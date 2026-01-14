Premium|Winter Fruit Desserts : थंडीच्या दिवसांत फळांच्या खास स्वीट डिशेसने वाढवा जिभेची चव!

अनघा देसाईकॅरट पुडिंग वाढप - ८ व्यक्तींसाठी साहित्यअर्धा कप लोणी, २०० ग्रॅम ब्राऊन शुगर, २५० ग्रॅम गाजरे, १ मोठे सफरचंद, १५० ग्रॅम मैदा, अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा लवंग - दालचिनी - जायफळ यांची एकत्रित पूड, ५० ग्रॅम बेदाणे, ३ चमचे बेकिंग पावडर. कृतीमैदा, मीठ, बेकिंग पावडर आणि मसाल्याची पूड एकत्र चाळून घ्यावे. बेदाणे थोड्या मैद्यात घोळवून घ्यावेत. गाजर, सफरचंद जाड किसणीवर किसावे. लोणी व साखर एकत्र फेसून घ्यावे. त्यात किसलेले गाजर आणि सफरचंद घालावे. नंतर मैद्याचे मिश्रण आणि बेदाणे घालून हलक्या हाताने मिसळावे. डब्याला किंवा मोल्डला तुपाचा हात फिरवून त्यात तयार मिश्रण भरावे. मोल्ड बटर पेपरने झाकून दोऱ्याने बांधावा आणि कुकरमध्ये शिट्टी न लावता दीड तास वाफवावा. सर्व्ह करताना पुडिंग गरमच असावे आणि बरोबर व्हॅनिला आइस्क्रीम किंवा फ्रेश क्रीम द्यावे..संत्रा केकवाढप६ व्यक्तींसाठीसाहित्यसहा मिनी संत्री, १ मोठा चमचा बटर, पाव कप साखर, १ अंडे, २ संत्र्यांचे झेस्ट, चिमूटभर मीठ, एक तृतीयांश कप साखर,६० मिलीलिटर तेल, २ संत्र्यांचा रस, १ कप मैदा, १ चमचा बेकिंग पावडर.कृतीमैदा व बेकिंग पावडर एकत्रित दोनदा चाळून घ्यावी. २ संत्र्याची साल हलक्या हाताने किसून झेस्ट तयार करावे. २ संत्र्याचा रस काढावा. ४ संत्री सोलून त्यांचे आडवे दोन काप करून ठेवावीत. केक टिनमध्ये तळाशी आणि बाजूला बटर लावावे. तळाशी पाव कप साखर पसरावी. संत्र्याची कापलेली अर्धी बाजू साखरेवर ठेवून गोल रचावीत. अंड्यात झेस्ट व मीठ घालून फेसावे. त्यातच साखर, तेल आणि संत्र्याचा रस क्रमाने घालून फेसावे. साखर पूर्ण विरघळल्यावर मैदा थोडा थोडा घालून मिसळत जावे. हे तयार मिश्रण केक टिनमधील संत्र्यावर ओतून १८० अंश सेल्सिअस तपमानाला केक बेक करावा..Preimum|Paneer Biryani : पनीर बिर्याणीपासून ते 'शाही काले मोती' पर्यंत! 'या' ६ व्हेज बिर्याणी रेसिपीजने डिनरला द्या खास टच.स्ट्रॉबेरी ट्रायफलवाढप६ ते ८ व्यक्तींसाठीसाहित्यदोनशे ग्रॅम स्पाँज किंवा मदिरा केक, २ कप स्ट्रॉबेरीचे तुकडे,१ मोठा चमचा साखर, १ पाकीट स्ट्रॉबेरी जेली क्रिस्टल्स, २ कप तयार कस्टर्ड , २ कप फेटलेले क्रीम.कस्टर्डसाठी : दोन कप दूध, २ मोठे चमचे कस्टर्ड पावडर, २ मोठे चमचे साखर.कृतीकस्टर्डसाठी : थोड्या दुधात कस्टर्ड पावडर मिसळावी. उरलेल्या दुधात साखर घालून दूध उकळावे. हे दूध कस्टर्ड पावडरच्या मिश्रणात मिसळवावे. मिसळताना सतत ढवळत राहावे. दाट होईपर्यंत उकळवावे. थंड करावे.ट्रायफलसाठी : पाकिटावर दिलेल्या सूचनेप्रमाणे जेली करून घ्यावी. स्ट्रॉबेरी तुकड्यांमध्ये साखर घालून एक-दोन मिनिटे गरम करून थंड करावे. मोल्डमध्ये तळाशी केकचे तुकडे करून थर लावावा. स्ट्रॉबेरीला थोडे पाणी सुटले असेल, तर ते केकवर शिंपडावे आणि स्ट्रॉबेरीचा थर लावावा. नंतर कस्टर्डचा थर देऊन त्यावर जेलीचे तुकडे लावावेत. त्यावर कस्टर्डचा थर द्यावा. सर्वात शेवटी फेटलेल्या क्रीमचा थर देऊन स्ट्रॉबेरीने सजवावे.टीप : ट्रायफल ही एक अतिशय लवचिक अशी पाककृती आहे. यात कुठलीही फळे वापरता येतात. इतर साहित्य आवडीप्रमाणे कमी-जास्त करता येते. थरसुद्धा मोल्डच्या आकारमानाने बदलता येतात. फळांबरोबर सुकामेवाही वापरता येतो. ही एक रसना सुखावणारी पाककृती आहे..पाइनॲपल बव्हेरियन क्रीमवाढप८ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक पाकीट पाइनॲपल जेली क्रिस्टल्स, अर्धे पाकीट स्ट्रॉबेरी जेली क्रिस्टल्स, २०० ग्रॅम फ्रेश क्रीम, ३ मोठे चमचे दळलेली साखर, अर्धा चमचा लिंबाचा रस, १ लहान टिन पाइनॲपल स्लाइस.कृतीपाइनॲपलच्या टिनमधील तुकडे आणि रस वेगळे करून तुकडे बारीक चिरावेत. साखर आणि क्रीम एकत्र फेटावे आणिफ्रीजमध्ये ठेवावे. पाकिटावरच्या सूचनेप्रमाणे जेली तयार करावी. पाइनॲपल जेली करताना एक कप पाणी वगळून त्याऐवजी टिनमधला रस घ्यावा. स्ट्रॉबेरी जेली सपाट ट्रेमध्ये सेट करावी. पाइनॲपल जेली क्रिस्टल्स विरघळल्यानंतर मोल्डच्या तळाला थोडे पाइनॲपलचे तुकडे घालून जेलीचे मिश्रण ते तुकडे बुडतील एवढे घालावे. फ्रीजमध्ये सेट करायला ठेवावे..एका मोठ्या भांड्यात बर्फाचे तुकडे ठेवून त्यात उरलेल्या पाइनॲपलच्या जेलीचे भांडे ठेवून, मिश्रण थोडे दाट होईपर्यंत ढवळावे. नंतर त्यात फेटलेले क्रीम, लिंबाचा रस आणि बारीक चिरलेले पाइनॲपल घालून ढवळत जावे. मिश्रण अजून दाट झाले की तयार मोल्डमध्ये ओतून फ्रीजमध्ये सेट करायला ठेवावे. तयार लाल जेलीचे छोटे चौकोनी तुकडे करावेत. फ्रीजमधला मोल्ड सेट झाल्यावर गरम पाण्यात काही सेकंद बुडवून काढावा आणि प्लेटवर अनमोल्ड करावा. चारी बाजूंनी लाल जेलीचे तुकडे लावून सर्व्ह करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.