वानुसार जायचे म्हटले, तर एखादा फायदा मिळवण्यासाठी, एखादे वैशिष्ट्य साकारण्यासाठी दुसऱ्या कुठल्या तरी गोष्टीचा केलेला ‘त्याग’ म्हणजेच विज्ञानातला ‘ट्रेडऑफ’. निसर्गातली सगळी गणिते, सगळ्या आकडेमोडी, हिशेब हे सगळे ऊर्जेच्या चलनात चालतात. एखाद्या ठिकाणी ऊर्जेचा स्रोत वळवणे म्हणजे दुसऱ्या ठिकाणाहून थोडेसे लक्ष हटवणेच असते, ही तडजोड म्हणजे ‘ट्रेडऑफ’. अर्थात प्राणी असोत किंवा वनस्पती यांच्यामध्ये वापरली जाणारी ऊर्जा म्हणजे वनस्पतींनीच प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेद्वारे मिळवलेली ऊर्जा..Premium|Usgaon Dongari : जा परतुनी उडाया ठेवुनी घाव मागे... .तर रणरणत्या उन्हात, आपले स्वतःसाठीचेच अन्न तयार करणारी, त्याउपर संरक्षण देणारी आपली सगळी हिरवीगार पाने गाळून बराच काळ ‘उपाशी’ आणि ‘उघडे’ राहण्याचे धाडस पळस महाराज कसे काय करू शकतात? हे कशासाठी? तर केवळ फुलण्याच्यावेळी पाने असली, तर त्या पानांच्या भाऊगर्दीत आपली बहुमोलाची फुले लपून राहू नयेत म्हणून. परागीभवन करणाऱ्या पक्ष्यांना आपली ही ‘शब्दांच्या पलीकडची’ रंगांची साद स्पष्ट व ठळकपणे आणि तीही ‘शब्दावाचून’ पोहोचावी म्हणून! त्यामुळे बहरलेला पळस ही स्थिती झाडाच्या स्वतःच्या अस्तित्वासाठी जरी ‘परिपूर्ण’ (Perfect) नसली, तरी आपल्या पळस या वनस्पतीजातीचे ‘असणे’ अनंतकाळ टिकवण्यासाठी निवडलेला हा सर्वोत्तम (Optimized) मार्ग आहे. आणि त्यासाठीच आहे हे पक्ष्यांमार्फत करून घेऊन केले जाणारे परागीभवन आणि त्यायोगे होणारे पुनरुत्पादन.पण हा झाला पळसाच्या फुलण्याचे वैज्ञानिक कार्यकारण सांगणारा भाग. मग माझ्यातल्या कवीला हा पळस कसा दिसतो? तर याच भगव्या रंगामार्फत त्वरेने जंगलभर आपल्या फुलण्याचे बुलेटिन पोहोचवणारा पळस, माथ्यावर असणाऱ्या सूर्याच्या तेजाची सोबत करणारा, कधीकधी तर त्या तेजाशी स्पर्धाही करणारा पळस, बुद्धवस्त्राच्या रंगाची भगवी फुले पेहेनणारा पळस, भर उन्हात बघणाऱ्याला सुखाचा सहानुभूतिपूर्ण आनंद देणारा पळस, आपल्या दारात ऋतूंची रंगपंचमी आणणारा पळस, माघाचे बहरलेले हृदय असणारा पळस. तुमचा माझा सगळ्यांचा आवडता पळस..हेच काहीसे मांडणारी आणि एका अर्थाने अतिशयोक्ती अलंकाराचा हात हातात घेत पुढे जाणारी ही वियद् गंगा वृत्तामधली माझी पळसावरची एक मुसलसल गझल. बातमी, रेशमी, मौसमीसारखे क़ाफ़िये आणि ‘होते’ हा रदीफ़ घेऊन लिहिलेली. वियद् गंगा म्हणजे आकाशगंगा. या वृत्तात मराठीत ‘असा बेभान हा वारा’ किंवा ‘कळा ज्या लागल्या जीवा’ अशा काही कविता आहेत. मात्र आपला पळस या वृत्तात अगदी सहज बसून गेला. वियद् गंगेच्या किनाऱ्यावर ‘केहकशा’मध्ये बहरून गेला.असा फुलतोस तू पळसा, त्वरेने बातमी होतेतुझ्यावर लुब्ध ग्रीष्माची नजरही रेशमी होतेभले तो आग पेटवता असू दे सूर्य माथ्याशीतुला बघताच तो निवतो, हवाही मौसमी होतेतुझे सौंदर्य मांडाया नभाचा फलक ही अपुरातुझे दिसणे उतू जाता दिशाही संयमी होतेतुझे चैतन्य माघाचे बहरलेले हृदय आहेतुझ्या फाल्गून रंगांनी ऋतूंची पंचमी होतेतुझ्या वृत्तीत बुद्धाच्या, छटा लक्षावधी वसतीतुझे मार्दव्य ग्रीष्माशी, मुदीतेची हमी होतेमला भावे तिची चर्या, तिला पळसा तुझी प्रीतीतिच्या संगे तुला बघता, अवस्था संभ्रमी होतेडॉ. मंदार दातार पुणेस्थित आघारकर संशोधन संस्थेमध्ये संशोधक व आययूसीएम पश्चिमी घाट वनस्पती विशेषज्ञ समूहाचे सदस्य अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 