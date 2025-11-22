Premium|Time Bank : आयुष्याच्या संध्याकाळची सुरक्षा

आयुष्याची संध्याकाळ सुरक्षित करणारे टाइम बँकेसारखे उपक्रम सर्वत्र सुरू व्हायला हवेत. याबाबतीत जपानसारख्या छोट्या देशांचा आदर्श अनुकरणीय ठरतो. केरळच्या एलिकुलमनं त्या दिशेनं पहिलं पाऊल टाकलंय. सामाजिक सुरक्षेचं कवच अधिक बळकट करायचं असेल तर आपल्यालाही हाच मार्ग अनुसरावा लागेल. याबाबत आजची तरुणाईच ज्येष्ठांसाठी आधाराची काठी ठरू शकते..युवा शक्ती हे राष्ट्राचं सर्वांत मोठं सामर्थ्य असतं; मुळात देश नावाची व्यवस्थाच त्यावर चालते. अर्थकारण असो अथवा लष्करी सामर्थ्य, त्याचा मुलाधार ही तरुणाई असते. देश कोणताही असो, त्याचा सुवर्णकाळ उभा राहतो तो याच तरुणाईच्या सामर्थ्यावर... पण आजचे तरुण हे उद्याचे वृद्ध असतात हेदेखील नाकारून चालत नाही. जशी तरुणाईची बलस्थाने ठरलेली आहेत तशाच वार्धक्याच्याही काही समस्या आहेत. केवळ भारतच नव्हे तर जगभरातील बहुतांश देशांमध्ये त्या अधिकाधिक तीव्र होत चालल्याचं दिसून येतं. एकीकडे आर्थिक ओढाताण आणि दुसरीकडे आरोग्याच्या समस्या अशा दुहेरी कात्रीमध्ये भारतातील ज्येष्ठ मंडळी अडकली असताना, आता शेजारील जपाननं या समस्येवर मार्ग दाखविला आहे आणि केरळमधील एक गाव त्या मार्गावर चालू लागलं आहे.आयुष्याच्या संध्याकाळी थकलेल्या हातांना आता तरुणाईची साथ मिळणार आहे. हे शक्य झालंय ते टाइम बँकमुळं! आज तरुणाई ज्येष्ठांना जेवढा वेळ देईल, तेवढाच तो त्यांना त्यांच्या वृद्धावस्थेमध्ये मिळू शकेल. केरळच्या एलिकुलम या छोट्याशा गावात सुरू करण्यात आलेला टाइम बँकेचा उपक्रम देशभर चर्चेचा विषय ठरला आहे. यामुळे ज्येष्ठांना आधार तर मिळालाच, पण तरुणाईचे सामाजिक ऋणानुबंध अधिक घट्ट झाले..Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? .मुळातच टाइम बँकेची संकल्पना जपानमधील फुरेई किप्पूशी संबंधित आहे. तिथे तिला केअरिंग रिलेशन तिकिटाचा दर्जा देण्यात आला आहे. ज्येष्ठांची एक तास सेवा केल्यास तरुण स्वयंसेवकांना वेळेच्या रूपातच त्याचं क्रेडिट मिळतं. अमेरिकेमध्ये टाइम बँक यूएस सक्रिय आहे. येथे एखाद्या व्यक्तीनं ज्येष्ठांसाठी भोजनाची सोय केल्यास, ती अन्य दुसऱ्या व्यक्तीकडून बागकामाची सेवा घेऊ शकते. ब्रिटनमध्ये टाइम बँक यूके ज्येष्ठांना देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य आणि सामुदायिक विकासासाठी मदत करते. स्पेनमध्ये बँको डेल टिएम्पो ही ज्येष्ठांना आधार देण्याबरोबरच अनेक कुटुंबांना लहान मुलांच्या देखभालीसाठी मदत करते.आता याच धर्तीवर केरळच्या एलिकुलम पंचायतीनं टाइम बँक हा प्रकल्प सुरू केला आहे. केरळ डेव्हलपमेंट ॲण्ड इनोव्हेशन स्ट्रॅटेजिक काउन्सिलच्या (के-डिस्क) पुढाकारानं हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. एलिकुलममध्ये ७ हजार ६५२ ज्येष्ठ नागरिक वास्तव्यास आहेत. यातील अनेकांना दैनंदिन कामांसाठी इतरांची गरज भासते. टाइम बँकेशी संलग्न असणारे स्वयंसेवक त्यांना तपासणीसाठी रुग्णालयामध्ये घेऊन जातात, बाजारामध्ये खरेदीसाठी मदत करतात. या बदल्यात त्या स्वयंसेवकांना तितकाच सेवा काळ क्रेडिटच्या रूपामध्ये मिळतो. त्याचा ते भविष्यात स्वतःसाठी वापर करू शकतात. या अनोख्या प्रकल्पाला आधार मिळाला तो वायनाडमधील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडून. कारण याच विद्यार्थ्यांनी त्यासाठी एक संकेतस्थळदेखील तयार केले आहे. यावर ज्येष्ठ नागरिक आणि स्वयंसेवक या दोहोंची नोंदणी करण्यात येते. कोणत्या भागामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मदतीची आवश्यकता आहे, याचे अलर्ट तरुणांना थेट स्मार्टफोनवरून पाठविण्यात येतात. या माध्यमातून केवळ तरुण स्वयंसेवकच नाही तर पोलिस विभाग, ऑटो-टॅक्सी संघटना आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या समूहाला परस्परांशी जोडण्यात आलं आहे..Premium|Everest Sherpas: एव्हरेस्टच्या वाटेवर मृत्युमुखी पडणाऱ्या माणसांपैकी एक तृतीयांश माणसं शेर्पा जमातीतली.खरंतर टाइम बँकेसारख्या उपक्रमाचा देशभर विस्तार होणं गरजेचं आहे. केवळ ज्येष्ठ नागरिकच नाही तर वंचित घटकांना या माध्यमातून मदतीचा हात मिळाला, तर त्यांच्या बऱ्याच समस्या या चुटकीसरशी दूर होऊ शकतात. महानगरी जीवन ज्येष्ठांसाठी अधिकाधिक प्रतिकूल होत चाललं असतानाच, गुन्हेगारीमध्ये होत असलेली वाढ चिंताजनक म्हणावी लागले. हेल्पएज इंडिया या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतामध्ये साठी ओलांडलेल्या ज्येष्ठांची संख्या तब्बल ११२ दशलक्ष एवढी आहे. त्यातील चाळीस टक्के ज्येष्ठ एकाकी जीवन जगताना दिसतात. एकाकी राहणाऱ्या ज्येष्ठांविरोधातील गुन्ह्यांचं प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढत चाललं आहे. पारंपरिकसमवेतच सायबर गुन्ह्यांचा फास आवळला गेल्यानं ही स्थिती अधिक चिंताजनक झाल्याचं दिसून येतं. याच आव्हानामध्ये आता डिजिटल अरेस्टसारख्या गुन्ह्यांची भर पडल्यानं सरकारी यंत्रणेच्या चिंताही वाढल्या आहेत.ज्येष्ठांसंबंधीच्या गुन्ह्याबाबत नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोकडून (एनसीआरबी) जाहीर करण्यात आलेले ताजे आकडे चिंताजनक आहेत. तमिळनाडूत २०२३मध्ये २०१ ज्येष्ठ नागरिकांची हत्या झाली, तर अन्य २११ ज्येष्ठ नागरिकांच्या मृत्यूसाठी वेगवेगळे गुन्हे कारणीभूत ठरले आहेत. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि तेलंगण या राज्यांमधील ज्येष्ठांसंबंधीच्या गुन्ह्यांतील वाढ ही ढासळत चाललेल्या सामाजिक स्वास्थ्याचं प्रतीक आहे. बाहेरच्या श्वापदांबरोबरच घरात चार भिंतींमध्ये नातेवाइकांकडून होणारा छळ, संपत्तीच्या वादावरून होणारा कलह यांमध्येही त्यांची मोठी घुसमट होताना दिसून येते. कायद्याचे हात कितीही मोठे असले, तरीसुद्धा ते प्रत्येक ठिकाणी पोहोचू शकत नाहीत हे वास्तव आहे. या सामाजिक अपप्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी तरुणाईनं स्वयंस्फूर्तीनं पुढं येणं गरजेचं आहे. त्यासाठी टाइम बँकसारखे उपक्रम प्रभावी ठरू शकतात. केवळ दूरध्वनीवरून मिळणारे सल्ले काही क्षणांसाठी शाब्दिक आधार देतीलही, पण ते प्रत्यक्ष मानवी मदतीची जागा मात्र कधीच घेऊ शकत नाही, हेदेखील तितकंच खरं आहे. अशा स्थितीमध्ये केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या माध्यमातून या ज्येष्ठांना सुरक्षा कवच बहाल केलं जाऊ शकत नाही. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेणं गरजेचं आहे..तरुणाईचा पुढाकार हवामहागड्या आरोग्य सोयीसुविधा, विम्याचं अपुरं कवच आणि उत्पन्नाचे आटत चाललेले स्रोत यांमुळे ज्येष्ठांच्या जीवनाचा संघर्ष बिकट झाला आहे. आजही केवळ तुटपुंज्या उत्पन्नावर गुजराण करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या मोठी आहे. सरकारकडून अर्थसंकल्पामध्ये दरवर्षी या ज्येष्ठांसाठी विविध योजनांची घोषणा केली जाते खरी, पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर आनंदी आनंदच असतो. गेल्या काही दशकांचं हे चित्र येणाऱ्या काळामध्ये बदलेल याची शक्यता कमीच आहे. या समस्येवर तरुणाईच तोडगा काढू शकते. टाइम बँकेसारखे उपक्रम त्यादृष्टीने अधिक प्रभावशाली ठरू शकतात. आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेचा विचार केला, तर आजमितीस केवळ अठरा ते वीस टक्के एवढ्याच ज्येष्ठ नागरिकांकडे आरोग्य विम्याचं सुरक्षा कवच आहे. ग्रामीण भागामध्ये आज बहुतांश ज्येष्ठांना विमा योजनांची माहिती नाही. खरंतर वृद्धाश्रमांसारख्या व्यवस्थेकडं आता फार वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहणं गरजेचं आहे. पण आर्थिकदृष्ट्या हा उपाय सर्वांना परवडेलच असंही नाही. सभोवतालची सामाजिक, आर्थिक समीकरणं झपाट्यानं बदलत चालल्यानं रोजगाराच्या शोधात खेड्यांकडून शहरांच्या दिशेनं होणारं स्थलांतर वाढलं आहे. याचा फटकाही ज्येष्ठांना बसतो आहे. खरंतर सुरक्षा ही केवळ आर्थिक नसते, तर ती मानसिक आणि शारीरिक पातळीवरचीदेखील असते. तशी किमान आदर्श व्यवस्था उभारण्यासाठी तरुणाईनंच आता पावलं टाकायला हवीत, कारण आजचे तरुण हेच उद्याचे ज्येष्ठ नागरिक आहेत हे विसरून चालणार नाही.(गोपाळ कुलकर्णी दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.