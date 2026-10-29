Premium|Traditional Anarsa Recipe : दिवाळीच्या फराळासाठी घरच्या घरी बनवा जाळीदार अनारसे

अदिती परांजपेसण-उत्सव म्हटले की घराघरांतून दरवळणारा फराळाचा घमघमाट मनाला भुरळ घालतो. त्यातही जाळीदार अनारसे व जिभेवर ठेवताच विरघळणारे चिरोटे फराळाच्या ताटाला चार चाँद लावतात. अशा या अनारसे खास बेत बघू या...साहित्यदोन कप जुना तांदूळ किंवा रेशनचा जाड तांदूळ, सव्वा कप किसलेला किंवा बारीक चिरलेला गूळ, अर्धी वाटी खसखस, तळण्यासाठी तूप किंवा तेल, अनारसे थापण्यासाठी केळीचे पान किंवा दुधाची पिशवी, २ ते ३ चमचे दूध.कृती सर्वप्रथम तांदूळ स्वच्छ धुऊन पाण्यात सलग तीन दिवस भिजत घालावेत. तिसऱ्या दिवशी तांदळाचे पाणी पूर्णपणे निथळून घ्यावे. निथळलेले तांदूळ एका सुती कपड्यावर फक्त सावलीत किंवा घरामध्येच पंख्याखाली पसरून ठेवावेत. तांदूळ पूर्ण कडक वाळवू नयेत. तांदळातील फक्त वरचे पाणी सुकले पाहिजे आणि हाताने दाबल्यास ओलावा जाणवला पाहिजे, तसेच तांदळाचा ओलसरपणा कायम राहिला पाहिजे इतपतच सुकवावे. आता तांदूळ मिक्सरमध्ये अगदी बारीक पिठासारखे दळून घ्यावेत. दळलेले तांदूळ चाळणीने चाळून बारीक पावडर करून घ्यावी. या तांदळाच्या पिठात गूळ घालावा. हे मिश्रण हाताने चांगले मळून त्याचा गोळा तयार करावा. गूळ विरघळून पिठात एकजीव झाला पाहिजे, जेणेकरून हाताने दाबून त्याचा गोळा तयार होईल. हा गोळा एका डब्यात घट्ट भरून ठेवावा आणि झाकण लावून तीन ते चार दिवस तसाच मुरण्यासाठी बाजूला ठेवावा. .Premium|Reverse Migration in India : रिव्हर्स मायग्रेशनच्या यशस्वी कहाण्यांमागचं वास्तव काय?.या काळात गुळामुळे पिठाला छान खमंगपणा येतो आणि अनारशाला जाळी पडते. तीन ते चार दिवसांनंतर डबा उघडल्यावर पीठ सुकले असेल, तर त्यात चमचाभर दूध घालून पीठ पुन्हा मऊ मळावे. हातावर गोळा होईल असा पिठाचा गोळा करावा. मग या पिठाचे लहान लहान एकसारखे गोळे करावेत. एका ताटात किंवा प्लॅस्टिकवर भरपूर खसखस पसरावी. पिठाचा एक गोळा खसखशीवर ठेवावा आणि हाताच्या बोटांनी हलकेच गोल थापून छोट्या पुरीसारखा अनारसा तयार करावा. अनारसा खूप पातळ किंवा जाड करू नये. अनारशाच्या कडांना हलक्या चिरा पडल्या, की अनारसा खमंग होणार, असे समजावे. कढईत मंद आचेवर तूप किंवा तेल गरम करावे. तेल किंवा तूप खूप कडक तापलेले नसावे. अनारसा अलगद उचलून खसखस असलेली बाजू वरच्या बाजूला आणि साधी बाजू तेलात जाईल अशा बेताने त्यात सोडावा. झाऱ्याने त्यावर थोडे गरम तेल शिंपडावे, जेणेकरून अनारशाला जाळी पडेल. अनारसा फक्त एकाच बाजूने तळला जातो, खालची बाजू सोनेरी झाली की तो वर येतो. त्यामुळे तो उलटा करणे टाळावे. अनारशाला हलका सोनेरी रंग आल्यावर झाऱ्याने अलगद बाहेर काढून टिशू पेपरवर ठेवा..टिप्स१. अनारसा गरम असताना मऊ वाटतो, पण थंड झाल्यावर तो कडक आणि खुसखुशीत होतो.२. अनारसे बिघडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे चुकीचा तांदूळ वापरणे. यासाठी नेहमी जुना, जाड किंवा रेशनचा तांदूळ वापरावा. बासमती किंवा नवीन तांदूळ वापरल्यास अनारसे तेलात विरघळतात.३. तांदूळ उन्हात अजिबात वाळवू नयेत. सावलीतच वाळवावेत, जेणेकरून त्यात थोडा ओलावा शिल्लक राहतो.४. तीन दिवस मुरल्यानंतर पीठ खूप कोरडे किंवा कडक वाटल्यास हाताला थोडे दूध लावून पीठ मऊ करावे.५. तूप/तेल जास्त तापले, तर अनारसा घालताच जळतो आणि आतून कच्चा राहतो. त्यामुळे आच कायम मंद ते मध्यम ठेवावी.६. पहिला अनारसा घालताच तेलात विरघळू लागला, तर पिठात ओलावा जास्त आहे, असे समजावे. अशा वेळी त्यात थोडे तांदळाचे कोरडे पीठ घालून गोळा घट्ट भिजवावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.