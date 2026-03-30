Premium|Passive Euthanasia India : हरीश राणा प्रकरणातून इच्छामरणाचा प्रश्न ऐरणीवर; सन्मानाने मरण्याचा अधिकार विरुद्ध गैरवापराची भीती

हरीश राणा हा उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील तरुण. तो २०१३मध्ये इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडला आणि त्यांच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. त्या अपघातानंतर तो सुमारे १३ वर्षे कोमात होता. तो काहीही बोलू किंवा हालचाल करू शकत नव्हता आणि पूर्णपणे लाइफ सपोर्ट सिस्टीमवर अवलंबून होता. मानवी जीवन अमूल्य आहे, परंतु काही वेळा असे प्रसंग येतात की जेव्हा जगणे हीच एक वेदनादायक प्रक्रिया ठरते. असाध्य आजार, असह्य वेदना आणि कोणतीही सुधारणा होण्याची आशा नसलेल्या परिस्थितीत 'इच्छामरण' (Euthanasia) हा विषय पुढे येतो. इच्छामरण म्हणजे व्यक्तीने स्वतःच्या इच्छेने, सन्मानपूर्वक मृत्यू स्वीकारण्याचा निर्णय. हा विषय भावनिक, नैतिक आणि कायदेशीर अशा तिन्ही पातळ्यांवर अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. हरीशची असहाय्य परिस्थिती व होणाऱ्या वेदना पाहून त्याच्या वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्याच्या इच्छामरणाची (Passive Euthanasia) परवानगी मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच हा अर्ज मान्य केला असून, असा निर्णय भारतात प्रथमच दिला गेला व तो प्रत्यक्षात लागूही झाला आहे. हरीशच्या निमित्ताने इच्छामरण हा अत्यंत संवेदनशील विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. .Harish Rana Case: १३ वर्षांपूर्वी हरीश राणाला काय झालेलं? परदेशात विषारी इंजेक्शन टोचतात; पण भारतात इच्छामरण कसं दिलं जातं? कायदा काय सांगतो?.इच्छामरणाची गरज असाध्य आजारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांसाठी कळीचा मुद्दा ठरते. कर्करोगाच्या अंतिम अवस्थेत असलेले रुग्ण, मेंदू मृत अवस्थेत असलेले रुग्ण किंवा दीर्घकाळ कोमात असलेल्या रुग्णांसाठी जीवन म्हणजे केवळ वेदनांचा प्रवास ठरतो. अशा परिस्थितीत, सन्मानाने आणि शांततेने मृत्यू स्वीकारण्याचा पर्याय उपलब्ध असावा, ही मानवतेची मागणी आहे. 'जगण्याचा अधिकार' जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच 'सन्मानाने मरण्याचा अधिकार'देखील महत्त्वाचा मानला जाऊ लागला आहे. जगातील काही देशांनी इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. यामध्ये हॉलंड, बेल्जियम आणि कॅनडा या देशांत समावेश होते. येथे कडक अटी आणि नियमांचे पालन करीत इच्छामरणाची परवानगी दिली जाते. मात्र, भारतासारख्या लोकशाही देशात हा विषय अजूनही संवेदनशील आणि वादग्रस्त आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८मध्ये 'पॅसिव्ह इच्छामरणा'ला काही अटींसह मान्यता दिली होती. यानुसार, जीवरक्षक यंत्रणा काढून घेण्याचा निर्णय ठरावीक परिस्थितीत व काही प्रक्रियांचा पालन करून घेता येतो. तसेच 'लिव्हिंग विल' या संकल्पनेलाही मान्यता देण्यात आली, ज्यात व्यक्ती आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर काय निर्णय घ्यायचे हे आधीच नमूद करू शकते. याचा फायदा निश्चितच काही विशिष्ट परिस्थितीत अनेक वर्षे अडकून पडलेल्या रुग्णांना होतो आहे..इच्छामरणाचा वापर करणे मात्र अधिक संवेदनशील आहे व आपल्या महाकाय देशात त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यतादेखील अधिक आहे. आपल्या देशात अजूनही आर्थिक विषमता, कुटुंबातील तणाव आणि आरोग्यसेवेतील असमानता आहे व त्यामुळेच देशात इच्छामरणाचा गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. वृद्ध व्यक्तींवर किंवा आजारी नातेवाइकांवर दबाव टाकून इच्छामरणाचा निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. वारसाहक्क, संपत्ती किंवा वैद्यकीय खर्च टाळण्यासाठी काहीजण या पर्यायाचा गैरवापर करू शकतात. याशिवाय, भारतात आरोग्यसेवेच्या पायाभूत सुविधा अजूनही सर्वसामान्यांपर्यंत पुरेशा पोहोचलेल्या नाहीत. अनेकदा योग्य उपचार किंवा रुग्णाच्या वेदना कमी करणारे उपचार देणे संबंधित यंत्रणेला शक्य नसल्यामुळे रुग्ण इच्छामरणाचा विचार करतात. अशा वेळी, इच्छामरण हा पर्याय नसून, ते आरोग्यसेवेचे अपयश मानले जाऊ शकते. त्यामुळेच इच्छामरणाचा प्रश्न केवळ कायदेशीर किंवा वैयक्तिक नाही, तर सामाजिक आणि नैतिक जबाबदारीशीही संबंधित आहे. यासाठी कायद्यांमध्ये स्पष्टता हवी, त्यांची कडक अंमलबजावणी व्हावी, यासाठीची प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि वैद्यकीय नैतिकतेचे पालन व्हावे या किमान अपेक्षा आहेत. त्याचबरोबर, वेदना कमी करणारे उपचार करण्याची (पॅलिएटिव्ह केअर) सुविधा अधिक व्यापक करणे आणि रुग्णांना मानसिक व भावनिक आधार देणेही तेवढेच गरजेचे आहे..इच्छामरण हा मानवी सन्मानाशी जोडलेला विषय आहे. त्याचा वापर हरीश राणासारख्या अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत आणि योग्य तपासणीनंतरच व्हावा. अन्यथा, जीवनाचा आदर राखण्याऐवजी, त्याचे अवमूल्यन होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. हरीश राणाच्या प्रकरणाने बऱ्या न होणाऱ्या आजारातून मुक्ती मिळण्याची मागणी करणाऱ्या रुग्णांचा व त्यांच्या नातेवाइकांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहेच, त्याचबरोबर आरोग्यसुविधा तळागाळापर्यंत व परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होणे गरजेचे असल्याचा मुद्दाही समोर येतो आहे. सरकारने या दोन्ही प्रकारच्या परिस्थितीतून रुग्णांना बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे हाच हरीशच्या इच्छामरणातून मिळालेला संदेश आहे.