Premium|NRI Retirement Planning India : आपण मुलांकडून काय अपेक्षा ठेवायची? निवृत्तीनंतरच्या 'उत्तरायणा'चा शोध घेणारा अंतर्मुख करणारा लेख

विद्या हर्डीकर-सप्रेआपण आपल्या आई-वडिलांचं काही करू शकत नाही, मग आपल्याला आपल्या मुलाकडून तरी अपेक्षा करण्याचा काय अधिकार आहे? हा प्रश्न अंतर्मुख करणारा होता. त्यानं भारतातलं वार्धक्य पाहिलं नव्हतं, तसं अमेरिकेतलं वार्धक्यसुद्धा फारसं जवळून पाहिलं नव्हतं. पण त्याचं स्वतःचं वार्धक्य मात्र दरदिवशी जवळजवळ येत चाललं होतं... मागच्या लेखात (द इव्हिनिंग ग्लोरी, ता. १६ मे) मी 'आभा' म्हणजे भारतीय जीवनशैलीच्या निवृत्त वसाहतीबद्दल लिहिलं होतं. त्याचं उगमस्थान अमेरिकी भारतीयांच्या इतिहासाइतकंच जुनं.अमेरिकेतील कायम व्हिसाचे नियम बदलल्याने १९७०नंतर भारतीयांचा अमेरिकेत येण्याचा ओघ वाढला. कारण त्यानंतर पंधरा वर्षांनी बृहन्महाराष्ट्र मंडळासारखे उपक्रम मराठी आणि अन्य भारतीय समाजात सुरू झाले. त्यांच्या अधिवेशनात निवृत्ती नियोजन हा एक विषय असे. त्यानंतर गावोगावी मित्रांच्या गप्पांमध्ये हे विषय येत असत. खूप लोकांना वाटे, 'आपण पाच वर्षांनी परत भारतात जाणार आणि आपल्या वडिलोपार्जित 'उत्तरायण' बदल्यात आरामात राहणार, तेव्हा विचार कशाला करायचा?' 'अहो, कशाला हवी आपल्याला निवृत्तांची वसाहत? आम्ही तर बाई, आमच्या थोरल्या मुलाकडेच जाऊन राहणार आहोत,' असं म्हणणाऱ्या लोकांना लवकरच समजलं, की 'हे भलते अवघड आहे'..विश्वास आणि निरुपमा या जोडप्यानं आपल्या कोकणातल्या जुन्या घराचं रूपांतर सुंदर फार्म हाउसमध्ये केलं. 'आपण जाऊ कोकणात. जर समजा तिथं पडलो आजारी, तर तिथं आहे की हॉस्पिटल. ते उत्तम आहे. आणि त्या वयात काय करायचंय कृत्रिम हृदय बसवून? फार तर पाच वर्षं कमी जगू,’ असा विचार त्यांनी केला होता.सुष्मिता आणि सर्वोत्तम यांनी गोव्याजवळच्या आपल्या गावात एक वृद्धाश्रम सुरू करण्यात पुढाकार घेतला होता आणि निवृत्तीनंतर दरवर्षी सहा-सहा महिने त्या आश्रमाच्या कामासाठी ते वेळ देत होते. अमेरिका ते भारत हा प्रवास सोसणार नाही अशी वेळ आली, की ‘सांज सावल्या’ या आपल्या वृद्धाश्रमात कायमच राहण्याचा निर्णय त्यांनी घेऊन टाकला होता. सुखदा आणि अमोल यांनी विचार केला, की शेवटी मुलं आपली असली तरी अमेरिकन आहेत. आपल्याला आपल्या भावंडांची सांस्कृतिक जवळीक वाटते. तेव्हा त्यांनी ठरवलं होतं, की आपण भारतात जायचं आणि आपल्या भावंडांच्या शेजारी घर घेऊन त्यांच्याबरोबर आपलं आयुष्य घालवायचं.विमलाताई आणि आप्पासाहेब अमेरिकेत आले, तेच मुळी साठाव्या वर्षी. पहिली पंधरा वर्षं नातवंडाना सांभाळून मग मुलाच्या घराजवळच दोन खोल्यांचं अपार्टमेंट घेऊन ते मजेत राहायला लागले. प्रश्न आला, जेव्हा ते विकलांग होऊ लागेल तेव्हा...निर्मला ताई आणि भाईसाहेब अमेरिकेत आले, तेव्हा त्यांची मुलं हायस्कूलला होती. काही वर्षं अमेरिकेत नोकरी आणि मग मुलीच्या म्हणजे जान्हवीच्या घराजवळच त्यांनी छोटंसं घर घेतलं. एक अतिशय समृद्ध जीवन ते जगत होते. मात्र ८८व्या वर्षी भाईसाहेबांना विस्मृतीचा त्रास व्हायला लागला. घरीच परिचारिका आणून थोडेफार प्रयोग झाले, पण त्यापेक्षा निवृत्त वसाहतीत राहणं जास्त सोयीचं असं सगळ्यांनी मिळून शेवटी ठरवलं. मग जान्हवीनं एक घराजवळचीच अतिशय उत्तम वसाहत निवडली. कधी पास्ता खाऊन कंटाळा आला, तर जान्हवी घरून पोळीभाजी करून नेत असे. तिथला शेफ त्यांच्यासाठी भारतीय पदार्थ करायला शिकला. जेवणाचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटला. शिवाय दर शनिवारी संध्याकाळी जान्हवी चक्करही मारायची. मराठी मंडळाच्या कार्यक्रमाला त्यांना घेऊन जायची. मुलं, नातवंड सुटीला येत असत. सगळं काही उत्तम चाललेलं असूनसुद्धा भाईसाहेब जान्हवीला म्हणायचे, ‘अगं हे काही आपलं घर वाटत नाही बाई.’ तेव्हा मुलीला आणि जावयाला भयंकर अपराधी वाटायचं, पण करणार काय? स्मृतिभ्रंशामुळे त्यांची घरी काळजी घेणं तर शक्यच नव्हतं..सरितानं हट्टानं स्मृतिभ्रंश झालेल्या आपल्या आईला घरीच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मदत करायला भरपूर गोतावळा होता, पण दिवसेंदिवस सगळ्यांनाच ते कठीण जात होतं. सगळीच भावंडं अमेरिकेत असल्यामुळे आता या स्थितीत आईला भारतात पाठवायचं अशक्य होतं. कोण करणार होतं भारतात तिचं?विनता ही अविवाहित आणि एकुलती. वडील गेल्यावर आईला अमेरिकेत घेऊन आली. आईला इंग्रजीचा गंधही नव्हता. ८५व्या वर्षी ती घरात पडली. तेव्हा भाषा कळत नसल्यामुळे रुग्णालयात आईला भयंकर असुरक्षित वाटलं आणि विनताला नोकरी सोडून २४ तास तिच्याबरोबर राहणं शक्यही नव्हतं. आई बरी झाल्यावर तिला घरी आणलं, तेव्हा विनता मात्र धास्तावलेली होती. आपण घरात नसताना आता आईला काही झालं तर, असा विचार तिची झोप उडवून जात होता. मन घट्ट करून तिनं आईला जवळच्या अपंग सदनात ठेवलं. तिथं गेल्यावर मात्र आईनं अन्न-पाणी सोडलं. रोज संध्याकाळी विनता आईला भेटायला जायची आणि तिला भरवायची, तिचं सगळं नीट करायची. पण आईचा मात्र एकच धोशा, 'मुझे घर जाना है!'पवनेशचे वडील पुण्यात राहत. ते आजारी पडले तेव्हा तो किंवा बायको कुणीच घरचे व्याप टाकून त्यांना भेटायलासुद्धा जाऊ शकले नाहीत, मग त्यांची सेवा करणं तर सोडाच. त्यांचं सगळं पवनेशच्या बहिणीला करावं लागलं. पवनेशला वाटलं, जेव्हा आपल्या मुलांच्या संगोपनासाठी मदत लागली तेव्हा आपण आई-वडिलांचं तिकीट पाठवलं आणि हक्कानं त्यांना बोलवून घेतलं. त्यावेळी आई-वडिलांनी त्यांचं जग, त्यांचं करिअर थोडं बाजूला ठेवून यावं अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांच्या गैरसोईचा आणि सोईचा फारसा विचारसुद्धा तेव्हा केला नव्हता. तो भारतात जेव्हा जेव्हा जात असे, खेपा मारत असे, त्यावेळी प्रत्येक वेळेला त्यानं कौतुकानं पाहुणचार करून घेतला होता. वृद्ध होत जाणाऱ्या आपल्या आई-वडिलांचे रोजचे प्रश्न त्यांना नाही सोडवावे लागले..या सगळ्या गोष्टींचा विचार करताना त्याच्या मनानं एक प्रश्न त्याला विचारला. आपण आपल्या आई-वडिलांचं काही करू शकत नाही, मग आपल्याला आपल्या मुलाकडून तरी अपेक्षा करण्याचा काय अधिकार आहे? हा प्रश्न अंतर्मुख करणारा होता. त्यानं भारतातलं वार्धक्य पाहिलं नव्हतं, तसं अमेरिकेतलं वार्धक्यसुद्धा फारसं जवळून पाहिलं नव्हतं. पण त्याचं स्वतःचं वार्धक्य मात्र दरदिवशी जवळजवळ येत चाललं होतं.अशा सगळ्या विचारांच्या मंथनातून 'आभा'सारख्या भारतीय जीवनशैलीच्या सुमारे नऊ वसाहती आतापर्यंत अमेरिकेत उभ्या राहिल्या आहेत. त्यातील चार-पाच फ्लोरिडात, दोन टेक्सासमध्ये, एक शिकागो (इलिनॉय), एक न्यू जर्सीमध्ये (विकलांग घर म्हणजे नर्सिंग होम) आहेत. कॅलिफोर्निया, न्यू जर्सी इथं आणखी होण्याची शक्यता आहे. अनुकूल हवामान किंवा भारतीय समाजाचे प्राबल्य यांमुळे ही राज्ये निवडली जात आहेत.विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत. 