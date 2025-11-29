Premium|Quebec City to Boston Cruise Itinerary : आमची क्रूझ सफर

सुधीर शं. कुलकर्णीहॅलिफॅक्सचे दुसरे आकर्षण म्हणजे तेथील प्रसिद्ध ताऱ्याच्या आकाराचा फोर्ट! त्याची स्थापना ब्रिटिशांनी सन १७४९मध्ये केली. तेव्हा त्याला फोर्ट जॉर्ज असे नाव दिले होते. या ऐतिहासिक ठिकाणाच्या देखरेखीचे काम पार्क्स कॅनडाकडे असते. येथील आर्मी म्युझियममध्ये दुर्मीळ शस्त्रे, मेडल्स, युनिफॉर्म अशा वस्तू पाहायला मिळाल्या. दरवर्षी मुला-नातवंडासहित सुट्टीचा लाभ घायचा हा आमचा शिरस्ता आहे. आतापर्यंत दोन वेळा हवाई बेटे, लंडन, इंग्लंड, कॅन्कून, मेक्सिको वगैरे ठिकाणी भेट दिलेल्या आहेत. यावेळी वेगळे काही करायचे असे ठरवून क्रूझ सफर करण्याचे योजले. आम्ही एकंदर बाराजण ट्रिपला जातो, त्यात अगदी वय वर्षे तीनपासून ८६ वर्षांचे सदस्य असतात. .क्युबेक सिटी, कॅनडा ते बॉस्टन, मॅसॅच्युसेट्स ही सफर करायची ठरली. बोटीचे नाव होते झुइडरडॅम. पाच केबिन्स बुक केल्या. आमची क्रूझ क्युबेक सिटीहून १२ जुलैला निघणार होती. त्यामुळे १० तारखेला क्युबेक सिटीला जाऊन, शहर बघून, नंतर क्रूझ घेण्याचे ठरवले. आल्बनी, न्यू यॉर्कवरून आम्ही एकंदर सातजण होतो. बाकीचे पाच लॉस अँजेलिसवरून विमानाने क्युबेक सिटीला आम्हाला भेटणार होते. दुपारी तीन वाजता क्युबेक सिटीच्या हॉटेलमध्ये पोहोचलो.क्युबेक सिटी ही क्युबेक प्रांताची राजधानी आहे. १९२१च्या शिरगणतीनुसार ह्या शहराची लोकसंख्या भरते ५,४९,४५९! क्युबेक प्रांतात मॉँट्रियाल खालोखाल क्युबेक सिटीचा नंबर लागतो. संशोधक सॅम्युएल डी चॅम्प्लेन ह्याने या फ्रेंच वसाहतीची स्थापना केली. सन १६०८मध्ये त्याने ॲलगाँक्विन हे रेड इंडियनांचे नाव स्वीकारले! रेड इंडियनांनी प्रदेशाला दिलेले नाव होते ‘Kebec’, म्हणजेच जिथे नदी अरुंद होते अशी जागा. या प्रदेशात सेंट लॉरेन्स नदी अरुंद होते!.Premium|Shivaji Maharaj Padmadurg Fort history : राज्याभिषेकानंतरचा झंझावात .क्युबेक सिटीचा १९८५मध्ये जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा दिलेला आहे. इथल्या शिल्लक राहिलेल्या तटभिंती फक्त उत्तर अमेरिकेत पाहायला मिळतात. या प्रदेशावर इंग्लंड व फ्रान्स ह्यांचा कारभार चालत होता. परंतु १८६३नंतर ब्रिटिशांनी फ्रेंच व इंडियन युद्धानंतर ‘नवीन फ्रान्स’ म्हणून ह्या शहराचा ताबा घेतला. त्यापुढे तो कॅनडाचा एक भाग झाला. अशा ऐतिहासिक शहराचा निरोप घेऊन आम्ही १२ जुलैच्या दुपारी क्रूझ शिपमध्ये प्रवेश केला.आमच्या शिपला ११ मजले होते. आमच्या खोल्या सहाव्या मजल्यावर बोटीच्या पुढच्या भागात होत्या. दुसऱ्या व तिसऱ्या मजल्यावर, बोटीच्या पुढच्या भागात एक भव्य सभागृह होते. तिथे निरनिराळे करमणुकीचे कार्यक्रम होत असत. आमची संध्याकाळच्या जेवणाची सोय तिसऱ्या मजल्यावर बोटीच्या मागच्या बाजूला होती. बोटीच्या मध्यभागी नवव्या मजल्यावरच्या लिडो डेकवर न्याहरी व दुपारच्या जेवणाची सोय करण्यात आली होती. त्याच डेकवर स्विमिंग पूल, हॉट टब, जिम व मसाज पार्लर अशी व्यवस्था होती.शिपवर अनेक भारतीय सहप्रवासी भेटले. शिपमध्ये शिरण्याआधी एक बंगळूरचा तरुण भेटला. केंद्रीय विद्यालयात शिकल्यामुळे त्याला हिंदी येत होते. तो गेली चार वर्षे शिपवर काम करत आहे असे गप्पांमधून समजले. आमचा एक वेटर बालीतील हिंदू असल्याचे समजले. त्याने सांगितले की बोटीवर इंडोनेशियातील अनेक, तर बालीतील काहीजण होते. त्यातील बऱ्याचजणांनी हॉटेल मॅनेजमेंटचा कोर्स पूर्ण केला होता..पहिले दोन दिवस आमचे जहाज सेंट लॉरेन्स नदीच्या आखातातून चालले होते. १५ तारखेला लिडो डेकवर आम्हाला भारतीय जेवण मिळाले. त्यात भात, डाळ, रोटी वगैरेचा समावेश होता. त्याच दिवशी आम्ही कॅनडातील प्रिन्स एडवर्ड बेटावरील शार्लेटटाउन ह्या शहरात उतरलो. थोडे पाय मोकळे करून बोटीवर दुपारच्या चहासाठी परतलो. ब्रिटिश पद्धतीच्या ह्या टी पार्टीमध्ये चहाखेरीज बिस्किटे, पेस्ट्रीसारखे पदार्थ चाखायला मिळाले. तिथे नंदू पिल्ले हा केरळी युवक भेटला. त्यालाही हिंदी बोलता येत होते. तो आठ महिने बोटीवर काम करत होता आणि उरलेला वेळ घरी घालवत होता. पैशासाठी काय काय करावे लागते!ता. १६ जुलैला आमचे जहाज कॅनडातील सिडनी शहरात शिरले. बंदरातून उतरल्यावर तिथे एक मोठे फिडल बघायला मिळाले. त्याची उंची होती १७ मीटर, तर वजन होते ८ टन. हे फिडल स्टीलचे होते व ते तयार करायला स्थानिक कलाकार सिरील हर्न याला जवळपास आठ महिने लागले. तिथे उतरून गावातील ऐतिहासिक जॉस्ट घराला भेट दिली. घर आजच्या मानाने लहान होते, परंतु तिथल्या वस्तू १८व्या शतकातील होत्या. बेसमेंटमध्ये गुलामांची वस्ती होती. लोकांचे जीवन कसे कष्टकारक होते हे त्या घरातील सुविधांवरून समजत होते. या घराचे सिडनी सोसायटीने संग्रहालयात रूपांतर केलेले आहे..Latest Marathi News Update : राज्यासह देशात आज काय घडलं? जाणून घ्या... .आमचे जहाज १७ जुलैला नोव्हा स्कोशियातील हॅलिफॅक्समध्ये दाखल झाले. तेथून जवळच पिअर २१वर असलेल्या कॅनेडियन इमिग्रेशन म्युझियमला भेट दिली. हे जुन्या काळातील समुद्री जहाजांचे टर्मिनल तसेच इमिग्रेशनचे ठिकाण होते. हॅलिफॅक्सचे दुसरे आकर्षण म्हणजे तेथील प्रसिद्ध ताऱ्याच्या आकाराचा फोर्ट! त्याची स्थापना ब्रिटिशांनी सन १७४९मध्ये केली. तेव्हा त्याला फोर्ट जॉर्ज असे नाव दिले होते. या ऐतिहासिक ठिकाणाच्या देखरेखीचे काम पार्क्स कॅनडाकडे असते. येथील आर्मी म्युझियममध्ये दुर्मीळ शस्त्रे, मेडल्स, युनिफॉर्म अशा वस्तू पाहायला मिळाल्या. त्याच्या पुढच्या दिवशी म्हणजे १८ जुलैला आमचे जहाज अमेरिकेत पोर्टलँडला लागले. तिथे उतरल्यावर समोर एक ट्रेन दिसली. ही नॅरो गेज ट्रेन तीन मैल लांब आहे व तिच्या प्रवासाला ४० मिनिटे लागतात. मेन राज्यात १९००व्या शतकात अशा नॅरो गेजचे जाळे पसरले होते. नंतरच्या काळात रस्ते विस्तारल्यामुळे ते कमी झाले. परतीच्या वाटेवर रेल्वे इंजिनिअरबरोबर गप्पा मारण्याची संधी मिळाली. त्यावेळेस मी त्याला आपल्या देशातील दार्जिलिंगच्या नॅरो गेज ट्रेनबद्दल माहिती दिली. त्याला ही माहिती नवीन होती. गप्पांमुळे प्रवासाची ४० मिनिटे फार मजेत गेली..ता. १९ जुलैला सकाळी जहाज अमेरिकेतील बॉस्टन शहरात पोहोचले. तिथल्या क्विन्सी मार्केटसारख्या काही टुरिस्ट ठिकाणांना ह्याआधी भेट दिली होती. त्यामुळे याखेपेस जॉन एफ. केनेडी यांच्या अध्यक्षीय लायब्ररी व म्युझियमला भेट देण्याचे योजले. ह्या इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर केनेडी यांच्या आयुष्याबद्दल छोटीशी चित्रफीत बघायला मिळाली. खालच्या मजल्यावर त्यांचे निरनिराळ्या कालखंडांतील छायाचित्रांचे प्रदर्शन बघायला मिळाले. त्यात पंडित नेहरूंची वॉशिंग्टन डी.सी.भेट तसेच जॅकी केनेडीची भारतभेट अशा काही प्रसंगांच्यावेळी घेतलेल्या छायाचित्रांचाही समावेश होता. अशारितीने आमच्या क्रूझ ट्रिपची बॉस्टनमध्ये सांगता झाली.(सुधीर शं. कुलकर्णी न्यू यॉर्कस्थित हौशी पर्यटक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 