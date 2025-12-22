Premium|Rupee vs Dollar : रुपयाची ऐतिहासिक घसरण आणि बाजारातील 'ऊन-पावसाचा खेळ'; गुंतवणूकदारांनी आता काय करावे?

भूषण महाजनआयात धातूंच्या अमर्याद तेजीत घसरलेल्या रुपयाचा मोठा वाटा आहे. चालू वर्षात डॉलरच्या तुलनेत रुपया ६.१९ टक्के खाली आला आहे. आज ते आशिया खंडातील सर्वात कमकुवत चलन ठरले आहे. चीनचा युआनदेखील या खालच्या नंबरच्या शर्यतीत आपल्या मागे-पुढे आहे, पण तेथील सरकारचे चलनावरील नियंत्रण पाहता तोही सरकारी धोरणाचा भाग असू शकतो. आपले मात्र तसे नाही.डिसेंबरच्या दुसऱ्या सप्ताहात निफ्टीने पुन्हा तोच ऊन-पावसाचा खेळ केला. आठ तारखेपासून पुन्हा एकदा पडझड सुरू झाली आणि दहा तारखेपर्यंत बाजाराचा तेजोभंग करत २५७५०ची पातळी निफ्टीने दाखवली. निफ्टी जरी तीनशे अंशानेच खाली आली असली, तरी मिड आणि स्मॉल कॅपमधील धुलाई आत्मविश्वास कमी करून गेली. सप्ताहाचे अखेरचे दोन दिवस मात्र तेजीचे गेले. अमेरिकेत फेडने व्याजदर कमी केले, या बातमीवर बाजार सुधारला. खरे म्हणजे आता अमेरिका संपली, डॉलर घरंगळणार, मोठी मंदी येणार, या सर्व हाकाट्या खोट्या ठरवत डाऊ जोन्सने नवा उच्चांक गाठला. एसएनपी ५०० व नॅस्डॅक जरी सप्ताहाअखेर किरकोळ खाली आले असले, तरी तेथील शेअर बाजार व त्यांची री ओढणारे युरो आणि आशियाई शेअर बाजार वरच्या पातळीवर स्थिर व संतुलीतच होते. भारतीय बाजार मात्र देशी व आंतरराष्ट्रीय बातम्यांच्या तालावर नाचत, गोंधळलेल्या अवस्थेत होते. मिड कॅप १५० निर्देशांक २१४८५पर्यंत खाली येऊन पुन्हा २२१५२ अंशावर बंद झाला. मागील लेखात (धरलं तर चावतयं..., ता. २० डिसेंबर) म्हटल्याप्रमाणे गुंतवणूकदारांच्या मर्जीतले केन्स, अॅम्बर आणि इंडिगो खाली आल्यामुळे पंटर्स नाराज झाले. याआधी मंदीवाल्यांच्या हातात सापडला होता ट्रेन्ट! झुडिओ दालनाच्या यशाची धुंदी शेअरला ₹ ८,३००पार घेऊन गेली, पण एक तिमाही निकाल अपेक्षाभंग करून गेला. त्यामुळे नवी दालने सुरू होण्याची संख्या कमी झाली, त्याने ट्रेन्टची हवाच काढून घेतली. आजही चार हजार रुपयांच्या भावात या शेअरची दुर्दशा संपली की नाही ते कळत नाही. तीच परिस्थिती टाटा इलेक्सीची! सुज्ञ गुंतवणूकदारांच्या आता लक्षात आलेच असेल, की कुठलाही शेअर अतिमहाग झाला की त्याला खाली यायला काहीतरी निमित्त लागते. एखादा निकाल अपेक्षेप्रमाणे असत नाही किंवा सरकारी धोरणात किरकोळ बदल होतो, एखादी वाईट बातमी येते आणि शेअरची सद्दी संपते. हे आपण संरक्षण क्षेत्रातील, रेल्वे क्षेत्रातील शेअरमध्ये होताना बघितले आहे. अगदी बजाज फायनान्ससारखा शेअरसुद्धा या चक्रातून गेला आहे. आमच्या संपूर्ण लेखमालेत आम्ही नियमित नफा वसूल करायला सांगतो ते यामुळेच. हा निर्णय घेणे नेहमीच कठीण व धाडसाचे असते. त्यामुळेच शेअर बाजारात मोठे पैसे मिळवणे हे नेहमीच आव्हानात्मक असते, पण मिळवल्यास मोठे समाधान मिळवून जाते हे खरे. .Premium|Portfolio underperformance reasons : शेअर बाजार तेजीत, मग तुमचा पोर्टफोलिओ 'कोमात' का?.एनएसईच्या (नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज) वरिष्ठ १०० (निफ्टी १००) शेअरचा नफा सुधारून, मागील वर्षाच्या तुलनेत दहा ते पंधरा टक्के वाढला आहे, असा समज असला तरी त्याची पावती अग्रिम करातून मिळेल. जागतिक शेअर बाजारांवर जपानच्या मध्यवर्ती बँकेच्या निर्णयाची टांगती तलवार आहे. अनेक वर्षांनंतर जपानमध्ये महागाईने डोके वर काढले आहे. तेथे व्याजदर ०.२५ ते ०.५ टक्के वाढतील अशी भीती बाजाराला आहे. तसे झाल्यास ‘येन कॅरी ट्रेड’ सुलट व्हायला सुरुवात होईल. सोप्या शब्दांत, जपानमधून कमी व्याजाने भांडवल उचलून इतर बाजारात गुंतवणे या कृतीला येन कॅरी ट्रेड म्हणतात. जपानमधील व्याजदर वाढल्यास इतर बाजारातील व्यवहार संपवून उचललेले भांडवल परत करावे लागेल. तसे झाल्यास पुन्हा एक मंदीचा फेरा येईल. जेथे जेथे मोठा सट्टा आहे, तेथे तेथे याचा परिणाम जाणवेल.वरील शक्यतेमुळे सोने व चांदीसुद्धा एक झटका देऊ शकते. हे दोन्ही धातू पूर्णपणे तेजीवाल्यांच्या हातात व मर्जीत आहेत. रशिया व त्याच्या जोडीला चीन हे दोघेही सोने व चांदीचा मोठा साठा करत आहेत, अशी बातमीवजा अफवा समाज माध्यमांत फिरत आहे. दीर्घ पल्ल्याच्या गुंतवणूकदारांना फार भय नसले तरी अल्प मुदतीचे सौदे जपूनच करावेत असे वाटते. मात्र जर चांदीचा भाव उतरला तर त्यात नव्याने गुंतवणूक करणाऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने ईटीएफच्या माध्यमातून खरेदी करावी. याच पार्श्वभूमीवर आपल्या आजच्या लाडक्या धातू क्षेत्राकडे बघावे लागेल. प्रत्यक्ष मालाचा पुरवठा कमी पडल्यामुळे तांबे, चांदी, झिंक, कथिल व अॅल्युमिनियम तेजीत आहेत. त्यात थायलंडमधील एक चांदी शुद्धीकरण कारखाना बंद झाल्यामुळे आणि इंडोनेशियातील महापुरामुळे व त्यातून आलेल्या निर्बंधामुळे अडचणी वाढणारच आहेत. पण अचानक व्यवहारपूर्तीचा रेटा आला तर अल्पकाळ भाव खाली येऊ शकतात. ते बाजार सांगेलच! येतीलच असे नाही पण तयारी असेल तर त्याला तोंड देता येईल..आयात धातूंच्या अमर्याद तेजीत घसरलेल्या रुपयाचा मोठा वाटा आहे. चालू वर्षात डॉलरच्या तुलनेत रुपया ६.१९ टक्के खाली आला आहे. आज ते आशिया खंडातील सर्वात कमकुवत चलन ठरले आहे. चीनचा युआनदेखील या खालच्या नंबरच्या शर्यतीत आपल्या मागे-पुढे आहे, पण तेथील सरकारचे चलनावरील नियंत्रण पाहता तोही सरकारी धोरणाचा भाग असू शकतो. आपले मात्र तसे नाही. एका बाजूला खनिज तेलाचे भाव कमी झाले आहेत, दुसरीकडे महागाई दर कमी झाले आहेत. देशाचा विकासदर या तिमाहीत ८.२ टक्के, तर एकुणात ७ टक्के असेल असा अंदाज आहे. असे असताना रुपया इतका कमकुवत का, असा प्रश्न पडतो. सरकार (पक्षी रिझर्व्ह बँक) काहीच का करत नाही, असे वाटणे साहजिक आहे. पण तसे नाही. यावर्षी पहिल्या नऊ महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेने आपल्या साठ्यातील ३,८०० कोटी डॉलर खुल्या बाजारात विकून रुपयाला आधार देण्याचा प्रयत्न केला, पण फारसा उपयोग झाला नाही. त्याची कारणे अशी आहेत ःसतत सुरू असलेली परदेशी संस्थांची विक्री एक मुख्य कारण आहे. आजपर्यंत १ लाख ६० हजार कोटी रुपयांची विक्री झाली आहे. भांडवल बाजारातील या विक्रीमुळे परकीय चलनाची मागणी वाढली व रुपया स्वस्त झाला. ही गुंतवणूक पुन्हा भारताकडे वळवायची असेल, तर शेअर बाजार आकर्षक वाटायला हवा. त्यासाठी तो खाली तरी आला पाहिजे अथवा कंपनी कामकाज सुधारून मूल्यांकन वाजवी तरी वाटले पाहिजे.लग्नसराईमुळे व वाढीव किमतीमुळे सोनेखरेदी वाढली. एकट्या ऑक्टोबरमध्ये १४ हजार ७०० कोटी डॉलरची सोनेखरेदी भारतीयांनी केली. या आयातीचा बोजा रुपयावर पडला.अमेरिकेचा द्वीपक्षीय करार मागे पडत चालल्यामुळे परकीय चलन बाजारात धारणा (सेंटीमेंट) मंदीची आहे, त्यामुळे पुढे लागणारे चलन आजच ताब्यात घेण्याकडे ओढा आहे. प्रत्यक्ष चलन मिळाले नाही, तरी फॉरेक्स एक्स्चेंजवर डॉलरमध्ये तेजीचे सौदे होतात व त्याचा परिणाम पुन्हा विनिमय दरावर होतो..खनिज तेलाखेरीज खते व खाद्यतेल मोठ्या प्रमाणात आयात होते. खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी तेलबियांचे उत्पादन वाढवणे हा एक उपाय आहे. तो सरकार अधूनमधून करत असते. त्यात धोरण आखून सातत्याने प्रयत्न करणे जरुरीचे आहे.आजतरी तेजीचे रसायन संमिश्र आहे. निफ्टी व सेन्सेक्स नवा उच्चांक करतील हे नक्की, पण नव्या उच्चांकाने दबून न जाता बाजारातील व्यापक गुंतवणुकीवर व मालमत्ता विभाजनावर भर द्यावा. लार्ज कॅपकडे दुर्लक्ष न करता निवडक स्मॉल व मिड कॅप यांना आश्रय द्यावा. कारण संपूर्ण बाजाराने तेजीला साथ दिल्याशिवाय गुंतवणूकदार सुखावणार नाही. आणि तसे होण्याची वेळ जवळ आली आहे. जमल्यास एक पथ्य पाळावे, ते म्हणजे आयपीओमधील गुंतवणूक काही दिवस ऑप्शनला टाकावी. त्यातले गुणवत्ता असलेले व पटणारे शेअर नंतर बाजारातून घ्यावे.(भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.). 