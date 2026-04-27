Premium|Inflation and rupee value : वाढती महागाई आणि रुपयाचे मूल्य; रिझर्व्ह बँकेची डॉलर बाजारातील मोठी खेळी

भूषण महाजनमहागाई दर ३.८८ टक्क्यांपर्यंत वाढल्यामुळे रिझर्व्ह बँक व सरकार त्याकडे बारीक लक्ष देतील व चलनवाढीचा दर कमी करण्याचा प्रयत्न करतील, असे दिसते. रिझर्व्ह बँकेने ऑइल कंपन्यांना खुल्या बाजारातून डॉलर खरेदी करण्यास मज्जाव केला आहे. रुपया डॉलर विनिमय दर सुधारण्यास त्यामुळेच मदत झाली आहे. तरीही आजचा ९२.८ रुपये प्रतिडॉलर ९० रुपयांपर्यंत खाली यायला हवा. परदेशी चलनाचा साठा ७० हजार कोटी डॉलर आहे, त्यामुळे रिझर्व्ह बँक खुल्या बाजारात विक्री करू शकते. दोनच वर्षांपूर्वी रणबीर आणि श्रद्धा कपूर या जोडीचा एक चित्रपट आला होता, तू झुठी मैं मक्कार नावाचा. त्याने बराच गल्ला जमवला. त्यातला हिरो 'ब्रेकअप कन्सल्टंट' (जोडप्यांचे ब्रेकअप करून देणारा) असतो. नायक, नायिका एकमेकांशी सतत खोटे बोलत असतात. या चित्रपटाची आठवण होईल, असा खेळ आज भू-राजकीय जगतात रंगला आहे. ट्रम्प यांनी इराणबद्दल केलेले किमान सात दावे इराणने फेटाळून लावले आहेत. इराण आपले समृद्ध युरेनियम अमेरिकेला देण्यास तयार झाला आहे, हा ट्रम्प यांचा दावा तर कपोलकल्पित असावा हे कुणालाही कळेल. इराणने हे विधान पूर्णपणे खोटे ठरवले आहे. तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला होता. मात्र इराणने स्पष्ट केले, की या जलमार्गावरील नियंत्रण अद्याप त्यांच्याकडेच आहे आणि जहाजांना त्यांच्या परवानगीशिवाय प्रवेश नाही. दोन्ही देशांमध्ये शांतता करार अंतिम टप्प्यात आहे, कारण इराणच्या नौदलाचा पूर्ण नायनाट झाला असून अमेरिकेने विजय मिळवला आहे, असा ट्रम्प यांचा दावा इराणने फेटाळून लावला. तो 'अतिशयोक्त' आणि 'असत्य' असल्याचे म्हटले आहे. अजूनही अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मतभेद असल्याने शांतता करार हवेतच आहेत, हे स्पष्ट केले आहे..खरेतर, अमेरिकेच्या या सततच्या 'घुमजाव' धोरणाने विचलित व्हायचे नाही, असे जगाने ठरवलेले दिसते. तरीही त्याचा तात्पुरता परिणाम होतोच! वाचकहो, तुम्हाला आठवत असेल, की शेअर बाजाराची मंदी संपत आल्याची पहिली खूण २ एप्रिल रोजी दिसली आणि ती लगेच आमच्या लेखातून (जिंकू किंवा मरू, ता. १८ एप्रिल) तुमच्या निदर्शनास आणून दिली होती. आजच्या मंदीच्या वातावरणात एखादी तेजीची लहर येईल, असे वाटते असे भाकीत वर्तवले होते. त्याबरहुकूम, गेले दोन्ही सप्ताह तेजीचे ठरले. २२७३१ अंशावरून पुढे चाल घेत निफ्टीने २४००० अंशाचा अडथळा पार केला व मागील सप्ताहाचा बंद २४३५३ असा दिला. या दरम्यान पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेली शांततेची बोलणी फिसकटली होती, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे.संपूर्ण मार्च महिना निराशेत गेला. शेअर बाजार विश्लेषकांच्या व गुंतवणूकदारांच्या नकळत एप्रिलच्या पहिल्या पंधरवड्यात निफ्टी १० टक्के, तर मिड व स्मॉल कॅप निर्देशांक अनुक्रमे ११ व १५ टक्के वाढले. आता पुन्हा सावध राहण्याची गरज आहे. निफ्टीअंतर्भूत शेअरचे निकाल जसजसे सुखावतील, तसतसे काही घोडे धावतील. निफ्टी २४५०० ते २५००० अंशापर्यंत पुढे जाऊ शकते. पण खरी मजा स्मॉल व मिडकॅपमध्येच आहे, हे आम्ही सतत सांगत आहोत. मिडकॅप निर्देशांक तर वार्षिक उच्चांकापासून केवळ एक टक्का दूर आहे.आमचे अनुमान असे, की पश्चिम आशियातील बातम्यांमुळे शेअर बाजार नरमला, तर ती संधी मानून चाणाक्षपणे खरेदी करावी. मेटल/धातू क्षेत्राबद्दल आम्ही सतत लिहीत आहोत. एप्रिलमध्ये हिंद कॉपर, झिंक, वेदांत, हिंदाल्को १०-१२ टक्के वाढले. चीनने अचानक ५ टक्के जीडीपी दरवाढ नोंदवल्यामुळे ही तेजी फेरस मेटलकडे सरकली आहे. टाटा स्टील आणि जिंदाल समूह जोशात आहेत. त्याजोडीला लॉइड मेटल ॲण्ड एनर्जी लिमिटेडकडेही दुर्लक्ष करू नये, या कंपनीला महाराष्ट्र शासनाच्या पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेन्टिव्ह्ज अंतर्गत विविध औद्योगिक सवलती आणि ‘मेगा प्रोजेक्ट’ दर्जाचे लाभ मिळतात. प्रामुख्याने गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रकल्पांसाठी या सवलती लागू आहेत..Premium|Global Economy and Fuel Hike : इराण-इस्राईल युद्ध आणि ११२ डॉलरवर गेलेले तेल! भारतीय अर्थव्यवस्थेवर याचे नेमके काय आणि किती गंभीर परिणाम होतील?.गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात गुंतवणूक केल्यामुळे कंपनीला त्यांनी भरलेल्या राज्य वस्तू आणि सेवा कराचा १०० टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळू शकतो. प्रकल्पाच्या कालावधीसाठी वीज शुल्कातून पूर्ण सूट मिळते. तसेच, प्रतियुनिट विजेच्या दरात ₹ ०.५० ते एक रुपयापर्यंत सवलत मिळते. जमीन खरेदी, भाडेपट्टी करार किंवा कर्ज दस्तावेजांवरील मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट मिळते. महाराष्ट्र सरकारने गडचिरोलीला 'ग्रीन स्टील हब' करण्यासाठी तीन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यामध्ये लॉयड्स मेटलचा₹ २५ हजार कोटींचा विस्तार प्रकल्प महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.शेअर बाजाराचे अचानक लक्ष गेल्यामुळे शेअर वार्षिक उच्चांकावर आहे, पण आपल्या रडारवर ठेवावा व घसरणीत आपल्या सल्लागाराला विचारून धोरण ठरवावे.तसेच आता रसायन क्षेत्राकडे लक्ष वळवावे. एव्हरग्रीन नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ, अतुल हे त्यातील आघाडीचे शेअर. निफ्टी रसायन क्षेत्राचा निर्देशांक २५०००वरून २६६९० अंश गेला आहे. या निर्देशांकातील शेअरचा अभ्यास करता येईल व त्यातून निवड करता येईल. भारतीय रसायन क्षेत्र त्यांतील प्रक्रियांच्या प्राविण्यामुळे चीनच्या तुलनेत उत्पादन महाग असले, तरी गुणवत्ता चांगली असल्याने निर्यातक्षम आहे.आयसीआयसीआय बँक व एचडीएफसी बँकेचे निकाल शनिवारी जाहीर झाले. सकृतदर्शनी ते चांगले वाटत असले, तरी कुठेतरी माशी शिंकली आहे. एचडीएफसी बँकेचा नफा ६.७ टक्के वाढला. अनार्जित कर्जांचे प्रमाणही घटले आहे. तसेच आयसीआयसीआय बँकेचा नफा८ टक्के वाढला आहे. दोन्ही बँकांनी अपेक्षेपेक्षा चांगले निकाल दिले आहेत.दोन्ही बँकांची बुडीत कर्जे कमी झाली आहेत. आयसीआयसीआयची नफा मार्जिन (नीम NIM) ४.३० टक्क्यांच्या आसपास असून, ती एचडीएफसी बँकेच्या वरचढ आहे (३.३५ ते ३.३९ टक्के). असे असूनही बाजाराने दोन्ही निकालांचे कोरडे स्वागत केले. याचे मुख्य कारण म्हणजे व्यवस्थापनाचे भाष्य. एचडीएफसी बँकेचे उपव्यवस्थापक कैझाद भरुचा पुढील वर्षाच्या कामगिरीबद्दल सावध होते. मागील वर्षाइतकीच क्रेडिट ग्रोथ व्हावी ही त्यांची अपेक्षा. आयसीआयसीआय बँकेचे कार्यकारी संचालक संदीप बात्रा यांनी ट्रेझरी यील्ड्सकडे लक्ष वेधले. ते जर असेच वाढत राहिले तर नफ्यावर परिणाम होईल, असे त्यांचे मत आहे. गेल्या तिमाहीत ट्रेझरी व्यवहारात बँकेला किरकोळ तोटा झाला आहे. मात्र बँकेची पुढील वाटचाल आश्वासक असेल असेच भाष्य आहे. वर्ष-दोन वर्षांच्या कालावधीत दोन्ही बँका चांगली भरारी घेऊ शकतील असे दिसते. प्रत्येकच म्युच्युअल फंडाकडे दोन्ही शेअरचा मोठा साठा आहे. परदेशी पाहुणे परतले, तर त्यांची खरेदी याच क्षेत्रात होईल अशी अपेक्षा आहे..ऊर्जानिर्मिती, पारेषण व वितरण क्षेत्र पूर्ण भरात आहे. या क्षेत्रातील सर्वच कंपन्या नवनवे उच्चांक करीत आहेत. मूल्यांकन कितीही महाग दिसले, तरी पंटर्स याच क्षेत्राकडे आकृष्ट होतात, त्याला इलाज नाही. चांदी तीन लाख रुपये झाल्यावर मोठी रिटेल मागणी आली होती, त्या तुलनेत आता अडीच लाख रुपयांच्या दरात मागणी कमी झाली आहे. अक्षय्य तृतीयेला सोने-चांदी बाजारातील मागणी किमान वीस टक्क्यांनी कमी झाल्याचे वृत्त आहे. या प्रतिष्ठित धातूत सीपमार्फत किमान तीन ते पाच वर्षांसाठी गुंतवणूक करणे योग्य राहील, असे आमचे मत आहे.महागाई दर ३.८८ टक्क्यांपर्यंत वाढल्यामुळे रिझर्व्ह बँक व सरकार त्याकडे बारीक लक्ष देतील व चलनवाढीचा दर कमी करण्याचा प्रयत्न करतील, असे दिसते. रिझर्व्ह बँकेने ऑइल कंपन्यांना खुल्या बाजारातून डॉलर खरेदी करण्यास मज्जाव केला आहे. रुपया डॉलर विनिमय दर सुधारण्यास त्यामुळेच मदत झाली आहे. तरीही आजचा ₹ ९२.८ प्रतिडॉलर दर ९० रुपयांपर्यंत खाली यायला हवा. परदेशी चलनाचा साठा ७० हजार कोटी डॉलर आहे 