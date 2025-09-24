Premium|Roswell: रॉसवेलच्या रहस्याचा पर्दाफाश; एलियन्सचे मृतदेह की वेदर बलून?

कॉन्स्पिरसी फाइल्स । रवि आमलेरॉसवेल यूएफओच्या इतिहासात कायमचे नोंदले गेले. मेजर मार्सेल यांच्याप्रमाणेच आणखीही काही साक्षीदार आता समोर येऊ लागले होते. आणि त्यातून एक धक्कादायक चित्र उभे राहिले होते. सारेच भयंकर होते. आणि त्याहून भयंकर होता तो दुसरा गौप्यस्फोट... न्यू मेक्सिकोतील एक नगर - रॉसवेल. तारीख २ जुलै १९४७. वेळ रात्री पावणे दहाची. दिवसभरच्या रणरणत्या उन्हाने तापलेले वातावरण आता थंड झाले होते. शीतल वारे वाहत होते. डॅन विल्मॉट आणि त्यांची बायको सारे कामधाम आवरून घराच्या ओवरीत हवा खात बसले होते. अचानक डॅनला आकाशात एक मोठी चकाकती वस्तू दिसली. अत्यंत वेगाने ती जात होती.डॅन आणि त्याची पत्नी दोघेही अंगणात धावले. दोन बशा एकमेकींना चिकटल्यासारखी ती अंडगोलाकार वस्तू आतून पेटल्यासारखी चमकत होती. त्यांनी पाहिले, अवघ्या ४०-५० सेकंदांत ती त्यांच्या घरावरून उडत दूर आकाशात अदृश्य झाली. आपण काय पाहिले हे? त्यांना काही कळेना. कोणास हे सांगितले, तर गावात लोक हसतील. त्यांनी कोणाकडेही हा विषय काढला नाही. हे ८ तारखेपर्यंत. त्यादिवशी रॉसवेलच्या वृत्तपत्रात - रॉसवेल डेली रेकॉर्डमध्ये पहिल्या पानावर मुख्य बातमी झळकली - ‘आरएएएफ कॅप्चर्स फ्लाइंग सॉसर ऑन रँच इन रॉसवेल रिजन’. आरएएएफ म्हणजे रॉसवेल आर्मी एअर फिल्ड. त्यांच्या हाती उडती तबकडी लागली. बातमी ना कोण्या ‘सूत्रा’ने गुंडाळलेली, ना ‘सब से तेज’, ना ‘एक्सक्लूजिव्ह’. त्यामुळे विश्वासार्ह होती. त्यात म्हटले होते - ‘रॉसवेल एअर फिल्डच्या हाती उडती तबकडी लागली आहे, अशी घोषणा येथील ५०९व्या बंबार्डमेन्ट ग्रुपच्या गुप्तचर अधिकाऱ्याने आज दुपारी केली. गुप्तचर अधिकारी मेजर जे. ए. मार्सेल यांच्या परवानगीने विभागातर्फे जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, आपल्या जागेमध्ये काही उपकरणे सापडली असल्याची माहिती एका निनावी पशुपालक शेतकऱ्याने शेरीफ जीओ विलॉक्स यांना दिली. त्यानंतर मेजर मार्सेल आणि त्यांचे सहकारी त्या शेतकऱ्याच्या रॉसवेलनजीकच्या शेतावर गेले व तेथून त्यांनी ती तबकडी प्राप्त केली.’ डॅन विल्मॉटच्या लक्षात आले, की हा आपण पाहिलेला चमकता गोळा. .याच दिवशी रॉसवेल आर्मी एअर बेसच्या माहिती अधिकाऱ्यानेही प्रसिद्धी पत्रक काढून या माहितीस दुजोरा दिला. या पत्रकाच्या प्रारंभी त्याने म्हटले होते - ‘उडत्या तबकडीविषयीच्या अनेक अफवा काल सत्यात उतरल्या.’ दावा सनसनाटी होता. धक्कादायक होता. त्या उडत्या तबकडीच्या काही अवशेषांसह मेजर मार्सेल यांचे एक छायाचित्रही प्रसिद्ध झाले होते. शंकेला वाव नव्हता. पण...लष्कराच्या फोर्ट वर्थ मुख्यालयात या अवशेषांचे निरीक्षण करण्यात आले, आणि ८ जुलैच्या सायंकाळी तेथील ब्रिगेडियर जन. रॉजर एम. रॅम्से यांनी रेडिओवरून जाहीर केले, ‘ते अवशेष उडत्या तबकडीचे नाहीत. तर एका भरकटून पडलेल्या ‘वेदर बलून’चे आहेत. माझ्या कार्यालयात ते अवशेष पडलेले आहेत. ज्या पत्रकारांना ते पाहायचे असतील त्यांनी येऊन पाहावेत. त्यात उत्तेजित होण्यासारखे काहीही नाही.’ झाले. त्या रहस्यावर पाणी पडले. सनसनाटी नाही म्हटल्यावर माध्यमांचाही रस संपला. पण दोनच दिवसांत आयडोहो राज्यातल्या ट्विन फॉल्समधून बातमी आली. तेथे आकाशातून पडलेली एक ३० इंची वस्तू सापडली. उडत्या तबकडीचा तो भाग असावा. या बातमीने पुन्हा खळबळ माजली. उडती तबकडी पुन्हा वास्तवाचा भाग झाली. पण त्यावरही पाणी पडले. ती ३० इंची वस्तू हा चार पोरांनी केलेला बनाव होता. या अशा फेकूगिरीमुळे उडती तबकडी हा विनोदाचा विषय ठरली. कालांतराने हे सारेच विस्मृतीत गेले.पण कटकाल्पनिकाकार मात्र हे विसरले नव्हते. रॉसवेलबाबत अवघ्या २४ तासांत लष्कराने ‘यू टर्न’ घेतला होता. त्यांच्या दृष्टीने हा सारा सरकारी लपवाछपवीचा प्रकार होता. अशात ज्या मेजर मार्सेल यांनी रॉसवेलमधील ते अवशेष जमा केले होते, ते समोर आले. १९७८मध्ये त्यांनी ‘यूएफओ अभ्यासक’ स्टँटन फ्राईडमन यांना मुलाखत देऊन जाहीर केले, की त्या लोकांनी ते उडत्या तबकडीचे अवशेष लपवून त्या जागी वेदर बलूनचेअवशेष ठेवले होते. ‘व्हिएतनाम युद्ध’, ‘वॉटरगेट’ अशा प्रकरणांनी सरकार या संस्थेवरील लोकांचा विश्वास उडाला होता. सरकारमधील मंडळी षड्यंत्र रचतात, लपवाछपवी करतात ही भावना प्रबळ होती. अशा वातावरणात रॉसवेलबाबतचे ‘खुलासे’ लोकांना किमान साशंक करीत होते. .ही साशंकता अधिक दृढ केली, चार्ल्स बेर्लिट्झ आणि विल्यम मूर या कटकाल्पनिकाकारांनी. परग्रहावरील मानव, उडत्या तबकड्या, भूतभानामती या गोष्टींत त्यांना मोठा रस. त्यांनी रॉसवेल घटनेचा पाठपुरावा केला आणि त्यातून अवतरले रॉसवेल इन्सिडंट हे पुस्तक. त्याच्या ‘कव्हर फ्लॅप’वर त्यांनी म्हटले आहे, की ‘तीस वर्षांपूर्वी एक परग्रहावरील मानव असलेले यूएफओ पृथ्वीवर खरोखरच पोहोचले होते, याचे आजवरचे सर्वांत ठोस पुरावे या दोघा लेखकांनी अतिशय सखोल संशोधन आणि बरेच डिटेक्टिव्ह काम याद्वारे एकत्र जोडले आहेत.’ रॉसवेल घटनेवरचे हे पहिलेच पुस्तक. १९८०मध्ये ते प्रकाशित झाले आणि अभिनेत्री डेमी मूरचे हे गाव - मेजर मार्सेल यांच्याप्रमाणेच आणखीही काही साक्षीदार आता समोर येऊ लागले होते. आणि त्यातून एक धक्कादायक चित्र उभे राहिले होते. त्या चित्रात दिसत होते - रॉसवेलनजीकच्या वाळवंटी भागात कोसळलेली उडती तबकडी. सापडलेले तिचे अवशेष. ते दडपण्यासाठी सरकार आणि लष्कराकडून करण्यात आलेली लपवाछपवी. अनेकांना गप्प राहण्यासाठी केलेली दमदाटी. लष्करी तळावरील साक्षीदारांच्या केलेल्या बदल्या. तेथीललष्करी रुग्णालयात आलेले दोन रहस्यमयी डॉक्टर. तेथील एका नर्सचे अपहरण आणि बहुधा हत्या. हे सारेच भयंकर होते. आणि त्याहून भयंकर होता तो दुसरा गौप्यस्फोट. तो केला डब्ल्यू. ग्लेन डेनीस याने. .त्याचे म्हणणे असे, की रॉसवेलमध्ये त्यादिवशी लष्कराला केवळ उडत्या तबकड्यांचे अवशेषच सापडले नव्हते, तर त्याबरोबर परग्रहावरील मानवांचे मृतदेहही त्यांच्या हाती लागले होते. डेनीस हा तेव्हा एका फ्युनरल होममध्ये काम करायचा. अंत्यसंस्काराचे सामान पुरवणे, तयारी करून देणे असा तो व्यवसाय. त्यादिवशी त्याला रॉसवेल आर्मी एअर फील्डमधून दूरध्वनी आला, की तुमच्याकडे लहान मुलांसाठीच्या शवपेट्या आहेत का? काही वेळाने त्याला त्याच्या रुग्णवाहिकेतून एका अपघातग्रस्त सैनिकाला घेऊन त्या हवाई तळावरच्या रुग्णालयात जावे लागले. तेथे त्याला ते उडत्या तबकडीचे अवशेष दिसले. त्याला तेथे पाहताच, लष्कराच्या एका अधिकाऱ्याने त्याला तेथून हुसकावून लावले. जाताना दम दिला, की तू येथे काहीही पाहिलेले नाहीस. कोणाकडे काही बोललास, तर परिणाम वाईट होतील. ही काय भानगड आहे, हे जाणून घेण्यासाठी त्याने दुसऱ्या दिवशी त्यारुग्णालयात भेटलेल्या एका नर्सशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. ती भेटली नाही, पण दुसरी नर्स बोलली त्याच्याशी. नंतर रॉसवेल तळावरील अधिकाऱ्यांच्या क्लबमध्ये त्याला ती भेटली. तो सांगतो, तिची मनःस्थिती फार वाईट होती. ती सांगत होती, की काही कामानिमित्ताने ती रुग्णालयातील तपासणी खोलीत गेली होती, तर तेथे दोन अनोळखी डॉक्टर होते. ते बहुधा तेथे प्राथमिक शवविच्छेदन करीत होते. तीन मृतदेह होते तेथे. चेंदामेंदा झालेले. काळे. लहान आकाराचे. त्या खोलीत अतिशय दुर्गंध पसरलेला होता. श्वास घेणे कठीण झाले होते. अखेर त्या डॉक्टरांनी दुसरीकडे शवविच्छेदन करायचे ठरवले. त्या नर्सने डेनीसला अत्यंत तपशिलाने त्या मृतदेहांबद्दल माहिती दिली. त्यांचे रेखाचित्रही काढून दाखवले. साधारणतः तीन-चार फूट उंचीचे ते देह. मोठी मुंडकी आणि अंतर्वक्र आकाराचे डोळे आणि नाक होते त्यांचे. डेनीस सांगतो, या भेटीनंतर त्याला ती नर्स पुन्हा कधीही दिसली नाही. अशी अफवा होती, की ती आणि अन्य काही परिचारिका एका विमान अपघातात मृत्युमुखी पडल्या. .Premium|Adolf Hitler: हिटलरचा अकरावा अवतार..!.या एलियन्सचे स्वरूप लक्षात घेण्यासारखे आहे. साधारणतः लेखक मंडळी जेव्हा त्यांच्या कल्पनेने एलियन्सचे रंगरूप चितारत होती, तेव्हा ते दिसत मोठ्या कीटकांसारखे. अमेझिंग स्टोरीज नावाचे रंजक विज्ञानकथांना वाहिलेले एक मासिक निघायचे ३०च्या दशकात. त्यातले एलियन्स तीन पायाचे, अनेक तंतू असलेले, किळसवाणे असत. आज एलियन्सचे जे कोई मिल गयामधल्या 'जादू'सारखे रूप दिसते, ते मात्र मानवी स्वरूपाशी मेळ खाणारे आहे. ते पहिल्यांदा अवतरले १९६४मध्ये. झाले असे, की बेटी आणि बर्नी हिल या अमेरिकी जोडप्याने दावा केला, की १९ सप्टेंबर १९६१ रोजी एलियन्सने त्यांचे अपहरण केले आणि मग सोडून दिले.त्यानंतर त्यांनी जे पाहिले त्याची रेखाटने करून ठेवली. आता परग्रहावरील 'मानव' म्हटल्यावर डोळ्यांसमोर चित्र येणार ते मानवाशी साम्य असणारेच. हे एलियन्स काहीसे तसेच होते. त्यांची रेखाटने आणि वर्णनावरून डेव्हिड बेकर या चित्रकाराने आता जे 'ग्रे' म्हणून ओळखले जाते, ते एलियन्सचे लोकप्रिय चित्र तयार केले. रॉसवलेमध्ये सापडलेले एलियन्सचे देह दिसायला अगदी असेच होते, हे विशेष.ते काहीही असो, डेनीसच्या या जबानीने रॉसवेल घटनेचे सगळे परिमाणच बदलून गेले. मेजर मार्सेल आणि आता ग्लेन डेनीस, या दोघांच्या कथनामुळे लोकांसमोर ठोस 'पुराव्या'निशी माहिती आली, की एलियन्स असतात आणि ते पृथ्वीवर येतात. एव्हाना उडत्या तबकडीला अपघात झाला, ती स्थळे एकाची दोन झाली होती. म्हणजे, काही यूएफओ संशोधकांनुसार, ती एका ठिकाणी कोसळली. तेथे तिचे काही अवशेष पडले. मग तेथून पुन्हा उडाली आणि दुसरीकडे जाऊन कोसळली. तेथे त्या तबकडीतील एलियन्सचे देह सापडले.हा विषय माध्यमांतून गाजत होता. त्यावर माहितीपट येत होते. यूफॉलॉजिस्टांची पुस्तके येत होती. सरकार लपवाछपवी करीत असल्याचा आरोप होत होता. हे 'यूएफओ वॉटरगेट' असल्याचे म्हटले जाऊ लागले होते. त्यात आता राजकीय नेतेही उतरले होते. त्यात आघाडीवर होते रिपब्लिकन पक्षाचे काँग्रेस प्रतिनिधी स्टीव्हन शिफ. या प्रकरणाच्या चौकशीची जोरदार मागणी लावून धरली होती त्यांनी. ते न्यू मेक्सिकोचे खासदार. परिणामी त्यांच्या मागणीला अधिक जोर होता. अखेर वायुसेनेच्या पातळीवर निर्णय घेण्यात आला आणि एकदाचे या प्रकरणाच्या तळाशी जाण्याचे ठरवण्यात आले. त्यानुसार रॉसवेल प्रकरणाशी संबंधित असलेले सर्व गोपनीय दस्तावेज पुन्हा तपासण्यात आले. साक्षीदारांच्या जबान्या नोंदवण्यात आल्या. ग्लेन डेनीस यांना तर 'स्टार विटनेस' म्हणून पाचारण करण्यात आले होते. .Premium|Conspiracy theories: एलियन्सचे अस्तित्व; वास्तव की अफवा?.अन्य संबंधित विभागांकडे असलेली कागदपत्रेही मागवण्यात आली. याचा पहिला अहवाल प्रसिद्ध झाला १९९५मध्ये. त्याचे नाव - 'द रॉसवेल रिपोर्ट - फॅक्ट व्हर्सेस फिक्शन इन द न्यू मेक्सिको डेझर्ट'. यानंतर दोन वर्षांनी दुसरा अहवाल जाहीर करण्यात आला. 'द रॉसवेल रिपोर्ट - केस क्लोज्ड' हे त्याचे नाव. रॉसवेलमध्ये जे काही अवशेष सापडले, ते उडत्या तबकडीचे नव्हते. तेथे परग्रहावरील मानवांचे मृतदेहही सापडलेले नाहीत. त्याबाबत जे काही सांगितले जात आहे, ते खोटे आहे, असे निसंदिग्धपणे स्पष्ट करून या अहवालाने नावाप्रमाणेच केस बंद करून टाकली. सरकारी अहवाल म्हटल्यावर त्यांच्या विश्वासार्हतेविषयी आधीच प्रश्नचिन्हे. तशात हे एलियन्सचे प्रकरण. कटकाल्पनिकाकारांचे म्हणणे असे, की हे अहवाल म्हणजे सरकारी धूळफेक आहे. ते सरकारचे षड्यंत्र आहे. खरेच ते तसे होते का? रॉसवेलमधील साक्षी 