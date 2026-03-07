Premium|Hair Fall and Dandruff Solutions : केस गळती आणि कोंड्याने त्रस्त आहात? महागड्या ट्रीटमेंटपेक्षा 'हे' नैसर्गिक उपाय ठरतील अधिक प्रभावी

स्वप्ना सानेकेसांना मुळापासून टोकांपर्यंत नीट पोषण मिळत नाही, केस डॅमज झालेले असतात. अशा वेळेस आधी एखादा चांगला हेअर कट करून घ्यावा आणि नंतर काही दिवस तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने हेअर ट्रीटमेंट करून घ्यावी. पौष्टिक आहार घ्यावा. न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट्सची गरज असेल, तर त्याप्रमाणे सल्ला घेऊन सुरू करावेत. हेल्दी केस म्हणजे छान चमकदार, दाट, कोंडा नसलेले, स्प्लिट एन्ड्स नसलेले, न गळणारे केस. परंतु हल्ली असे केस बघायला मिळत नाही. लहान मुलांच्यादेखील केसांच्या समस्या वाढत आहेत. तसंच टीनएजपासून केस पांढरे होणे, गळणे, कोंडा, ड्रायनेस इत्यादी समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पांढऱ्या केसांमुळे कमी वयात हेअर कलरचा वापर केला जातो, स्ट्रॉँग केमिकल्स असलेली प्रॉडक्ट्स वापरली जातात. मध्यम वयात येईपर्यंत डोक्यावर जेमतेम केस राहतात. मग हेअर ट्रान्सप्लांट, हेअर एक्सटेन्शन यांसारख्या तात्पुरत्या उपायांनी हा केसांच्या प्रॉब्लेम्सचा गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तुमचे केस जसे आहेत तसेच नैसर्गिकरित्या मेंटेन करायला शिका. कुरळ्या केसांना मॉइस्चरायझिंग, हेअर स्पा केल्यास कर्ल्स छान हेल्दी आणि चमकदार दिसतील. तसेच स्ट्रेट केसांना हायड्रेटिंग हेअर पॅक वगैरे लावून आणि साजेसा हेअर कट देऊन मेंटेन करू शकता..Premium|Face Pack: स्वयंपाकघरातील नैसर्गिक वस्तूंचा वापर करून त्वचेला मिळवा हेल्दी ग्लो.केसांमधील कोंडाकेसांमध्ये कोंडा होणे, ही समस्या कॉमन झाली आहे. पण यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे फार आवश्यक आहे. कारण प्रत्येकाची कोंडा होण्याची कारणे आणि प्रकार वेगवेगळे असतात, उदाहरणार्थ, ड्राय फ्लेक्स आणि ऑइली फ्लेक्स. काही वेळेस फंगल इन्फेक्शनमुळे कोंडा होतो, तर काही वेळेस शाम्पू, कंडिशनरचा अतिरिक्त वापर किंवा केस नीट धुतले नाहीत तर रेसिड्यू फॉर्म झाल्याने कोंडा होतो. त्यामुळे तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा आणि त्यानुसार उपचार घ्यावेत.विरळ केसांची समस्याकेसांशी निगडित असलेली आणखी एक समस्या म्हणजे, केस वाढत नाहीत किंवा वाढले तरी नंतर पातळ आणि विरळ दिसायला लागतात. ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे केसांना मुळापासून टोकांपर्यंत नीट पोषण मिळत नाही, केस डॅमज झालेले असतात. अशा वेळेस आधी एखादा चांगला हेअर कट करून घ्यावा आणि नंतर काही दिवस तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने हेअर ट्रीटमेंट करून घ्यावी. पौष्टिक आहार घ्यावा. न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट्सची गरज असेल, तर त्याप्रमाणे सल्ला घेऊन सुरू करावेत.केसांना नैसर्गिक बाह्यपोषणही द्यावे. ॲलोव्हेरा जेल लावून केस हायड्रेट करणे, नारळाचे दूध केसांना लावून तासाभरानंतर धुऊन टाकणे, दही लावून वीस मिनिटांनी केस धुणे, ऑइल मसाज करणे, आयुर्वेदिक हर्बल हेअर पॅक लावणे यांसारख्या काही गोष्टी सहज घरी करता येतात..हेअर प्रॉब्लेम्स होण्यामागची कारणेयोग्य आहाराचा अभाव ः केसांच्या समस्यांची सुरुवात लहानपणापासूनच होत असते. मुख्यतः पौष्टिक आहार घेणे महत्त्वाचे असते. अन्नातून शरीराला आवश्यक ते पोषण मिळाले नाही, तर त्याचा परिणाम सगळ्यात पहिल्यांदा त्वचेवर आणि केसांवर होतो. आहारात प्रोटीन, आयर्न, व्हिटॅमिन सी आणि इतर घटक असायला हवेत. समतोल आहार घेणे महत्त्वाचे आहे. लहान वयापासून खाण्यातून शरीराला जे पोषण मिळते, त्यातून शरीर सुदृढ होत जाते. आपण जसजसे मोठे होत जाऊ, तसतसे आहारावर नियंत्रण असणे महत्त्वाचे ठरते.केमिकल्सचा अतिरेक ः केस खराब होण्याचे दुसरे कारण म्हणजे केमिकल्सचा अतिरेक. जाहिराती बघून केसांवर जे प्रयोग करत केले जातात, त्यामुळे केसांचे फार नुकसान होत असते.स्ट्राँग शाम्पू, कंडिशनर ः सारखा हेअर वॉश घेणे आणि स्ट्राँग शाम्पू, कंडिशनरचा वापर करणे टाळावे. आठवड्यातून दोन वेळेस माइल्ड शाम्पू किंवा एखादा हर्बल शाम्पू वापरावा. त्याआधी केसांना ऑइल मसाज करावा. रात्रभर किंवा केस धुण्याआधी कमीत कमी दोन तास केसांना तेल लावून ठेवावे. तेल केसांसोबतच टाळूवरही लावावे आणि जिरू द्यावे.कलर फॅशन ः हेअर स्टायलिंग करताना वारंवार हायलाइट्स वगैरे केल्या जातात. ते नॅचरल अजिबातच नाही. वारंवार केल्यामुळे केसांचा नैसर्गिक रंग निघून जातो. काही वर्षांनी केस गळून जातात आणि डोक्यावर जेमतेमच केस राहतात. हेअर फॅशन कलर करायचाच असेल, तर टेम्पररी कलर स्प्रे मिळतात. ते शाम्पू केल्यावर लगेच निघून जातात. हे कलर वापरायला हरकत नाही. पण तरीही अतिरेक टाळावा. टीनएजर्समध्ये कलर फॅशन करायचा ट्रेंड आहे, पण पुढे जाऊन केसांचे होणारे नुकसान ही मंडळी लक्षात घेत नाहीत. त्यांना समजावून सांगावे लागेल.हेअर कलर ः हेअर कलरचा वापर अगदी आवश्यक असेल तरच करावा. ग्रे कव्हरेज करायचे असल्यास तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच हेअर कलरची निवड करावी.हीट ट्रीटमेंट ः हेअर स्टायलिंग करताना हीट ट्रीटमेंटमुळे केसांचे टेक्स्चर खराब होऊन केस तुटतात. केसांची नैसर्गिक चमक नाहीशी होते. कुरळ्या केसांना सरळ करायची पद्धत पूर्णपणे अनैसर्गिक असल्यामुळे अतिरेक झाल्यास केसांचे नुकसान होणारच. केस तात्पुरते सरळ छान वाटतात, पण काही महिन्यांनी केस खराब व्हायला सुरुवात होते आणि ते पुन्हा हेल्दी व्हायला भरपूर वेळ लागतो.स्वप्ना साने नागपूरस्थित कॉस्मेटॉलॉजिस्ट आणि ब्यूटी थेरपिस्ट आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.