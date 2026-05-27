Premium|Child labour education rights : शिक्षणाचा अधिकार मिळाला, पण वंचितांपर्यंत पोहोचला का? वीटभट्टीवरील बालकांचा संघर्ष कायम

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.comपायाभूत सुविधांमध्ये शिक्षणाचा अंतर्भाव कधी?प्राथमिक शिक्षण अधिकार कायदा भारताच्या संसदेने ४ ऑगस्ट २००९ रोजी संमत केला. त्यानुसार देशातल्या १४ वर्षांखालील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण मिळालं. शिक्षणाचा अधिकार मुलांना मिळाला खरा; परंतु त्या कायद्याप्रमाणे इतर सर्व प्रकारच्या पर्यायी शिक्षणास मनाई करण्यात आली. स्वातंत्र्याच्या ८० वर्षांनंतरही असंख्य वंचित मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी संघटना रस्त्यावर संघर्ष करते आहे.मुंबई शहर आणि उपनगरांना लागणारे दगड, विटा, माती, रेती आणि पाणीपुरवठा करण्याचं काम पूर्वीच्या ठाणे आणि आताच्या ठाणे अन् पालघर जिल्ह्याने केलं, आजही करीत आहे. एका पद्धतीने मुंबई आणि लगतच्या शहरांना कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारी मुंबई महानगराची वसाहत इतकंच ग्रामीण भागाचं महत्त्व राहिलं आहे. त्यामुळेच वसई, भिवंडी, पालघर, शहापूर परिसरात वीटभट्टीचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. वीटभट्टीवर मजुरी करणाऱ्यांमध्ये सर्वच्या सर्व आदिवासी. त्यातही अत्यंत दारिद्र्याचं जीवन जगणाऱ्या कातकऱ्यांचा समावेश होता. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडे वीटभट्टी मजुरांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या कहाण्या सतत येत असत. मजूर महिलांचा मालकांकडून होणारा लैंगिक छळ, बलात्कार, वीटभट्टी मजुरांना होणारी मारहाण, कामाची केली जाणारी सक्ती, मजुरीच्या मोबदल्याचा व्यवस्थित न केला गेलेला हिशेब इत्यादी अनेक प्रकारच्या तक्रारी संघटनेकडे येत. श्रमजीवी संघटनेने वीटभट्टी मजुरांनाही संघटनेत सहभागी करून घेतलं. त्याचवेळी आपल्या आईवडिलांसोबत घरातल्या मोडक्या भांड्या- कुंड्यांसारखी वीटभट्टीवर ‘जगायला’ येणारी मुलं दिवाळीनंतर आपापलं घर सोडतात आणि मेअखेरपर्यंत ते पालकांसोबत वीटभट्टीवर राहतात. त्यातील बरीच मुलं-मुली डोक्यावरून विटा वाहण्याची कामं करतात. हे चित्र आम्हाला सार्वत्रिक दिसत होतं. या मुलांसाठी काय करता येईल, याबाबतचा विचार संघटनेने सुरू केला. गावागावात शाळा आहेत; परंतु शाळेत जाणारी मुलं रोजगाराच्या निमित्ताने गाव सोडून जगण्यासाठी स्थलांतरित झालेली आहेत. त्यातील काही मुलं पटावर नोंदली जातात. .भर पावसात ढोल ताशांच्या गजरात विद्यार्थ्यांचे स्वागत.दिवाळीपर्यंत शाळेत राहतातसुद्धा. बहुतांश मुलं शाळेत न जाता फक्त पटावर असतात आणि दिवाळीनंतर स्थलांतरित होतात. त्यामुळे त्यांचं शिक्षण अपुरं राहतं. भारतीय संविधानाने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये शिक्षण सक्तीचं आणि मोफत केलं, तरीही असंख्य बालकं शिक्षणापासून वंचित होती. ‘जर मूल शाळेत जात नसेल तर शाळा मुलांकडे गेली पाहिजे, तरच प्राथमिक शिक्षण शक्य होईल,’ असा विचार करून विधायक संसदेने १९९५मध्ये स्थलांतरित मुलांसाठी वीटभट्टीच्या ठिकाणीच शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. वीटभट्टीवर राहायला येणारे मजूर निवाऱ्यासाठी ज्या तात्पुरत्या झोपड्या उभारतात, त्यांना ‘भोंगा’ असं म्हणतात. त्या झोपड्यांसारखीच दिसणारी शाळा वीटभट्टीवर उभी करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आणि त्यांना ‘भोंगा शाळा’ असं नाव दिलं. मग आम्ही या परिसरातील दहावी झालेल्या किंवा दहावीपर्यंत गेलेल्या आणि त्यावरील तरुणांना, भोंगा शाळेतल्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण कसं द्यावं, हे शिकविण्यासाठी प्रशिक्षण शिबिरं आयोजित केली. माझ्या शालेय जीवनात मला शिक्षण दिलेले निवृत्त शिक्षक स. तु. दळवी, वि. धों. सावर्डेकर हे मुंबई सोडून आठवड्यातले पाच दिवस उसगावला राहायला आले. हसत-खेळत मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी आणि किमान चौथीपर्यंतचं शिक्षण त्यांना या शाळांमध्ये घेता यावं, या दृष्टीने त्या मुलांची तयारी केली गेली. एकूण पाचशे मुलांनी सुरू केलेल्या या शाळा पस्तीस हजार विद्यार्थ्यांना सामावून घेऊ शकल्या.सहा ते चौदा वर्षांच्या मुलांना सक्तीचं आणि मोफत शिक्षण संविधान स्वीकारल्यापासून दहा वर्षांच्या आत देण्यात यावं, अशी हमी भारतीय संविधानाने २६ जानेवारी १९५० रोजी दिली; परंतु ते मार्गदर्शक तत्त्व होतं. सरकारला शक्य असेल तर सरकार करील. सरकारवर त्याचं बंधन नव्हतं. १९९३ मध्ये उन्नीकृष्णन् विरुद्ध आंध्र प्रदेश या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निवाडा असा दिला, की मार्गदर्शक तत्त्वालाही कालमर्यादा आहे. प्राथमिक शिक्षणासाठी दहा वर्षांची कालमर्यादा घातली गेली होती. त्यामुळे १९६० नंतर शिक्षणाचं मार्गदर्शक तत्त्व हे मार्गदर्शक तत्त्वं राहत नाही; तर ते आपोआप मूलभूत अधिकार बनतं आणि राज्याला म्हणजेच कायदेमंडळ, मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन यांना मुलांपर्यंत प्राथमिक शिक्षण पोहोचवणं अनिवार्य ठरतं, असा महत्त्वपूर्ण निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला; परंतु प्रत्यक्षात असं चित्रं दिसत नव्हतं.भोंगा शाळा सुरू करताना श्रमजीवी संघटनेला, विधायक संसदेला प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागला. सरकार स्वतः तर या मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी घेत नव्हतं; परंतु वीटभट्टी मालकांनासुद्धा संघटनेच्या शाळा नको होत्या. अनेक ठिकाणी मालकांनी भोंगा शाळेसाठी जागा देण्यासाठीच नकार दिला. जू नांदुर्की, पाये, बोरपाडा यांसारख्या गावांमध्ये शिक्षकांनी स्वतः जंगलात जाऊन लाकडं आणून, पालकांची मदत घेऊन झोपड्या बांधून शाळा उभ्या केल्या. या झोपड्याही मोडून टाकण्याचं काम वीटभट्टी मालकांनी केलं. पाये गावात तर रात्री.झोपलेल्या शिक्षकांवरच तुफान दगडफेक केली गेली. या साऱ्या विरोधाचा सामना करीत संघटनेने मुलांना शिक्षण देण्याचा निर्धार केला. हे सारे शिक्षक त्या भागातलेच तरुण होते. त्यांच्याकडे शिक्षण देण्याची कोणतीही संस्थात्मक पदवी नव्हती; परंतु त्यांचं विधायक संसदेकडून झालेलं प्रशिक्षण इतकं प्रभावी होतं, की सैनिक जसा सीमेवर लढतो त्या जिद्दीने शिक्षणासाठी हे तरुण भोंगा शाळेतील मुलांना शिक्षण देण्यासाठी झटत होते.या मुलांच्या परीक्षा त्यांच्या त्यांच्या इयत्तेप्रमाणे, वयाप्रमाणे जिल्हा परिषदेने घ्याव्यात म्हणून संघटनेने हात जोडून अनेकदा विनवण्या केल्या; परंतु जिल्हा परिषदेने दाद लागू दिली नाही. अखेरीस संघटनेने ठाणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयाला दोन हजारांहून जास्त मुलांना आणि पालकांना घेऊन घेराव घातला. जिल्हा परिषदेमार्फत परीक्षा घेऊन तसे दाखले मुलांना देण्याबाबतचा निर्णय जिल्हा परिषदेला घ्यायला आम्ही भाग पाडलं. शासन या भोंगा शाळांना सहाय्य करीत नव्हतं. केवळ काही संस्थांनी आणि व्यक्तींनी दिलेल्या देणग्यांवर त्या चालत होत्या. या शाळा सुरू केल्यानंतर विधायक संसदने आपल्या कार्यकर्त्यांमार्फतच दिवस-रात्र वीटभट्टीवर राहून वीटभट्ट्यांचं व्हिडिओ चित्रण केलं. लहान मुलं दोन-दोन किलोची एक वीट अशा १२ विटा, एकूण २४ किलो वजन आपल्या डोक्यावरून कसं वाहून नेतात, याचं चित्रण करून त्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण कसं नाकारलं गेलं आहे, याची सतरा मिनिटांची डॉक्युमेंटरी तयार केली आणि ‘plight of child labour in the brick kilns of Thane district’ या शीर्षकाची देशातली पहिली दृकश्राव्य याचिका (audio-visual petition) दाखल केली गेली. ही याचिका राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे मी स्वतः नेऊन दिली. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला, जिल्हा प्रशासनाला याबाबत आपलं म्हणणं सादर करण्यास सांगितल्या- नंतर जिल्हा प्रशासनाचा एकूण प्रतिसादच बदलला..राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या आदेशानंतरबालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा १९८६मध्ये आल्यानंतर बालमजूर ज्या जिल्ह्यात आहेत, तिथे राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प संस्था निर्माण करायच्या होत्या, ज्याचे जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष होते आणि कामगार उपायुक्त हे सचिव होते. तसेच शिक्षण अधिकारी, आदिवासी विकास अधिकारी हे त्याचे सदस्य होते. अशा संस्था निर्माण करून बालकामगारांसाठी शिक्षण पोहोचवण्याचं आणि त्यांचं पुनर्वसन करण्याचं काम त्यांना दिलं होतं; परंतु अशा पद्धतीच्या प्रकल्प संस्था महाराष्ट्रामध्ये निर्माणच झाल्या नव्हत्या. या याचिकेनंतर मात्र महाराष्ट्र शासनाला ठाणे जिल्ह्यात बालकामगार प्रकल्प संस्था सुरू करावी लागली. त्याचं अध्यक्षपद जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास यांच्याकडे दिलं गेलं. या बालकामगार प्रकल्प संस्थेने नंतर भोंगा शाळांना काही प्रमाणात आर्थिक सहाय्य सुरू केलं. बालमजूर प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत धोकादायक उद्योगात वीटभट्टीचा समावेश करण्याचे आदेशही याच वेळी आयोगाने दिले. याचिकेला उत्तर देताना या कृती गटात बालकामगार प्रकल्प संस्थेच्या कार्यकारी समितीवर मला घेण्याचे आदेशही आयोगाने शासनाला दिले. त्यामुळे राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प संस्था, ठाणे यांच्या कार्यकारी मंडळावर माझी नेमणूक झाली.वीटभट्टीवरील स्थलांतरित मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आता तरी मार्गी लागेल, या उद्देशाने आम्ही काम सुरू केलं. मात्र संघर्षाशिवाय पर्याय नाही, हे आम्ही काही दिवसांतच जाणलं. अत्यंत नाममात्र वेतन या शिक्षकांना आम्ही देत होतो; परंतु तेसुद्धा कमी करा, असा आग्रह अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास यांनी धरला. ‘वीटभट्टीवर बालकामगारच नाहीत’ असा चमत्कारिक शोध त्यांनी लावला. याला आंदोलनातून उत्तर देण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नव्हता. त्यामुळे आम्ही तीनशे मुलं त्यांच्या कार्यालयाच्या केबिनमध्ये डोक्यावर विटा घेऊन नेली आणि ते विटा कसे वाहतात, हेही त्यांना दाखवलं. २४ किलो वजनाच्या बारा विटा डोक्यावर तोलून अप्पर आयुक्तांनी चालून दाखवावं, असा आग्रह आम्ही केल्यानंतर आयुक्त ताळ्यावर आले. या दरम्यान विधायक संसद, श्रमजीवी संघटना आणि समर्थन यांनी या मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणासाठी सातत्याने संयुक्त प्रयत्न केले. बालकामगार : आव्हान आणि प्रतिसाद ‘child labour : challenge and response’ या मथळ्याचा केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेला अहवाल यादरम्यान आमच्या वाचनात आला.महाराष्ट्रात २४ लाख मुलं प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित असल्याचा उल्लेख केंद्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या या अहवालात होता. प्रत्यक्षात या बाल-कामगारांना आणि वीटभट्टीवरच्या स्थलांतरित मुलांनाशिक्षणाची कोणतीही व्यवस्था सरकार करीत नाही, अशी या अहवालाला उत्तर देणारी ‘बालकामगार : प्रचंड आव्हान आणि नगण्य प्रतिसाद’ (Child Labour Immense Challenge and Negligible Response) एक पुस्तिका समर्थनने प्रकाशित केली. यात.वीटभट्ट्यांवरील भीषण वास्तव मांडण्यात आले.महाराष्ट्रात दगडाच्या खाणी, ऊसतोड, कोळसा भट्ट्या, वीटभट्ट्या इत्यादी श्रमाची कामं ज्या ठिकाणी चालतात त्या ठिकाणी आपल्या पालकांबरोबर त्यांची १४ वर्षांपेक्षाही कमी वयाची मुलं कशा पद्धतीने मजुरी करतात आणि पर्यायाने शिक्षणापासून ती कशी वंचित राहतात, यांसह त्यांची हलाखीची वस्तुस्थिती तपशिलात या पुस्तिकेत मांडण्यात आली. वारंवार अर्ज-विनंत्या करूनही या मुलांच्या शिक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार लक्ष द्यायला तयार नव्हतं. त्यामुळे १९९८मध्ये सरकारच्या विरोधात एक अभिनव आंदोलन विधायक संसद, श्रमजीवी संघटना आणि समर्थन या संस्थांमार्फत करण्यात आलं. ‘सरकारला लागली भीक, मुलाला म्हणतंय शिक’ हा त्या आंदोलनाचा गाभा होता.युनिसेफने प्रकाशित केलेल्या अहवालात शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा आणि वर्ष २००० पर्यंत सर्वांना शिक्षण देण्याचा मनोदय व्यक्त झालेला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळण्याची कोणतीही व्यवस्था शासनाने केलेली नव्हती. शासनाला त्याबाबत ठोस पावलं उचलायला भाग पाडण्याकरिता आम्ही बांबूच्या मोठमोठ्या टोपल्या बनवून त्या घेऊन पाचशे मुलं, दोन हजार पालक आणि संघटनेचे सभासद यांसह आझाद मैदानात गेलो आणि आजच्यासीएसएमटी रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात सरकारसाठी जनतेकडे हातात टोपल्या घेऊन ‘भीक’ मागितली. सरकारच्या तिजोरीत या मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे नाहीत, तर अशा सरकारच्या नावाने भीक तरी घाला, असं आवाहन त्यात होतं. विधान परिषद सदस्य अरुण मेहता, व्यंकप्पा पत्की, पी. जी. दस्तुरकर स्वतः विधिमंडळ अधिवेशनातून वेळ काढून आझाद मैदानात आले आणि एक एक रुपयाचं नाणं त्यांनी सरकारला भीक म्हणून टाकलं. अनेक अधिकारी आणि पोलिसांनीसुद्धा सरकारला भीक दिली. तीन हजार ३५० रुपयांची चिल्लर भिकेपोटी जमा झाल्यानंतर आदिवासींच्या पारंपरिक वेशामध्ये संघटनेचे लहू पासारी, जानू मेघवाले या.Premium|Corporal Punishment In Schools : शिस्त आणि शिक्षा... एक शोकांतिका .चिल्लरचं गाठोडं बांधून विधानसभेत गेले.स्वाभाविकपणे विधानसभेच्या प्रवेशद्वारापाशी पोलिसांनी त्यांना अडवून हे गाठोडं विधानसभेत न्यायला मज्जाव केला. त्यांच्याशी हुज्जत न घालता तेवढ्याच रकमेचा चेक तयार करून तो मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना दिला. अतिशय नम्रपणे मनोहर जोशी सरांनी तो चेक आंदोलकांना परत दिला आणि ‘मी याबाबतीत काय करायला पाहिजे?’ असं त्यांनी आंदोलकांना विचारलं. त्यावर अरुण मेहता, व्यंकप्पा पत्की यांनी सांगितलं, की या मुलांना शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. या स्थलांतरित मुलांना शिक्षण देण्याबाबत विवेक पंडितांचा भोंगा शाळेचा अनुभव उपयोगी येईल. तरी या मुलांसाठी शिक्षणाची योजना बजावण्याकरिता कृती गट नेमा आणि त्यावर विवेक पंडित यांना घ्या; जेणेकरून या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेल. यावर मुख्यमंत्र्यांनी तीनही आमदारांसह कृती गट नेमून त्यात मला घेण्याचं मान्य केलं. मात्र आमचं आंदोलन इथे संपलं नाही. असा कृती गट प्रत्यक्षात स्थापन व्हावा यासाठी १३ नोव्हेंबर १९९९ला ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर २५-२५च्या तुकडीने दिवसभर सत्याग्रह करून चार हजारांपेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांनी स्वतःला अटक करून घेतली आणि मगच या आंदोलनाच्या परिणामी हा कृती गट निर्माण झाला. या कृती गटाचे अध्यक्ष तत्कालीन शिक्षणमंत्री सुधीर जोशी होते. या कृती गटाच्या वारंवार बैठका होऊ लागल्या. कृती गटाचा अहवाल यायच्या आतच सरकार बदललं. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले आणि त्या वेळेस शिक्षणमंत्री होते प्राध्यापक रामकृष्ण मोरे. नव्या सरकारकडे या प्रश्नाबाबतीत समर्थनने पाठपुरावा सुरूच ठेवला होता आणि त्यासोबत आंदोलनही सुरूच होतं. एक दिवस कोऱ्या पाट्या घेऊन मुंबईत आमचे आदिवासी धडकले. मुख्यमंत्र्यांच्या हातात या आंदोलकांनी कोरी पाटी दिली. स्वाभाविकपणे कृती गटाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ मागवून ताबडतोबीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. कृती गटाच्या बैठकांमध्येही मला शिक्षणाची निकड नि महत्त्व पटवून द्यायला खूप संघर्ष करावा लागला. एक शब्द बदलण्याकरिता मला कृती गटाच्या अनेक बैठका स्थगित करून घ्याव्या लागल्या. सरकारी प्रतिनिधींचं म्हणणं होतं, की ‘सर्व मुलांना शिक्षण’ असा उद्देश महात्मा फुले शिक्षण हमी योजनेच्या प्रस्तावनेत यावा आणि माझा आग्रह होता, की ‘प्रत्येक मुलाला शिक्षण’ हा उद्देश प्रस्तावनेत यावा. कारण ‘सर्व मुलं’ असं आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा ‘समूहिक हक्क’ येतो; परंतु ‘प्रत्येक मूल’ असं म्हटलं की ‘व्यक्तिगत’ अधिकार येतात. ‘सर्व मुलांना शिक्षण’ ही सर्वसाधारण सार्वत्रिक संज्ञा आहे; तर ‘प्रत्येक मुलाला शिक्षण’ ही वैयक्तिकृत, विशेष संज्ञा आहे. त्यामुळे या संज्ञेत उत्तरदायित्वाची भावना व्यापक आणि अधिक आहे. अखेरीस माझा ‘प्रत्येक मूल’ या शब्दासाठीचा आग्रह तत्कालीन शिक्षणमंत्री रामकृष्ण मोरे यांनी मान्य केला आणि २००१ला आम्ही योगदान दिलेल्या महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना आणि वस्तीशाळा योजना अशा दोन योजना महाराष्ट्र सरकारने जाहीर करून सुरू केल्या. शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत म्हणून प्रत्यक्षात जरी घटनादुरुस्तीने २००९मध्ये मिळाला असला तरी महाराष्ट्रात मात्र विधायक संसद, श्रमजीवी संघटना आणि समर्थनने केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे आणि कडव्या संघर्षामुळे देशात प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार होण्याच्या आधीच महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणाची हमी प्रत्येकाला देणारी ‘महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना’ आली. या योजनेनिमित्ताने १४ वर्षांखालील प्रत्येक मुलाला ‘प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार’ देणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलंच राज्य होतं. यानंतर १३ वर्षांनी संविधान दुरुस्तीने शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार झाला. त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून प्रत्यक्षात देणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं, हे केवळ संघटना, समर्थन, विधायक संसद यांच्या अथक प्रयत्नांमुळेच!प्राथमिक शिक्षण अधिकार कायदा भारताच्या संसदेने ४ ऑगस्ट २००९ रोजी संमत केला. त्यानुसार देशातल्या १४ वर्षांखालील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण मिळालं. शिक्षणाचा अधिकार मुलांना मिळाला खरा; परंतु त्या कायद्याप्रमाणे इतर सर्व प्रकारच्या पर्यायी शिक्षणास मनाई करण्यात आली. संस्थात्मक शिक्षण अनिवार्य केलं गेलं. शाळांमध्ये शिकणं सक्तीचं करण्यात आलं; परंतु प्रत्यक्षात शाळा आहे तिथे मुलं नव्हती. तरीही ‘जिथे मूल तिथे शाळा’ ही भोंगा शाळेची कल्पनाच शिक्षण हक्क कायद्यानंतर शासनाने बाद केली आणि त्यानुसार भारतीय राज्य-.घटनेच्या अनुच्छेद २१ (अ) अंतर्गत ६ ते १४ वर्षवयोगटातील मुलांना नियमित शाळेत प्रवेश द्यावा आणि त्यांना संस्थात्मक शिक्षण पद्धतीत घालावं, यासाठी सरकारने आदेश काढला. प्रत्यक्षात मात्र गावातल्या जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये नियमित शिकणारी मुलं आणि वीटभट्टीवर काम करण्याकरिता स्थलांतरित झालेली मुलं यांच्यामध्ये प्रचंड सामाजिक आणि आर्थिक दरी होती. शिवाय शिक्षकांचा गावपाड्यांवर आधीच तुटवडा असल्याने या मुलांना शाळेत आणायला कोण जाणार? दारिद्र्याच्या शापामुळे रोजंदारीवर जगणारे हे पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्याकरिता फारसे उत्सुक नसत. शाळेत जाण्यापेक्षा विटा वाहून न्यायच्या कामास मुलांना जुंपण्याकडे अधिक कल असे. मग विधायक संसदने भोंगा शाळेतील मुलांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेत नेऊन बसवण्याचं काम सुरू केलं. नियमित मुलं आणि वीटभट्टीवरली मुलं यांच्यात सामाजिक-आर्थिक दरी इतकी होती, की शिक्षकांनासुद्धा या मुलांना एकत्रित शिकवणं अवघड जाऊ लागलं. कायद्याने शिक्षणाचा अधिकार आला खरा; परंतु स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांना, वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या बालमजुरांना आजही पर्यायी शिक्षण व्यवस्थेअभावी शिक्षणापासून वंचित राहावं लागतंय, हे दुर्दैवी वास्तव आहे. कोवळ्या मानेवरल्या इवल्याशा डोईवर १२ विटांचं २४ किलोचं ओझं वाहून नेणाऱ्या या मुलांच्या पाठीवर आजही ‘दप्तर’ आलेलंच नाही. संविधानातला हा मूलभूत अधिकार २००९ पासून आजपर्यंत तब्बल १८ वर्षांत प्रत्यक्षात मिळालाच नाही. संविधान जिवंत व्हायला संघर्षाशिवाय पर्याय नसतो आणि संघर्षाला संघटनेशिवाय पर्याय नसतो. संविधानातल्या शब्दांना अर्थ प्राप्त व्हायला आणि तो अर्थ वर्ग, वर्ण, जात, धर्म, लिंग या भिंतींच्या पलीकडे जाऊन प्रत्येकाच्या आयुष्यात उतरायला संघटित ऊर्जाच लागते. १९५०मध्ये संविधानाने प्राथमिक शिक्षणाचं मार्गदर्शक तत्त्व लागू केलं. ‘प्राथमिक शिक्षण’ हे मार्गदर्शक तत्त्व १९६०मध्ये मूलभूत अधिकारात रूपांतरित झाल्याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३मध्ये दिला. १९९६ पासून आम्ही याकरिता आंदोलनं, संघर्ष केले. १९९८मध्ये कृती गट नेमून २००१ला महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना शासनाने आणली. २००९च्या घटनादुरुस्तीने शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत अधिकार होऊन शिक्षण हक्क कायदा आला, मात्र आजही २०२६मध्ये म्हणजे स्वातंत्र्याच्या ८० वर्षांनंतरही अशा असंख्य वंचित मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी संघटना रस्त्यावर आणि समर्थन विधिमंडळात संघर्ष करते आहे, हे कटू वास्तव आहे. 