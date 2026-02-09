Premium|Pune Grand Tour : सायकलिंगचा ‘ग्रँड’ शो, पण...!!

मिलिंद ढमढेरेग्रँड टूरच्या निमित्ताने सायकलिंगसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र पुण्यातील सायकलपटूंच्या ज्या मूलभूत समस्या आहेत, त्या दूर करून त्यांना आवश्यक त्या प्राथमिक सुविधा व सवलती दिल्या, तर जागतिक स्तरावर पुण्याचे खेळाडू निश्चितच गौरवास्पद कामगिरी करतील. आमच्या मुलांना सायकलिंग या खेळामध्ये करिअर करता येईल का? या खेळाच्या स्पर्धात्मक सरावासाठी कोणत्या सायकली उपयोगाला येतात? या शर्यतीसाठी आवश्यक असणारे पोशाख व अन्य साहित्य कोठे मिळते? असे एक ना अनेक प्रश्न विचारत अनेक पालक सध्या पुण्यातील बालेवाडी येथील सायकलिंग वेलोड्रोमवरील प्रशिक्षकांकडून शंकानिरसन करून घेत आहेत. ही किमया साधली गेली, ती पुणे जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आलेल्या पुणे ग्रँड आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेमुळेच! .Premium|Thinking the Unthinkable : अकल्पनीय घटनांचे संकेत; जगाच्या भविष्याचा विचार.पुणे शहर एकेकाळी सायकलींचे शहर म्हणून ओळखले जात असे. एवढेच नव्हे, तर मुंबई-पुणे सायकल शर्यत ही भारतामधील अतिशय श्रेष्ठ शर्यत म्हणून ओळखली जात असे. त्याचबरोबर पुणे ते महाबळेश्वर, पुणे ते लोणावळा, पुणे ते सातारा, पुणे ते बारामती अशा अनेक शर्यती पुण्यामध्ये आयोजित केल्या जात असत आणि या शर्यतींमध्ये विजेतेपद मिळवण्यासाठी केवळ महाराष्ट्रतील नव्हे, तर अन्य राज्यांमधील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू आपले सर्वोच्च कौशल्य दाखवीत असत. त्यामुळे सायकलिंग स्पर्धा पुणेकरांसाठी नवीन नाही. तथापि, गेल्या काही वर्षांमध्ये या शर्यतींचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील युवा वर्गाला सायकल शर्यतीचा आनंद घेता आला नव्हता. त्यामुळे साहजिकच पुणे ग्रँड टूरबाबत कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली होती.जागतिक स्तरावर टूर-डी-फ्रान्स या सायकल शर्यतीला सर्वोच्च लोकप्रियतेचे स्थान आहे. सन १९०३मध्ये सुरू झालेल्या या उपक्रमाच्या ११२ वेळा शर्यती झाल्या आहेत. साधारणपणे चार हजार किलोमीटर अंतराची ही शर्यत २१ दिवस चालते. प्रत्येक दिवशी काही ठरावीक अंतराची शर्यत पूर्ण करायची असते. प्रत्येक दिवसाचे पहिले तीन क्रमांक मिळवणाऱ्या खेळाडूंना पारितोषिक दिले जाते, पण त्याचबरोबर एकूण सर्व टप्पे मिळून सर्वात कमी वेळ नोंदवणाऱ्या खेळाडूंना एकुणातील विजेते खेळाडू म्हणून घोषित केले जाते. निसर्गसौंदर्य लाभलेल्या आल्प्स पर्वतामधून मार्ग असलेल्या या शर्यतीच्या विजेतेपदासाठी जगातील सर्वोत्तम सायकलपटू आपले वर्चस्व पणाला लावत असतात..सायकलिंगविषयी कमालीची उत्सुकता असलेल्या महाराष्ट्रामध्येही अशा स्वरूपाची शर्यत आयोजित करण्याचे स्वप्न दिवंगत राष्ट्रीय सायकलपटू, प्रशिक्षक व संघटक प्रताप जाधव यांनी पाहिले होते. किंबहुना त्या दृष्टीने त्यांनी नियोजनही केले होते. पुणे शहराच्या आजूबाजूला भरपूर पर्वतराजी आहे. त्यामुळे अशा डोंगरांमधून, विशेषतः किल्ल्यांच्या परिसरातून ही शर्यत घेतली, तर खेळाडूंना शर्यतीबरोबरच निसर्गसौंदर्याचा आनंदही घेता येईल आणि महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक वारसाही माहिती होईल हा उद्देश होता. घाटांमधील आव्हानात्मक टप्पे पार करताना या खेळाडूंचे कौशल्य सायकलींच्या चाहत्यांनाही पाहता येईल हादेखील एक उद्देश होता. भारतीय सायकलिंग महासंघात असतानाही जाधव यांनी अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या. दुर्दैवाने जाधव यांचे अकाली निधन झाल्यामुळे त्यांची ही संकल्पना कागदावरच राहिली होती. भारतीय सायकलिंग महासंघाच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग संघटनेच्या सहकार्याने ‘पुणे ग्रँड टूर’ ही अभिनव कल्पना यशस्वीरित्या राबवली. त्यांना राज्य शासन, पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलिस, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांचे आर्थिक आणि मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाचे सहकार्य लाभले.अव्वल दर्जाचे खेळाडूपुणे ग्रँड टूर या ४३७ किलोमीटर अंतराच्या शर्यतीत ३५ देशांचे १७१ खेळाडू सहभागी झाले होते. जागतिक स्तरावरील वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होणाऱ्या अव्वल दर्जाच्या खेळाडूंचा सहभाग असल्यामुळे पुण्यातील ही शर्यत अतिशय रंगतदार झाली. लाखो रुपये किमतीच्या सायकली चालवणाऱ्या या खेळाडूंचे अवघड वळणे, खड्या चढणीचा घाट, तीव्र उतार असे वेगवेगळे टप्पे पार करताना दिसून आलेले कौशल्य सायकलींच्या चाहत्यांना खेळाचा निखळ आनंद देणारेच होते. मुळशी ते कोळवण या टप्प्यामध्ये सायकलपटूंना मोठा अपघात झाला व या अपघातात पन्नासहून अधिक खेळाडू जखमी झाले होते. आणखी दोन-तीन छोटे अपघातदेखील झाले. हे अपवाद वगळता ही शर्यत अतिशय व्यावसायिक व्यवस्थापन पद्धतीने पार पडली. सिनेअभिनेता आमिर खान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अनेक मंत्री व राजकीय नेते, आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग महासंघाच्या ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती यांमुळे ही शर्यत वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली.पुणे ग्रँड टूरसाठी आवश्यकता होती ती चांगल्या रस्त्यांची. पावसाळ्यामध्ये पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका तसेच पुणे जिल्ह्यातील अनेक रस्त्यांची दुर्दशा झाली होती. सर्वच रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे झाले होते. किंबहुना खड्ड्यांमधूनच रस्ता काढण्यात आला आहे की काय, अशीही शंका व्यक्त केली जात होती. इच्छा असेल तेथे मार्ग मिळतो असे आपण नेहमी म्हणतो. सायकलिंग स्पर्धा घ्यायची ही इच्छा शासकीय स्तरावर व्यक्त करण्यात आल्यानंतर दोन्ही महानगरपालिका, पीएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग इत्यादी सर्वच यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लागल्या आणि त्यांनी शर्यतींचे सर्व रस्ते खड्डेमुक्त केले. गेले अनेक महिने खड्डेयुक्त असलेले साधारणपणे साडेचारशे किलोमीटरचे रस्ते अवघ्या काही दिवसांमध्ये अद्यावत करण्यात आले. हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही दोन्ही शहरांमधील रस्ते खड्डेमुक्त होत नव्हते. त्यामुळे इतर वेळी हे रस्ते खड्डेमुक्त का होत नाहीत, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये दिसून आली. दरवर्षी या शर्यतीचे आयोजन केले गेले, तर कायमच पुणे जिल्ह्यातील रस्ते चांगल्या दर्जाचे राहतील अशीही प्रतिक्रिया सामान्य नागरिकांमध्ये होती..Pune Grand Tour: पुण्याचीच सायकल स्पर्धेसाठी निवड का झाली? कारण आहे खूपच खास.नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीया शर्यतींच्यावेळी पुणे शहरातील अनेक रस्ते दिवसभर बंद ठेवण्यात आले होते, तसेच दुकानेही बंद ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून आली. अनेक वर्षे मुंबई-पुणे सायकल शर्यत आयोजित करण्यात येत असे. त्याची अंतिम रेषा संभाजी उद्यानाजवळ असायची. साधारणपणे ज्यावेळी पहिला स्पर्धक तेथे अपेक्षित असायचा, त्याच्या साधारणपणे एक-दीड तास आधी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय ते संभाजी उद्यान हा रस्ता बंद केला जात असे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना कधीही त्याबाबत समस्या निर्माण झाली नव्हती. हे लक्षात घेतले तर पुणे ग्रँड टूरसाठी थोडा वेळच रस्ते बंद ठेवणे अपेक्षित होते. शहराच्या मध्यवर्ती भागातूनच या शर्यतीच्या पहिल्या दिवशी व शेवटच्या दिवशी शर्यत नेण्यात आल्यामुळे अनेक नागरिकांना वाहतूक समस्येचा त्रास झाला. रस्ते बंद असल्यामुळे हडपसर परिसरातील अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेवर परीक्षेला जाता आले नाही. त्यांची परीक्षा बुडली. जर या शर्यतीचे दोन महिने अगोदर नियोजन सुरू करण्यात आले होते, तर त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांच्या वेळापत्रकात बदल करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही आणि अनेक विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला. बंद ठेवण्यात आलेल्या रस्त्यांचे पर्यायी रस्तेही खूप काही मोठे नाहीत. अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचाही त्रास नागरिकांना सहन करावा लागला.परदेशी स्पर्धकांचा सहभाग असल्यामुळे शर्यतीच्या कालावधीत दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. या स्पर्धकांवर दुकानातील वस्तू फेकून मारण्याची वृत्ती पुणेकरांमध्ये निश्चितच नाही, अशी प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाली. किंबहुना आजपर्यंत आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांना पुणेकरांनी अतिशय मनःपूर्वक प्रतिसाद दिला आहे. गेली ३९ वर्षे पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनचे आयोजन केले जात आहे. या शर्यतीत परदेशी खेळाडू मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत असतात. एकदाही या खेळाडूंना पुणेकरांकडून त्रास झालेला नाही. हे लक्षात घेतले तर दुकाने बंद ठेवून संयोजकांनी काय साधले, तर लोकांची नाराजीच..मूलभूत समस्यांचे काय?पुणे ग्रँड टूरमुळे पुण्यातील सायकलिंगला चालना मिळणार आहे, पण खेळाडूंना ज्या काही मूलभूत समस्या सहन कराव्या लागतात त्या दूर होणार का, हाच प्रश्न पुण्याच्या सायकलिंग विश्वात विचारला जात आहे. सन १९९४मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांच्या निमित्ताने बालेवाडी येथे सायकलिंग ट्रॅक तयार करण्यात आला आहे. या ट्रॅकवर अनेक ठिकाणी भेगा पडल्या आहेत, काही ठिकाणी उंचवटे निर्माण झाले आहेत. साधारणपणे ३० ते ४० खेळाडू आपला जीव धोक्यात घालून गेली अनेक वर्षे या ट्रॅकवर सराव करत आहेत. ट्रॅकबरोबरच या खेळाडूंना रोड ड्रेससाठी पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वेगवेगळ्या रस्त्यांवर सराव करावा लागतो. या रस्त्यांवरही काही ठिकाणी धोकादायक खड्डे आहेत. अशी जोखीम पत्करूनच महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी केवळ राष्ट्रीय नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेली काही वर्षे भरघोस पदके जिंकली आहेत. पुणे शहरामध्ये सायकलिंग ट्रॅक तयार करण्यात आले आहेत, मात्र त्यावरील अतिक्रमणे लक्षात घेतली, तर हे ट्रॅक नेमके कोणासाठी तयार करण्यात आले आहेत हा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो.पुणे ग्रँड टूरच्या निमित्ताने पुणे शहरातील अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटकांची ओळख पुणेकरांना होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र भारतात अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांच्या संयोजनात महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या पुण्यातील सायकलिंग संघटकांना या टूरपासून दूरच ठेवण्यात आले होते. राज्यातील प्रतिष्ठेचा शिवछत्रपती पुरस्कार मिळवणारे अनेक सायकलपटू पुण्यात आहेत. या खेळाडूंनी महाराष्ट्राबरोबरच महाराष्ट्राबाहेरीलही अनेक स्पर्धा गाजविल्या आहेत. या टूरच्या निमित्ताने त्यांचा गौरव करण्याची संधी संयोजकांना होती, मात्र संयोजकांनी या खेळाडूंना फारसे महत्त्व दिले नाही हीदेखील गोष्ट पुण्यातील अनेक चाहत्यांना खटकली.ग्रँड टूरच्या निमित्ताने सायकलिंगसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र पुण्यातील सायकलपटूंच्या ज्या मूलभूत समस्या आहेत, त्या दूर करून त्यांना आवश्यक त्या प्राथमिक सुविधा व सवलती दिल्या, तर जागतिक स्तरावर पुण्याचे खेळाडू निश्चितच गौरवास्पद कामगिरी करतील.मिलिंद ढमढेरे पुणेस्थित क्रीडा पत्रकार व मानद व्याख्याते आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम 