Premium|Indian heritage: प्राचीन भारतीय रंगभाषेचा समृद्ध वारसा; गुहाचित्रांपासून अजिंठा-वेरूळपर्यंतचा प्रवास

गोपाल जोगेआदिम काळापासून मानवाला रंगांचे विलक्षण आकर्षण आहे. गुहाचित्रांपासून अजिंठा-वेरूळच्या भित्तीचित्रांपर्यंत रंगांची ही परंपरा दिसते. प्राचीन ग्रंथांत रंगनिर्मिती, तंत्र, प्रतिकात्मकता व कलेतील उपयोगाचे सविस्तर मार्गदर्शन आढळते. या रंगभाषेतूनच भारतीय सांस्कृतिक इतिहासाचा समृद्ध वारसा उलगडतो.मानवाला अगदी आदिम काळापासून रंगांचे आकर्षण आहे. याचे कारण मानवी मेंदूत असलेली चित्रस्मृती साठवण्याची विलक्षण क्षमता. आपल्या आसपासच्या घटना-प्रसंगांचे दैनंदिन अनुभव तो चित्रमय पद्धतीने आपल्या मस्तिष्कात बराच काळ ठेवू शकतो. अशा स्मृतींचे जसेच्या तसे ‘चित्रण’ करण्याची क्षमता असलेली माणसे तर विशेष म्हणावीत अशी. निसर्गातील विविध घडामोडींचे, पाहिलेल्या-जाणलेल्या अनुभवांचे ‘रंगविक्षेप’ मानवी मनाच्या अंतःपटलावर आदिमावस्थेपासून रेखल्या आहेत. हे आदिम रंगीबेरंगी जिवंत अनुभवांचे चित्रण मोजक्या रंगांद्वारा आजही गुहाचित्रांच्या माध्यमातून आपल्याला अनुभवता येते. याच चित्रभाषेतून आपण त्यांच्याशी संवाद साधू शकतो, जर आपल्याला ही संवादाची कला साधता आली तर! या रंगभाषेच्या माध्यमातून निसर्गाचे रंग वापरून निसर्गालाच सुंदर करण्याचे कौशल्य मानवाने काळाच्या ओघात प्राप्त केले. भारताला प्रागैतिहासिक काळापासून ते वर्तमान काळापर्यंत सलग असा रंगांचा इतिहास आहे. सर्वांनी अभिमान बाळगावा असा हा समृद्ध वारसा. आजतागायत विविध माध्यमांतून रंगांची उधळण मानवाने अनुभवली, पाहिली आणि त्यातून ही रंगांची भाषा घडत गेली. .रंगभाषा आणि सांस्कृतिक इतिहासमानवाच्या आदिम धारणांच्या जडणघडणीपासून ते रंगांसाठी दूरवरच्या प्रदेशांशी, मानवी समुदायांशी आलेल्या संबंधांपर्यंतचा मानवाच्या सांस्कृतिक इतिहासाचा प्रवास या रंगभाषेतून रेखाटता येतो. रंगभाषेच्या आकलनातून मानवी इतिहासाचे कितीतरी दुर्लक्षित दुवे आपल्याला हाती लागले आहेत. या क्षेत्रात सातत्याने होत असलेल्या संशोधनातून अजूनही माहिती होत आहे. एका अर्थी नकळतपणे हे प्राचीन ‘रंगप्रयोग’ बाल्यावस्थेतील रसायनशास्त्राचे प्रयोगच होते. म्हणूनच आयुर्वेदाच्या प्राचीन ग्रंथांत रंगांच्या संदर्भात माहिती मिळते.भारतीय उपखंडाच्या इतिहासात रंगांच्या वैविध्यांचे, त्यात झालेल्या प्रयोगांचे, यातून घडत गेलेल्या कला इतिहासाचे अंग जर समजून घ्यायचे असेल तर आपल्याला प्राचीन इतिहासात डोकवावे लागते. इसवी सनाच्या प्रारंभिक शतकांपासून पुढे आपल्याला हे रंगकामाचे पुरावे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. हे रंगकाम याची देही याची डोळा आजही आपल्याला अजिंठा, पितळखोरा, बदामी, वेरूळ इत्यादी ठिकाणी पाहता येते. विशेष म्हणजे हे एवढेच असे एक माध्यम आहे, जिथे भूतकाळाचा रंगीत इतिहास अनुभवता येतो. ही प्राचीन भारतीय रंगांची परंपरा काही अंशी पूर्व-मध्यकाळात आणि मध्यकाळात दक्षिण भारतात जिवंत होती. पुढे याच परंपरेचे लघुरूप हस्तलिखितांतील रेखाटने, चित्रे व लघुचित्रांच्या माध्यमातून पारंपरिक भारतीय चित्रकलेत टिकले व आपल्यापर्यंत पोहोचले आहे. .प्राचीन ग्रंथांतील रंगभाषाप्राचीन भारतात रंग आणि चित्रकला यांच्याशी संबंधित उद्बोधक माहिती अनेक ग्रंथांमध्ये विखुरलेली आहे. यात प्रामुख्याने शिल्पशास्त्र, कला, स्थापत्य, धार्मिक विधी आणि सांस्कृतिक प्रथांशी संबंधित ग्रंथांचा समावेश होतो. या ग्रंथांत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या जी माहिती मिळते, त्यातून प्राचीन काळात कोणते व किती प्रकारचे रंग होते, रंग कसे तयार केले जात असत, त्यासाठी कोणत्या साधनांचा वापर केला जात असे, रंगकाम करण्यापूर्वी काय करावे, रंगकाम करणाऱ्या व्यक्तीने कोणती काळजी घ्यावी याबद्दलच्या प्राचीन पद्धती व समजुती जाणून घेता येतात. ही सर्व पारंपरिक चित्रकलेच्या इतिहासाची पार्श्वभूमी नीट समजून घेऊन, आधुनिक काळात प्राचीन चित्रांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी शासकीय, खासगी; उदाहरणार्थ, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग, राज्य पुरातत्त्व विभाग, मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय, नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय वस्तुसंग्रहालय अशा संस्थांतील संशोधकांनी केलेल्या बहुमोल संशोधनाचीसुद्धा मोलाची मदत होते. प्राचीन भारतीय चित्रकला आणि रंग तयार करण्याच्या पद्धतींवर प्रकाश टाकणारे काही प्रमुख ग्रंथ आणि त्यांचे संदर्भ खालील प्रमाणे देता येतात.विष्णुधर्मोत्तरपुराणांतर्गत असलेले ‘चित्रसुत्रम्’ हे प्रकरण उपलब्ध सर्व प्राचीन साहित्यात प्रारंभिक काळातील मानले जाते. या प्रकरणात संकलित केलेली माहिती प्राचीन भारतीय चित्रकलेच्या अभ्यासासाठी मार्गदर्शक समजली जाते.सोबतच नग्नजीताने रचलेला असे सांगितला जाणारा चित्रलक्षणम् हा साधारणतः पाचव्या-सहाव्या शतकातील ग्रंथसुद्धा प्राचीन भारतीय चित्रकलेची तांत्रिक बाजू समजण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. दुर्दैवाने हा ग्रंथ मूळ स्वरूपात उपलब्ध नसून, या ग्रंथाची अनुवादित हस्तलिखिते उपलब्ध आहेत. अनुवाद आणि उद्धरणांद्वारे या ग्रंथाची चित्रकलेच्या प्रांतात प्राचीन काळी असलेल्या ख्यातीची कल्पना येते. हा ग्रंथ गांधार प्रांतात रचला गेला असावा, अशी समजूत आहे. या प्रारंभिक ग्रंथांतील उद्धरणांचा विपुल वापर यानंतर रचल्या गेलेल्या कोश, शिल्पशास्त्र, स्थापत्यशास्त्र, इत्यादी विषयांच्या ग्रंथांत केला गेलेला आढळतो. उदाहरणार्थ बृहत्संहिता (वराहमिहिर - सहावे शतक), अभिलीषितार्थचिंतामणी/मानसोल्लास (चालुक्य सोमेश्वर तिसरा - बारावे शतक), समरांगणसूत्रधार (भोज परमार - अकरावे शतक), अपराजितपृच्छा (बारावे शतक), शिल्परत्नाकर (श्रीकुमार - सोळावे शतक), शिवतत्त्वरत्नाकर, नारदशिल्प, सरस्वतीशिल्प, प्रजापतीशिल्प, विश्वकर्मा शिल्पशास्त्र, कश्यपशिल्प, चित्रकलाद्रुम इत्यादी.याबरोबरच विपुल संख्येने असलेल्या जैन आणि बौद्ध साहित्यात विखुरलेल्या स्वरूपात चित्रकलेसंबंधी माहिती मिळते. प्राचीन व मध्यकालीन तमीळ ग्रंथांतसुद्धा पारंपरिक चित्रकलेची माहिती मिळते. याव्यतिरिक्त इतर प्राचीन ग्रंथांतसुद्धा चित्रकलेची रंजक माहिती सापडते. उदाहरणार्थ, दामोदरगुप्त (कुट्टीनीमत) ग्रंथात इतर सर्व कलाप्रकारात ‘चित्रकला’ ही श्रेष्ठ व महत्त्वाची कला आहे, असे सांगतो.वरील उल्लेखिलेल्या या ग्रंथांतून चित्रकला, रंगांचे मिश्रण, रंग तयार करण्याच्या पद्धती आणि चित्रकलेच्या विविध तंत्रांची माहिती मिळते. रंग तयार करण्यासाठी खनिज (जसे हिंगुळ, हरिताल, लावाजार्द, गेरू), वनस्पती (उदाहरणार्थ, हळद, नीळ, मंजिष्ठा) आणि प्राण्यांची चरबी इत्यादी साधनांचा उपयोग कसा करावा याचे मार्गदर्शन केलेले आहे. काळा रंग दिव्याच्या काजळीपासून तयार केला जात असे. हळद व निळीच्या मिश्रणातून हिरवा रंग मिळवला जात असे. तांबे, सोने, चांदी अशा धातूंचासुद्धा रंगनिर्मितीत वापर होत असे. वर्दिगी (मलकाईट) या खनिजापासून लाल रंग तयार केला जात असावा, असे रासायनिक विश्लेषणातून समजते. .भित्तिचित्रे आणि रंगनिर्मितीचे तंत्रभित्तिचित्रे आणि मूर्ती रंगवण्यासाठी रंगात डिंक मिसळून रंगांना टिकाऊपणा आणला जायचा. लावाजर्द (Lapis lazuli) या खनिजापासून आकर्षक निळा रंग तयार केला जात असे. हे खनिज वायव्य प्रांतातून भारतीय उपखंडाच्या विविध प्रदेशात मागवले जात असे. अजिंठा येथील चित्रांत या खनिजापासून तयार केलेल्या निळ्या रंगाचा उपयोग केला जात होता, असे अभ्यासक नमूद करतात.चित्रकलेतील रंगांचे प्रतिकात्मक अर्थ आणि त्यांच्या धार्मिक विधींमधील उपयोगाची माहिती प्राचीन भारतीय धार्मिक इतिहासाचा अभ्यास करण्यासाठी मोलाची आहे. भिंतीवर चित्र काढण्यापूर्वीची पृष्ठभूमी कशी तयार करावी याचे मार्गदर्शन करताना, चुना आणि डिंक यांचे मिश्रण तयार करून, ते कसे व कोणत्या प्रमाणात लेपन करावे याचे वर्णन आढळते. अजिंठा-वेरूळ येथील भित्तिचित्रे रंगवण्यासाठी याच पद्धतीचा वापर केला गेला असावा, असे संशोधक नमूद करतात.चित्रकलेची सहा अंगांची परंपरावात्स्यायनाने कामसुत्रातील एका श्लोकात चित्रकलेची सहा आवश्यक अंगे (रूपभेदाः प्रमाणनि भावलावण्ययोजनम् । सादृश्यं वर्णिकाभंग इति चित्र षंड्गकम् ॥) विशद केली आहेत. ती उत्तम चित्रनिर्मितीचे आधारस्तंभ मानली जातात.सहा आवश्यक अंगेरूपभेद : आकृत्यांचे, दृश्यांचे किंवा पात्रांचे विविध प्रकार दाखविणे. निसर्गचित्रण, मानवी आकृती, पशू-पक्षी किंवा काल्पनिक रूपे रेखाटताना वैविध्य निर्माण करणे.प्रमाण : चित्रातील प्रत्येक भाग योग्य मापात आणि संतुलनात काढणे. मानवी आकृतीतील अंगप्रत्यंगांचे प्रमाण, वास्तूंची उंची-रुंदी यांचा संतुलित वापर.भाव : चित्रातून भावनांची अभिव्यक्ती होणे. चेहऱ्यावरील भाव, अंगविक्षेप, रंगछटा यांद्वारे आनंद, करुणा, राग, भीती असे भाव दाखविणे.लावण्य : चित्रात आकर्षकता व सौंदर्याची भर घालणे. पोत, सजावट, सूक्ष्म तपशील वापरून चित्र अधिक आकर्षित करणे.सदृश : चित्र वास्तवाशी साधर्म्य राखणारे असावे. वस्तूंचे किंवा व्यक्तींचे खरेखुरे स्वरूप जाणवेल असे चित्रण.वर्णिकाभंग : रंगांचा कल्पक आणि परिणामकारक वापर. रंगसंगती, छटा, पोत आणि प्रतिकात्मकता यांचा समन्वय साधणे.चित्रनिर्मितीची प्रक्रियासमरांगणसूत्रधार या ग्रंथात चित्रनिर्मितीचे टप्पे क्रमाने वर्णन केले आहेत -भूमीबंधन - चित्रासाठी योग्य पृष्ठभूमी तयार करणे.वर्णिका - रंगांचे प्राथमिक लेपन.रेखाकर्म - मुख्य रेषांकन करून रूपरेषा निश्चित करणे.लक्षण - आकृत्यांचे विशेष गुण आणि वैशिष्ट्ये दाखविणे.वर्णकर्म - रंगसंगती व छटा भरणे.वर्तनकर्म - सूक्ष्म तपशील, सजावट करणे.लेखाकर्म - अंतिम रेषांकन व दुरुस्ती.द्विकर्म - अंतिम सजावट आणि चित्राला दीर्घायुष्य देण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया. .Premium|Healthy snacks: ज्वारीच्या चकल्या आणि पराठे; घरगुती रूचकर रेसिपी.चित्रांचे वर्गीकरणचित्रसुत्रात चित्रांचे वर्गीकरण सत्य, वैनिक, नगर व मिश्र अशा चार भागांत केलेले असून, पत्रज, रैथिक व बिंदुज या तीन प्रकारच्या रंगछटा सांगितल्या आहेत. या माध्यमातून परिपूर्ण चित्र कसे काढता येईल याचे दिशानिर्देश दिलेले आहेत. चालुक्य राजा सोमेश्वर तिसरा आपल्या अभिलीषितार्थचिंतामणी (मानसोल्लास) या ग्रंथात चित्रांचा उपयोग कुठे आणि कसा करावा, हे सांगतो. यात तो म्हणतो, की नाट्यमंडपात (मंदिरांच्या), योग्य भित्तीसंस्कार (नाट्यमंडपाच्या भिंतींना चित्र काढण्यायोग्य) करून त्यावर चित्रे काढावीत. रंगांच्या मिश्रणाच्या विधीला ‘वज्रलेप’ या शब्दाचा उपयोग केला आहे. पुढे चित्रांचे पाच प्रकार विशद करतो - रसिकचित्र, धुलिचित्र, भावचित्र, विद्धचित्र व अविद्धचित्र. त्याचबरोबर चित्र काढण्यासाठी लागणाऱ्या तूलिका, लेखिणी व वार्तिक इत्यादी वस्तूंचा उल्लेख केलेला आहे. .Premium|hydrogen cars: भारताच्या रस्त्यांवर हायड्रोजन कार; पण आव्हाने काय आहेत.?.रंगांचा प्रतिकात्मक अर्थप्राचीन भारतीय चित्रकलेचा विचार करताना, त्यातील रंगांची भारतीय पारंपरिक नाट्य व शिल्पशास्त्राच्या विकासासोबत सांगड घालणे गरजेचे आहे. यातून आपल्याला या रंगांमागचा प्रतिकात्मक मथितार्थ उमजू लागतो. एखाद्या देवतेचे विशिष्ट भाव, गुणवैशिष्ट्ये प्रभावीपणे दर्शविण्यासाठी रंगांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारतीय सर्व धर्म-पंथ परंपरांतील देवदेवता त्यांच्या विशिष्ट रंगांद्वारे ओळखल्या जातात. रंगांच्या माध्यमातून सकारात्मक व नकारात्मक दोन्ही प्रकारचे वातावरण तयार करण्याची क्षमता विकसित झाली होती, असे प्राचीन काळातील चित्रे पाहताना जाणवते.याबरोबरच, चित्रकार, चित्रांचे व चित्रकलेचे प्रयोजन काय व कशासाठी? असा महत्त्वाचा प्रश्न प्राचीन ग्रंथकारांनी उपस्थित केलेला दिसतो. या प्रश्नाचे थोडक्यात उत्तर खालील श्लोकात मिळते.कलानां प्रवरं चित्रं धर्मार्थकाममोक्षदम्।मांगल्य प्रथम् दोतद् गृहे यत्र प्रतिष्ठितम् ॥सर्व कलांत चित्रकला सर्वश्रेष्ठ कला आहे. या कलेच्या माध्यमातून धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष या चार पुरुषार्थांची प्राप्ती होते. त्यामुळे ज्या घरात चित्रांना प्रतिष्ठा आहे, त्या घरात सदैव मांगल्य वास करते.(गोपाल जोगे पुणेस्थित डेक्कन कॉलेजमध्ये प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती व पुरातत्त्वशास्त्र विभागात साहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)------------------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.