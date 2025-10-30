Premium|Motherhood: पहिल्यावहिल्या आईपणातले ते कोवळे दिवस, तेही परक्या देशातले.!

शिरीन म्हाडेश्वर इतक्याजणांनी इतक्या वेळा सांगूनही अजिबात न पटलेली तीच गोष्ट आईनं सांगितल्यावर कुठेतरी स्वराला आपोआप समजत गेली. समजावून घ्यावीशी वाटली. विनासायास. तीन आठवडे खांद्यांवर वागवलेलं मणभर ओझं उतरवून खाली ठेवल्यावर वाटावं तसं तिला हुश्श... निवांत वाटलं. कठं आपापल्या खोलीत एकटं झोपवतेस गं एवढ्या तान्ह्या पिल्लाला! त्यात तो पाळणा... पाळणा नुसता म्हणायला, झुलतपण नाही! रडेल नाहीतर काय!’’ तीच ती एकच गोष्ट आईनं पुन्हा स्वराला सांगायची या आठवड्यातली ही पाचवी वेळ. आई जे विचारतेय त्यावर तिच्याकडे उत्तर नव्हतं. तसंही फोनवर किती नि काय काय स्पष्टीकरण देत राहणार! पहिलं बाळ हातात आल्यानंतर वादळात भरकटलेल्या नावेसारखं कसंबसं आईपण निभवत नेण्याचे, आपण जे करतोय ते बरोबर की चूक हे न कळण्याचे, मुळात चूक-बरोबर असं काही नसतंच हे उमजण्याआधीचे, बाळाच्या काळजीनं धास्तावलेले, गोंधळलेले, दमलेले, झोपाळलेले पहिल्यावहिल्या आईपणातले ते कोवळे दिवस. तेही परक्या देशातले. ‘‘आई अगं, इथे आपल्या बाजूला बिछान्यावर बाळाला झोपवायचं नाही म्हणतात. चुकून चादरीत गुरफटेल, पालथा पडला तर घुसमटेल म्हणून. बाळ एक वर्षाचं होईपर्यंत पाळण्यात असलं, तरी अंगावर चादर घालायची नाही असं वाचलं मी. नर्सपण म्हणाली.. ’’‘‘कुठून आणलेत हे नियम! उगीच नको ते वाचत राहू नकोस अगं. असं काहीही व्हायचं नाही. बाळाची जागा आईच्या जवळ. तिच्या कुशीत. त्याला आपल्या नऊ महिन्यांच्या घराचा वास येतो आणि सुरक्षित वाटतं. छान झोप लागते. कमालीची ताकद असते आईच्या स्पर्शात.’’आई सांगतेय ते कितीही आश्वासक वाटत असलं, तरी फक्त तेवढं करून बाळ रडायचं थांबेल, शांत झोपायला लागेल असा विश्वास काही स्वराला वाटत नव्हता. ती मख्ख चेहऱ्यानं व्हिडिओ कॉलमध्ये नुसती पाहत राहिली. ‘‘...आणि ओल्या बाळंतिणीनं कानाला रुमाल बांधायला हवा. कान उघडे नको टाकूस असे.’’‘‘रुमाल? कसं अजागळासारखं दिसतं ते! मी नाही बांधणार! ’’‘‘दिसू दे अजागळ. कोण बघायला येतंय तिथे? आधीच ती मरणाची थंडी तुमच्याकडची. कानात थंड वारं गेलं, तर आईचं दूध गरम कसं राहील! पोट दुखेल ना बाळाचं. त्याला सांगता येतंय का? आपण ओळखायला हवं.’’ ‘‘दूध येईल तर ना! आणि रुमाल तर नाहीच बांधायचा मला! तेच तेच काय सांगत राहतेस सारखं?’’ .इथं असं काहीच नाही. कुणी कौतुकाला नाही. दिवेलागणीची वेळ होते न होते तोवर रस्त्यावरून चिटपाखरूही गायब. त्यात संध्याकाळी चार वाजल्यापासूनच हातपाय पसरत जाणारा काळाकुट्ट भीषण अंधार. मागच्या अवघ्या दोन आठवड्यांत पडलेला तीस इंच बर्फ!! बाळाला घरी आणलं त्यादिवशी तर दिवसभर वादळ होतं. हॉस्पिटलमधून घरी येताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना नजरेच्या टप्प्यात येईल तिथवर मैलोनमैल पसरलेला फक्त बर्फच बर्फ! .बाळ घरी येऊन तीन आठवडे उलटले तरी स्वराला म्हणावा तसा पान्हा फुटलाच नव्हता. कुठून कुठून ऐकीवात आलेली, वाचलेली वाक्यं... ‘मला दुसरा छोटा फ्रिज घ्यावा लागला होता फक्त दुधाचा साठा करायला’, ‘बाळाचं मनासारखं पिऊन झालं, तरी दूध थांबायचंच नाही. वरचं पंप करून ठेवावं लागायचं’... काय नि काय! आपलंच असं का मग? एवढंसं ते बाळ आणि केवढंसं ते त्याचं पोट. तेवढंही जेमतेम भरतं की नाही काय माहीत!‘इतकी काळजी वाटत होती माझी आणि बाळाची तर स्वतः का आली नाहीस इकडे?’ हा ओठांवर आलेला प्रश्न स्वरानं आवंढ्यासकट तसाच गिळून टाकला. मात्र आता जराशा रागीट नजरेनंच ती फोनकडे रोखून बघत राहिली. पाचेक क्षणांच्या अवघडलेल्या शांततेनंतर संभाषण आता आवरतं घ्यायला हवं हे आईला जाणवलं असावं.‘‘ठीके. तुला योग्य वाटतं ते कर. साध्या साध्या कारणांसाठी चिडचिड करणं तरी थांबवशील का?’’‘‘साधं कारण आई? साधं कारण?’’‘‘साधं नाहीतर काय? कानाला रुमाल बांध एवढंच काय ते म्हणाले ना? त्यावर एवढी काय चिडतेस?’’‘‘तुला नाही कळायचं आई! जाऊ दे ना. नको कीस काढत बसू प्रत्येक गोष्टीचा..’’ स्वराचा आवाज आता तारस्वरात पोहोचला होता.‘‘मला नाही कळणार म्हणतेस? बरं.’’ खांद्यावरून नजर मागे वळवून आई म्हणाली, ‘‘हात-पाय धुऊन घ्या हो. मी आलेच पानं वाढायला.’’आई स्वयंपाकघरात गेली. तिथं पोळ्या लाटता लाटता तिनं एका डब्याच्या आधाराला फोन ठेवला. तेव्हा तिच्या फोनचा कॅमेरा डोक्यात तिडीक जाईल इतका सतत हलत होता. म्हणून स्वरानं स्वतःच व्हिडिओ बंद केला आणि फोन स्पीकरवर ठेवून बाजूला आपटला.‘‘दिवसभर धुमसत बसू नकोस गं. बाळ झोपलं की त्याला बाबागाडीत घालून चालायला जा फर्लांगभर तरी. थंडी असली तर जॅकेट घाल जाडजूड आणि कानाला... राहू दे पुन्हा नाही सांगत. मेथ्या घाल भिजत. शतावरी पावडर एकेक चमचा घे दुधात घालून. तूपही कढव जरा. नव्या आईनं दुपार-संध्याकाळ प्रत्येक जेवणात आवळ्याएवढा तुपाचा गोळा खाल्ला तर कुठं बाळाला मनसोक्त दूध प्यायला मिळतं. आणि प्रसन्न राहायला हवं बघ आपण. तरच बाळसुद्धा आनंदी राहणार. ऐकतेयस ना?’’स्वरानं फोनकडे न बघताच कानातल्या एअरपॉड्सवर दोन वेळा बोटानं टिचकी मारून फोन बंद केला. फोन बंद झालेलाही आईला कळत नाही काहीकाही वेळा. बोलत राहील एकटीच. राहू दे. .स्वरानं पलंगावर झोपलेल्या बाळाला पाळण्यात न ठेवता जवळ कुशीत घेऊन त्याच्या मऊसूत केसांवरून सरकलेलं टोपडं खाली ओढलं. अंगावर आईनं पाठवलेलं दुपटं ओढलं. त्याच्या फिकट भुवईवरून बोटानं वेलांटी रेखत, त्याच्या तृप्त चेहऱ्यावरच्या इवल्याशा जिवणीतलं मंद हसू समाधानानं बघत स्वराचा डोळा लागला. फोन सुरूच होता. आई बोलत राहिली. हल्ली तेवढंही कळत नाही तिला. बोलत राहील एकटीच. राहू दे...! .आईचा कितीही राग आला असला तरी फोन बंद करताच स्वराच्या डोळ्यांत विनाकारण आसवं जमा झाली. विनाकारण तरी कशी म्हणावीत? पहिलंवहिलं बाळ. परका देश. तशी झाली होती म्हणा इथं चार वर्षं. पण अजूनही परकाच वाटायचा हा देश. ओळखीची मोजून तीन कुटुंबं. म्हणजे सहा चेहरे. तेसुद्धा आपापल्या जगात व्यग्र. बाळ होणारे त्यांच्यामध्ये हे पहिलेच. कशाकशाचा म्हणून गंध नाही. हॉस्पिटलमधून बाळाला घरी घेऊन आले ती संध्याकाळ तर बाळाला पाळण्यात ठेवून ती आणि विशाल नुसतं त्याच्याकडे बघतच बसले होते. पुढे काय करायचं याचा ठावठिकाणाच नव्हता! हॉस्पिटलमधून सगळं नमूद केलेली फाइल दिली होती. काय करायचं, काय नाही याची भली मोठी यादी. त्यातल्या सगळ्या सूचना वाचून झाल्या. यूट्यूब व्हिडिओज बघून झाले. पण त्यातून किती आणि काय काय कळणार? आपली हक्काची आई त्यावेळी बरोबर हवी होती. हाडामांसाची त्रिमितीतली आई. नुसती व्हिडिओ कॉलवरची नाही.मागे भारतात असताना मामेबहिणीला मुलगी झाली आणि बाळाला घेऊन सगळे घरी आले, तेव्हा मामीनं दारात दिव्यांची आरास केली होती. स्वागताला सनई, रांगोळी, फुलांच्या माळा. बाळाच्या छोटुशा पापण्यांना पाणी लावून, ओवाळून आत आल्यावर आजीनं बसल्या जागी बोटं कडाडली होती. घरात माणसांची गर्दी, बाळाला जोजवणारे पन्नास हात. बाराव्या दिवशी बारसं...इथं असं काहीच नाही. कुणी कौतुकाला नाही. दिवेलागणीची वेळ होते न होते तोवर रस्त्यावरून चिटपाखरूही गायब. त्यात संध्याकाळी चार वाजल्यापासूनच हातपाय पसरत जाणारा काळाकुट्ट भीषण अंधार. मागच्या अवघ्या दोन आठवड्यांत पडलेला तीस इंच बर्फ! बाळाला घरी आणलं त्यादिवशी तर दिवसभर वादळ होतं. हॉस्पिटलमधून घरी येताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना नजरेच्या टप्प्यात येईल तिथवर मैलोनमैल पसरलेला फक्त बर्फच बर्फ! गाडी पार्क करून अपार्टमेंटच्या दारापर्यंतचं पन्नास मीटरचं अंतरसुद्धा कोसभर वाटावं असा घोंघावणारा बोचरा वारा आणि मेंदू बधीर करणारी टोचरी थंडी. कार सीटवर ब्लॅंकेट टाकून लगबगीनं बाळाला घरात आणलं. त्यादिवशी आई घरी असती, तर तिनं इथं दारात दिव्यांची आरास नाही, तर पणती तरी लावलीच असती. बाळाला आणि आपल्याला ओवाळलं असतं. आल्याआल्या बाळाची दृष्ट काढली असती. आपल्याला आवडतो तसा साजूक तुपातला शिरा केला असता. ताटाभोवती रांगोळी काढली असती. बाळाला न्हाऊ माखू घालून, दुपट्यात बांधून तीट लावलं असतं.इतक्या आधीपासून सगळं ठरवूनदेखील आयत्या वेळी आईची सांधेदुखी अशी कशी सुरू झाली? बरं, झाली ती झाली, आणि थंडीत सांधे अजून ठणकतात हेही मान्य; पण एकदा इथं पोहोचल्यावर काय फरक पडला असता, बाहेर तापमान अठरा सेल्सिअस आहे की उणे आठ? असा कितीसा प्रवास होता? एक विमान बदलून मोजून पंचवीसेक तासांचा. सांधे एवढे दुखले की एकुलत्या एका मुलीच्या पहिल्या बाळंतपणासाठी थोडी कळ सोसून यायला जमू नये? .‘‘उद्या पुन्हा वादळ येणार म्हणताहेत. मी अंडी-ब्रेड वगैरे थोडं सामान घेऊन येतो. एकदा स्नोफॉल सुरू झाला की बाहेर पडता यायचं नाही.’’ विशालच्या हातात कॉफीचा कप बघून तिलाही कॉफी प्यावीशी वाटली. पण कॅफिन आईच्या दुधात जाणार आणि बाळापर्यंत पोहोचणार म्हणून नकोच. अर्थात त्यासाठी... जाऊ दे. विचारचक्राला तिनं जाणीवपूर्वक खीळ घातली.‘‘हूं’’‘‘आईशी बोलून झालं? येतेस तूपण?’’‘‘बाळाला घेऊन? म्हणजे सगळं आवरून निघेस्तोवरच दोन तास उलटतील. त्यापेक्षा तू जाऊन ये एकटाच.’’आई म्हणाली तसं जावं का बाहेर? आपलं आपणच चालून यावं का विशाल परत आल्यावर? पण आता बाळाची उठायची वेळ झाली. तो आता पुन्हा दुधासाठी रडणार. तीन आठवड्याचं तान्हं बाळ आणि आपल्या शरीराला बाळासाठी पुरेसं दूध तयार करायची अजून उमज येऊ नये? तिनं खिडकीबाहेर नजर टाकली. आकाशात गच्च काळे ढग जमायला सुरुवात झाली होती. आधीचाच बर्फ अजून निवळला नव्हता; त्यावर आता अजून फूटभर बर्फाचा मारा होणार म्हणून मनावरही काळे ढग जमल्यासारखं वाटलं.रात्रीचे अडीच वाजून गेले तरी बाळाला झोप लागत नव्हती. ‘‘ती लॅक्टेशनवाली बाई जे जे सांगेल ते ते सगळं करून झालं. बाळाला या अंशातून धर, अशा पद्धतीनं धर... ज्या ज्या म्हणून सूचना देते ते सगळं करून बघितलं. पण काही केलं तरी याला लॅच करायचंच नाहीये. करू तरी काय! दुसरं काही होत असेल का याला? बरा असेल ना? डॉक्टरकडे घेऊन जायचं का?’’‘‘त्याला प्लीज फॉर्म्युला देऊ या स्वरा. ऐक माझं. प्लीज! बाळाला भूक लागलीये. काहीतरी सिद्ध करायचं म्हणून त्याचे असे हाल का करतेयस? त्याला पुरेसं दूध नसेल मिळत... ’’ विशालला अशा क्षणीही डोळे चोळणं, आळस देणं जमतं याचं तिला कमालीचं अप्रूप वाटलं.‘‘लगेच असे निष्कर्ष काढ आणि दे मलाच दूषणं! नुकता कुठे तीन आठवड्यांचा झालाय. लगेच बाहेरचं दूध द्यायचं? आई म्हणून हरून जाऊ का इतक्या लवकर?’’‘‘तुला दूषणं कुठे! आईपण सिद्ध करायला आयुष्य पडलंय. यू नो व्हॉट, तुला जे करायचं ते कर. मला तीन-तीन महिने सुट्टी मिळत नाही हे प्रयोग करायला. दिवसभर हवं तेव्हा झोपायची मुभा नाहीये मला! सकाळी उठून ऑफिसला जायचंय. प्लीज स्पेअर मी. हात जोडतो, कृपा कर आणि त्याला फॉर्म्युला दे!!!’’ कोपरापासून हात जोडत विशाल ताडताड करून उठून बाहेर सोफ्यावर झोपायला गेला. आई म्हणून ती जशी पावलापावलावर अडखळत होती, तसे बाबा होण्याचे धडे त्याच्याही अभ्यासक्रमात नव्हतेच.उद्याच्या वादळाची नांदी म्हणून की काय, बाहेर सोसाट्याचा वारा वाहायला सुरुवात झाली होती. पाइनच्या झाडांवर साचलेले बर्फाचे थर धप्पदिशी जमिनीवर कोसळत होते. बाल्कनीच्या दारातून पाहिलं, तर आजूबाजूला सगळीकडे पसरलेला काळाकभिन्न शुकशुकाट बघून वाटलं कुठे येऊन पोहोचलो आपण! किती दूर येऊन ठेपलो आपल्या घरापासून. माणसांपासून. आईपासून. आपले प्रश्न आता आपल्यालाच सोडवावे लागणार. जोजवणारे पन्नास हात नाही यायचे इथं. .तिनं केविलवाण्या नजरेनं बाळाकडे पाहिलं. एवढी झटापट का करतोयस रे सानुल्या? गाईचं वासरू कसं जन्माला आल्या आल्या धडपडत लगेच आपल्या पायावर उभं राहतं आणि लुचायला लागतं. प्राण्यांना काही म्हणून काही शिकवायला लागत नाही. इतका भुकेलेला आहेस तरीही कसं जमत नाही तुला! किती हाल करवशील माझे? आणि स्वतःचेही किती करून घेशील?बाळाचं ट्याहाँ ट्याहाँ सुरूच राहिलं. पोटात असताना आपण बोलतोय ते सगळं आपल्या बाळाला कळतंय असं वाटायचं. नुसतं वाटायचं कशाला, खात्रीच होती तशी. आणि नाळ कापली तरी वर्ष दोन वर्षं बाळाशी हा निःशब्द संवाद विनासायास सुरूच राहतो म्हणतात. आयुष्यभरच राहत असायला हवा ना! तिला पुन्हा प्रकर्षानं आईची आठवण आली. लहानपणी जिच्या एका फुंकरीनं आकाशातले ढग दूर व्हायचे ती आई...दुसरीत असताना एका लग्नाला जायचं होतं तेव्हा आई जांभळ्या रंगाची, रेशमी लाल काठांची जरीचे बुट्टे असलेली साडी नेसून आरशासमोर तयार होत होती. लांबसडक केसांची पाठीवर रुळणारी वेणी, त्यावर बागेतल्या अबोलीच्या फुलांचा गजरा, हातात सोन्याची एकेकच बांगडी, कानात मोत्यांची कुडी, गळ्यात तन्मणी आणि कपाळावर रेखीव मोठं कुंकू. आपली आई आयुष्यभर अशीच सुंदर दिसत राहावी; नाही अशीच सुंदर दिसत राहणार असं वाटायचं. आता ती सत्तरीत आलीये. व्हिडिओ कॉलवर येते तेव्हा थकलेली दिसते. केस विरळ, पातळ झालेत. एकेरी मंगळसूत्र सोडून विशेष दागिने घालत नाही. हाताला लागेल ती आरशावरची टिकली कपाळावर डकवते. घरातल्या घरात चालतानासुद्धा गुडघे दुखतात. सांधे दुखतात. कधीकधी बोलतानाही दम लागतो. पण अजूनही ‘आई’ म्हटलं की डोळ्यांसमोर तीच ती आरशातली सुबक आई उभी राहते. तिनं नेहमी आपल्यासाठी तितकंच सुंदर, कणखर राहावं. आपण तिला गृहीत धरत राहावं...‘‘आई, काय करतेयस?’’‘‘अगं स्वरा... राणी, तू अजून जागी कशी? बाळ रडतंय? किती वाजलेत तिकडे? ठीक आहे ना सगळं?’’आईच्या मायेच्या आवाजानं इतका वेळ धरून ठेवलेला राग, काळजी, धुसफूस, मनस्ताप, थकवा, हतबलता सगळं सगळं अश्रूंच्या वाटे स्वराच्या डोळ्यांतून घळाघळा वाहायला लागलं.‘‘काहीच ठीक नाहीये आई! मघाशी रात्री अकरा वाजता कसाबसा झोपला आणि बारा वाजता लगेच उठला. आता तीन तास झाले रडतोय. काय करू तेच कळत नाही.’’ तिनं बाळाच्या तोंडात पॅसिफायर दिला आणि हातात धरलेल्या बाळाला क्षणाकरता पलंगावर ठेवलं.‘‘थांबला रडायचा?’’‘‘पॅसिफायर दिला की थोडा वेळ रडायचं थांबतो फक्त. मग पुन्हा भोकाड पसरतो.’’‘‘मग दे ना त्याला हवं ते..’’‘‘म्हणजे?’’‘‘दे ना फॉर्म्युला! आत्ता या क्षणाची ती गरज आहे ना?’’‘‘माझ्या बाळाला साधं दूध देता येऊ नये मला? हरले ना मी आई म्हणून?’’‘‘तुझ्यावतीने तू केलास ना पुरेपूर प्रामाणिक प्रयत्न? तुझं तुला माहीत आहे ना? शरीरानं साथ देणं न देणं आपल्या हातात नाही बघ. आणि त्यावर आईपण ठरत नाही. तुझ्या बाळासाठी तुझं ‘असणं’ महत्त्वाचं.’’‘‘पण एकदा फॉर्म्युला घ्यायची सवय लागली की...’’‘‘सगळं स्वतःहूनच आत्ताच ठरवशील? पुढचं पुढे बघू या ना. कधीतरी वेळ निभावून न्यायलासुद्धा शिकायला नको का?’’ .इतक्याजणांनी इतक्या वेळा सांगूनही अजिबात न पटलेली तीच गोष्ट आईनं सांगितल्यावर कुठेतरी स्वराला आपोआप समजत गेली. समजावून घ्यावीशी वाटली. विनासायास. तिनं बाळाच्या बाजूला उशी लावली, कपाटात ठेवलेला फॉर्म्युला काढला, त्यात पाणी मिसळून बाटलीत भरलं, बाळाचा पॅसिफायर काढून त्याच्या तोंडात बाटली धरली आणि दमून त्याच्याजवळ पलंगाच्या कडेला बसली. अवघ्या अर्ध्या मिनिटात बाळानं झपझप करून बाटली संपवली. इतकं मनसोक्त दूध पिताना तिनं त्याला कधीच पाहिलं नव्हतं. तीन आठवडे खांद्यांवर वागवलेलं मणभर ओझं उतरवून खाली ठेवल्यावर वाटावं तसं तिला हुश्श... निवांत वाटलं.‘‘झोपला ना तो? स्वरानं पलंगावर झोपलेल्या बाळाला पाळण्यात न ठेवता जवळ कुशीत घेऊन त्याच्या मऊसूत केसांवरून सरकलेलं टोपडं खाली ओढलं. अंगावर आईनं पाठवलेलं दुपटं ओढलं. त्याच्या फिकट भुवईवरून बोटानं वेलांटी रेखत, त्याच्या तृप्त चेहऱ्यावरच्या इवल्याशा जिवणीतलं मंद हसू समाधानानं बघत स्वराचा डोळा लागला. फोन सुरूच होता. आई बोलत राहिली. हल्ली तेवढंही कळत नाही तिला. बोलत राहील एकटीच. राहू दे...!(शिरीन म्हाडेश्वर मार्केटिंग ॲनॅलिटिक्स क्षेत्रात कार्यरत असून, न्यू यॉर्कस्थित लेखिका आहेत 