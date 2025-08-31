Premium|Car accessories: कार ॲक्सेसरीजचा ट्रेंड; स्टाइल आणि सुरक्षिततेचा समन्वय

सागर गिरमेआपल्याकडे शहरं वाढताहेत, मध्यमवर्गीय-उच्च मध्यमवर्गीयांची संख्याही वाढतीये. अशातच स्वतःचा कन्फर्ट जपत सध्या प्रतिष्ठेचं लक्षण मानली जाणारी कार घेण्याकडे बहुतांशजणांचा कल आहे. पण लोक आता नुसतीच कार घेऊन थांबत नाहीत, तर तिचा लुक चेंज करणं आणि ती जास्तीत जास्त कस्टमाइज करण्याचा ट्रेंड सध्या रुजू पाहतोय.कारचं व्हर्जन कोणतंही असो, ग्राहक त्यात आपल्या आवडीनुसार बदल करून घेणं पसंत करतात. त्यासाठी ॲक्सेसरीजचाही मुबलक वापर केला जातो. पण फक्त कार सजवणं किंवा सुंदर दिसणं एवढ्यापुरताच आता त्यांचा वापर उरलेला नाहीये. तर त्यापुढे जात सुरक्षेच्या दृष्टीनंही या ॲक्सेसरीज महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. स्टायलिश पण तेवढीच सुरक्षितता वाढवणारी, आरामदायी आणि हायटेक ॲक्सेसरी लावताना एक गोष्ट आपल्याला कायम लक्षात ठेवावी लागते, ती म्हणजे कायद्याचे नियम पाळणं; नाहीतर त्रास नक्की होऊ शकतो. .ॲक्सेसरीजचं मार्केटभारतात कार ॲक्सेसरीजचा बाजार सध्या सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा आहे. त्यात दरवर्षी १० ते १२ टक्क्यांची वाढ होतीये. २०२५मध्ये आत्तापर्यंत डॅश कॅमची अंदाजे १० लाख युनिट्स, जीपीएसची पाच लाख युनिट्स, वायरेलस चार्जिंग पॅडची १२ लाख युनिट्स, ॲम्बियंट लायटिंग किटची १० लाख युनिट्स, पोर्टेबल ईव्ही चार्जरची दोन लाख युनिट्स, ओबीडी स्कॅनरची पाच लाख युनिट्स विकली गेली आहेत. .टेक्नॉलॉजीचा जलवाआता टेक्नॉलॉजीमुळे कार ॲक्सेसरीजचं रूपच बदललंय. स्मार्ट डॅश कॅम, जीपीएस, ब्लूटूथ म्युझिक सिस्टिम्स यांना खूप मागणी आहे. डॅश कॅमेरा तर अपघात किंवा रस्त्यावरील वादाच्यावेळी पुरावा म्हणून मोठी भूमिका बजावतो. वायरलेस चार्जर, हेड-अप डिस्प्ले यांसारख्या ॲक्सेसरीजचीही सध्या क्रेझ आहे.कार डेकॉरकार बाहेरून आणि आतून सुंदर दिसावी म्हणून ॲक्सेसरीज लावल्या जातात. बाहेरून क्रोम फिनिश, बॉडी किट्स, ॲलॉय व्हील्स, कस्टम पेंट यांना तरुणांची विशेष पसंती आहे. आतून प्रीमियम सीट कव्हर्स, ॲम्बियंट लायटिंग आणि डॅशबोर्ड कस्टमायझेशन यालाही खूप मागणी आहे.सुरक्षितता आणि परफॉर्मन्ससुरक्षा हा सगळ्यांसाठीच मोठा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळेच ॲँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम (एबीएस), रिव्हर्स पार्किंग सेन्सर्स आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम (टीपीएमएस) यांना खूप मागणी आहे. २०१९पासून सरकारनं नव्या कारसाठी एबीएस आणि एअरबॅग्ज बंधनकारक केल्या आहेत. पण त्यापूर्वीच्या लाखो कार्स आजही रस्त्यांवर आहेत. त्यामुळेच या ॲक्सेसरीजचं मार्केट जोरात आहे. .इको फ्रेंडलीभारतात आता पर्यावरणाविषयी आस्था आणि जागरूकता निर्माण होत आहे. परिणामी इलेक्ट्रिक कार्सही वाढताहेत. त्यामुळे अशा ईव्हींसाठी सोलर चार्जर, बायोडिग्रेडेबल मॅट्स आणि ऊर्जेची बचत करणारी उपकरणं यांना चांगली मागणी आहे. त्यातच आता इलेक्ट्रिक कार्ससाठी पोर्टेबल चार्जरची मागणीही जोरात आहे. अर्थात हे चार्जर्स सर्टिफाइड असणं हे सुरक्षेच्या दृष्टीनं आवश्यक आहे.स्मार्ट आणि कनेक्टेड ॲक्सेसरीजसध्या एआयची चलती आहे. अशा वेळेस स्मार्ट ॲक्सेसरीज तरी आपल्या कारमध्ये असाव्यात, असं वाटणं स्वाभाविक आहे. ओबीडी स्कॅनर्स, स्मार्ट की फाइंडर्स आणि व्हॉइस असिस्टंट्स यांसारख्या स्मार्ट ॲक्सेसरीजना चांगलीच मागणी आहे. पण यात आपला डेटा सेव्ह होत असल्याने गोपनीयतेचे अनेक प्रश्न समोर येऊ शकतात. म्हणूनच अशा ॲक्सेसरीज घेताना काळजीपूर्वक विचार करायला हवा. .कायदा पाळणं आवश्यकआपल्याकडे ॲक्सेसरीज वापरताना नियम पाळावे लागतात. मोटर व्हेईकल ॲक्ट १९८८ आणि केंद्रीय मोटर वाहन नियम १९८९नुसार काही गोष्टींचं पालन करणं बंधनकारक आहे.डिझाईन बदल : कारच्या मूळ डिझाईनमध्ये बदल करायला प्रादेशिक परिवहन विभागाची परवानगी लागते. अगदी कारला मोठी व्हील्स बसवायची असतील किंवा वेगळा हॉर्न लावायचा असला, तरीही ही परवानगी आवश्यक आहे.लाइट्स : कार मेकर्सनी दिलेले हेड लॅम्प किंवा फॉग लॅम्प्सचे बल्ब काढून त्यात मॉडिफिकेशन करण्याला कायद्यानं बंदी आहे.सुरक्षा उपकरणं : एबीएससारख्या सुरक्षाविषयक ॲक्सेसरीज बाहेरून बसवणं धोकादायक आहे. सर्टिफाइड नसलेल्या ॲक्सेसरीज वापरल्या तर जिवावर बेतू शकतं.डेटा प्रायव्हसी : स्मार्ट ॲक्सेसरीजमुळे आपला सर्व डेटा वेगळ्याच सर्व्हरवर जमा होत असतो. त्यासाठी डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट २०१९ लागू आहे. .Premium|gauri ganpati jewellery: गणपती-गौरींच्या दागिन्यांची परंपरा; ट्रेंडिंग ॲक्सेसरीजडॅश कॅमेरा : हाय क्वालिटी व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यासाठी याचा वापर होतो. यात रात्रीही चांगलं रेकॉर्डिंग होतं. त्याला वाइड अँगल लेन्स असते. अपघात, रस्त्यावरील वाद किंवा चोरी झाल्यास पुरावा म्हणून याचा चांगला उपयोग होतो. परदेशात कार मेकर्सच असे कॅमेरे देतात, मात्र आपल्याला सध्यातरी ॲक्सेसरी म्हणून ते घ्यावे लागतात.जीपीएस : कारचं रिअल-टाइम ट्रॅकिंग करण्यासाठी हे अत्यंत उपयुक्त आहे. शोफर ड्रिव्हन कार असेल, तर याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. त्यासोबतच व्हॉइस गाइडसह रिअल-टाइम ट्रॅफिक अपडेट्सही मिळतात, त्यामुळे लांबच्या प्रवासात जीपीएस अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतं.वायरलेस चार्जिंग पॅड : टेक्नॉलॉजी सर्वच क्षेत्रांत बदलतीये. मोबाईलही त्यानुसारच बदलतायेत. येत्या काही वर्षांत वायर लावून चार्ज होणारे मोबाईल काळाच्या पडद्याआड जातील. त्याची सुरुवात आता झालेली आहे. त्यामुळेच वायरलेस मोबाईल चार्जर ही मोबाईलइतकीच महत्त्वाची ॲक्सेसरी झालेली आहे. हा पॅड डॅशबोर्ड किंवा सेंटर कन्सोलवर लावता येतो. तो वापरणंही खूप सोपं असतं.कार एअर प्युरिफायर : कारमध्ये अनेक कारणांनी धूळ जमा होते असते. ठरावीक काळानंतर दुर्गंधीही येऊ शकते. यावर मात करण्यासाठी एअर प्युरिफायरचा ऑप्शन खूपच उपयुक्त आहे. धूळ, प्रदूषण, बॅक्टेरिया आणि दुर्गंधी त्यामुळे दूर होतात. त्यात हाय एफिशियन्सी पर्टिक्युलेट एअर फिल्टर (एचईपीए)आणि आयनायझर टेक्नॉलॉजीचा वापर केला जातो. दिल्ली, बंग 