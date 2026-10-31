Premium|Traditional Chirote Recipe : दिवाळीच्या फराळात बनवा खुसखुशीत चिरोटे

अदिती परांजपेसण-उत्सव म्हटले की घराघरांतून दरवळणारा फराळाचा घमघमाट मनाला भुरळ घालतो. त्यातही जाळीदार अनारसे व जिभेवर ठेवताच विरघळणारे चिरोटे फराळाच्या ताटाला चार चाँद लावतात. अशा या अनारसे व चिरोट्यांचा खास बेत बघू या...वाढप २० ते २५ चिरोटेसाहित्य पिठासाठी : दोन कप मैदा, ३ मोठे चमचे साजूक तूप (कडकडीत मोहनासाठी), चिमूटभर मीठ, कोमट पाणी, ३ ते ४ मोठे चमचे साजूक तूप (वितळलेले, पण थंड किंवा कोमट असावे), ३ ते ४ मोठे चमचे कॉर्नफ्लोअर किंवा तांदळाचे पीठ. पाकासाठी : दीड कप साखर, ३ ते ४ कप पाणी (साखर बुडेल इतके), अर्धा छोटा चमचा वेलची पूड, १० ते १२ केशराचे धागे (आवडीनुसार), तळण्यासाठी तूप किंवा तेल.कृतीएका परातीत मैदा घेऊन त्यात मीठ घालावे. मग यात कडकडीत साजूक तुपाचे मोहन घालावे आणि हाताने चांगले मळून घ्यावे, जेणेकरून मोहन मैद्याला समप्रमाणात लागेल. आता पिठात थोडे थोडे कोमट पाणी घालत पुरीच्या पिठापेक्षा थोडेसे घट्ट आणि चपातीच्या पिठापेक्षा थोडे कडक पीठ मळून घ्यावे. मग २० मिनिटे बाजूला मुरण्यासाठी ठेवावे. साटा तयार करण्यासाठी एका छोट्या वाटीत तीन ते चार चमचे साजूक तूप वे तेवढेच चमचे कॉर्नफ्लोअर किंवा तांदळाचे पीठ घेऊन एकत्र फेटून घ्यावे. हे मिश्रण क्रीमसारखे एकजीव झाले, की चिरोट्यांना छान थर सुटतात. आता भिजवलेल्या पिठाचे समान आकाराचे गोळे करावेत. या गोळ्यांपैकी पाच गोळ्यांच्या समान आकाराच्या पातळ पोळ्या लाटून घ्याव्यात. पहिली पोळी पोळपाटावर ठेवावी व त्यावर तयार केलेला साटा चमच्याने सर्व बाजूंनी एकसारखा लावा. त्यावर दुसरी पोळी ठेवावी व पुन्हा साटा लावावा. अशाच प्रकारे पाचही पोळ्या एकावर एक रचून घेत प्रत्येक थरावर साटा लावावा. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Premium|Global Interest Rate Hikes : जागतिक बाजारात पुन्हा ‘महाग पैशाचे पर्व’?.सर्वात वरच्या पोळीवरही हलकासा साटा लावावा. या पाच पोळ्यांच्या थरांचा एक घट्ट रोल तयार करावा. आत हवा राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. रोलच्या कडा थोडे पाणी लावून बंद कराव्यात. सुरीने या रोलचे अर्ध्या इंचाचे गोल तुकडे कापावेत. कापलेला एक तुकडा हातावर हलका दाबून चपटा करावा व लाटण्याने तो हलक्या हाताने एकाच दिशेने लाटून घ्यावा. खूप जास्त दाब देऊन लाटू नये, नाहीतर लेयर्स चिकटतात. लाटताना थर बाजूने दिसले पाहिजेत. आता कढईत मध्यम आचेवर तूप किंवा तेल तापवावे. तेल हलके गरम झाल्यानंतर त्यात चिरोटे सोडावेत. झाऱ्याने चिरोट्यांवर गरम तेल शिंपडावे, म्हणजे थर एकमेकांपासून सुटून फुलतात. चिरोटे मंद आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळावेत. तळून झाल्यानंतर टिशू पेपरवर काढावेत. आता एकतारी किंवा दीडतारी पाक करावा. त्यात वेलची पूड आणि केशर घालावे. पाक किंचित कोमट असताना तळलेले चिरोटे पाकात घालावेत. दोन्ही बाजूंनी दहा ते पंधरा सेकंद पाकात बुडवून चिरोटे बाहेर काढावेत व ताटात पसरून ठेवावेत. यामुळे चिरोटे छान कुरकुरीत राहतात.टिप्स१. चिरोटे तळताना अर्धे तूप आणि अर्धे तेल वापरल्यास चिरोटे जास्त खुसखुशीत होतात.२. पिठात तुपाचे कडकडीत मोहनच घालावे, यामुळे चिरोटे खमंग होतात.३. चिरोटे आणि पाक दोन्ही खूप जास्त गरम नसावे. चिरोटे थोडे कोमट आणि पाक हलका गरम असावा, नाहीतर चिरोटे मऊ पडू शकतात.४. चिरोटे हवाबंद डब्यात १० ते १२ दिवस आरामात टिकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.