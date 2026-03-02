Mumbai: मुंबईतील नामांकित हॉटेलमध्ये किळसवाणा प्रकार, डालखिचडीमध्ये आढळलं झुरळ; अन्नसुरक्षेचा धक्का!

मुंबई : महिनाभरापूर्वी पुण्यातील नळ स्टॉप परिसरातील एका प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये नाश्त्याच्या पोह्यात झुरळ सापडल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला होता. या प्रकरणानंतर परिसरात खळबळ उडाली हाती. इतकेच नव्हे तर ऑनलाईन ऑर्डर केल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थातही अळ्या, किडे किंवा बुरशी लागलेली दिसून येते. अशा प्रकारामुळे अन्नसुरक्षेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असताना मुंबईत अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे.मुंबईच्या अंधेरी भागात रेस्टोरंटमध्ये ऑर्डर केलेल्या डालखिचडीमध्ये झुरळ आढळलं आहे. वर्सोवा मेट्रो स्टेशनच्या खाली असलेल्या हॉटेल अपॉइंटमेंटमध्ये हा प्रकार घडला आहे. या प्रकारामुळे ग्राहकाने हॉटेलच्या मॅनेजरला जाब विचारला असता मॅनेजरने अरेरावी केल्याचा आरोप ग्राहकाने केला आहे..Mumbai Traffic: मुंबईकरांचा प्रवास होणार सुसाट! वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पालिकेचा ६ हजार कोटींचा 'मास्टर प्लॅन'.मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्सोवा मेट्रो स्टेशनच्या खाली असलेल्या हॉटेल अपॉइंटमेंटमध्ये एक ग्राहक जेवण करण्यासाठी गेला. यावेळी त्याने डालखिचडी ऑर्डर केली. काही वेळानंतर डालखिचडी देताच त्यामध्ये झुरळ दिसून आले. या प्रकारामुळे ग्राहकाने संताप व्यक्त करत संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ काढण्यास सुरुवात केली. तसेच हॉटेल मॅनेजरला तक्रार केली. परंतु या प्रकारानंतर 'आधी बिल भरा आणि नंतर व्हिडिओ काढा' असं मॅनेजरकडून बोललं गेल्याचा आरोप ग्राहकाने केला आहे..मुंबईतील या प्रकरणामुळे हॉटेलच्या स्वच्छतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तथापि, यापूर्वीही हॉटेल्स आणि खाद्यगृहांमधील स्वच्छतेबाबत तक्रारी समोर आल्या आहेत. अन्नाची हाताळणी, स्वच्छता आणि गुणवत्ता नियंत्रणात हलगर्जीपणा झाल्यास ग्राहकांच्या आरोग्याला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त होत आहे..Mumbai Crime: सोबत राहण्यास पत्नीचा नकार, पतीनं भर रस्त्यात गाठलं; आधी वाद नंतर चाकूने... मुंबईत रक्तरंजित थरार .दरम्यान, या घटनेनंतर संबंधित विभागाकडून कारवाई होणार का, तसेच हॉटेलची तपासणी केली जाणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. तसेच ग्राहकांनीही अन्नाबाबत जागरूक राहावे आणि अशा प्रकारांची तक्रार तात्काळ करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.