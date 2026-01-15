Permium|Custard Pudding Recipes : अरेबियन चव आता भारतीय स्टाईलमध्ये! घरीच बनवा मऊ आणि क्रिमी 'कुनाफा पुडिंग'

इंडियन स्टाइल अरेबियनकुनाफा पुडिंगसाहित्यदोन कप दूध, २ टेबलस्पून कस्टर्ड पावडर, १ टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर, २ टेबलस्पून साखर, २ ते ३ थेंब व्हॅनिला इसेन्स, सजावटीसाठी ड्रायफ्रूट्स व गुलाबाच्या पाकळ्या, १०० ग्रॅम बारीक शेवया, १ टेबलस्पून तूप, २ टेबलस्पून पिठीसाखर, १ टीस्पून वेलची पूड, २ टेबलस्पून पाणी.कृतीएका जाड बुडाच्या भांड्यात दूध गरम करावे. एका बाऊलमध्ये कॉर्नफ्लोअर, कस्टर्ड व अर्धा कप दूध मिक्स करून बाजूला ठेवावे. ड्रायफ्रूट्सचे तुकडे करावेत. एका नॉनस्टिक पॅनमध्ये तूप गरम करून त्यामध्ये शेवया २ मिनिटे भाजून घ्याव्यात. मग त्यामध्ये पाणी घालून त्यात पिठीसाखर व वेलची पूड घालावी. मिक्स करून घ्यावे आणि बाजूला ठेवावे. दूध गरम झाले, की त्यामध्ये साखर विरघळवून घ्यावी. त्यामध्ये कॉर्नफ्लोअर व कस्टर्डचे मिश्रण घालून नीट मिक्स करून थोडे घट्टसर होईपर्यंत मंद विस्तवावर गरम करावे. मिश्रण घट्ट झाले की थंड करावे. आता शेवयांचे तीन भाग करावेत. एका ट्रेमध्ये प्रथम शेवयांचा थर लावून त्यावर कस्टर्डचे निम्मे मिश्रण घालावे. त्यावर परत शेवयांचा थर देऊन परत राहिलेले कस्टर्ड घालावे. परत त्यावर राहिलेला शेवयांचा थर लावावा आणि त्यावर ड्रायफ्रूट्सने सजवून गुलाबाच्या पाकळ्या पसराव्यात. दोन ते तीन तास हे डिझर्ट फ्रीजमध्ये सेट करावे. पुडिंग थंडगार सर्व्ह करावे..Premium|Winter Fruit Desserts : थंडीच्या दिवसांत फळांच्या खास स्वीट डिशेसने वाढवा जिभेची चव!.शेवई फ्रूट कस्टर्डसाहित्यएक टेबलस्पून व्हर्मिसिली (शेवया), अर्धा टीस्पून तूप, अडीच कप दूध, अडीच टेबलस्पून साखर, पाव टीस्पून वेलची पूड,२ टेबलस्पून कस्टर्ड पावडर, अर्धा कप दूध, १० ते १२ चिरलेली काळी द्राक्षे, अर्धे चिरलेले सफरचंद, ३ ते ४ चेऱ्या, १ टीस्पून टुटीफ्रुटी.कृतीएका कढईमध्ये तूप गरम करावे. शेवया घालून २ मिनिटे मंद आचेवर परतावे. मग त्यामध्ये दूध घालून मंद गॅसवर ५ मिनिटे उकळावे. त्यात साखर घालून परत २ मिनिटे गरम करून घ्यावे. एका बाऊलमध्ये कस्टर्ड पावडर व अर्धा कप दूध मिक्स करून घ्यावे. मग ते मिश्रण हळूहळू गरम शेवयांच्या दुधात घालून मिक्स करावे आणि त्यात वेलची पूड घालावी. आता २ ते ३ मिनिटे मंद आचेवर मिश्रण शिजवून घ्यावे. कस्टर्ड पावडर घातल्यानंतर हळूहळू मिश्रण घट्ट होऊ लागेल. मिश्रण फार घट्ट करू नये, थोडे पातळच ठेवावे. गरज वाटल्यास थोडे गरम दूध वापरले तरी चालेल. आता गॅस बंद करून कस्टर्ड थंड करावे. कस्टर्ड थंड झाल्यानंतर त्यात सफरचंद व काळी द्राक्षे घालावीत किंवा आवडीनुसार हवी ती फळे चिरून घालावीत. फळे मिक्स करून काचेच्या ग्लासमध्ये कस्टर्ड काढावे. त्यावर चेरी व टुटीफ्रुटीने सजवून २ तास फ्रीजमध्ये थंड करून मग सर्व्ह करावे..Premium|Winter Fruit Desserts : थंडीच्या दिवसांत फळांच्या खास स्वीट डिशेसने वाढवा जिभेची चव!.टोस्ट पुडिंगसाहित्यचार टोस्ट, अडीच कप दूध, २ टेबलस्पून कस्टर्ड पावडर,१ टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर, ४ टेबलस्पून साखर, ७ ते ८ तुकडे केलेले बदाम, ७ ते ८ तुकडे केलेले काजू.साखरेच्या पाकासाठी : दोन टेबलस्पून साखर, अर्धा कप पाणी, १ टीस्पून वेलची पूड.कृतीप्रथम फूल क्रीम दूध गरम करावे. त्यामध्ये साखर घालून २ ते ३ मिनिटे परत गरम करावे. एका छोट्या भांड्यात पाणी घेऊन त्यात साखर विरघळवून, ते पाणी १ ते २ मिनिटे गरम करावे. त्यामध्ये वेलची पूड घालावी. एका बाऊलमध्ये अर्धा कप दूध, कस्टर्ड पावडर, कॉर्नफ्लोअर एकत्र करून घ्यावे. आता गरम केलेल्या दुधात कस्टर्ड व कॉर्नफ्लोअरचे मिश्रण घालून मंद आचेवर मिक्स करावे. मिश्रण घट्ट होत आले की गॅस बंद करावा. एक स्टीलची खोलगट प्लेट किंवा काचेचा ट्रे किंवा प्लॅस्टिकचा टिफिन बॉक्स घेऊन त्यामध्ये पूडिंग सेट करावे. त्यासाठी कस्टर्ड मिश्रणाचे दोन भाग करावेत. एक भाग ट्रेमध्ये घालून त्यावर टोस्ट ठेवावेत. टोस्ट ठेवताना ट्रे पूर्ण भरलेला पाहिजे. मग त्यावर साखरेचा पाक घालावा. त्यामुळे टोस्ट थोडे मऊ व गोड लागतील. मग परत त्यावर राहिलेले कस्टर्ड मिश्रण घालावे. आता पुडिंगवर काजू, बदामाचे तुकडे घालून सजवावे आणि फ्रीजमध्ये दोन तास सेट करावे. टोस्टऐवजी बिस्किटेसुद्धा वापरू शकता. पुडिंग थंड झाल्यावर कट करून सर्व्ह करावे..क्रिमी कस्टर्ड व्हॅनिला केकसाहित्यएक कप मैदा, १ टीस्पून बेकिंग पावडर, २ अंडी, अर्धा कप साखर, अर्धा कप तेल, १ टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स, गरजेनुसार दूध.कस्टर्डसाठी : अर्धा लिटर दूध, ३ टेबलस्पून कस्टर्ड पावडर, २ ते ३ थेंब व्हॅनिला इसेन्स, बदाम व चेरी सजावटीसाठी.कृतीप्रथम मैदा व बेकिंग पावडर चाळून घ्यावी. बेकिंग ट्रेला तेल लावावे. बदामाचे काप करावेत. मायक्रोवेव्ह १८० डिग्रीवर प्रीहिट करावा किंवा कुकरमध्ये केक करणार असल्यास कुकर ५ ते ७ मिनिटे गरम करून त्यामध्ये एक स्टँड ठेवावा. कुकरच्या झाकणाची शिट्टी व रिंग काढून ठेवावी. एका बाऊलमध्ये अंडी फोडून चांगली फेटून घ्यावीत. मग त्यामध्ये साखर घालून साखर विरघळेपर्यंत फेटून घ्यावे. त्यामध्ये तेल व व्हॅनिला इसेन्स घालून चांगले मिक्स करावे. मग मैदा घालून हळूहळू मिक्स करावे. लागेल तसे दूध हळूहळू घालत मिश्रण एकजीव करावे. आता हे केकचे मिश्रण तेल लावलेल्या ट्रेमध्ये काढावे. प्रीहिटेड मायक्रोवेव्हमध्ये ट्रे ठेवून मिश्रण ३५ मिनिटे बेक करावे. कुकर वापरणार असल्यास त्यात भांडे ठेवून ३५ मिनिटे केक बेक करावा. मग ओव्हन बंद करून केक ओव्हनमध्ये १५ मिनिटे तसाच ठेवावा, दार उघडू नये. १५ मिनिटांनंतर केक बाहेर काढून थंड करावा. केक थंड झाल्यावर त्याच्या कडा सुरीने सैल कराव्यात. एका जाड बुडाच्या भांड्यात दूध गरम करून साखर घालावी. साखर विरघळेपर्यंत दूध आटवावे. एका बाऊलमध्ये कस्टर्ड पावडर व थोडे दूध मिक्स करून ते मिश्रण गरम दुधात मिक्स करावे. मग हे मिश्रण २ ते ३ मिनिटे गरम करून थोडेसे घट्ट करावे. केक थंड झाल्यानंतर गरमगरम कस्टर्ड केकवर एकसारखे ओतावे. वरून बदाम व चेऱ्यांनी सजावट करून फ्रीजमध्ये हा केक ३ ते ४ तास सेट करावा. थंड झाल्यानंतर केक सर्व्ह करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.