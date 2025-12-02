Premium|Saree Trends 2025 : परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम; २०२५च्या साड्यांमध्ये फ्युजन फॅशनचा नवा ट्रेंड

श्रुती भागवतप्रत्येकच वर्षी साड्यांमध्ये आधुनिकता, सौंदर्य आणि परंपरेचा सुंदर संगम दिसून येत असतो. याही वर्षी हलक्या आणि हवेशीर फॅब्रिक्सपासून थ्रीडी डिझाईन्सपर्यंत, तसेच सिल्कपासून पेस्टल टोनपर्यंत प्रत्येक शैलीमध्ये काहीतरी आकर्षक आणि नवे आहे.भारतीय फॅशनमध्ये साडी ही फक्त एक पोशाख नाही, तर सातत्याने बदलणाऱ्या स्टाइलची जिवंत परंपरा आहे. प्रत्येक वर्षी तिचे रूप, टेक्स्चर, ड्रेपिंग स्टाइल आणि रंग बदलत जातात. कधी पारंपरिक निसर्गप्रेरित प्रिंट्सची, तर कधी ओम्ब्रे आणि ड्युअल-टोनची आधुनिक चमक. पारंपरिक विणकामांना आज फ्युजनचा नवा स्पर्श मिळतोय तो साडीवर बेल्ट, पॅंटवर साडी, ड्युअल-फॅब्रिक कॉम्बिनेशन्स यांसारख्या क्रिएटिव्ह प्रयोगांमुळे... परंपरा आणि मॉडर्निटी यांच्यामधला हा सुंदर संवादच फॅशनला सर्वात हटके आणि ट्रेंडी करतो..Premium|Share Market : निर्देशांकाच्या तालावर नाचायचं की धीर धरायचा? .हलक्या व हवा खेळती राहील अशा साड्याऑरगॅन्झा, जॉर्जेट, शिफॉन यांसारख्या हलक्या फॅब्रिक्सचा जोरदार ट्रेंड सुरू आहे. दिवसभराच्या कार्यक्रमांसाठी, आधुनिक टचसाठी आणि धोती स्टाइल लुकसाठी या साड्या परफेक्ट मानल्या जातात.टिशू सिल्कची नवी क्रेझकोटा टिशू, माहेश्वरी टिशू यांसारख्या टिशू सिल्क साड्या त्यांच्या चमक आणि एलिगंट फिनिशसाठी २०२५मध्ये विशेष पसंत केल्या जात आहेत. गोल्ड, सिल्व्हर, रोझ-गोल्ड, कॉपर टिशूमध्ये येणाऱ्या या मेटॅलिक छटा साडीला एकदम सेलिब्रिटी व्हाइब्ज देतात. वेडिंग रिसेप्शन्स, संध्याकाळची पार्टी किंवा फेस्टिव्ह इव्हेंट यासाठी टिशू सिल्क नेहमीच स्पॉटलाइटमध्ये असतात.एलिगंट ब्लाउजेसपारंपरिक ब्लाउजऐवजी लाँग किंवा क्रॉप जॅकेटसह नेसली जाणारी साडी हा एक स्टायलिश, मॉडर्न प्रकार दिसून येत आहे. वर्कप्लेस इव्हेंट्स, रिसेप्शन किंवा फ्युजन फॅशनसाठी हा एक प्रभावी पर्याय ठरतो. हॉल्टर नेक, शर्ट-स्टाइल ब्लाउज, केप ब्लाउज, जॅकेट ब्लाउज असे ब्लाउज हटके आणि फ्युजन लूक देतात. पारंपरिक साडीला मॉडर्न ब्लाउज जोडला की लुक ‘लेव्हल अप’ होतो..परंपरागत विणकामाचा आधुनिक अवतारहलक्या वजनाच्या कांजीवरम साड्या, फिरत्या रंगाच्या बनारसी साड्या, तसेच मेटॅलिक थ्रेड्स असलेल्या चंदेरी पारंपरिक साड्या या साड्यांना आता आधुनिक रंगरूप मिळत आहे. टेक्स्चर जुने पण रंगसंगती नवीन, पारंपरिक बुट्टे पण हलकी वीण, क्लासिक डिझाईन्स पण मॉडर्न स्टायलिंग यामुळे या साड्यांचा ‘लुक ॲण्ड फील’ बदलला आहे.सेक्विन, क्रिस्टल आणि टोन-ऑन-टोन वर्कग्लॅमरस पार्टीवेअरसाठी सेक्विन, क्रिस्टल आणि होलोग्राफिक वर्क असलेल्या साड्या सध्या मोठ्या प्रमाणात ट्रेंडिंग आहेत. काळ्या साड्यांवर असलेली टोन-ऑन-टोन एम्ब्रॉयडरी आणि शीअर पॅनेल्स हे खास आकर्षण ठरत आहे.ड्युअल-टोन आणि ओम्ब्रे इफेक्टडिझायनर साड्यांमध्ये ड्युअल-टोन, ओम्ब्रे आणि मल्टी-डायमेंशनल शेड्स विशेष पसंतीस पडत आहेत. तसेच पीस सिल्क, इको-फ्रेंडली मलबेरी सिल्क आणि नवीन प्रकारचे सिल्क ब्लेंड्स हेही यावर्षी अधिक लोकप्रिय झाले आहेत. पर्यावरणपूरक पर्याय निवडणाऱ्या फॅशन-प्रेमींसाठी हा उत्तम पर्याय आहे. .Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.लग्नाच्या ट्रेंड्समध्ये रेड सिल्क आणि मेटॅलिक टिशूलेटेस्ट वेडिंग फॅशनमध्ये रेड सिल्क साड्या आणि मेटॅलिक टिशू साड्या विशेष चर्चेत आहेत. परंपरेसोबत उठावदार लुक देण्यासाठी या रंगांची आणि फॅब्रिक्सची निवड केली जात आहे.ऑरगॅन्झाचे नवे रूपथ्रीडी फ्लोरल पॅचेस, रंगांच्या विविध शेड्स, आधुनिक एम्ब्रॉयडरी यामुळे ऑरगॅन्झा साड्या यावर्षी पूर्णपणे नवीन रूपात दिसत आहेत.फ्लोरल प्रिंटचे आकर्षणहळदीपासून ते मेंदी आणि लग्नापर्यंत फ्लोरल प्रिंट्सच्या साड्या प्रत्येक समारंभात रंगतदार आणि ताजातवाना लुक देत आहेत.रफल साड्यांचे नवे ग्लॅमरया वर्षात रफल साड्या अजूनही हिट आहेत, कारण त्यांचे लेअर्स हलकासा ड्रामॅटिक लुक देतात. रंग बोल्ड असो वा पेस्टल, या साड्या एथनिक स्टाइलला किंवा लुकला एक मॉडर्न ट्विस्ट देतात.साड्यांचे फ्युजनकमरेला बेल्ट लावून साडी नेसल्यामुळे संपूर्ण लुकमध्ये एक स्मार्ट, शार्प फील येतो. पार्टी, कॉकटेल किंवा ऑफिस इव्हेन्ट सगळीकडे बेल्टेड साडी उठून दिसते. पँटवर ड्रेप केलेली साडी हाही फ्युजनचा एक लोकप्रिय ट्रेंड. चालायला, बसायला, डान्स करायला सोपी आणि दिसायला एकदम मॉडर्न. कॉलेज फंक्शन असो की मॉडर्न वेडिंग, या साड्या आजच्या मुलींच्या फेव्हरेट ठरताहेत.ड्युअल-फॅब्रिक साड्यासिल्क-नेट, कॉटन-सॅटिन किंवा जॉर्जेट-ऑरगॅन्झा अशा विविध टेक्स्चर्सची मिश्रणे करून तयार झालेल्या साड्यासुद्धा ट्रेंडमध्ये आहेत. दोन वेगवेगळ्या फॅब्रिक्सचा एकत्रित वापर साडीच्या लुकला एकदम खास बनवतो. एक वेगळ्या प्रकारचा लुक येतो. पदर वेगळ्या टेक्स्चरचा असल्यामुळे उठून दिसतो. हा कॉन्ट्रास्टच फ्युजनची मुख्य जादू आहे..ट्रेंडी शेड्स...ज्वेल टोन्स : एमरल्ड, सॅफायर, रूबी हे रंग पुन्हा ट्रेंडमध्ये.पेस्टल्स : मिंट ग्रीन, पावडर पिंक, आयसी ब्लू हे रंग डे-इव्हेंट्ससाठी उत्तम.अर्दन शेड्स : टेराकोटा, मस्टर्ड, रस्ट हे रंग एकदम साधा पण उठावदार लुक देतात.मेटॅलिक शेड्स : गोल्ड, सिल्व्हर, ब्राँझचे सौम्य आणि सटल शेड्स सध्या विशेष लोकप्रिय आहेत.सेज, एमरल्ड, आॅलिव्ह यांसारख्या शेड्समध्ये मोटिफ्स भरभरून दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 