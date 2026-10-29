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Premium|Traditional Anarsa Recipe : दिवाळीच्या फराळासाठी घरच्या घरी बनवा जाळीदार अनारसे

Traditional Anarsa Recipe for Diwali Faral : दिवाळीच्या फराळासाठी जाळीदार आणि खुसखुशीत अनारसे बनवण्याची पारंपरिक पद्धत जाणून घ्या. तांदूळ भिजवण्यापासून गूळ मळून पीठ मुरवण्यापर्यंतच्या महत्त्वाच्या टिप्स वाचा.
Traditional Anarsa Recipe

Traditional Anarsa Recipe

esakal

साप्ताहिक टीम
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अदिती परांजपे

सण-उत्सव म्हटले की घराघरांतून दरवळणारा फराळाचा घमघमाट मनाला भुरळ घालतो. त्यातही जाळीदार अनारसे व जिभेवर ठेवताच विरघळणारे चिरोटे फराळाच्या ताटाला चार चाँद लावतात. अशा या अनारसे खास बेत बघू या...

साहित्य

दोन कप जुना तांदूळ किंवा रेशनचा जाड तांदूळ, सव्वा कप किसलेला किंवा बारीक चिरलेला गूळ, अर्धी वाटी खसखस, तळण्यासाठी तूप किंवा तेल, अनारसे थापण्यासाठी केळीचे पान किंवा दुधाची पिशवी, २ ते ३ चमचे दूध.

कृती

सर्वप्रथम तांदूळ स्वच्छ धुऊन पाण्यात सलग तीन दिवस भिजत घालावेत. तिसऱ्या दिवशी तांदळाचे पाणी पूर्णपणे निथळून घ्यावे. निथळलेले तांदूळ एका सुती कपड्यावर फक्त सावलीत किंवा घरामध्येच पंख्याखाली पसरून ठेवावेत. तांदूळ पूर्ण कडक वाळवू नयेत. तांदळातील फक्त वरचे पाणी सुकले पाहिजे आणि हाताने दाबल्यास ओलावा जाणवला पाहिजे, तसेच तांदळाचा ओलसरपणा कायम राहिला पाहिजे इतपतच सुकवावे. आता तांदूळ मिक्सरमध्ये अगदी बारीक पिठासारखे दळून घ्यावेत. दळलेले तांदूळ चाळणीने चाळून बारीक पावडर करून घ्यावी. या तांदळाच्या पिठात गूळ घालावा. हे मिश्रण हाताने चांगले मळून त्याचा गोळा तयार करावा. गूळ विरघळून पिठात एकजीव झाला पाहिजे, जेणेकरून हाताने दाबून त्याचा गोळा तयार होईल. हा गोळा एका डब्यात घट्ट भरून ठेवावा आणि झाकण लावून तीन ते चार दिवस तसाच मुरण्यासाठी बाजूला ठेवावा.

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