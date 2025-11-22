Premium|Time Bank : आयुष्याच्या संध्याकाळची सुरक्षा

साप्ताहिक

Time Bank Initiative Secures Seniors' Golden Years : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षेचं कवच बळकट करणे काळाची गरज आहे; यासाठी टाइम बँकेसारखे उपक्रम महत्त्वाचे ठरत आहेत.
गोपाळ कुलकर्णी
आयुष्याची संध्याकाळ सुरक्षित करणारे टाइम बँकेसारखे उपक्रम सर्वत्र सुरू व्हायला हवेत. याबाबतीत जपानसारख्या छोट्या देशांचा आदर्श अनुकरणीय ठरतो. केरळच्या एलिकुलमनं त्या दिशेनं पहिलं पाऊल टाकलंय. सामाजिक सुरक्षेचं कवच अधिक बळकट करायचं असेल तर आपल्यालाही हाच मार्ग अनुसरावा लागेल. याबाबत आजची तरुणाईच ज्येष्ठांसाठी आधाराची काठी ठरू शकते.

