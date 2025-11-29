Premium|Quebec City to Boston Cruise Itinerary : आमची क्रूझ सफर

साप्ताहिक

Quebec City to Boston Cruise Itinerary : आमची क्रूझ सफर

Canada to US Cruise Travel : न्यू यॉर्कवरून लेखकाने कुटुंबासह क्युबेक सिटी, कॅनडा येथून 'झुइडरडॅम' क्रूझ शिपमध्ये प्रवेश केला, ज्यात ११ मजले, करमणुकीचे कार्यक्रम आणि भारतीय जेवणाची सोय होती, तसेच प्रवासात शिपवर अनेक भारतीय सहप्रवासी व कामगार भेटले (उदा. केरळी वेटर नंदू पिल्ले).
सुधीर शं. कुलकर्णी

हॅलिफॅक्सचे दुसरे आकर्षण म्हणजे तेथील प्रसिद्ध ताऱ्याच्या आकाराचा फोर्ट! त्याची स्थापना ब्रिटिशांनी सन १७४९मध्ये केली. तेव्हा त्याला फोर्ट जॉर्ज असे नाव दिले होते. या ऐतिहासिक ठिकाणाच्या देखरेखीचे काम पार्क्स कॅनडाकडे असते. येथील आर्मी म्युझियममध्ये दुर्मीळ शस्त्रे, मेडल्स, युनिफॉर्म अशा वस्तू पाहायला मिळाल्या.

दरवर्षी मुला-नातवंडासहित सुट्टीचा लाभ घायचा हा आमचा शिरस्ता आहे. आतापर्यंत दोन वेळा हवाई बेटे, लंडन, इंग्लंड, कॅन्कून, मेक्सिको वगैरे ठिकाणी भेट दिलेल्या आहेत. यावेळी वेगळे काही करायचे असे ठरवून क्रूझ सफर करण्याचे योजले. आम्ही एकंदर बाराजण ट्रिपला जातो, त्यात अगदी वय वर्षे तीनपासून ८६ वर्षांचे सदस्य असतात.

