Premium|Homemade Burfi Recipes : स्वादिष्ट आणि पौष्टिक बर्फी रेसिपीज; खजूर, डोडा, रवा, कलाकंद आणि बेसन

खजूर बर्फी वाढप - ६ ते ७ व्यक्तींसाठी साहित्य - एक वाटी बिया काढलेले खजूर, अर्धी वाटी डिंक, १ वाटी बदाम, १ वाटी काजू, १ वाटी तूप.कृतीसर्वप्रथम खजुराचे बारीक तुकडे करावेत. मंद गॅसवर तुपामध्ये हे तुकडे मऊ होईपर्यंत परतावेत. डिंक रवाळ कुटून तुपात तळून घ्यावा. काजू आणि बदामाचे बारीक तुकडे करून तेही तुपात तळून घ्यावेत. आता हे सर्व जिन्नस परातीत घेऊन एकजीव करावेत. या मिश्रणाचे जाड रोल करावेत व हे रोल फ्रीजमध्ये दोन तास सेट होण्यासाठी ठेवावेत. सेट झाल्यानंतर या रोलच्या साधारण अर्धा इंचाच्या चकत्या कराव्यात. खजुराची पौष्टिक बर्फी तयार..Premium|Lentil Based Desserts: डाळींच्या विविध गोड पदार्थांची खासियत: पिंक जामुन ते तुरीच्या डाळीची पुरणपोळी.डोडा बर्फीवाढप - ४ ते ५ व्यक्तींसाठीसाहित्य - एक टेबलस्पून कणीक, पाव वाटी दलिया, १ लिटर दूध, अर्धी वाटी गूळ, अर्धी वाटी साखर, अर्धी वाटी डेसिकेटेड कोकोनट पावडर, १ चमचा वेलची पूड, १ टेबलस्पून सुकामेवा, २ टेबलस्पून तूप.कृतीकढईत तूप घालून त्यात कणीक मिनिटभर भाजून घ्यावी. त्यानंतर लगेच दलियाही भाजून घ्यावा. आता आच मध्यम करून त्यात दूध घालावे. दूध थोडे ढवळून त्यात साखर व गूळ घालावा व मिश्रण घट्ट होईपर्यंत सतत हलवत राहावे. मग त्यात डेसिकेटेड कोकोनट घालून मिश्रण नीट एकजीव करावे. मिश्रण घट्ट झाल्यानंतर त्यात वेलची पूड आणि सुकामेवा भरड घालावी. त्यानंतर मिश्रण तूप लावलेल्या ताटात थापावे आणि थंड झाल्यानंतर वड्या पाडाव्यात.टीप : चमचाभर कोको पावडर घातल्यास रंग छान येतो..Permium|Custard Pudding Recipes : अरेबियन चव आता भारतीय स्टाईलमध्ये! घरीच बनवा मऊ आणि क्रिमी 'कुनाफा पुडिंग'.रव्याची बर्फीवाढप - ४० ते ५० वड्यासाहित्य - दोन वाट्या बारीक रवा, २ वाट्या साखर, २ वाट्या पाणी, अर्धी वाटी तूप, १ चमचा वेलची पूड.कृतीप्रथम जाड बुडाच्या कढईत तूप घालावे व रवा गुलाबी रंग येईपर्यंत भाजावा. भाजल्यानंतर रवा थंड होण्यासाठी ताटलीत काढावा. आता कढईत साखर आणि पाणी घालावे. साखरेचा एकतारी पाक तयार झाल्यानंतर त्यात रवा घालून मिश्रण व्यवस्थित हलवून घ्यावे. आता त्यात वेलची पूड घालून मिश्रण गॅसवर ठेवावे व कडा सुटेपर्यंत हलवावे. मग तूप लावलेल्या ताटात मिश्रण थापावे. थंड झाल्यानंतर मिश्रणाच्या वड्या पाडाव्यात. या बर्फीला ‘साखर पारे’ असेही म्हटले जाते..कलाकंदसाहित्य - एक कप दूध, २ कप मिल्क पावडर, पाऊण कप साखर, २ चमचे लिंबाचा रस, २ चमचे तूप, १० ते १२ पिस्ते.कृतीसर्वात पहिले गॅसवर कढईत तूप घालावे. तूप वितळल्यानंतर त्यात मिल्क पावडर घालावी. मिश्रण मिनिटभर परतून त्यात दूध घालावे. आता लिंबाचा रस घालून दूध फाटेपर्यंत हलवावे. मग त्यात साखर घालून पुन्हा हलवावे. मिश्रण दाणेदार व दाटसर झाल्यानंतर त्यात वेलची पूड आणि पिस्त्याचे तुकडे घालावेत. तूप लावलेल्या ताटात कलाकंद थापून त्याचे तुकडे करावेत. कलाकंद तयार..बेसन बर्फीसाहित्य - एक वाटी बेसन, १ वाटी ओल्या नारळाचा चव, ३ वाट्या साखर, १ वाटी तूप, १ वाटी आटवलेले दूध.कृतीप्रथम गॅसवर कढई ठेवून तूप वितळवून घ्यावे. त्यात बेसन थोडेसे भाजून घ्यावे. मग नारळाचा चव घालून मिश्रण हलवावे. त्यानंतर आटवलेले दूध घालून पुन्हा हलवावे. नंतर साखर घालून मंद गॅसवर मिश्रण घट्ट होईपर्यंत ढवळावे. तूप लावलेल्या ताटात मिश्रण थापावे. मिश्रण थंड झाल्यानंतर त्याच्या वड्या पाडाव्यात. या बर्फीची चव काजू बर्फीसारखी लागते.मंगला अशितकुमार गांधी सोलापूरस्थित फूड ब्लॉगर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.