Premium|NASA warns of giant hole in Earth’s magnetic shield : पृथ्वीच्या 'सुरक्षा कवचाला' भगदाड! नासाचा धडकी भरवणारा खुलासा; घातक सौरऊर्जेचा थेट शिरकाव मानवी जीवनासाठी किती धोकादायक?

डॉ. श्रीकांत कार्लेकर पृथ्वीच्या कललेल्या आसामुळे अनादी काळापासून पृथ्वीवर ऋतूंचे एक निश्चित चक्र सर्वत्र कार्यरत आहे. मात्र ऋतूंचे सध्या जाणवणारे आगमन आणि निर्गमन, तसेच ऋतूंचे गुणधर्म आणि प्रत यांमध्ये गेल्या काही काळापासून बदल होत असल्याचे वैज्ञानिकांप्रमाणेच सामान्य माणसांचेही निरीक्षण आहे.साडेचार अब्ज वर्षांच्या पृथ्वीच्या जीवनकाळात तिच्या निर्मितीपासूनच ज्या अनेक अविस्मरणीय भूशास्त्रीय घटना घडल्या, त्यांचे माणसाला आकलन व्हायला मोठा कालखंड जावा लागला. पृथ्वीची गती, तिचा सूर्याभोवतीचा भ्रमणमार्ग, चंद्र व सूर्यग्रहण, ऋतुचक्र, पृथ्वीचे अंतरंग, कवचावरील खडक, भूकंप, ज्वालामुखींचे उद्रेक यांसारख्या घटनांचा नेमका अर्थ कळेपर्यंत बराच काळ निघून गेला. सध्याच्या काळात तर वादळांची वाढती संख्या, अनपेक्षितपणे होणारी ढगफुटी, मॉन्सूनची बदलती वृत्ती, अचानक होणारे भूकंप, उष्णतेच्या लाटांचे वाढते प्रमाण यांसारख्या अनेक घटना आणि त्यांची न मिळणारी समाधानकारक उत्तरे यामुळे पृथ्वी वेगाने बदलू लागल्याचे संकेत सर्वत्र मिळू लागले आहेत. आधुनिक काळात घातक वैश्विक किरणांपासून आणि सौरवादळांपासून पृथ्वीचे रक्षण करणाऱ्या पृथ्वीच्या भूचुबंकीय क्षेत्रात वेगाने होणारे बदल, नव्याने तयार होणारे भूखंड आणि महासागर यांसारखे नवनवीन घटक समोर येत आहेत. आता तर पृथ्वीच्या भूचुंबकीय क्षेत्राला आजपर्यंतचे सगळ्यात मोठे छिद्र पडले असल्याचे निरीक्षण अमेरिकेच्या नासा या अवकाश संस्थेने अलीकडेच नोंदविले आहे. पृथ्वीभोवती असलेल्या चुंबकीय क्षेत्राच्या (मॅग्नेटिक फिल्ड) कवचातून वाट काढत घातक सौरऊर्जेने शिरकावही केला आहे. एका अंदाजानुसार २१व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत पृथ्वीच्या तापमानात तीन ते चार अंश सेल्सिअसने वाढ होईल आणि या तापमानवृद्धीचे दूरगामी परिणाम होतील. आपण हे परिणाम आत्ताच अनुभवायला सुरुवात केली आहे. .पृथ्वीचा आताचा चेहरामोहरा आणि पर्यावरण बदलून टाकण्यासाठी मदत करू लागलेल्या काही ठळक घटनांचा आढावा घेतला, तर पृथ्वी नेमकी कशी बदलू लागली आहे, याचा आपल्याला अंदाज येतो. पुढील पाच कोटी वर्षांनी पृथ्वीवरचे आजचे भूखंड आजच्यापेक्षा वेगळ्या ठिकाणी असतील, त्यांचा एक महाखंड तयार झालेला असेल आणि त्याचे नाव ‘अमासिया’ असेल. तो दहा कोटी वर्षे तरी अस्तित्वात असेलच. आजच्या संगणकीय प्रतिमानानुसार, त्यावेळी आर्क्टिक महासागर आणि कॅरेबियन समुद्र सगळ्यात आधी नाहीसे झालेले असतील. अटलांटिकच्या दोन्ही बाजूंकडील भूखंड जवळ येतील आणि कदाचित भूखंडांची आजची सगळी रचनाच नव्वद अंशांत फिरेल. यातूनच नव्या महाखंडाचा जन्म होईल. भविष्यातील खंडांच्या संदर्भात केलेल्या संशोधनात असे भाकीत केले गेले आहे, की पृथ्वीवरील भूखंड कदाचित २००-२५० दशलक्ष वर्षांच्या अखेरीस एका मोठ्या भूभागात विलीन होतील. यातील एक महाखंड ‘ऑरिका’ हा निम्न किंवा कमी अक्षांश प्रदेशात दिसून येईल, तर स्वतंत्र अंटार्क्टिक खंड असलेला अमासिया महाखंड उच्च अक्षांश प्रदेशात असेल. ‘पॅन्जिया प्रॉक्सिमा’ किंवा ‘पॅन्जिया अल्टिमा’ असे नावे देण्यात आलेला हा महाखंड लक्षणीय हवामान बदलांना कारणीभूत ठरू शकतो. यामुळे पृथ्वी ग्रह अनेक जीवांसाठी राहण्यास अयोग्य आणि प्रतिकूल ठरू शकतो.पृथ्वीच्या गाभ्याचा (कोअर) आकार बदलत आहे आणि हा बदल तिच्या स्वतःच्या परिभ्रमणावर आणि पर्यायाने पृथ्वीवरील दिवसांच्या लांबीवर परिणाम करू शकतो, असे अलीकडील संशोधनातून असे दिसून आले आहे.बदलणारे ऋतुचक्रपृथ्वीच्या कललेल्या आसामुळे अनादी काळापासून पृथ्वीवर ऋतूंचे एक निश्चित चक्र सर्वत्र कार्यरत आहे. मात्र ऋतूंचे सध्या जाणवणारे आगमन आणि निर्गमन, तसेच ऋतूंचे गुणधर्म आणि प्रत यांमध्ये गेल्या काही काळापासून बदल होत असल्याचे वैज्ञानिकांप्रमाणेच सामान्य माणसांचेही निरीक्षण आहे. हवामान बदल आणि भू-तबकांची (टेक्टॉनिक प्लेट) हालचाल या सध्याच्या प्रक्रियांमुळे पृथ्वीच्या आसाचा कल हळूहळू बदलू लागला असून, त्याचाच हा परिणाम असल्याचे वैज्ञानिकांचे निरीक्षण आहे.ऋतुचक्रात सध्या होणाऱ्या बदलाची खात्री निसर्गातील अनेक घटनांतून मिळत आहे. काही पक्ष्यांची स्थलांतरे त्यांच्या नियोजित वेळेआधीच होऊ लागली आहेत. काही विशिष्ट वनस्पतींना वेळेआधीच पालवी फुटू लागली आहे आणि पर्वतांवरील हिम उन्हाळ्याआधीच वितळू लागले आहे. २००९च्या नेचर या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार, इ.स. १८५० ते २००९ या काळात वर्षातील सर्वाधिक उष्ण दिवस थोडा अलीकडे सरकला आहे. वसंत ऋतूची सुरुवात लवकर होऊ लागली आहे, तर काही प्रदेशांत शरद ऋतूची सगळी लक्षणे नष्ट झाली आहेत.काही कीटकांचे झपाट्याने नष्ट होणे, त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या पक्ष्यांच्या संख्येत घट होणे याचा संबंध हवामानाशी निगडित ऋतुचक्रातील बदलाशी लावता येतो. वसंत ऋतूची लक्षणे लवकर दिसू लागली, तर त्याच्याशी निगडित वनस्पती अशा बदलांशी जुळवून घेऊ शकत नसल्याचे निरीक्षण आहे. मार्च २०११मध्ये जपानच्या किनाऱ्यावर झालेल्या भूकंपामुळे पृथ्वीचा साडेतेवीस अंशात कललेला आस१० सेंटिमीटर इतक्या अंतराने आणखीनच कलला. याचाही परिणाम ऋतुमान बदलावर झाला असावा, असेही एक मत वैज्ञानिकांनी मांडले आहे..Premium|Study Room : लडाखमध्ये भारताचा पहिला भूऔष्णिक ऊर्जा प्रकल्प; स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल.नवीन खंडआपल्याला माहीत असलेल्या पृथ्वीवरच्या सात खंडांत फेब्रुवारी २०१७नंतर आणखी एका खंडाची भर पडली आहे. या खंडाचे नाव आहे ‘झीलँडिया’. या नवीन खंडाचे स्थान सुमारे २०.६ ते ५५.६ अंश दक्षिण अक्षांश आणि १५७ ते १६८ अंश पूर्व रेखांश असे आहे. न्यूझीलंडच्या आसपास फेब्रुवारी २०१७मध्ये या खंडाचे अस्तित्व नक्की झाले. जुलै २०१७पासून या आठव्या खंडाच्या प्रदेशात अधिक भूशास्त्रीय माहिती मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.सबडक्शन झोनअटलांटिक महासागर एका अतिसंहारक अग्नी कंकणाने (रिंग ऑफ फायर) नजीकच्या भविष्यकाळात गिळंकृत केला जाऊ शकतो. शास्त्रज्ञ म्हणतात, की त्यांना जिब्राल्टर सामुद्रधुनीखाली निद्रिस्त आणि खचत चाललेला एक विभाग सापडला आहे. पोर्तुगीज शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे, की हा खचणारा विभाग म्हणजे सबडक्शन झोन. हा भाग सध्या स्पेन आणि मोरोक्कोमधील अरुंद अशा जिब्राल्टरच्या सामुद्रधुनीच्या खाली स्थिरावलेला आहे. ही घटना भूगर्भशास्त्रीय दृष्टीने लवकरच म्हणजे सुमारे २० दशलक्ष वर्षांमध्ये घडेल आणि त्यावेळी अर्थातच मनुष्यही पृथ्वीवर जिवंत असेल आणि या घटनेचे भूकंप, ज्वालामुखीसारखे परिणामही तो भोगत असेल.नवा महासागरभूगर्भशास्त्रज्ञांना २००५मध्ये आफ्रिकेत इथिओपियाच्या वाळवंटात ३५ मैल लांबीची एक खचदरी आढळली आहे. या खचदरीमुळे भविष्यात जगातील सहावा महासागर निर्माण होऊ शकतो. पृथ्वीवर सध्या पॅसिफिक, अटलांटिक, हिंदी, दक्षिणी (अंटार्क्टिका) आणि आर्क्टिक हे पाच महासागर आहेत. या सहाव्या समुद्राच्या निर्मितीमुळे पृथ्वीच्या भूगोलात भविष्यात मोठे बदल होऊ शकतात. भूगर्भशास्त्रज्ञांचा अंदाजानुसार, येत्या ५ ते १० दशलक्ष वर्षांमध्ये हा नवीन महासागर तयार होईल. तांबडा समुद्र आणि एडनचे आखात, आफार प्रदेश आणि पूर्व आफ्रिकी खचदरी याठिकाणी पाणी घुसल्यामुळे नवीन समुद्र तयार होईल. परिणामी, पूर्व आफ्रिकेचा हा भाग वेगळा भूखंड म्हणून विकसित होईल.शास्त्रज्ञांना पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखाली ७०० किलोमीटर खोलीवर अवाढव्य महासागर सापडला आहे. पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखाली महासागरांच्या आकाराच्या तिप्पट खोल पाण्याचा साठा आहे, असे एप्रिल २०२४च्या संशोधनानंतर शास्त्रज्ञांच्या लक्षात आले आहे.हिमालयातले बदलहिमालयासंबंधी झालेल्या नवीन संशोधनातून असे लक्षात आले आहे, की हिमालयातील हिंदुकुश पर्वत जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त वेगाने गरम होत आहे. काही भागात दर दशकात लक्षणीय तापमानवाढ होत आहे. कमी बर्फवृष्टी आणि अतितापमानामुळे हिमालयातील हिमनद्या वेगाने वितळत आहेत. यांचा जलसंपत्तीवर परिणाम होत आहे. याबरोबरच हिमतळ्यामध्ये (ग्लेशिअल लेक) मोठे पूर येण्याची शक्यता वाढली आहे. हवामान बदलामुळे हिमालयातील वृक्षरेषाही (ट्री लाइन्स) वरच्या दिशेने सरकत आहेत. काही प्रदेशांमध्ये बर्च झाडांची जागा देवदारची झाडे घेण्याची शक्यता आहे. हिमालयातील पर्माफ्रॉस्ट वितळू लागल्यामुळे डोंगरउतार आणि पायाभूत सुविधा अस्थिर होऊ लागल्या आहेत..भरती-ओहोटीतले बदल, समुद्रपातळीतली वाढहिमनद्या आणि बर्फाचे थर वितळल्यामुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ झाल्याने भरती-ओहोटीच्या पायाभूत पातळीत मूलभूत बदल होत आहेत. यामुळे आता जगभरातील समुद्रकिनाऱ्यांवर जास्त उंचीची भरती-ओहोटी येईल. भरती-ओहोटीतील तफावतदेखील (उच्च आणि निम्न, भरती-ओहोटीमधील फरक) बदलेल. काही भागांत भरती-ओहोटीतील हा फरक वाढत असून, काही भागांत कमी होत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. नासाच्या संशोधनानुसार २०३०च्या दशकापासून उच्च भरती-ओहोटी त्यांची ज्ञात मर्यादा ओलांडतील. भरती-ओहोटीतील बदलांचा किनारपट्टीच्या परिसंस्थांवर लक्षणीय परिणाम होईल. यामुळे सजीवांच्या अधिवासांत बदल होऊ शकतात, जैवविविधतेवर परिणाम होऊ शकतो आणि किनारपट्टीच्या वातावरणाचा नाजूक समतोल बिघडू शकतो.समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे किनाऱ्याजवळ असलेली ठिकाणे आणि समुद्रातील बेटे पाण्याखाली जाण्याचा धोका निश्चित मोठा आहे. सध्या सुरू असलेल्या सागर पातळीतील वाढीचा दरवर्षी जाणवणारा प्रभाव वर्ष २०५०मध्ये अतितीव्र होऊन प्रत्येक वर्षी मोठा प्रदेश पाण्याखाली जाऊ लागेल. वर्ष २१००पर्यंत किनाऱ्यांचे मोठे भाग समुद्रात बुडतील. विसाव्या शतकात जागतिक समुद्र पातळी ११ ते १६ सेंटिमीटरने वाढली. या शतकात ती नियंत्रणात ठेवण्याचे आपण कितीही प्रयत्न केले, तरी ती ०.५ सेंटिमीटरने नक्कीच वाढेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. साधारण २०५०पर्यंत ती २० सेंटिमीटरने वाढेल असेही भाकीत आहे.वाढती चक्रीवादळे आणि अनिश्चित मॉन्सूनअनेक अभ्यासकांनी समुद्रातील उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळांच्या (ट्रॉपिकल सायक्लॉन्स) तीव्रतेमध्ये वाढीचा अंदाज व्यक्त केला असला, तरी भविष्यात या वादळांत होणारे बदल खूपच अनिश्चित आहेत. पुढील काही वर्षे जानेवारी ते मार्च या काळात उष्ण कटिबंधीय प्रदेशांत वातावरणातील परिस्थिती हिंसक वादळे, मुसळधार पाऊस इत्यादींसाठी अनुकूल असेल. आजच्या संशोधनावरून असे लक्षात येते, की २१व्या शतकाच्या अखेरीस उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे आजच्या तुलनेत १७ टक्क्यांनी अधिक तीव्र होतील आणि वैश्विक तापमानवाढीमुळे या वादळातील वाऱ्यांचा जास्तीत जास्त वेग पाच ते सात टक्क्यांनी वाढेल.भारतीय मॉन्सूनच्या काही निश्चित वृत्ती असल्या, तरी अनिश्चितता आणि विस्कळीतपणा हा अलीकडच्या वर्षांत मॉन्सूनचा स्थायीभावच झाला आहे. दरवर्षी झपाट्याने बदलत चाललेले मॉन्सूनचे आकृतिबंध (पॅटर्न) हा भारतासमोरचा सध्याचा काळजीचा विषय आहे. देशातील शेती, अन्नउत्पादन, पृष्ठजल आणि भूजल उपलब्धता या गोष्टी अधिकच संवेदनशील झाल्या आहेत.पृथ्वी बदलू लागली असल्याचे हे सगळे भक्कम पुरावे आहेत. वैज्ञानिकांचा अभ्यास आणि तांत्रिक प्रगतीमुळे पृथ्वीवरील या बदलांची कल्पना सध्या आपल्याला येऊ लागली असली, तरीही आज पृथ्वीवर घडत असलेल्या या घटना माणसासमोर त्याच्या अस्तित्वासाठी संपूर्ण सूर्यमालेतील उपग्रहांवर आणि ग्रहांवर नवे अधिवास निर्माण करण्याशिवाय दुसरा कुठला पर्याय शिल्लक ठेवणार नाहीत, अशी एक विचारधारा जन्म घेत आहे.संदर्भनेचर कम्युनिकेशन्सनेचरनेचर जिओसायन्ससायन्स ॲडव्हान्सेसअर्थ्स फ्युचरडॉ. श्रीकांत कार्लेकर पुणेस्थित भूविज्ञान अभ्यासक आणि लेखक आहेत..एव्हरेस्टची उंची वाढते आहेनेचर जिओसायन्समध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात असे आढळून आले, की माउंट एव्हरेस्ट पर्वत वर्षाला दोन मिलिमीटरने उत्थापित होत आहे, म्हणजे वर येत आहे आणि गेल्या ८९ हजार वर्षांमध्ये त्याची उंची १५ ते ५० मीटरने वाढली आहे. युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनच्या सप्टेंबर २०२४मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका संशोधनानुसार, माउंट एव्हरेस्टच्या जवळच असलेले एका नदीचे पात्र एव्हरेस्टच्या शिखराला वर ढकलत आहे. जवळच असलेल्या नदीच्या घळईच्या होत असलेल्या झिजेमुळे होणाऱ्या उत्थापनामुळे (अपलिफ्टिंग) माउंट एव्हरेस्ट शिखराची उंची वाढली असून, ती अजूनही सातत्याने वाढतेच आहे, असे संशोधकांनी केलेल्यानवीन अभ्यासात आढळून आले आहे. 