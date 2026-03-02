मुंबई

Mumbai: मुंबईतील नामांकित हॉटेलमध्ये किळसवाणा प्रकार, डालखिचडीमध्ये आढळलं झुरळ; अन्नसुरक्षेचा धक्का!

Cockroach Found In Food: मुंबईच्या अंधेरी भागात रेस्टोरंटमध्ये ऑर्डर केलेल्या डालखिचडीमध्ये झुरळ आढळलं आहे. वर्सोवा मेट्रो स्टेशनच्या खाली असलेल्या हॉटेल अपॉइंटमेंटमध्ये हा प्रकार घडला आहे.
Cockroach Found In Dal Khichadi

Mansi Khambe
मुंबई : महिनाभरापूर्वी पुण्यातील नळ स्टॉप परिसरातील एका प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये नाश्त्याच्या पोह्यात झुरळ सापडल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला होता. या प्रकरणानंतर परिसरात खळबळ उडाली हाती. इतकेच नव्हे तर ऑनलाईन ऑर्डर केल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थातही अळ्या, किडे किंवा बुरशी लागलेली दिसून येते. अशा प्रकारामुळे अन्नसुरक्षेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असताना मुंबईत अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे

