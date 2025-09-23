Premium|Diamonds: रक्तरंजित हिऱ्यांच्या संघर्षाची कहाणी; आफ्रिकेतील मानवी हक्कांची पायमल्ली

इरावती बारसोडेदक्षिण आफ्रिकेतल्या ज्या राष्ट्रांना हिऱ्यांसारखी मौल्यवान निसर्गदत्त देणगी मिळाली होती, त्याच राष्ट्रांतील स्थानिकांचे मानवी हक्क या हिऱ्यांनी हिरावून घेतले. पश्चिम आणि मध्य आफ्रिकेतील, विशेषतः अँगोला, सिएरा लिओन आणि डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो येथील हिऱ्यांबाबतीतल्या संघर्षांनी जगाचं लक्ष वेधून घेतलं.हि रा ही एक मौल्यवान चीजवस्तू; एकप्रकारची लक्झरीच. हिरा म्हटलं की झळाळणारा, लखलखता, मौल्यवान, अद्वितीय, दुर्मीळ अशा अर्थाची सारी विशेषणं आठवतात. पण या साऱ्या सकारात्मक विशेषणांबरोबर हिऱ्याला आणखी एक नकारात्मक विशेषणही जोडलं गेलं आहे, ते म्हणजे ‘रक्तरंजित’ हिरा... ‘ब्लड’ डायमंड!या विशेषणाचा शोध मला अनपेक्षित पद्धतीनं लागला. ओटीटीचे असंख्य पर्याय उपलब्ध होण्याआधी टीव्ही चॅनेलवर जो कोणता चित्रपट लागेल तोच बघण्याशिवाय पर्याय नसायचा, तेव्हा कधीतरी मी ब्लड डायमंड नावाचा चित्रपट पाहिला होता. कोहिनूरसारख्याच एखाद्या अनमोल लाल रंगाच्या हिऱ्याची काहीतरी रोमँटिक गोष्ट असेल असं मला वाटलं होतं; शिवाय त्यात लिओनार्डो डिकॅप्रिओ हिरो आहे म्हटल्यावर तो चित्रपट पाहायलाच हवा ना! पण माझ्या भ्रमाचा भोपळा लवकरच फुटला. त्यावेळी मी तो चित्रपट पूर्ण पाहू शकले नाही, अर्ध्यातच सोडून दिला. कारण माझ्या कल्पनेतला ‘ब्लड डायमंड’ आणि यातला ‘ब्लड डायमंड’ फारच वेगळे होते. नंतर कधीतरी मी ब्लड डायमंड शांतपणे पूर्ण पाहिला. २००६मध्ये आलेल्या या चित्रपटाची कथा वास्तवावर आधारित आहे हेही कळलं. पण हे वास्तव खरंच इतकं कटू होतं की चित्रपट निर्मात्यांनी जरा अतिच सिनेमॅटिक लिबर्टी घेतली होती? इंटरनेटवर शोधाशोध केली तेव्हा खऱ्या ब्लड डायमंड्सची - कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्सची - खरीखुरी कथा समोर आली... वास्तव अधिकच भीषण होतं. .संयुक्त राष्ट्रे रक्तरंजित हिऱ्यांची व्याख्या करतात ती अशी - जो हिरा बेकायदा, अधिकृत मान्यता नसलेल्या (बंडखोर) गटांचा ताबा असलेल्या खाणींमधून काढला गेला आहे आणि अधिकृत सरकारविरोधी कारवायांसाठी वापरला जात आहे, असा हिरा म्हणजे ब्लड डायमंड - रक्तरंजित हिरा! पण या व्याख्येत उल्लेख नसलेला ब्लड डायमंडचा अर्थ असा - अमानुष अत्याचार करून, मानवी हक्क चक्काचूर करून, माणुसकी पायदळी तुडवून आणि प्रसंगी रक्त सांडून मिळवलेला हिरा म्हणजे रक्तरंजित हिरा!हिऱ्यांमुळे आली अस्थिरता...‘ब्लड डायमंड’ हे शब्द सर्वात आधी कोणी वापरले याचा नेमका उल्लेख सापडत नाही. मात्र, ब्लड डायमंड या संकल्पनेचा उगम नव्वदीच्या दशकात आफ्रिकेमध्ये झालेल्या यादवी युद्धांतून झाला हे निश्चित. जगभरातील हिऱ्याशी निगडित संघर्षांविषयी जाणून घेत असताना हे संदर्भ पुन्हा पुन्हा दक्षिण आफ्रिकेकडे वळल्याचं जाणवलं. दक्षिण आफ्रिका आजही हिऱ्यांच्या खाणींसाठी नावाजलेला आहे. नव्वदीच्या दशकामध्ये अँगोला, आयव्हरी कोस्ट, सिएरा लिऑन, लायबेरिया, गिनिया यांसारख्या राष्ट्रांतील सरकारविरोधी यादवी युद्धांसाठी लागणारा पैसा हिऱ्यांच्या बेकायदा व्यापारातून मिळवला जात असे. या बेकायदा व्यापाराला चालना दिली ती युनिटा (UNITA) (अँगोला), आरयूएफ (सिएरा लिओन), एनपीएफएल (लायबेरिया) यांसारख्या बंडखोर संघटनांनी. या बंडखोरांच्या अतिक्रमणांचा थेट फटका तेथील स्थानिकांना बसला. या संघटनांना हिऱ्यांच्या खाणींवर नियंत्रण हवं होतं. स्थानिकांना जबरदस्तीनं खाणींमध्ये काम करायला लावणं, हिंसाचार, अपहरण, मारहाण करणं, हात-पाय तोडणं, जाळपोळ करणं यांसारख्या अमानवी अत्याचारांमुळे अनेकांना घर सोडावं लागलं. खाणींच्या प्रदेशांमध्ये लावलेल्या लँडमाइन्समुळे हात-पाय गमावल्यानं अनेकांना कायमचं अपंगत्व आलं, असं इतिहास सांगतो. या भागात काम केलेल्या ग्लोबल विटनेस या स्वयंसेवी संस्थेच्या अँगोलाविषयीच्या ‘अ रफ ट्रेड’ या अहवालानुसार, युद्धकाळात १९७४ ते १९९९ दरम्यान किमान साडेसहा लाख अँगोलन लोकांचा मृत्यू झाला आणि हजारोजण लँडमाइन्समुळे अपंग झाले. जानेवारी १९८८पासून २८ लाखांहून अधिकजण विस्थापित झाले. यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अस्थितरतेमुळे अँगोला देश झपाट्यानं अधोगतीकडे गेला. थोड्याफार फरकानं आफ्रिकेतील इतर युद्धग्रस्त देशांचीही हीच कथा. ज्या राष्ट्रांना हिऱ्यांसारखी मौल्यवान निसर्गदत्त देणगी मिळाली होती, त्याच राष्ट्रांतील स्थानिकांचे मानवी हक्क या हिऱ्यांनी हिरावून घेतले. .वर उल्लेख केलेला ग्लोबल विटनेसचा अहवाल १९९८मध्ये प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर पश्चिम आणि मध्य आफ्रिकेतील, विशेषतः अँगोला, सिएरा लिओन आणि डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो येथील संघर्षांनी जगाचं लक्ष वेधून घेतलं.सन २०००मध्ये यूएन सिक्युरिटी काउन्सिलनं कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्सच्या उपलब्धेतेविषयीचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये डी बिअर्स कन्सॉलिडेटेड माइन्स या अँग्लो-साउथ आफ्रिकन कंपनीचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. तेव्हा हिऱ्यांचा जवळपास ६० टक्के जागतिक व्यापार या कंपनीच्या नियंत्रणाखाली होता आणि आजही ही कंपनी हिऱ्यांच्या व्यापारातली एक मोठी कंपनी आहे. हिरे ‘पारखून’ न घेतल्याबद्दल बेल्जियममधील अँटवर्प येथील हिरे बाराजावरही अहवालामध्ये टीका करण्यात आली.दरम्यानच्या काळात जगभरच्या ग्राहकांमध्ये याविषयी जागृती निर्माण होऊ लागली आणि प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. हिऱ्यांचे ग्राहक हिऱ्यांप्रमाणेच मौल्यवान असल्यानं ते या रत्नाकडे पाठ फिरवतील अशी धास्ती वाटल्यानं व्यापारी संघटनांनी पुढचं पाऊल उचललं. मग व्यापारी संघटना, मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटना आणि संयुक्त राष्ट्रे एकत्र आली आणि किंबर्ली प्रोसेसचा जन्म झाला. .किंबर्ली प्रोसेसकॉन्फ्लिक्ट डायमंड्सचा व्यापार रोखण्याच्या मुख्य उद्देशानं दक्षिण आफ्रिकेतील किंबर्ली इथं सन २०००मध्ये किंबर्ली प्रोसेसची सुरुवात झाली (किंबर्लीमध्ये सुरुवात झाली म्हणूनच याचं नावही किंबर्ली). २००२मध्ये ३७ राष्ट्रांच्या सह्यांसह किंबर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) आणण्यात आली. बाजारात येणारा हिरा अधिकृत प्रक्रियेमधून आलेला आहे आणि संघर्षविरहित आहे याचं प्रमाणपत्र देण्याचं काम केपीसीएस करतं. केपीसीएसचे युरोपियन युनियन, युनायटेड किंग्डमससह ८६ राष्ट्रे सदस्य आहेत.केपीसीएसमुळे कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्सचा व्यापार कमी झाला असला, तरी अजूनही या प्रोसेसमध्ये काही पळवाटा आहेत आणि अनधिकृत खाणींमधून किंवा अनधिकृत पद्धतींनी काढले गेलेले हिरे बाजारात येत आहेत. केपीसीएचा मसुदा तयार करणाऱ्यांपैकी एक असलेले इयान स्मायली यांनी काही वर्षांपूर्वी टाइम नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणतात, ‘किंबर्ली प्रोसेस पुरेशी नाही. मुळात ‘संघर्ष’ या शब्दाची व्याख्याच खूप मर्यादित आहे. अधिकृत सरकार उलथवून टाकण्यासाठी बंडखोर गटांना लागणारा पैसा ज्या हिऱ्यांच्या व्यापारातून येतो, तो हिरा कॉन्ल्फिक्ट डायमंड, असं व्याख्या सांगते. मात्र संघर्ष एवढ्यापुरता मर्यादित नाही.’ हा मुद्दा स्पष्ट करताना स्मायली झिम्बाब्वेचं उदाहरण देतात. ‘२००८मध्ये झिम्बाब्वेच्या लष्करानं पूर्व झिम्बाब्वेमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिरे जप्त केले. हे करताना त्यांनी आणि २००हून अधिक खाणकामगारांची हत्या केली, तेव्हा हा किंबर्ली प्रोसेसच्या नियमांचा भंग मानला गेला नाही, कारण संघर्ष निर्माण करणारे बंडखोर नव्हते.’ .थोडक्यात किंबर्ली प्रोसेसच्या नियमावलीमध्ये सुधारणा करण्यास आजही भरपूर वाव आहे. अनेक राष्ट्रं, वर्ल्ड डायमंड काउन्सिलसारख्या या क्षेत्रातील आघाडीच्या संस्था कॉन्फ्लिक्ट डायमंडची व्याख्या विस्तारण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. टिफनी अॅण्ड कंपनी, सिग्नेट, डी बिअर्सचे फॉरेव्हर मार्क अशा ब्रँड्सनी हिऱ्यांच्या स्रोतांबाबत कठोर धोरणं अवलंबिली आहेत. सध्या कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्सचं प्रमाण केवळ ०.१ टक्के आहे, असा दावा केपीच्या संकेतस्थळावरील उपलब्ध माहितीमध्ये दिसतो. किंबर्ली प्रोसेस आणि भारतकोहिनूरसारख्या अजरामर हिऱ्याचं जन्मस्थान असणाऱ्या भारतात पूर्वीपासून मोठ्या प्रमाणात हिरे व्यापार होत आहे. त्यामुळेच भारत किंबर्ली प्रोसेसच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक आहे. भारताचा वाणिज्य विभाग मुख्य समन्वयक म्हणून काम पाहतो, तर जेम अॅण्ड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन काउन्सिल (जीजेईपीसी) ही संस्था केपीसीएसअंतर्गत भारताची इम्पोर्ट/एक्स्पोर्ट अॅथॉरिटी म्हणून काम करते.हिरा कोणत्याही हिरा कोणत्याही खाणीतून काढलेला असो, संघर्षग्रस्त अथवा अधिकृत, तो एकदा का प्रक्रिया साखळीत गेला आणि पैलू पाडून, पॉलिशिंग होऊन बाहेर आला, की हिरा कायदेशीररित्या काढला गेला आहे की नाही, हे ओळखणं कठीण असतं. त्यामुळेच मुळाशीच घाला घालणं आवश्यक ठरतं, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.एखाद्या मौल्यवान वस्तूसाठी होणारा संघर्ष, मानवी हक्कांची पायमल्ली होणं, माणूसपणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणं या गोष्टी मानवी इतिहासामध्ये नवीन नाहीत. या संघर्षांसाठी हिराही एक निमित्त ठरतो. माणूस माणसाशी माणसासारखा वागायला विसरतो. वस्तू जितकी मौल्यवान तितका संघर्ष वेदनादायक, असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. 