Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उदयामुळे मानवतेला नवा धोका?

विश्वाचे आर्त ।डॉ. सदानंद मोरे विज्ञान तंत्रज्ञानातील, औद्योगिक क्रांतीतील, प्रबोधनातील, विचारप्रणालीतील इत्यादी पण त्यांच्या संदर्भात ‘Post-human’ असा शब्दप्रयोग करायची वेळ कधी आली नव्हती. उलट त्या एकेका बदलामुळे मानवामधील ‘मानवत्व’च प्रकर्षाने प्रगट होत गेले असेच मानले जाई. आता हा शब्दप्रयोग करायची वेळ आली याचाच अर्थ कुठेतरी, काहीतरी गडबड आहे हे निश्चित. हा शब्दप्रयोग व्हायचे कारण दुसरे तिसरे काही नसून कृत्रिम बुद्धिमत्ता आहे एवढे सांगितले तरी पुरे.जगाचा आजचा जो आकार आहे आणि यानंतर त्यात जे काही बदल होणार आहेत. ते घडवणाऱ्या शक्ती म्हणजे निसर्ग, तंत्रज्ञान आणि राजकारण. त्यातील निसर्ग ही माणसाला मिळालेली अशी वस्तू आहे, की जी त्याच्या जगण्याचा आधार आहे. या निसर्गाला आपल्या जगण्यासाठी जास्तीत जास्त अनुकूल करून घेण्यासाठी त्याला विज्ञानातून सिद्ध झालेल्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग होतो. राजकीय सत्तेच्या माध्यमातून या तंत्रज्ञानावर ताबा ठेवून त्याच्यामार्फत जगाला आपणाला हवा असणारा आकार देता येतो. येथे ‘जग’ या शब्दात आपल्या भोवतालचा दत्त (Given) निसर्ग म्हणजे संपूर्ण सजीव-निर्जीव सृष्टी अभिप्रेत आहे. या सृष्टीतील मानव बाजूला काढून तिच्याकडे पाहिले तर असे दिसते, की ती स्वतः मानवी व्यवहारांचे अधिष्ठान असली, तरी त्यांपासून अलिप्त वा उदासीन असते. ती तिच्या नियमांनुसार चालते. मानवाला विशेष सवलत देत त्याला नियमांना अपवाद करायचे तिला काही कारण नसते. या झाडावरून त्या झाडावर उडी मारणाऱ्या माकडाला गुरुत्वाकर्षणाचा नियम जितका लागू होतो, आधाराशिवाय आकाशात उडू शकणाऱ्या पक्ष्याला जितका लागू होतो, तितकाच तो मानवालाही लागू होतो. .मात्र त्याचप्रमाणे या तिघांच्या शरीररचनेमुळे, जी परत निसर्गदत्त असते, त्यांच्या उडी मारण्याच्या वा उडण्याच्या क्षमतेत जो फरक असतो त्यालाही निसर्गच कारणीभूत असतो. त्यामुळेच माणूस माकडासारखी पल्लेदार उडी मारू शकत नाही; पण त्याचबरोबर माकडही पक्ष्यासारखे हवेत उडू शकत नाही.आता फरक कसा पडतो ते पाहा. अवकाशात माणूस जितके अंतर उडी मारून कापू वा उल्लंघू शकतो, त्यापेक्षा अधिक अंतर ओलांडणे किंवा उल्लंघणे माकडाला जमते, मात्र तरीही ते पक्ष्यांप्रमाणे उडू शकत नाही. याउलट माणूस मात्र केवळ पक्ष्यासारखा, पक्ष्याइतका नव्हे तर त्याच्यापेक्षा अधिक वेगाने उडू शकतो. तिघांनाही गुरुत्वाकर्षणाचा नियम सारखाच लागू असला आणि त्यांच्यातील उपरोक्त भेद त्यांच्यातीलच अंगभूत क्षमतांमधील भेदांमुळे निर्माण झाला असला, तरी पक्षी व माकड यांच्यासह अन्य सजीवांमध्ये विकसित न झालेली अशी एक वस्तू मानवाकडे आहे, जिच्याआधारे त्याने शारीरिक मर्यादांमुळे निर्माण होणारी कमतरता भरून काढून त्यांच्यावर मात केली. या वस्तूचे नाव बुद्धी.माणसाने याच बुद्धीच्या साह्याने निसर्ग ज्यानुसार चालतो, ते निसर्गाचे नियम शोधून काढले. या नियमांची प्रणाली म्हणजे विज्ञान. मात्र हे विज्ञान माणसाने काही निसर्ग समजून घेण्यासाठी नाही रचले. त्यातून तो निसर्गावर नियंत्रण ठेवणार होता. निसर्गाने आणलेल्या न दिलेल्या परंतु अन्य प्राण्यांना दिलेल्या क्षमतांची कमतरता तो निसर्गाच्या किंवा निसर्गनियमांच्या विरोधात जाऊन भरून काढणार नव्हता आणि ते शक्यही नव्हते. त्याने आपल्यातील उणिवा भरून काढत प्राण्यांच्याही पुढे जाण्याची सिद्धी साधली, ती ते नियम समजून घेऊन, एका प्रकारच्या नियमांचा वापर दुसऱ्या प्रकारच्या नियमांना मर्यादित करण्याच्या म्हणजे (विज्ञान) तंत्रज्ञानाच्या साह्याने. आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान तो निर्माण करू शकला तो बुद्धीमुळे, जी परत त्याला निसर्गाकडूनच प्राप्त झाली होती.यामुळेच त्याला कृत्रिम म्हणजे बनावटी (म्हणजे खोट्या नव्हे तर तयार केलेल्या, अनैसर्गिक नव्हे तर निसर्गातीलच उपलब्ध द्रव्याचा, साधनसामग्रीचा उपयोग करीत) वस्तू निर्माण करीत त्यांच्यामार्फत (निसर्गदत्त) इंद्रियांची क्षमता वाढवीत तो - उदाहरणार्थ, वाघा-सिंहांसारख्या निसर्गतः अधिक हिंसक असलेल्या प्राण्यांपेक्षा (आणि त्या प्राण्यांचीही) - अधिक हिंसा करण्याइतका समर्थ झाला. .हरणांच्या कळपावर हल्ला करणारा सिंह एका हरणाला पकडून त्याची शिकार करतो; पण तोपर्यंत कळपातील इतर हरणे त्याच्या कक्षेच्या बाहेर पलायन करण्यात यशस्वी झालेली असतात. याउलट माणूस विज्ञान-तंत्रज्ञानातून प्राप्त होणाऱ्या तोफगोळ्यांचा, बाॅम्बचा व अणुबाॅम्बचा उपयोग करीत माणसांचे समूहच्या समूहच (एकत्र आलेले) नव्हे तर व्यापक भूप्रदेशावर पसरलेली अनेक माणसे नष्ट करू शकतो!अर्थात, या क्षमतेच्या प्राप्तीसाठी हजारो वर्षे वाट पाहावी लागली; पण अगदी सुरुवातीच्या काळातसुद्धा माणसाने धनुष्यबाण तयार केला, तेव्हा त्याला संबंधित प्राण्याची शिकार करण्यासाठी त्या प्राण्याला थेट भिडण्याची गरजच राहिली नाही, जी सिंहाला असते. माणूस अंतरावरील प्राण्यालासुद्धा त्याच्यावर बाण सोडून (आपली जागा न सोडता) ठार करू लागला आणि अशा प्राण्यांमध्ये अर्थातच सिंहासारख्या प्राण्याचा अपवाद न करता!अशाप्रकारे एकेका इंद्रियाच्या क्षमतांचा विस्तार करणारी मानवनिर्मित साधने म्हणजेच यंत्रे. प्राथमिक अवस्थेतील यंत्रे चालविण्यासाठी माणसाला त्याच्या स्वतःमधील ऊर्जेचा उपयोग करावा लागे. (जसे सायकलचे पॅडल आपल्याच पायाने फिरवणे.) पुढे त्याने निसर्गातील एका सुप्त-असुप्त ऊर्जेचे रूपांतर दुसऱ्या उपयोग करता येण्यासारख्या ऊर्जेत करण्यात यश मिळवले. पाणी, हवा, वीज, अणू या नैसर्गिक स्रोतांपासून निसर्गाच्याच नियमांचा उपयोग करीत त्याने हे केले. हे सर्व काही त्याला साध्य होऊ शकले ते त्याच्या बुद्धी नावाच्या इंद्रियामुळे. म्हणजेच बुद्धीमार्फत मिळवलेल्या ज्ञानामुळे - विज्ञान व तंत्रज्ञानामुळे.खरी गंमत पुढेच आहे. दुर्बीण, सूक्ष्मदर्शक, स्टेथोस्कोप अशा कृत्रिम म्हणजे (तयार) केलेल्या इंद्रियसदृश वस्तूंनी त्याने आपल्या इंद्रियांची क्षमता वाढवली, त्या वस्तू त्याच्या इंद्रियांना पूरक ठरल्या; परंतु या वस्तू (किंबहुना ही कृत्रिम इंद्रिये) त्याने जिच्या साह्याने तयार केली, ती बुद्धी मात्र केवळ नैसर्गिकच होती! अर्थात माणसा-माणसांमधील बुद्धीचा फरक महत्त्वाचा असणार. वैज्ञानिक अधिक बुद्धिमान मानले जातात. (म्हणून तर आइन्स्टाईनच्या मेंदूच्या आकारमानात लोकांना स्वारस्य असते.) .पण आता (इतर कृत्रिम इंद्रियांप्रमाणे) कृत्रिम बुद्धीच तयार करता आली तर?येथपर्यंत आपण कृत्रिम बुद्धी हा शब्दप्रयोग करीत आलो आहोत. ‘Artificial Intelligence’ या इंग्रजी शब्दाचा तो शब्दशः मराठी पर्याय आहे. मानवी व्यवहारात आपण ‘कृत्रिम’ शब्द कोठे वापरतो ते पाहा. अपघातात एखाद्या व्यक्तीचा हात किंवा पाय तुटला तर त्याच्याऐवजी तिला कृत्रिम हात किंवा कृत्रिम पाय जोडण्यात येतो. तो तिच्या शरीराचा जणू भाग होतो. म्हणून ते योग्य आहे. मात्र उदाहरणार्थ दुर्बिणीला आपण कृत्रिम डोळा म्हणत नाही. कारण ती मानवी शरीराचा हिस्सा नाही. आपण दुर्बिणीकडे एक यंत्र म्हणून पाहतो. ज्या असेंद्रीय (Non-organic) वस्तूला (चीप, इत्यादी हार्डवेअर, सॉफ्टवेअरसह) कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हटले जाते ती खरे एक यंत्रच आहे आणि म्हणून कृत्रिम बुद्धी (AI) हे दुसरे-तिसरे काही नसून बुद्धियंत्र किंवा विचार करण्याचे यंत्रच आहे.साहजिकच या यंत्राकडून बुद्धीची (म्हणजे नैसर्गिक बुद्धीची) कार्ये (Functions) बुद्धीपेक्षा अधिक क्षमतेने (कमी वेळात इत्यादी) होणे अपेक्षितच आहे आणि माणसाच्या इतर इंद्रियांच्या किंवा इंद्रियकार्यांच्या संदर्भात ज्याप्रमाणे योग्य त्या यंत्राचा उपयोग करून त्यांचे सामर्थ्य, कक्षा इत्यादी वाढवता येतात. इतकेच नव्हे तर मानवी देहात मुळात अंगभूतपणे नसणाऱ्या इंद्रियांचे कार्य होईल असेही पाहता येते (माणसाला पंख नाहीत पण विमानाला असतात), त्याचप्रमाणे बुद्धियंत्राची निर्मिती होईल व त्याच्यामार्फत बुद्धीची कार्ये अधिक क्षमतेने, अधिक अचूकपणे, कमी वेळेत करता येतील हे सुरुवातीला कोणाच्या लक्षात यायचे कारणच नव्हते. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा मागच्या शतकाच्या पन्नासच्या दशकापासून ॲलन ट्युरिंगसारख्यांच्या नजरेत भरू लागला होता.म्हणजे कृत्रिम हात किंवा हाताऐवजी, हाताला पूरक, यांत्रिक हात म्हणून एखादे यंत्र, अवयव तयार केला तर तो हाताला आव्हान देईल काय, हाताला पर्याय ठरेल काय, असे प्रश्न विचारणे हास्यास्पद ठरले असते; ते प्रश्न कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या संदर्भात अत्यंत प्रस्तुत किंबहुना गंभीर ठरू शकतात. कृत्रिम हात किंवा हस्तयंत्र आपले कार्य स्वतःहून स्वतंत्रपणे करू शकत नाही. कारण ते करण्यामागची प्रेरणा व दिशा देणाऱ्या बुद्धीचा त्यात अभाव असतो. तेव्हा हात काय किंवा हातासह एकूण मस्तकरहित (म्हणजे मेंदू- म्हणजे बुद्धी) शरीर-धड स्वतंत्रपणे काही करू शकत नाही, हे उघड आहे. तसे कथित कृत्रिम बुद्धीच्या किंवा बुद्धियंत्राच्या बाबतीत म्हणता येते का, हा खरा प्रश्न आहे. .म्हणजेच काय की मानवी (नैसर्गिक, अंगभूत) बुद्धीला पूरक मदतनीस, मानवबुद्धीइतकी तल्लख व म्हणून तिला पर्याय ठरणारी (General) आणि कळस म्हणजे तिला ओलांडून तिच्यापेक्षा सक्षम (Super) अशा टप्प्यांतून तिचा पुढील प्रवास होऊ शकेल काय, हा खरा मुद्दा आहे. कृत्रिम हात स्वतःहून ना कोणाशी हस्तांदोलन करतो ना कोणाच्या मुस्कटात मारतो. (या संदर्भात इंग्रजीतील Handmaid/Handmaidan हा शब्दप्रयोग विचारात घ्यायला हरकत नसावी. त्याचा अर्थ something that is necessorily subservient or subordinate to another असा शब्दकोशात मिळतो. त्यातील Hand शब्द महत्त्वाचा. हात स्वतंत्रपणे काही करीत नसतो हे सुचवणारा.)मात्र कृत्रिम किंवा यांत्रिक बुद्धी असे काही करणार नाही याची हमी कोणी देऊ शकत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. अलंकारिकरित्या सांगायचे झाल्यास ती (नैसर्गिक मानवी) बुद्धीच्या मुस्कटात मारू शकते. या प्रकाराच्या पारिभाषिक मांडणीसाठी ‘Existential, Post-human’ असे जाडे जाडे शब्दप्रयोग केले जातात. त्यातील ‘Post-human’ शब्द पाहा.यापूर्वी इतिहासात कितीतरी बदल झाले. विज्ञान तंत्रज्ञानातील, औद्योगिक क्रांतीतील, प्रबोधनातील, विचारप्रणालीतील इत्यादी पण त्यांच्या संदर्भात ‘Post-human’ असा शब्दप्रयोग करायची वेळ कधी आली नव्हती. उलट त्या एकेका बदलामुळे मानवामधील ‘मानवत्व’च प्रकर्षाने प्रगट होत गेले असेच मानले जाई. आता हा शब्दप्रयोग करायची वेळ आली याचाच अर्थ कुठेतरी, काहीतरी गडबड आहे हे निश्चित. हा शब्दप्रयोग व्हायचे कारण दुसरे तिसरे काही नसून कृत्रिम बुद्धिमत्ता आहे एवढे सांगितले तरी पुरे. .तीच बाब ‘Existential Risk’च्या संदर्भातही. अणुयुद्धाच्या संदर्भात अस्तित्वाला धोका असल्याची चर्चा झाली; तसे होऊ नये म्हणून संबंधितांनी शहाणपणा दाखवून एकमेकांशी करार करून स्वतःवर निर्बंधही लावून घेतले. तो करार पाळला तरी हा धोका संपला असे म्हणता येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत तसे नाही. अणुशक्तीच्या संदर्भात अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे हीच म्हणजेच संबंधित ‘पार्टी.’ अण्वस्त्रे स्वतःहून कोठे जाऊन पडतील असे होणार नाही. अपघाताने काही घडले तर भाग वेगळा. एआयच्या संदर्भात संबंधित शास्त्रज्ञ/राष्ट्रे/ औद्योगिक कंपन्या तर ‘पार्टी’ आहेतच. पण याशिवाय एआय हीच एक पार्टी होऊ शकते. तीही करारासाठीची नव्हे, तर धोका उत्पन्न करणारा एक घटक या नात्याने आणि खुद्द अण्वस्त्रांचेच नियोजन एआयकडे सोपवले गेले तर....?अमेरिकेचा साम्राज्यवाद, त्याच्यावर मार्क ट्वेनने केलेली टीका, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अशी चर्चा सुरू असताना अचानक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोठून उपटली असे एखाद्याला वाटेल. चर्चेत मुद्दा साम्राज्यशाहीचा व वर्चस्ववादाचा होता. जागतिक पटलावरील राष्ट्राराष्ट्रांमधील संघर्षाची समस्या कायमच राहिली आहे व राहणार आहे, हे गृहीत धरून तिच्यावर मात करण्याचा प्रभावी उपाय म्हणजे जागतिक सत्तासमतोल (Balance of Power) हे सूत्र अलीकडच्या काळात हेन्री किसिंजरने मांडले व प्रत्यक्षात राबवले. त्यावेळी एआय अगदीच प्राथमिक व म्हणून उपेक्षतीय असल्याने किसिंजरच्या विश्वव्यवस्था (World Order) चर्चेतही त्याचा उच्चार झाला नाही. तथापि, हा घटक भविष्यात प्रभावी ठरणार असल्याची जाणीव किसिंजरला आयुष्याच्या उत्तरकाळात झाली व त्याने त्याचा अभ्यास करून त्याच्यावर पुस्तकही लिहिले.मार्क्स म्हणतो त्याप्रमाणे मुद्दा जग बदलण्याचा आहेच, त्याबाबत दुमत होण्याचे कारण नाही. हीच प्रक्रिया दुसऱ्या शब्दांत ‘जगाला आकार देण्याचा, त्याची जडणघडण करायचा’ अशाप्रकारे सांगता येईल. मात्र मार्क्सच्या मते ही प्रक्रिया मुख्यत्वे भौतिक असते. त्यासाठी प्रत्यक्ष कृती करावी लागते आणि मार्क्सला अभिप्रेत असलेला बदल किंवा (वेगळ्या शब्दात जगाला द्यायचा नवा आकार) घडवून आणणारी कृती म्हणजे क्रांती. आता या क्रांतीतून वेगळे नवे जग निर्माण होईल, घडेल म्हणजे नेमके काय होईल? मार्क्सने काही नव्या तंत्रज्ञाचा म्हणजे नव्या उत्पादन साधनांचा शोध लावला नव्हता. औद्योगिक क्रांतीच्या माध्यमातून पुढे आलेली उत्पादनसाधने, यंत्रे, ऊर्जा याच गोष्टी त्याला अभिप्रेत होत्या. .जग बदलते याचा त्याला अभिप्रेत असलेला अर्थ म्हणजे उत्पादनसंबंध बदलतात. हे उत्पादनसंबंधच सत्तासंबंधांचे नियामक नियंत्रक असतात. धर्म, कायदा, नीती या बाबी एखाद्या इमारतीसारख्या असतात. ज्यांच्या समुच्चयाला मार्क्स ‘Idelogy’ - विचारप्रणाली असे म्हणतो. विचारप्रणाली ही अभौतिक-वैचारिक/मानसिक असते. तिच्यात बदल झाल्याने भौतिक जग बदलत नाही. कारण ती इमारत आहे, पाया नाही. पाया भौतिकच असायला हवा. त्याचा संबंध भौतिक उत्पादन-वितरणाशी पोहोचतो. मार्क्सवादी विचारवंत अण्णा भाऊ साठे यांच्या शब्दांचा उपयोग करून सांगायचे झाल्यास ‘घाव’ पायावर, भौतिक उत्पादनपद्धतीवर घातला पाहिजे.मार्क्सने वैचारिकतेला दुय्यम स्थान दिले. कारण त्याकाळात हेगेल या जर्मन चित्सत्तावादी (Idealist- ज्यात विचारांना, कल्पनांना प्राधान्य असते.) विचारांचा प्रभाव होता. मार्क्सने चित्र उलट केले. वैचारिकता दुय्यम मानून भौतिकतेला प्राधान्य दिले. त्याला प्रमाण मानून रशियात व इतर देशांत क्रांती झाली खरी, पण जग बदलले का? अर्थातच नाही. आज ती क्रांती इतिहासजमा झाली, पण मग जगाला आकार द्यायचा, बदलायचा मुद्दा राहिलाच. त्यासाठी वैचारिकतेचे पुनरुज्जीवन करून तिच्या अनुषंगाने भौतिक बदल घडवायला हवेत का? उपलब्ध पर्याय सांगतो- १) युरो-अमेरिकी म्हणजे पाश्चात्त्य ज्यूडो-ख्रिश्चन-ग्रीको रोमन, २)कन्फ्युशिओ-चिनी, ३) इस्लामी, ४) भारतीय श्रमण वैदिक.आपली चर्चा सुुरू आहे ती युरो-अमेरिकी, म्हणजेच पाश्चात्त्य पर्यायाची. त्यातही प्राधान्य द्यायचे आहे ते अमेरिकी आणि इंग्लंड या इंग्रजीभाषक राष्ट्रांना. तूर्तास तरी 'फोकस' आहे मॅकेन्ली आणि ट्रम्प यांच्यावर. ऐतिहासिकतेचा भाग म्हणून आणि किसिंजर आणि एआयवरसुद्धा. किसिंजरवर यासाठी, की या बदलातील एआयचे महत्त्व ओळखणारा राजकीय विचारवंत म्हणून.(डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.) 