Premium|Seuna Yadavas of Devagiri history : राजा कालस्य कारणम्...

डॉ. रवींद्र शोभणेया विवेचनात संत नामदेवांच्या काळातील राजकीय परिस्थिती कशी होती, ती नामदेवांची आणि त्या काळातील अन्य संतकवींची जडणघडण पोषक होती की विपरीत होती, याविषयी विचार करणे गरजेचे ठरते. इथवरच्या विवेचनात राजा रामदेवाच्या काळात वारकरी पंथाच्या संतकवींना कोणताही आश्रय किंवा आधार नव्हता. तसाच तो नामदेवांनासुद्धा नव्हता या मतापर्यंत यावे लागते. ना मदेवांच्या एकूणच कर्तृत्वाचा विचार करताना त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण झाली तो काळ कसा होता, राजकीय परिस्थिती कशी होती, त्या परिस्थितीचा प्रभाव किंवा परिणाम तत्कालीन समाजावर कसा पडला होता याविषयी विचार करणे आणि त्या परिस्थितीच्या, काळाच्या परिप्रेक्ष्यात त्यांनी केलेले कार्य तपासून पाहणे महत्त्वाचे ठरते. म्हणूनच पुन्हा पुन्हा त्यांच्या लौकिक, कौटुंबिक जीवनाकडे जावे लागते.संत नामदेवांचा जन्म १२७० सालचा. त्यांच्या आधी महाराष्ट्रात वारकरी संतपरंपरा फारशी दिसत नाही, आणि असलीच तर क्षीण स्वरूपात अस्तित्वात होती. तिचा प्रभाव फारसा जाणवत नव्हता. नामदेवांच्या घराण्यात जरी त्यांच्या आधीच्या सहाव्या-सातव्या पूर्वजांपासून विठ्ठलभक्ती अस्तित्वात असली, पंढरपूरची वारी ते करीत असले, तरी त्या सगळ्यांना नैमित्तिक स्वरूप होते. वारकरी संप्रदाय असा कोणताही संप्रदाय त्या काळी अस्तित्वात नव्हताच. नामदेवांच्या आधी काही संत होऊन गेल्याचे दिसते. त्यात संत सावता माळी (१२५०), संत गोरा कुंभार (१२६७), संत चोखामेळा (१२६८) यांचा उल्लेख प्रामुख्याने करता येईल. हे सगळे संत नामदेवांपेक्षा किमान काही वर्षांनी मोठे होते. त्यांच्या समकालीन व काहीसे लहान असलेले संत सेना महाराज (१२७८) यांचाही उल्लेख करता येईल. या संतकवींच्या रचनाकाळाविषयी विचार करता संत नामदेवांच्या प्रेरणेकडेच जावे लागते. आणि हे सगळे संत बहुजन समाजातील होते, हे पुन्हा लक्षात घ्यावे लागेल..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.नामदेवांचा काळ हा अव्वल यादव राजांच्या राजकीय कारकिर्दीचा काळ होता. त्यांचा जन्म झाला त्याच्या एक वर्षानंतरच रामदेव राजा देवगिरीच्या गादीवर (इ.स. १२७१) बसला आणि इ.स. १३१२मध्ये ही सत्ता लयास गेली, म्हणजे रामदेवाचा मृत्यू झाला. (पण त्याच्या मृत्यूपूर्वीच अल्लाउद्दीन खिलजी याने दक्षिणेत आक्रमण करून देवगिरीचे साम्राज्य काबीज केले होते.) दक्षिणेतील प्रभावी सत्ता म्हणून यादव घराण्याचा दबदबा होता. या यादव घराण्याचा इतिहास पाहता त्याचे नाते थेट द्वारकेच्या कृष्णाशी जोडले जाते. देवगिरी येथे स्वतंत्र राज्याची स्थापना करणारा राजा म्हणजे पाचवा भिल्लम हा राजा होय. शिवाय त्याने स्वतःला ‘द्वारावतीपुरवराधीश्वर यादवनारायण प्रौढप्रताप चक्रवर्ती’ ही बिरुदे लावली होती. कारण त्याच्या आधीचे राजे राष्ट्रकुटाचे आणि नंतर कल्याणी येथील उत्तरचालुक्याचे मांडलिक होते. म्हणून त्यांना ‘सेऊण यादव’ असे संबोधले जात होते. कारण या घराण्यात सेऊणचंद्र या नावाचा राजा होऊन गेला होता. त्याच्या नावावरून या घराण्याला सेऊण यादव आणि महाराष्ट्राच्या ज्या प्रदेशावर हे घराणे राज्य करीत होते, त्या देशाला सेऊण देश असे नाव पडले होते. महादेव यादव या राजाच्या पदरी असलेला प्रधान आणि संस्कृत पंडित हेमाद्री याने लिहिलेल्या चतुर्वर्ग चिंतामणी या ग्रंथात हा वंश द्वारकाधीश कृष्णाच्या वंशाशी संबंधित असल्याचे दाखविले आहे. त्यात त्याने कृष्णापासून चालत आलेली वंशावळच दिली आहे. त्यानुसार या घराण्याचा मूळ पुरुष सुबाहू हा द्वारकाधीश कृष्णाचा वंशज होता असा समज या घराण्यात चालत आलेला आहे. सुबाहू हा द्वारकेहून महाराष्ट्रात आला आणि त्याचा पुत्र दृढप्रहार याने चंद्रादित्यपूर म्हणजे आजचे नाशिक जिल्ह्यातील चांदोर येथे राज्य स्थापन केले. त्यानंतर या चौदा पिढ्या मांडलिकच राहिल्या. या घराण्यातील भिल्लमाने स्वतंत्र राज्य स्थापन केले.या घराण्यातील पहिला स्वतंत्र राजा म्हणून भिल्लम शूरवीर, दानशूर आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत धोरणी, धुरंधर होता. इ.स. ११८७मध्ये भिल्लम राजा गादीवर आला. तिथून पुढे चार वर्षे त्याने राज्य केले. या काळात त्याने आपल्या राज्याचा बराच विस्तार केला. दक्षिणेतील अनेक राजांना पराभूत करीत त्याने म्हैसूरपर्यंत आपल्या राज्याच्या सीमा वाढविल्या. आपल्या राज्याची राजधानी म्हणून त्याने देवगिरी हे नगर निवडले. या देवगिरीचे महत्त्व इतिहासात पुढे अधिक वाढले..भिल्लम राजाचा पुत्र जैत्रपाल आपल्या पित्यासारखा शूरवीर नव्हता, पण त्याने आपल्या राज्याचे अतिशय चातुर्याने रक्षण केले. जैत्रपाल संस्कृत विद्येचा मोठा आश्रयदाता आणि उपासक होता. त्याने प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य यांच्या लक्ष्मीधर नावाच्या पुत्राला आपल्या दरबारात ‘विबुधाग्रणी’ म्हणजे मुख्य पंडित म्हणून नियुक्त केले होते. जैत्रपालानंतर त्याचा मुलगा सिंघण इ.स. १२१०मध्ये देवगिरीच्या गादीवर राजा म्हणून आला. यादवांच्या या घराण्यात त्याच्या इतका शूर, धाडसी आणि पराक्रमी राजा झाला नाही. दक्षिणेकडील होयसळ, शिलाहार आदी राजांचा पराभव करून त्याने आपले राज्य कावेरी नदीपर्यंत वाढविले; तर उत्तरेकडे थेट नेपाळपर्यंत आपल्या राज्याचा विस्तार केला. हा राजा वैदिक धर्माचा पुरस्कर्ता होता. तसेच ब्राह्मणांचा आश्रयदाता होता. त्याने अनेक मंदिरांना सढळ हाताने देणग्या दिल्या. ब्राह्मणांना इनाम म्हणून जमिनी बहाल केल्या. यामागे त्याची भूमिका होती - ‘माझे राज्य भरभराटीचे आहे. तुमच्या वाडवडिलांना आणि ब्राह्मणांना जो धर्म प्रिय होता, तोच मी स्थापन करीत आहे.’ (संदर्भ : हेमाद्रि, पान क्र. ८) या सिंघणाच्या काळात त्याच्या दरबारात खोलेश्वर हा शूर ब्राह्मण सेनापती, अनंतदेव हा ज्योतिषी आणि बीचीदेव हा धाडसी सुभेदार होऊन गेले. ते त्यांच्या कर्तृत्वाने पुढे आले.सिंघण राजाच्या मृत्यूनंतर त्याचा नातू कृष्ण अथवा कान्हरदेव यादव इ.स. १२४७मध्ये राजा म्हणून गादीवर बसला. तो आपल्या आज्याइतका पराक्रमी नव्हता; तथापि त्याने गुजरातेतील राजाबरोबर लढाया केल्या. त्याचे अनेक लेख कोरीव स्वरूपात आहेत. हा राजा वैदिक धर्माचा आणि यज्ञयागांचा पुरस्कर्ता होता. या राजाने आपल्या कालखंडात अनेक यज्ञ केले. मधल्या काळात वैदिक धर्माला जी उतरली कळा आली होती, ती दूर सारून त्या धर्माला पुन्हा नवजीवन बहाल केले. यज्ञयागांप्रमाणे साधू पुरुषांनासुद्धा आश्रय देण्याकडे त्याचा अधिक कल असायचा. हेमाद्री पंडिताने आपल्या ग्रंथात त्याच्या या गुणांचे वर्णन केले आहे. त्याने चक्रधर स्वामींची भेट घेतल्याचा उल्लेखसुद्धा लीळाचरित्रात आहे..Premium|Sant Janabai Abhang : संत जनाबाईंच्या अभंगातून स्त्रीवादी विचारधारेचा उदय.कृष्णादेवाने आपल्यानंतर आपल्या मुलाला आपला वारसदार म्हणून पुढे न करता आपल्या धाकट्या भावाला, महादेवाला पुढे केले. आणि या घटनेनेच यादव घराण्यात कलह उसळला. महादेव इ.स. १२६०मध्ये गादीवर आला. महादेवाने कोकणचा राजा सोमेश्वर शिलाहार याचा समुद्रावर पराभव करून तो प्रांत काबीज केला आणि त्या प्रांतावर आपला अधिकारी म्हणून केशवनायक नामक काश्यपगोत्री ब्राह्मणाची सुभेदार म्हणून नियुक्ती केली. या राजाने पंढरपूर येथे आप्तोर्यामी नामक यज्ञ केल्याचा उल्लेख तत्कालीन कोरीव लेखात आढळतो. शंकराचार्यांच्या शारीरभाष्यावर वेदांतकल्पतरूनामक संस्कृत टीका करणारा अमलानंद हा महादेवाच्या राज्यात आश्रित म्हणून वावरत होता. महादेवाने आपल्या पुत्राला म्हणजे आमण याला आपल्यानंतर देवगिरीच्या गादीवर राजा म्हणून बसविले, आणि हीच गोष्ट कृष्णादेवाच्या पुत्राला, रामदेवाला सहन झाली नाही. आमण राजा होताच रामदेवाने त्याच्याविरुद्ध कटकारस्थाने करायला सुरुवात केली. काही सैनिकांना त्याने नर्तिकांचे पोषाख परिधान करून त्याच्या दरबारात पाठवले. आमण नर्तकींच्या नृत्यात मश्गूल असताना रामदेवांच्या सैनिकांनी कपटाने आमणाला आणि त्याच्या काही सरदारांना कैद केले. त्याचे काही सरदार यात मारले गेले. पुढे रामदेवाने आमणाचे डोळे काढून त्याला ठार मारले आणि हाच रामदेव इ.स. १२७१मध्ये राजा म्हणून देवगिरीच्या गादीवर बसला. (आमण हा रामदेवाचा सख्खा चुलत भाऊ होता हे इथे पुन्हा नमूद करणे महत्त्वाचे वाटते. सत्तेसाठी आपल्या सख्ख्या भावांचे छळ करून त्यांना ठार मारणारा औरंगजेब इथे आपल्याला आठवतो.) रामदेवाच्या या दुष्ट कृत्यामुळे जनतेमध्ये असंतोष निर्माण झाला असेल तर नवल नाही. चक्रधर स्वामींनी या कृत्यासंबंधाने त्याचा उल्लेख ‘निरपवस’ म्हणजे निष्ठुर असा केला आहे. त्याउलट स्वामी महादेव संबंधाने ‘महादेव राजा राजधर्म जाणेः कान्हेरदेव आस्तिक’ असा आदरयुक्त उल्लेख करतात. (संदर्भ : नामदेवदर्शन, र. म. भुसारी, पान क्र. १०) राजसिंहासनावर स्थानापन्न झाल्यावर रामदेवाने राज्यातील वैदिक ब्राह्मण आणि शास्त्री पंडित यांना अग्रहार अथवा इनाम देऊन त्यांच्या मनात आपल्याविषयी आदरभाव किंवा प्रेमभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.इ.स. १२७१ ते इ.स. १३१२ हा काळ रामदेवाच्या सत्तेचा काळ होता. हा काळ म्हणजे तेराव्या शतकाचा उतरार्ध. या काळातच महाराष्ट्रात राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक अशी विविध स्थित्यंतरे घडून येत होती. राजा भिल्लमापासून सुरू झालेला यादव सत्तेच्या वैभवाचा उत्कर्ष आणि ऱ्हास याच काळातला होता. सर्वसामान्य जनतेपासून आणि समाजापासून या सत्तेने जणू फारकत घेतली होती. त्या काळात प्राकृत मराठीतून लेखन करून ते सर्वसामान्यांपर्यत पोहोचावे म्हणून नामदेव, ज्ञानेश्वरादी संतांचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असताना इकडे यादवांच्या राजदरबारात मात्र संस्कृत पंडितांना आश्रय देण्यात येत होता. शारंगदेव, हरिपाळदेव, लक्ष्मीधर, हेमाद्री आणि बोपदेव हे संस्कृत पंडित यादवांच्या दरबारात मानाने वावरत होते. यातील काही तर यादवांचे सेनापती आणि मंत्रीसुद्धा होते. त्यांच्या रचनांना आणि भाषेला भक्कम राजाश्रय मिळत होता. याउलट तत्कालीन मराठी साहित्याची आणि साहित्यिकांची परिस्थिती होती. मुकुंदराज, चक्रधर, म्हाइंभट यांच्यासारखे महानुभावी लेखक-कवी, ज्ञानेश्वर-नामदेवांसारखे वारकरी संप्रदायाचे कवी- समाजप्रबोधनकार किंवा नरेन्द्र-भास्करांसारखे प्रतिभावान कवी यांना या राजसत्तेत कोणताही राजाश्रय नव्हता. त्यांची निर्मिती आणि कारकीर्द लोकाश्रयावरच अवलंबून होती. याचाच अर्थ यादवराजांचे धोरण हे पूर्णतः वैदिक संकृतीला टिकवून ठेवण्याचे आणि ती कशी वृद्धिंगत होईल असेच होते. वैदिक धर्मव्यवस्थेतील वर्णाश्रमव्यवस्था, जातिव्यवस्था ही व्रतवैकल्याला महत्त्व देणारी अशीच होती. हेमाद्री पंडितासारख्या धर्मशास्त्रकाराने या व्यवस्थेला सतत खतपाणी घातले होते. त्यामुळे बहुजन समाज या व्यवस्थेपासून कायम दुरावला होता. याचाच अर्थ या सत्तेला बदलत्या काळाची कोणतीही चाहूल लागली नव्हती. किंवा असेही म्हणता येईल, की या सत्तेला बदलत्या काळाला सामोरे जायचे नव्हते. म्हणूनच या सत्तेचा क्षय असा या काळाच्या बदलत्या दिशा न ओळखल्यामुळे झाला असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही..इ.स. १२७१ ते १३१० असा जवळजवळ चाळीस वर्षे रामादेवाच्या राजसत्तेचा काळ होता. या काळात महानुभाव कवी, नाथ संप्रदायी कवी, वारकरी संप्रदायी संतकवी झालेले आहेत. या काळात रामदेवाविषयी फारसे कुणी चांगले उद्गार काढलेले दिसत नाहीत. (मराठीतील कादंबरीकार ह. ना. आपटे यांनी वज्राघात ही व्याज ऐतिहासिक म्हणता येईल अशी कादंबरी याच राजावर लिहिली होती.) एक उदाहरण या संदर्भात देता येईल, ते म्हणजे महानुभाव पंथातील कवी नरेन्द्राचे. या कवीने रुक्मिणीस्वयंवर हे काव्य रचले. महानुभाव पंथातील साती ग्रंथांत रुक्मिणीस्वयंवर हे काव्य कलादृष्ट्या आणि काव्यगुणदृष्ट्यासुद्धा पहिले आणि अव्वल असल्याची मते अनेक विद्वानांनी मांडली आहेत. या काव्यात एकूण ८७९ ओव्या आहेत. या ग्रंथाचा रचनाकाळ शके १२१३ म्हणजे इ.स. १२९१ मनाला जातो. जेव्हा राजा रामदेवाच्या दरबारात रुक्मिणीस्वयंवराचे वाचन झाले तेव्हा रामदेव या काव्याने प्रभावित झाला आणि 'हे काव्य माझ्या स्वाधीन कर' म्हणून त्याने आदेश दिला; आणि त्या आदेशाला घाबरून रात्रीतून आपले काव्य नकलून नरेन्द्र राजधानी सोडून निघून गेल्याची कथा सांगतात. त्यात नेमके मूळ रुक्मिणीस्वयंवर कोणते याविषयी वाद आहेत. इथे त्या वादात आपल्याला जायचे नाही. तो संशोधनाचा वेगळा विषय आहे. इथे रामदेवाच्या जुलमी, अन्यायी व्यक्तित्वाचा विचार केला, तर चक्रधरस्वामींपासून नरेन्द्रापर्यंत अनेकांना हाच अनुभव आलेला आहे. मग आपण बुचकळ्यात पडतो तो ज्ञानेश्वरीतल्या शेवटच्या ओळींच्या संदर्भात.तेथ यदुवंशविलासु । जो सकलकलानिवासु ।।न्यायाते पोषी क्षितिशु । श्रीरामचंद्रु ।।(ज्ञानेश्वरी : अठरावा अध्याय, ओवी क्र.४, मामासाहेब दांडेकर प्रत)ज्ञानेश्वरीच्या अठराव्या अध्यायानंतर ज्ञानेश्वरांनी पसायदान मागितल्यावर, म्हणजे अठराशेव्या ओवीनंतर ज्या दहा ओव्या आहेत, त्यापैकी ही चौथ्या क्रमांकाची ओवी. ही ओवी ज्ञानेश्वरांची आहे की प्रक्षिप्त आहे याविषयी शंका येते. आणि समजा या मूळ दहा ओव्या खुद्द ज्ञानेश्वरांनी रचिल्या असतील तर त्यांना रामदेवांचे व्यक्तित्व, कर्तृत्व आणि प्रकृती ठाऊक नव्हती की काय असा प्रश्न उद्भवतो. त्यांचे पूर्वसूरी आणि समकालीन या राजाच्या कारभाराविषयी आणि अन्यायी प्रवृत्तीविषयी आपल्या रचनेतून असंतोष, असमाधान व्यक्त करीत असताना ज्ञानेश्वर त्याला न्यायाते पोषी क्षितिशु या विधानाच्या अगदी विरुद्ध दिशेने जाणारी ही व्यक्ती, हा राजा होता यापासून ज्ञानेश्वर अनभिज्ञ असणे शक्य वाटत नाही. शिवाय कवी नरेन्द्र तर त्यांच्या समकालीन होता. यातच आणखी एक विचार समोर येतो. या दहा ओव्यातली शेवटची ओवी - 'शके बाराशे बारोत्तरे । तै टीका केली ज्ञानेश्वरे । सच्चिदानंदबाबा आदरे । लेखकुजाहला ।।' या दहा ओव्या सच्चिदानंदबाबा यांच्या तर नाहीत अशीही शंका येते. ज्ञानेश्वरांनी ही संपूर्ण भावार्थदीपिका नेवाशाला जनसमुदायासमोर कथन केली आणि त्या परिस्थिती सत्ताधारी राजाविषयी असे जाहीरपणे अनुद्गार कसे काढायचे हा पेच त्यांच्यासमोर असावा का? अशा काही शंका या काळातल्या राजकीय वास्तवाला समोर ठेवताना येतात.या पार्श्वभूमीवर विचार करता, संत नामदेवांची या रामदेव राजाशी भेट झाली होती का, संपर्क आला होता का याविषयी काही शोध घ्यावा लागतो. तो पुढे घ्यायचा आहेच. या विवेचनात संत नामदेवांच्या काळातील राजकीय परिस्थिती कशी होती, ती नामदेवांची आणि त्या काळातील अन्य संतकवींची जडणघडण पोषक होती की विपरीत होती, याविषयी विचार करणे गरजेचे ठरते. इथवरच्या विवेचनात राजा रामदेवाच्या काळात वारकरी पंथाच्या संतकवींना कोणताही आश्रय किंवा आधार नव्हता. तसाच तो नामदेवांनासुद्धा नव्हता या मतापर्यंत यावे लागते.डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.