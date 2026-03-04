साप्ताहिक

Premium|Homemade Burfi Recipes : स्वादिष्ट आणि पौष्टिक बर्फी रेसिपीज; खजूर, डोडा, रवा, कलाकंद आणि बेसन

Indian Sweets and Desserts : खजूर, डिंक आणि सुकामेव्याचा वापर करून बनवलेली पौष्टिक खजूर बर्फी असो वा पारंपरिक डोडा आणि बेसन बर्फी; घरच्या घरी शुद्ध साहित्यातून तयार होणाऱ्या या मिठाई सणासुदीचा आनंद द्विगुणित करतील.
साप्ताहिक टीम
खजूर बर्फी

वाढप - ६ ते ७ व्यक्तींसाठी

साहित्य - एक वाटी बिया काढलेले खजूर, अर्धी वाटी डिंक, १ वाटी बदाम, १ वाटी काजू, १ वाटी तूप.

कृती

सर्वप्रथम खजुराचे बारीक तुकडे करावेत. मंद गॅसवर तुपामध्ये हे तुकडे मऊ होईपर्यंत परतावेत. डिंक रवाळ कुटून तुपात तळून घ्यावा. काजू आणि बदामाचे बारीक तुकडे करून तेही तुपात तळून घ्यावेत. आता हे सर्व जिन्नस परातीत घेऊन एकजीव करावेत. या मिश्रणाचे जाड रोल करावेत व हे रोल फ्रीजमध्ये दोन तास सेट होण्यासाठी ठेवावेत. सेट झाल्यानंतर या रोलच्या साधारण अर्धा इंचाच्या चकत्या कराव्यात. खजुराची पौष्टिक बर्फी तयार.

