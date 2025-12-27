Premium|John Winthrop : धर्माच्या बेड्यांतून राजसत्तेची सुटका; जॉन विन्थ्रॉप आणि सेक्युलॅरिझमच्या जन्माची कहाणी

डॉ. सदानंद मोरे विन्थ्रॉपने इंग्लंडमधून अमेरिका खंडाकडे प्रस्थान ठेवले ते आर्बेला नावाच्या जहाजातून. या जहाजातील आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर, खलाश्यांबरोबर व प्रवाशांबरोबर त्याने जो संवाद साधला, त्याला गंभीर व पवित्र अशा जणू एका प्रवचनाचा दर्जा प्राप्त झाला, की जे उद्धृत करावे असे केनेडी, रेगन आणि ओबामा या राष्ट्राध्यक्षांना वाटावे.युरोपच्या इतिहासात स्वायत्त राष्ट्र-राज्यांच्या (Nation State) निर्मितीमधील मुख्य अडसर पोपच्या धर्मसत्तेचा होता. पोप म्हणजे अर्थातच रोमन कॅथलिक धर्मव्यवस्थेचा प्रमुख. जोपर्यंत त्याचे स्थान डळमळीत केले जात नाही तोपर्यंत राष्ट्र-राज्यांना स्वायत्त सत्ताकेंद्रे होता येणार नव्हते, हे अगदीच स्पष्ट आहे. मात्र त्यासाठी एखाद्या राष्ट्राने किंवा राजसत्तेने पुढाकार घेऊन सरळ-सरळ चर्चवर हल्ला करून ते ताब्यात घेणे अशक्यप्राय होते. थोडक्यात पोप म्हणजे असून अडचण नसून खोळंबा, अशी या राष्ट्रांची म्हणजे राष्ट्रप्रमुख सत्ताधिशांची, राजांची अवस्था होती..ही कोंडी मार्टिन ल्यूथरने फोडली ती कॅथलिक चर्चच्या विरोधात प्रोटेस्टंट चर्चची किंवा पंथाची स्थापना करून. पोपचे जोखड नको असलेल्या जर्मनी, इंग्लंडसारख्या राष्ट्रांच्या सत्ताधाऱ्यांना हे हवेच होते. त्यांनी नव्या धर्मपंथाचा स्वीकार करीत पोपच्या जोखडातून सुटका करून घेतली.ही प्रक्रिया क्लेशकारकच असणार हे वेगळे सांगायची गरज नाही. धर्मयुद्धांच्या कालखंडात इस्लामविरोधात एकवटलेली ख्रिस्ती राष्ट्रे आता पंथयुद्धाकडे वळली! इतकेच काय, पण या राष्ट्रांच्या अंतर्गतसुद्धा कॅथलिक विरुद्ध प्रोटेस्टंट असा संघर्ष सुरू झाला. इंग्लंडमधील प्रोटेस्टंटपंथीयांनी चालवलेल्या छळाला कंटाळून फादर स्टिफन्स हा कॅथलिक मिशनरी चक्क कॅथलिक पोर्तुगीज सत्तेचा आश्रय घेता झाला. तिच्यामार्फत तो भारतात पोहोचला आणि त्याने गोवा हे आपल्या धर्मप्रसाराचे केंद्र मानले. गोव्यातील स्थानिक रहिवाशांची भाषा मराठी; तेव्हा त्याने मराठी भाषा नुसती आत्मसात केली असे नव्हे, तर तिच्यातून काव्यरचना करण्याइतपत त्याने प्रभुत्वही मिळवले. ख्रिस्तपुराण हा मराठी ग्रंथ त्याचीच रचना होय.धर्माबद्दल यत्किंचितही अनादर किंवा अनास्था न दाखवता पोपची धर्मसत्ता केवळ पारलौकिक - आध्यात्मिक व्यवहारापुरती मर्यादित ठेवावी व ऐहिक राजसत्तेला स्वायत्तता उपभोगू द्यावी, असा विचार चौदाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इटालियन महाकवी दान्ते याने मांडल्याचे आपण पाहिले आहे. दान्तेच्या धर्मनिष्ठेविषयी कोणीच शंका घेऊ शकणार नाही. आधुनिक युरोपीय भाषांमधील पहिले महाकाव्य (Divine Comedia) निर्मिण्याचे श्रेय त्याचेच. हे महाकाव्य, ज्ञानोबारायांनी ज्ञानेश्वरी हा पहिला मराठी काव्यग्रंथ किंवा भाष्यकाव्य लिहिल्यानंतर दोन दशकांत सिद्ध झाले..राजसत्तेला धर्मसत्तेच्या जाचातून मुक्त करण्याचा सेक्युलर विचार पहिल्यांदा दान्तेने मांडला हे खरे असले, तरी धर्मसत्ताधीश पोपच्या धर्मराज्याच्या सार्वभौमत्वाची कल्पना त्याने सोडली नाही. उलट अशा प्रकारची ख्रिस्तीधर्मीय सत्ता जगभर स्थापन व्हायला हवी, जगात शांतता व स्थैर्य नांदण्यासाठी तिची गरज आहे, अशी विश्वराज्याची कल्पना त्याने मांडली.या दोनपैकी कोणतीच कल्पना दान्तेला वास्तवात प्रत्यक्ष व्यवहारात आणता आली नाही हेही आपण निदर्शनास आणले आहे. नंतर राजसत्तेला स्वायत्त होणे शक्य झाले ते अर्थातच ल्यूथरने धर्मसत्तेविरुद्ध उभारलेल्या बंडामुळे. त्यातून राष्ट्र-राज्यांना एकप्रकारचे नवचैतन्य प्राप्त झाले.तरीसुद्धा दान्ते आणि ल्यूथर यांच्या मांडण्यांमधील एक महत्त्वाचा भेद नजरेआड करता येत नाही. दान्तेने चर्चच्या सत्तेला विरोध करून राष्ट्रांच्या स्वायत्ततेचा पुरस्कार केला खरा; पण पोपच्या वैश्विक धर्मराज्याप्रमाणे त्याला समांतर अशा राजकीय विश्वराज्याची कल्पनाही त्याने पुढे आणली. जागतिक पातळीवर स्थैर्य आणि शांतता (Pax) प्रस्थापित व्हावी म्हणून त्याने जे विश्वराज्य कल्पिले, ते अर्थातच ख्रिस्तीधर्मीय होते आणि त्याच्या नागरिकांचे धर्मव्यवहार, पारलौकिकाच्या चौकटीत पोपच्याच मार्गदर्शनाखाली चालणार होते. या प्रकारचे काव्य करायचे झाले, तर ‘Non-divine (किंवा Anthropic - मानवी) Comedia’ हे नाव त्याने त्याला दिले असते का? विचार करायला हरकत नाही; पण तो मुद्दा वेगळा. येथे सूचित होणारी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे युरोपातील सेक्युलॅरिझम हे खऱ्या अर्थाने (Unconditional) धर्मनिरपेक्ष नसून ते चर्चनिरपेक्ष सेक्युलॅरिझम आहे. खऱ्या सेक्युलॅरिझमची चर्चा तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा एखाद्या राष्ट्रात एकापेक्षा अधिक धर्म अस्तित्वात असतील. युरोपीय सेक्युलॅरिझमचा अर्थ राजसत्तेने धर्मात ढवळाढवळ करू नये असा असण्यापेक्षा धर्मसत्तेनेच राजसत्तेत ढवळाढवळ करू नये असा मुळात होता! शब्द असे कोणतेही वापरले असोत, अर्थ वेगळाच सूचित होतो. मात्र तो शोधावा लागतो!.Premium|French Revolution: फ्रेंच राज्यक्रांतीतील मूल्यांचा गोंधळ: बंधुतेला तिसरे स्थान का?.ल्यूथरचे आणि पर्यायाने प्रोटेस्टंट पंथाचे आव्हान पोपच्या सर्वंकष सत्तेला असल्यामुळे व तो राष्ट्राच्या स्वायत्ततेला (ही व्यक्तिस्वातंत्र्याचीच सामाजिक पातळीवरील निष्पत्ती नव्हे काय?) प्राधान्य देत असल्यामुळे सर्व ख्रिस्ती राष्ट्रांचा एकच एक पोप (धर्मप्रमुख) असावा हे त्याच्या विचारात बसणारे नव्हतेच. त्यामुळे प्रोटेस्टंटांचे व्हॅटिकन वा प्रोटेस्टंटांचा पोप किंवा जागतिक प्रोटेस्टंट चर्च यांचा पुरस्कार तो करूच शकत नव्हता. पर्यायाने दान्तेप्रमाणे तो समांतर अशा (अर्थातच) ख्रिस्ती विश्वराज्याचाही पुरस्कार करताना दिसत नाही.असे असले तरी एखाद्या (अर्थातच ख्रिस्ती) राष्ट्राने लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर विस्तारवादी होऊन आपले साम्राज्य निर्माण करायला त्याने विरोध करायचेही कारण नव्हते. ज्याअर्थी त्याने तसे केले नाही त्याअर्थी त्याला त्याची संमती असणार हे उघड आहे. आता अशा साम्राज्यात ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार होणार, किंबहुना साम्राज्यनिर्मितीच्या मागे धर्मप्रसार हीसुद्धा एक प्रेरणा असणार हे अगदीच स्वाभाविक मानावे लागते. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील इंग्लंडच्या वसाहतीकडे वळायला हरकत नसावी.इ. स. १५१७मध्ये ल्यूथरचे पहिले प्रोटेस्टंट चर्च जर्मनीत स्थापन झाले. त्यानंतर अवघ्या १७ वर्षांत १५३४मध्ये इंग्लंडमध्ये ते अवतरले. खुद्द राजा तिसऱ्या हेन्रीकडून. कारण तसे व्यक्तिगतच; राजाला राणीला सोडचिठ्ठी द्यायची होती त्यासाठी पोपची संमती हवी होती, जी पोप देत नव्हता. मग हेन्रीने पोप व कॅथलिक चर्च यांनाच सोडचिठ्ठी देऊन प्रोटेस्टंट पंथ अंगीकारला..पण म्हणून सर्व काही सोपे-सुरळीत झाले असेल असे मात्र नव्हे. या दोन पंथांमधील संघर्ष अटळ ठरला. त्यात १५७२मधील फ्रान्स देशातील संत बार्थोलोम्यूचे हत्याकांड प्रसिद्ध आहे. या हत्याकांडाचा उल्लेख प्रसिद्ध इंग्रजी नाटककार ख्रिस्तोफर मार्लो याच्या दि ज्यू ऑफ माल्टा या नाटकात येतो; पण ही झाली जुनी गोष्ट. अगदी गेल्या शतकातसुद्धा इव्हलिन वॉव्हच्या Brideshead Revisited आणि ब्रायन मूरच्या Catholics या कादंबऱ्यांमधून हा संघर्ष टिपल्याचे आढळते. विशेष म्हणजे मार्लो हा या हत्याकांडाचा समकालीन असून, त्याने १५८९-९०मध्ये म्हणजे घटना ताजी असताना नाटक लिहिले.ब्रिटिशांच्या अमेरिकी वसाहतीची चर्चा करताना सर्वांत महत्त्वाची व्यक्ती समोर येते ती जॉन विन्थ्रॉप, जिचा उल्लेख याआधीच्या लेखातून झालेला आहे. विन्थ्रॉप इ. स. १६३०मध्ये (छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जन्मवर्ष) मॅसॅच्युसेट्सच्या किनारी उतरला, आर्बेला जहाजातून. तेव्हा इंग्लंडमध्ये व एकूणच युरोपात काय चालले होते याचा उल्लेख उचित ठरेल. त्यामुळे विन्थ्रॉप आणि त्याच्या प्रोटेस्टंट प्युरिटनपंथीयांना अमेरिकेत नेमके काय केले हेदेखील समजेल. १६१८ ते १६४८ हा ३० वर्षांचा काळ म्हणजे युरोपातील दोन धर्मपंथांमधील युद्धांचा काळ होय. तो संपुष्टात आला २४ ऑक्टोबर १६४८ यादिवशी वेस्टफालियातील दोन शहरांमध्ये शांततेचा तह होऊन. कॅथलिक लीग आणि प्रोटेस्टंट युनियन हे दोन प्रतिस्पर्धी या फळ्या बनल्या त्या अर्थातच त्यात भाग घेणाऱ्या राष्ट्रांच्या पंथांवरून. या युद्धात उभय धर्मपक्षांचे साधारण साडेचार ते आठ दशलक्ष धर्मनिष्ठ एकमेकांकडून मारले गेले. यावरून या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात यावे. ही संख्या पहिल्या महायुद्धात मारल्या गेलेल्यांइतकी भरते! त्या त्या काळातील लोकसंख्या आणि युद्धक्षेत्राचा विस्तार विचारात घेता ३० वर्षांचे पंथयुद्ध अधिकच भयंकर मानावे लागते!आता अशा महायुद्धाचा परिणाम त्या त्या युद्धसमान राष्ट्रांमधील धर्मनिष्ठांवर झाला नसता तरच नवल! विन्थ्रॉप हा स्वतः तर मुळातच धर्मनिष्ठ प्रोटेस्टंट प्युरिटन होता आणि त्याची निष्ठा या युद्धामुळे अधिक कडवी, परमतअसहिष्णू झाली नसती तरच आश्चर्य. अर्थात, त्याच्या धर्मनिष्ठेला रचनात्मक आणि विनाशक अशा दोन्ही बाजू होत्या. त्यापैकी रचनात्मकतेचा विचार अगोदर करू. या रचनात्मकतेचा संबंध अमेरिकेच्या विशेषतः केनेडी यांच्यापासूनच्या आधुनिक राजकारणावर झाला आहे..Premium|Paul Miller Report: विश्वराज्याच्या दिशेने; मिलरच्या अहवालातील विचार.विन्थ्रॉपने इंग्लंडमधून अमेरिका खंडाकडे प्रस्थान ठेवले ते आर्बेला नावाच्या जहाजातून. या जहाजातील आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर, खलाश्यांबरोबर व प्रवाशांबरोबर त्याने जो संवाद साधला, त्याला गंभीर व पवित्र अशा जणू एका प्रवचनाचा (Sermon) दर्जा प्राप्त झाला, की जे उद्धृत करावे असे केनेडी, रेगन आणि ओबामा या राष्ट्राध्यक्षांना वाटावे.आपण इंग्लंडवरून मॅसॅच्युसेट्स बे कॉलनीत जाऊन तेथे 'न्यू इंग्लंड' असे काहीएक उभारणार आहोत याची स्वच्छ जाणीव विन्थ्रॉपला होती यात शंका असायचे काही कारण नाही; पण त्याची 'आपण' म्हणजे आपल्या स्वात्मतेची (Self-identity) जाणीव ही प्रोटेस्टंट प्युरिटन असल्याच्या जाणिवेशी दृढपणाने निगडित होती. इतकेच नव्हे, तर आपले काम हे एक ईश्वरदत्त असून, 'मिशन' असून, त्यासाठी आपला ईश्वराशी जणू करार (Covenant) झालेला आहे, अशी त्याची श्रद्धायुक्त खात्री होती.या कराराशी तुलना करायचीच झाली तर इस्राईल देशातील आद्य प्रेषित मोझेस आणि ईश्वर यांच्यामध्ये ज्यू लोकांसाठी झालेल्या कराराशी करता येईल याविषयी विन्थ्रॉप निःशंक होता. ईश्वराची म्हणून काहीएक दैवी योजना (Providence) असते. तिचा आपण एक भाग आहोत किंवा साधनमात्र आहोत; पण त्यामुळेच आपल्यावर अधिक जबाबदारी असल्याची जाणीव त्याच्या या प्रवचनातून दिसते. आपण ईश्वराकडून निवडले गेलेले (Chosen) असल्याचा त्याचा विश्वास होता. अर्थात, त्याची जाणीव फक्त इंग्लंड आणि त्याची संकल्पित संभाव्य वसाहत यांच्यापुरती मर्यादित नाही. उलट आपण ज्याची निर्मिती करणार आहोत, ते जगापुढे एक अनुकरणीय आदर्श नमुना असेल अशीही त्याची धारणा होती..जग हे विषमतेने भरलेले आहे आणि गरीब व श्रीमंत यांच्यामधील भेद स्वाभाविकच आहे असे त्याचे गृहीतकच आहे, जे कदाचित आजच्या लोकांना पटणार, रुचणार नाही. 'Rich and mighty should not eat up the poor, nor the poor and dispised rise up against and shake off their yoke.' हाही त्याला या योजनेचाच भाग वाटतो. अर्थात अशा प्रकारचा शाश्वत भेद मान्य करूनही, 'every man might have need of others and from hence they might be knit more nearly together in the bonds of brotherly affection' हाही दैवी योजनेचाच भाग आहे.ख्रिस्तीधर्मीयांच्या (आणि ज्यूंच्या) ग्रंथात विशेषतः जुन्या करारात या कराराची हकिगत येते. त्याचप्रमाणे वर्तमानकाळात 'We are entered into covenant with Him for this work.'आपण जर ईश्वरेच्छेला अनुसरून त्याच्याच योजनेचा भाग म्हणून नीट वागलो, तर 'We shall find that the God of Israel is among us' असे हे जुन्या करारातील मूळचे मॉडेल विन्थ्रॉपसमोर आहे. 'May the Lord make it like that of New England.' 'We must consider that we shall be as a city upon a hill. The eyes of people are upon us.'आपल्या प्रवचनाचा समारोप विन्थ्रॉप मोझेसच्या स्मरणाद्वारे करतो. इस्राईलचा अखेरचा निरोप घेताना त्याने सहप्रवाशांशी साधलेला संवाद हृद्य आहे. विन्थ्रॉप म्हणतो, की करारानुसार 'Wemay live and be multiplied and that the Lord, our God may bless us in the land whither we go possess it.'.सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे या दरम्यान इंग्लंडचा प्रोटेस्टंट राजा पहिला चार्ल्स याने कॅथलिक महिलेशी विवाह केला असल्याने त्याची सहानुभूती कॅथलिकांना होती. त्याचा परिणाम म्हणून प्रोटेस्टंट चर्चनेही कॅथलिकांच्या काही चालीरीती उचलल्या. इतकेच नव्हे, वेगळ्या वाटणाऱ्या कॅल्व्हिनिस्ट प्युरिटनांना त्रासही देण्यात येऊ लागला. भरीस भर म्हणून राजाने १६२९मध्ये पार्लमेंट बरखास्त केली. त्या प्रक्रियेत विन्थ्रॉपचे राजदरबारातील पदही गेले. तेव्हा त्याने अमेरिकेत स्थलांतरित होऊन तेथे आपल्या धर्मस्वातंत्र्याला पूरक अशी नवी सृष्टी उभारायचे ठरवले. तो लिहितो - 'If the Lord seeth it will be good for us and others.''A mode of Christian charity' हे विन्थ्रॉपचे 'सर्मन' त्याचे स्वतःचे 'विशफुल थिंकिंग' आहे असे म्हणायला हरकत नाही; पण त्याचबरोबर त्याच्या प्रार्थनेला देवाने प्रतिसाद दिला असेही म्हणावे लागते. तो जणू दुसरा मोझेस ठरला. अमेरिका ही खरोखरच अलंकारिकेने 'City on the Hill' ठरली. हाच American Exceptionalismचा उदय म्हणावा लागतो.(डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.). 