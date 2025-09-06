Premium|Color science: रंगांचे शास्त्रीय आणि सांस्कृतिक महत्त्व; अंतर्मुख करणारा प्रवास

प्रज्ञा इंगवले-काळसकरसंपूर्ण विश्व रंगमय आहे. मनुष्य आणि प्राणी या रंगांच्या अद्भुत जगात रमतात. इंद्रधनुष्यापासून ते मानवनिर्मित कलाकृतींपर्यंत सर्वत्र रंग आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करून देतात. दृश्यकलेत रंग फक्त सजावटीसाठी नसतात; ते भावना फुलवतात, विचारांना आकार देतात आणि सांस्कृतिक कथा उलगडतात. हे बहुआयामी रंगविश्व म्हणजे जणू अनंत संवेदनांच्या प्रवासाचा अनुभव... जिथे प्रत्येक छटा, प्रत्येक टोन आपल्याला एक नवा अर्थ आणि नवा संदेश देतो. अशा बहुरंगी रंगांचा अंतर्मुख करणारा प्रवास...भाग १ रंगांचा शास्त्रीय पाया रंगांचा अनुभव हा प्रकाश, मानवी डोळे आणि मेंदू यांच्यातील समन्वयाचा भाग आहे. ही प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी प्रथम प्रकाशाच्या भौतिकशास्त्राकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. तेच या अनुभवाचे मूळ आहे.पांढरा प्रकाश विविध रंगांच्या मिश्रणाने तयार झालेला असतो, हे अठराव्या शतकात सर आयझॅक न्यूटन यांनी दाखवून दिले. त्याला ‘दृश्यमान वर्णपट’ असे म्हणतात. त्रिकोणाकार प्रिझममधून पांढरा प्रकाश पाठवल्यावर तो तांबडा, नारंगी, पिवळा, हिरवा, निळा, पारवा (इंडिगो) आणि जांभळा या सात रंगांमध्ये विभागला जातो. या प्रत्येक रंगाचा तरंगविस्तार (Wavelength) वेगळा असतो. .एखादी वस्तू आपल्याला विशिष्ट रंगाची का दिसते, याचे मूलभूत कारण तिच्या पृष्ठभागाच्या गुणधर्मांमध्ये आहे. वस्तूमध्ये स्वतःचा रंग नसतो; ती फक्त प्रकाशकिरणांमधील काही विशिष्ट तरंगलांबी परावर्तित करते आणि बाकीच्या शोषून घेते. आपण फक्त परावर्तित झालेले रंग पाहतो. उदाहरणार्थ, सफरचंद लाल दिसते कारण त्याचा पृष्ठभाग लाल रंगाच्या तरंगलांबी परावर्तित करतो. इतर सर्व रंग शोषून घेतो. एखादी वस्तू जेव्हा सर्व तरंगलांबी परावर्तित करते, तेव्हा ती पांढरी दिसते आणि जेव्हा ती सर्व तरंगलांबी शोषून घेते, तेव्हा ती काळी दिसते.प्रकाशकिरणांना रंगाच्या संवेदनेत रूपांतरित करण्याचे कार्य मानवी डोळा करतो. डोळ्यातून प्रकाश, वस्तू, त्यांचे रंग आणि आकार समजतो. नेत्रपटलावर प्रकाश संवेदनशील लाखो पेशी असतात. या पेशी प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या असतात. एक, दंड पेशी (Rods) आणि दुसरी, शंकू पेशी (Cones).शंकू पेशी : या पेशींतून रंगज्ञान (वर्णबोध) होते. मानवी डोळ्यांत तीन प्रकारच्या शंकू पेशी असतात. त्या लाल, हिरवा आणि निळा हे प्राथमिक रंग ओळखतात. या तीन प्रकारच्या पेशींच्या उत्तेजनाच्या प्रमाणावर मेंदू इतर सर्व रंगांचे आकलन करतो.दंड पेशी : या पेशी अंधार आणि उजेडाची जाणीव करून देतात. या पेशींमुळे रात्री किंवा कमी प्रकाशात आपली रंगदृष्टी कमी होते. कारण त्या फक्त काळ्या-पांढऱ्या रंगाची माहिती मेंदूपर्यंत पोहोचवतात.नेत्रपटलापर्यंत प्रकाशकिरण पोहोचतात, तेव्हा शंकू आणि दंड पेशी त्या प्रकाशकिरणांना मज्जातंतूंच्या संदेशात रूपांतरित करतात. दृक-चेतामार्फत (Optic Nerve) हे संदेश मेंदूच्या कॉर्टेक्सपर्यंत पोहोचवले जातात. मेंदूला मिळालेल्या शंकू पेशींच्या उत्तेजनांच्या प्रमाणाचे विश्लेषण करून तो रंगांचे आकलन करतो. अशा प्रकारे, प्रकाशाच्या भौतिकऊर्जेचे मानवी रंगाच्या संवेदनेमध्ये रूपांतर होते.रंगाचा अनुभव केवळ बाह्य प्रकाशावर अवलंबून नसतो, तर तो पाहणाऱ्याच्या जैविक रचनेवरही अवलंबून असतो. त्यामुळे ‘वस्तुनिष्ठ’ आणि ‘आत्मनिष्ठ’ अनुभवामधील सीमारेषा अस्पष्ट होते. डोळ्यांचा रंग बुबुळातील मेलॅनिन नावाच्या रंगद्रव्याच्या प्रमाणावर अवलंबून असतो आणि त्याचा मानवी दृष्टी व प्रकाशाच्या संवेदनशीलतेवर परिणाम होतो.ज्यांच्या डोळ्यांमध्ये मेलॅनिनचे प्रमाण जास्त असते (उदाहरणार्थ, गडद तपकिरी डोळे) त्यांच्यासाठी हे रंगद्रव्य नैसर्गिक फिल्टर म्हणून काम करते. त्यामुळे डोळ्यात प्रवेश करणाऱ्या प्रकाशाचे प्रमाण कमी होते. याउलट, ज्यांच्या डोळ्यांमध्ये मेलॅनिन कमी असते (उदाहरणार्थ, निळे किंवा हिरवे डोळे), ते तेजस्वी प्रकाशासाठी अधिक संवेदनशील असतात. तथापि, त्यांची कमी प्रकाशात पाहण्याची क्षमता थोडी सुधारते. कारण त्यांच्या डोळ्यांत जास्त प्रकाश प्रवेश करू शकतो. यावरून असे दिसून येते की रंगाचा अनुभव हा केवळ भौतिक प्रक्रिया नसून, तो पाहणाऱ्याच्या विशिष्ट जैविक गुणधर्मांशीदेखील जोडलेला आहे. .भाग २रंगांचे मानसशास्त्ररंगांचे मानसशास्त्र त्यांच्या वैज्ञानिक अस्तित्वापलीकडे जाऊन मानवी मन आणि वर्तनावर परिणाम करतात; हा प्रभाव समजून घेण्यासाठी ‘संवेदना’ आणि ‘बोधना’ या दोन भिन्न संकल्पना समजून घेतल्या पाहिजेत.संवेदना म्हणजे डोळ्यांसारख्या ज्ञानेंद्रियांद्वारे प्रकाशासारख्या बाह्य भौतिक चेतकांचे संकलन करणे. बोधना (Perception) म्हणजे मेंदूने या कच्च्या माहितीचे विश्लेषण करून तिला एक अर्थपूर्ण, एकात्मिक आणि सुसंगत अनुभव देणे. उदाहरणार्थ, लाल चौकोन पाहताना, केवळ ‘लाल’ रंग पाहणे किंवा केवळ ‘चौकोनी आकार’ लक्षात येणे या संवेदना आहेत, तर ‘लाल चौकोनी आकार’ या दोन्हीचा एकत्रित अनुभव घेणे ही बोधना आहे. बोधना हे केवळ ज्ञात्याची (पाहणाऱ्याची) सजगता आणि पूर्वानुभवावर अवलंबून असते. मनुष्याने ‘बोधन’ केल्यावर त्याच्या पूर्वानुभवावर, व्यक्तीच्या सामाजिक कल्पना, पार्श्वभूमी, पूर्वग्रह, विचारपद्धती आणि क्षमता, सृजनशीलता, त्याच्या क्षमतेनुसार तो त्या लाल चौकोनाचा अर्थ काढेल; त्यालाच ‘Interpretation’ असे म्हणता येईल. उदाहरणार्थ, दीड ते पाच वर्षांच्या मुलांना रंगीत खडूंची पेटी दिल्यास ते केवळ त्यांना जो रंग त्या क्षणाला आकर्षित वाटतो, तो रंग निवडून चित्र पूर्ण करतात. मग त्यात त्यांनी रंगवलेली माणसे लाल, निळ्या रंगाची असू शकतात. प्राण्याचा, फुलाचा, नदीचा रंग त्यांच्या हातात आणि मनात येईल तो असतो. त्याला दोन कारणे असू शकतात - अमर्याद कल्पनाशक्ती आणि निरागसता. त्यांच्या मनाची पाटी कोरी असते. पण तीच रंगाची पेटी २५ वर्षांच्या तरुणांना दिली, तर ते नक्कीच थांबून, विचार करून प्रत्येक प्राण्याला रंग देण्याचा प्रयत्न करतील. निदान माणसाला लालभडक रंग देण्यापूर्वी दबकतील. पण दुसरी बाजू हीदेखील आहे, की काही अतिउत्साही माणसे रंगांचा वापर ‘मनुष्य’ या प्रजातीतील भेद दर्शवण्यासाठीही करतात.विसाव्या शतकात उदयास आलेल्या गेस्टाल्ट मानसशास्त्रानुसार, मानवी मन कोणत्याही गोष्टीचे आकलन तुकड्यांत न करता, एक संपूर्ण आकृती किंवा अनुभव म्हणून करते. ‘गेस्टाल्ट’ (Gestalt) या जर्मन शब्दाचा अर्थ ‘समग्र रूप’ असा आहे. हे तत्त्व रंगांच्या आकलनासाठीही लागू होते. आपण अनेक रंगांना एकत्र करून त्यांना एक संपूर्ण अनुभव देतो. डिझाईन आणि कलेमध्ये गेस्टाल्ट सिद्धांतांचा वापर करून रंगांचे आकलन अधिक प्रभावी केले जाते.समानता (Similarity) : समान रंगाचे घटक एक गट म्हणून पाहिले जातात.सान्निध्य (Proximity) : जे घटक जवळ असतात ते संबंधित वाटतात. हे तत्त्व माहिती व्यवस्थित मांडण्यासाठी वापरले जाते.रंगांचा थेट संबंध मानवी भावना आणि वर्तनाशी आहे. काही रंग विशिष्ट भावनांना उत्तेजित करतात. त्यामुळे शारीरिक आणि मानसिक बदल स्पष्टपणे दिसतात. मानसशास्त्रानुसार काही रंगांचा काही ठरावीक भावनांशी संबंध जोडला गेला आहे (वरील तक्ता पाहा). .भाग ३रंगांचे सांस्कृतिक आणि कलात्मक प्रतीकवादरंग केवळ मानवी मेंदूच्या जैविक प्रक्रियेतून निर्माण होणारी संवेदना नसून, ते सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कलात्मक अभिव्यक्तींची माध्यमे आहेत.चित्रकला, नाट्य, शिल्पकला, वास्तुकला, प्रदर्शन कला, चित्रपट, ॲनिमेटेड चित्रपट मालिका, व्हिडिओ गेम्स यांसारख्या कलांमध्ये रंग भावनांची भाषा बोलतात. कलेमध्ये रंग केवळ सजावटीचे घटक नसून ते विषयातील भावना, व्यक्तींचे स्वभाव आणि वस्तूंचे महत्त्व दर्शवतात. उदाहरणार्थ, भव्यता, शांतता आणि शीतलता दर्शवण्यासाठी निळा रंग वापरला जातो. याउलट, तांबडा रंग तीव्रता, आग, क्रांती, धोका, शौर्य आणि रागाचे प्रतीक म्हणून वापरला जातो.एकाच रंगाचे महत्त्व आणि अर्थ विविध संस्कृतींमध्ये पूर्णपणे भिन्न असू शकतात. रंगांचा अर्थ सार्वत्रिक नसून तो ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक आणि नैसर्गिक वातावरणावर अवलंबून असतो.लाल : चीनमध्ये लाल रंग आनंद, समृद्धी, शुभ आणि लग्नासाठी वापरला जातो, तर दक्षिण आफ्रिकेत तो शोकाचे प्रतीक आहे.पांढरा : पाश्चात्त्य संस्कृतीमध्ये पांढरा रंग शुद्धता, शांतता आणि वधूच्या पोशाखाचे प्रतीक आहे, तर भारतीय संस्कृतीमध्ये तो मृत्यू, त्याग, शांतता आणि शोकाशी संबंधित आहे.पिवळा : चीनमध्ये पिवळा रंग राजेशाही आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे, तर काही पाश्चात्त्य आणि युरोपीय देशांमध्ये तो भित्रेपणा आणि फसवणुकीचे प्रतीक मानला जातो.काळा : पाश्चात्त्य संस्कृतीमध्ये काळा रंग मृत्यू आणि शोकाचे प्रतीक आहे, तर इजिप्तमध्ये तो पुनर्जन्म दर्शवतो.भारतीय संस्कृतीमध्ये रंगांना विशेष धार्मिक, सामाजिकआणि आध्यात्मिक महत्त्व आहे. संस्कृती मूळ गाभा ठेवून सतत नवे बदल आत्मसात करत असते. त्यामुळे भारतीय संस्कृतीमधील रंगांचे महत्त्व अनुभवायचे झाले, तर जिवंत संस्कृती अनुभवणे गरजेचे आहे. .Premium| Treaty of Purandar: पुरंदरचा तह म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या मुत्सद्दीपणाचा विजय!.भाग ४रंग आणि ग्राहकांवर परिणामआधुनिक विपणन आणि ब्रँडिंगमध्ये रंगांचे मानसशास्त्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. ग्राहकांचे उत्पादन खरेदी करण्याबद्दलचे ८४ टक्के निर्णय रंगांवर आधारित असतात, असे सिद्ध झाले आहे.रंग ब्रँडची ओळख निर्माण करतात आणि त्याला एक विशिष्ट ‘व्यक्तिमत्त्व’ देतात. उदाहरणार्थ, काही ब्रँड्स तेजस्वी रंग (केशरी, लाल, पिवळा) वापरतात, तर काही व्यावसायिक ब्रँड्स गडद रंगांचा वापर करतात. रंग ग्राहकांमध्ये तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया निर्माण करतात. उदाहरणार्थ, विक्रीच्या जाहिरातींमध्ये लाल रंग तातडीची भावना निर्माण करतो, तर बँका आणि वित्तीय सेवांमध्ये निळा रंग विश्वास आणि सुरक्षितता दर्शवतो किंवा नैसर्गिक, आईच्या मायेने, आयुर्वेदिक पद्धतीने एखादी गोष्ट केलेली आहे ही दर्शवण्यासाथी हिरव्या रंगाचा वापर केला जातो. ब्रँडिंगसाठी रंग निवडताना केवळ पारंपरिक अर्थावर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. सर्वात महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे ब्रँडच्या उद्देशासाठी रंगाची ‘उपयुक्तता’ तपासणे. उदाहरणार्थ, पर्यावरणाची काळजी घेणाऱ्या टिकाऊ उत्पादनांसाठी हिरवा रंग योग्य मानला जातो.चित्रकार : रंगांचा साधक आणि आत्मशोधककलाकार हा साधक असतो. त्याने घेतलेल्या अनुभवांवर चिंतन करण्याची त्याची क्षमता असते. वाट्याला आलेले अनुभव त्याच्या संवेदनशील मनाला खतपाणी देत असतात. प्राचीन कलेमध्ये, कलाकार धर्माधिकारी किंवा राजांच्या आदेशानुसार चित्रे काढत असत. परंतु, आधुनिक युगात, कलाकारांनी त्यांच्या कलेच्या उद्देशाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार स्वतःकडे घेतला. या बदलामुळे कलाकाराचे आंतरिक जग आणि मानसिक अवस्था त्याच्या कलेचा विषय ठरली. कलाकार केवळ बाह्य वास्तवाचे चित्रण करत नाही, तर तो स्वतःच्या कल्पनांच्या अमर्याद विश्वात फिरून स्वतःचे जग रंगवतो अगदी लहान मुलांसारखे!चित्रकला हे अनेक कलाकारांसाठी आत्मचरित्राचे प्रभावी माध्यम ठरले आहे. त्यांच्या कलाकृती त्यांच्या मानसिक आणि भावनिक प्रवासाचे दस्तावेज ठरल्या आहेत. पिकासोचा ‘ब्लू पिरियड’ (१९०१-१९०४) त्याच्या जवळच्या मित्राच्या आत्महत्येमुळे सुरू झाला. या काळात त्याने काढलेली चित्रे गरिबी, एकाकीपणा आणि नैराश्य दर्शवतात आणि त्यांच्यावर निळ्या रंगाच्या विविध छटांचे वर्चस्व होते. परंतु, त्यानंतर त्याच्या आयुष्यात प्रेम आल्याने त्याचा ‘रोझ पिरियड’ (१९०४-१९०६) सुरू झाला. या काळात त्याच्या चित्रांमध्ये गुलाबी आणि मातीच्या रंगांचा वापर वाढला. ते त्याच्या आंतरिक भावनिक बदलांचे थेट प्रतिबिंब होते.चित्रकलेचा इतिहास आदिम गुंफांच्या भिंतींवरील शिकारीच्या चित्रांपासून सुरू झाला. ही चित्रे त्या काळातील जीवनशैली आणि अस्तित्वाच्या संघर्षाशी जोडलेली होती. मध्ययुगीन काळात लघुचित्रकला उदयास आली आणि ती राजवाड्यांतील आणि शाही दरबारातील जीवनाचे चित्रण करायची. मुघल आणि राजपूत दरबारांमध्ये या कलेला राजाश्रय मिळाला. कलेचा हा प्रवास केवळ तंत्रज्ञानाचा विकास नाही, तर तो मानवी समाजातील बदलत्या मूल्यांचा आणि विचारांचा आरसा आहे. आदिम मानवाचे चित्रण निसर्गाशी जोडलेले होते, तर मध्ययुगीन कलाकृती राजेशाही, ऐश्वर्य आणि सामाजिक स्तरांचे दस्तावेजीकरण करतात. .Premium|Indian astronomy AI: आर्यभट्टापासून एआयपर्यंत भारताचा अवकाश प्रवास.डिजिटल कॅनव्हासआजच्या युगात चित्रकलेचा कॅनव्हास डिजिटल झाला आहे. डिजिटल आर्टमध्ये ‘अमर्याद’ शक्यता आहेत. डिजिटल आर्टचा मुख्य फायदा म्हणजे कार्यक्षमता आणि लवचिकता. कलाकार कोणत्याही ठिकाणी, कोणत्याही वेळी काम करू शकतो. पारंपरिक कलेत वापरलेली सामग्री (उदाहरणार्थ पेंट) महाग असते आणि काम पूर्ण होण्यास जास्त वेळ लागतो. त्यात झालेल्या चुका दुरुस्त करणे कठीण असते. त्यामुळे प्रत्येक कलाकृती मूळ आणि अद्वितीय असते. याउलट, डिजिटल कलेत ‘Undo’ बटण असल्याने चुका सहज दुरुस्त होतात. त्यातून वेळ वाचतो.डिजिटल कला ‘मूळ कलाकृती’ (Original Artwork) या संकल्पनेला आव्हान देते. पारंपरिक कलाकृती भौतिक आणि अद्वितीय असते. तर डिजिटल कलाकृतीची सहजपणे नक्कल करता येते. यामुळे कलेच्या मूल्यांकनावर प्रश्न निर्माण होतात. कदाचित, डिजिटल कलेचे खरे मूल्य तिचे भौतिक अस्तित्व नसून, कलाकाराची संकल्पना, सर्जनशीलता आणि निर्मिती प्रक्रिया हेच असेल.ज्याप्रमाणे पिकासोच्या दुःखाने त्याचा ‘ब्लू पिरियड’ सुरू झाला किंवा व्हॅन गॉगच्या आंतरिक वादळांनी त्याचे ‘आकाश’ बदलले, त्याचप्रमाणे आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक भावना, अनुभव आणि संघर्ष आपल्या मनावर अदृश्य रंगांची नक्षी कोरत असतो. ही नक्षीच आपल्या व्यक्तिमत्त्वाला आकार देते. जीवनातील प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक क्षण, ही एक अदृश्य कलाकृती आहे आणि आपण प्रत्येकजण आपल्या जीवनाचा कॅनव्हास रंगवत असतो. रंगांच्या पलीकडचा हा प्रवास आपल्या मानसिक आणि भावनिक जीवनात अविरत सुरू असतो.कला आणि मानसशास्त्र यांच्यातील संबंधांवरील संशोधन अजूनही प्राथमिक अवस्थेत आहे. या विषयावर अधिक सखोल अभ्यास आवश्यक आहे. विशेषतः रंगांचा मानवी मेंदूच्या कार्यावर होणारा परिणाम, डिजिटल आणि पारंपरिक कलेचा मानवी भावनांवर होणारा भिन्न प्रभाव आणि विविध संस्कृतींमधील रंगांच्या अर्थातील भिन्नता अधिक तपशीलवार समजून घेणे. चित्रकला, चित्रकार आणि रंग हे तीन घटक जसे एकमेकांत गुंफलेले आहेत, तसेच ते आपल्या जीवनाशीही जोडलेले आहेत. या गुंतागुंतीच्या नात्याचा शोध घेणे हे भविष्यातील कला आणि मानसशास्त्राच्या संशोधनासाठी महत्त्वाचे असेल.(प्रज्ञा इंगवले-काळसकर पुणेस्थित संग्रहालय विज्ञान विषय आणि चित्रकलेच्या अभ्यासक आहेत.) 