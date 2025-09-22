Premium|Human values: हिऱ्यासारख्याच अस्सल माणसांची किंमत आपण योग्यरितीने करतो आहोत का?

मयूर भावेहिरा महाग असल्याने प्रत्येक घरात नसतो; पण हिऱ्यासारखी माणसं मात्र नक्कीच असतात. त्यांची किंमत ओळखून योग्य वेळी कोंदणासारखी साथ दिली, तर त्यांची झळाळी वाढते. खरी संपत्ती म्हणजे ही हिऱ्यासारखी माणसंच! त्यांचा सन्मान करणं, त्यांचं जतन करणं, त्यांची जाणं ठेवणं हेच आपलं खरं कर्तव्य.माजघरात सुरू असलेला चैतन्य व त्याच्या आईतला संवाद पुढच्या खोलीत स्पष्ट ऐकू येत होता. बाप ह्या नात्याने प्रवीण तो संवाद ऐकत होता. त्याची बायको मानिनी तिच्या मुलाला - चैतन्यला सांगत होती, ‘‘बाबा, तुझ्या ॲडमिशनसाठी कर्ज काढायचं म्हणत होते. मात्र, मीच त्यांना नाही सांगितलं. आधीच आपल्या घराचे हप्ते सुरू आहेत. त्यात तुझ्या आवडीच्या कॉलेजात प्रवेश घेण्यासाठी म्हणून कर्ज काढलं, तर अजून बोजा वाढेल. म्हणूनच मी त्यांना म्हटलं माझा पोरगा हिरा आहे. तो कुठेही शिकला, तरी नाव काढेलच...’’ ते ऐकताना प्रवीणच्या डोळ्यांत पाणी आलं. त्याचं मन एकदम २५-३० वर्षे मागे गेलं.एका छोट्या गावातून कोल्हापूरसारख्या त्या मानाने मोठ्या शहरात शिक्षणासाठी यायला निघालेल्या छोट्या प्रवीणच्या हातात १० रुपयांची नोट ठेवताना त्याची आजी हेच वाक्य म्हणाली होती... ‘‘माझा पव्या जाईल तिथं नाव काढील माय... हिराय त्यो...!’’ हे ‘हिरा’ असणं म्हणजे काय असणं, ते प्रवीणनं स्वतःचं छोटं, पण नेटकं जग उभं करून सिद्धही केलं होतं. चांगलं शिक्षण घेत इमाने-इतबारे नोकरी करत त्यानं मुलाला चांगलं वाढवलं आणि आता तो त्याचं ‘हिरापण’ सिद्ध करणार होता. .खरं पाहता, ‘तुमचा लेक अगदी हिऱ्यासारखा आहे...’, ‘आपला कोहिनूर हिरा ते इंग्रज घेऊन गेले... अजूनही तो आपल्या देशात आलेला नाही’, ‘त्या शान चित्रपटात अमिताभ आणि शशी कपूर हिऱ्यांची चोरी कशी बेमालुमपणे करतात ना...?’, ‘ही आमच्या पणजोबांची अंगठी. अगदी अस्सल हिरा आहे यात...’ अशा संवादांमधूनच सामान्य माणसांपर्यंत हिऱ्याची चमक पोहोचते. अनेकांच्या खिशाला न परवडणारा हिरा अशा संवादांद्वारे हृदयापर्यंत जाऊन पोहोचलेला असतो. सोने-चांदीचे दागिने, तांबे-पितळ-स्टीलची भांडी, लाकडाची कलाकुसर असलेलं फर्निचर, हौस म्हणून जपलेल्या जुन्या लोखंडी कोठ्या.. यांच्यासारखा हिऱ्याचा सहवास प्रत्येक घराला लाभतोच असं नाही! मात्र, हिऱ्यासारखा एकतरी माणूस प्रत्येक घरात असतोच. फक्त त्याची चमक आपल्याला ओळखता यायला हवी...!हौस म्हणून सोने-चांदीचे दागिने करणं, मुला-मुलीच्या लग्नासाठी तरतूद म्हणून सुवर्णभिशी योजनेत दरमहा पैसे भरणं, किमतीनं महाग असूनही केवळ आवड म्हणून लाकडी झोपाळा, कपाट वगैरेसारख्या वस्तू खास करून घेणं हे जितक्या सहजतेनं होतं, तितक्याच सहजतेनं आज ‘हिरा विकत घेऊया...’ किंवा ‘हिऱ्याचे दागिने घेऊया...’ असं होत नाही. त्याला कारण हिरा मुळातच महागडी वस्तू आहे हे एक आणि दुसरं म्हणजे, त्या किमतीमुळे तयार झालेली सर्वसामान्य मानसिकता. काळानुरूप अनेक बदल होऊन आता हिऱ्यांमध्येही अनेक प्रकार निघाले आहेत. खरा की खोटा हा विषय क्षणभर बाजूला ठेवला, तरी हल्ली हव्या त्या किमतीत हिरा विकत घेता येऊ शकतो. प्रयोगशाळेत तयार करण्यात आलेले हिरेही बाजारपेठेत उपलब्ध झाले आहेत. मात्र, ते घेण्याची मानसिकता फारशी नाही. किंमत कितीही वाढली, तरी सोनं घेऊच, फारतर दहाऐवजी तीन-चार तोळे घेऊ असं म्हणणारा वर्ग खूप मोठा असला, तरी तो वर्गदेखील काही झालं तरी हिरे घेऊच या मोहाला बळी पडत नाही. हिऱ्याच्या बाबतीत सामान्य माणूस कायमच दोन हात अंतर राखून राहिला, याचा उलट परिणाम म्हणजे त्याच्या मनात हिऱ्यांविषयी असलेलं सुप्त आकर्षण! जी गोष्ट सहजप्राप्य नसते, तिच्याविषयीचं आकर्षण टोकाचं असतं. तिच्याच पुढे अगदी दंतकथाही होतात. हिऱ्याचं काही प्रमाणात तसंच झालं! .‘हिरा हा कार्बन या मूलद्रव्याचंच एक रूप आहे. त्यानुसार कोळसा व हिरा हे दोन्हीही रासायनिकदृष्ट्या समान आहेत. कार्बनचे अणू एका विशिष्ट संरचनेत आले की, हिरा तयार होतो. हिरा जगातील सर्वांत कठीण पदार्थांपैकी एक असून, त्याचा उपयोग अनेकदा काच कापण्यासाठी केला जातो...’ अशी माहिती आपण कधीतरी पाठ्यपुस्तकात वाचलेली असते, पण तिचा प्रत्यय घेण्याचं भाग्य फारच थोड्यांना लाभतं. ज्याला लाभतं तोही एका अर्थानं ‘हिऱ्यासारखा माणूस’ म्हणायला हवा.हिरा म्हटलं, की अगदी अपरिहार्यतेनं येणारा दुसरा शब्द म्हणजे ‘कोंदण’! हिरा जेवढा किमती, तेवढी कोंदणाची जबाबदारी अधिक! त्याला हिऱ्याला जपायचं तर असतं, पण त्याची चमक, त्याचा झगमगता प्रकाश झाकोळून टाकायचा नसतो. हिऱ्यासारख्या माणसांनाही हे लागू पडतं का? तर, हो निश्चितपणे पडतं! हिऱ्यासारखा माणूस जपण्यासाठी 'कोंदण' होण्याची कामगिरी इतर अनेक माणसं बिनबोभाट पार पाडत असतात. 'ह्या गोष्टी काय बोलून दाखवायच्या असतात का....' असं म्हणून कोणीतरी एखाद्या विद्यार्थ्याची फी भरतं, कोणी गावातल्या एखाद्या मुलीच्या लग्नात मदत करतं, रुग्णालयाचा खर्च उचलणारे हात अनपेक्षितपणे समोर येतात, वृद्धाश्रमांना देणगी मिळते... या मदतीतून एखादा माणूस उभा राहतो! .आयुष्याच्या निर्णायक टप्प्यावर मिळालेल्या मदतीचं बीज मनात घेऊन तो चालू लागतो आणि पुढे त्याच्या कृतीतून अनेकांना मदतीची प्रेरणा मिळते. योग्य वेळी कोंदणानं दिलेली साथ हिऱ्याची चमक शतपटीनं वाढवते व जपतेही. आपल्या प्रत्येकाच्या आजूबाजूला अशी हिऱ्यासारखी माणसं नक्कीच असतात. ध्येयानं झपाटून गेलेल्या बाबा आमटे नावाच्या एका हिऱ्याच्या प्रकाशात विकास व प्रकाश आमटे हे आणखी दोन हिरे तेजोमय झाले. कोळशाच्या खाणीतून हिरा शोधावा त्या प्रमाणे सिंधूताई सपकाळांनी कित्येकांना हेरलं व त्यांच्या जीवनाला नवी झळाळी दिली. अशी माणसं आजही त्यांचं त्यांचं काम करत आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रसिद्धीची हाव नाही. कुठल्यातरी कोळशाच्या खाणीत नवा हिरा शोधण्याचं, त्याला पैलू पाडण्याचं काम ते एखाद्या व्रताप्रमाणे अखंडितपणे करतच असतात. त्यांना अपेक्षा असलीच, तर ती फक्त आत्मसन्मानाची असते. समाजानं आपल्याला घसघशीत मदत केली नाही तरी चालेल, पण सन्मान न करता अवमान तरी करू नये, इतकंच त्यांचं म्हणणं होतं. .यावरूनच लहानपणी ऐकलेली एक गोष्ट आठवली! होतं असं, की एका राजवाड्यात काम करणाऱ्या मोलकरणीच्या मग तिनं मुलाच्या हातातून हिरा घेतला व मुलाला म्हणाली, ‘‘बाळा, ही काच आहे.’’ आणि खिडकीतून बाहेर नेमक्या ठिकाणी फेकून दिला. काम संपल्यानंतर ती तो हिरा घेऊन सोनाराकडे गेली. सोनाराच्या लक्षात आलं, की हा अस्सल हिरा असला पाहिजे. तिला फसवण्याच्या उद्देशानं तो म्हणाला, ‘‘हा हिरा नाही. ही काच आहे.’’ त्यानंही तो खिडकीतून बाहेर फेकून दिला. ती निघून गेल्यावर सोनारानं तो हिरा घेतला व जोहरीकडे गेला. त्याने तो हिरा पारखला. हिऱ्याचा अस्सलपणा त्याच्या लक्षात आला, पण त्याचे सर्व पैसे आपल्यालाच मिळायला पाहिजेत असा विचार करून तो म्हणाला, ‘‘सोनारदादा, जरी हिऱ्यासारखा दिसत असला तरी हा हिरा नाही, काच आहे.’’ असं म्हणून त्यानंही तो खिडकीतून बाहेर फेकून दिला. . दुर्दैवाने, नेमक्या त्याच वेळी हिरा एका दगडावर पडला आणि त्याचे तुकडे झाले. सोनार निघून गेल्यावर त्याने तो हिरा हातात घेतला. अतिशय दुःखानं तो म्हणाला, ‘‘त्या तिघांनीही तुला खिडकीतून बाहेर फेकून दिलं तेव्हा तू फुटला नाहीस आणि मीच बाहेर टाकल्यावर का फुटलास?’’ त्याचे शब्द ऐकताच हिरा म्हणाला, ‘‘जोहरीदादा, त्या तिघांना माझी खरी किंमत माहीत नव्हती, ते मला ओळखूच शकत नव्हते. तुला माझी किंमत कळत असतानाही, तू मला बाहेर फेकून दिलंस. याचं मला एवढं दुःख झालं, की माझं अंतःकरण दुभंगून गेलं. आपली किंमत माहीत असतानाही जाणकार व्यक्तीकडून आपली किंमत केली जात नाही, सन्मान होत नाही, त्यावेळी होणाऱ्या वेदना प्रचंड असतात. तू ज्या क्षणाला माझी किंमत शून्य केलीस, त्याच वेळेला मी खऱ्या अर्थानं संपून गेलो.’’खराखुरा अस्सल हिरा विकत घेणं जमेल किंवा न जमेल, पण हिऱ्यासारख्याच अस्सल माणसांची किंमत आपण योग्यरितीने करतो आहोत का, आणि त्याआधी त्यांना नीट जाणून घेतो आहोत का, याचा विचार आपण करायलाच हवा, तोही अगदी अस्सल!(मयूर भावे दै. सकाळच्या पुणे आवृत्तीमध्ये उपसंपादक आहेत.)----------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 