Premium|Traditional Festive Sweets Recipes : घरीच बनवा चार स्वादिष्ट गोड पदार्थ; जाणून घ्या सोप्या रेसिपी

वर्षा साठेकेशर श्रीखंड साहित्य अडीचशे ग्रॅम तयार चक्का किंवा ३०० ग्रॅम दही, २०० ग्रॅम पिठीसाखर, सजावटीसाठी केशर, काजू, बदाम, पिस्ते यांचे बारीक काप.कृतीएका मलमलच्या कापडात दही घट्ट बांधून तीन ते चार तास ठेवावे. त्यातील पाणी पूर्णपणे निघून गेले की चक्का तयार होतो. तयार चक्का रवीच्या किंवा ब्लेंडरच्या साहाय्याने एकजीव करावा. त्यामध्ये पिठीसाखर घालून मिश्रण एकत्र करावे. चमचाभर दुधात केशर मिसळून ते मिश्रणात घालावे. वरून काजू, बदाम, पिस्त्याचे तुकडे घालून थंडगार केशर श्रीखंड सर्व्ह करावे.सफरचंंद-केळे हलवा साहित्य शंभर ग्रॅम सफरचंद, १०० ग्रॅम केळे, १०० ग्रॅम गाजर, १५ ग्रॅम तूप, २ चमचे मिल्क पावडर, ५० ग्रॅम साखर, पाव चमचा वेलची पूड, सजावटीसाठी सुकामेवा.कृतीसर्वप्रथम सफरचंद व गाजर किसून घ्यावे व केळीचे बारीक काप करावेत. कीस व काप तुपावर लालसर-गुलाबी रंग येईपर्यंत परतून घ्यावेत. मग त्यात साखर व मिल्क पावडर घालून मिश्रण एकजीव करावे. वरून वेलची पूड व सुकामेवा घालून हलवा सर्व्ह करावा..Premium|Delhi Political Protests : राजधानीवर विश्वासाचे संकट.मखाणा खीरसाहित्यपंचवीस ग्रॅम मखाणे, २५० ग्रॅम दूध, पाव चमचा दूध मसाला, ७५ ग्रॅम साखर, २ चमचे तूप.कृतीप्रथम मखाणे तुपावर खरपूस भाजून घ्यावेत. मग त्यांची मिक्सरमध्ये बारीक पावडर करून घ्यावी. पातेल्यात दूध आटवावे. दूध आटत आल्यानंतर त्यात साखर, दूध मसाला व मखाण्याची पावडर घालून खीर शिजवावी. खीर थोडी दाटसर झाल्यानंतर गरमागरम खायला द्यावी.हळिवाची बर्फीसाहित्यशंभर ग्रॅम हळीव, १०० ग्रॅम किसलेले ओले खोबरे, १५० ग्रॅम गूळ, चवीनुसार वेलची पूड.कृतीहळीव थोड्या पाण्यात भिजत ठेवावेत. हळिवाने पूर्ण पाणी शोषले, की त्यात ओल्या खोबऱ्याचा कीस व गूळ घालून मिश्रण शिजत ठेवावे. हे मिश्रण कडेने सुटून गोळा होईपर्यंत शिजवावे. मग त्यात वेलची पूड घालावी व मिश्रण ताटात घालून त्याच्या बर्फ्या पाडाव्यात.नारळ दुधाची स्मूदीसाहित्यशंभर मिलीलिटर नारळाचे दाटसर दूध, प्रत्येकी १० ग्रॅम तीळ पूड, शेंगदाणा पूड, काजू पूड व बदाम पूड, ५० ग्रॅम बेदाणे,१० ग्रॅम साखर.कृतीसर्वप्रथम तीळ पूड, शेंगदाणा पूड, बदाम पूड, काजू पूड, बेदाणे व साखर मिक्सरमधून बारीक वाटून घ्यावे. त्यात नारळाचे दूध घालून मिश्रण एकजीव करावे. नारळ दुधाची स्मूदी तयार.आम्रखंडसाहित्यअडीचशे ग्रॅम तयार चक्का किंवा ३०० ग्रॅम दही, २०० ग्रॅम पिठीसाखर, १०० ग्रॅम पिकलेल्या आंब्याचा गर किंवा पल्प.कृतीएका मलमलच्या कापडात दही घट्ट बांधून तीन ते चार तास ठेवावे. त्यातील पाणी पूर्णपणे निघून गेले की चक्का तयार. तयार चक्का ब्लेंडरच्या साहाय्याने एकजीव करावा. त्यामध्ये पिठीसाखर व आंब्याचा रस घालून मिश्रण एकत्र करावे. थोडावेळ फ्रीजमध्ये ठेवून थंडगार आम्रखंड सर्व्ह करावे..Premium|Rahul Gandhi vs Narendra Modi : मोदींना राहुल गांधी आव्हान देऊ शकतील ?.रवा-बेसन लाडूसाहित्यशंभर ग्रॅम रवा, १०० ग्रॅम बेसन, १० ग्रॅम तूप, १५० ग्रॅम पिठीसाखर, पाव चमचा वेलची पूड, सजावटीसाठी काजू व बेदाणे.कृतीप्रथम तुपामध्ये रवा व नंतर बेसन लालसर रंगावर भाजून घ्यावे. मग त्यामध्ये पिठीसाखर व वेलची पूड एकत्र करावी. त्यानंतर मिश्रणात काजू व बेदाणे बारीक करून घालावेत व लाडू वळावेत.मटारची खीरसाहित्यपंचाहत्तर ग्रॅम हिरवे ओले मटार, २५० ग्रॅम दूध, १०० ग्रॅम साखर, २ चमचे तूप, पाव चमचा वेलची पूड.कृतीसर्वप्रथम मटार मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यावेत. मटारची पेस्ट तुपामध्ये चांगली परतून घ्यावी. नंतर त्यामध्ये दूध घालून चांगले उकळून घ्यावे. मिश्रण दाटसर झाल्यानंतर त्यात साखर घालून पुन्हा एकदा उकळून घ्यावे. वेलची पूड घालून गरम खीर खायला द्यावी.केळ्याची बोंडेसाहित्यदोन पिकलेली केळी, पाव चमचा वेलची पूड, २५ ग्रॅम कणीक, २५ ग्रॅम तांदूळ पीठ, ५० ग्रॅम पिठीसाखर, चिमूटभर मीठ, तळण्यासाठी तेल.कृतीपिकलेल्या केळींच्या गोल चकत्या कराव्यात. कणीक, तांदूळ पीठ व पिठीसाखर एकत्र करून दाटसर घट्ट मिश्रण तयार करावे. त्या मिश्रणात चिमूटभर मीठ घालावे. मग केळीच्या चकत्या या मिश्रणात बुडवाव्यात व तेलात कुरकुरीत तळाव्यात..लाल भोपळ्याचे गुलगुलेसाहित्यशंभर ग्रॅम लाल भोपळ्याचा कीस, ७५ ग्रॅम किसलेला गूळ, ५० ग्रॅम गव्हाचे पीठ, १ चमचा तूप, गरजेनुसार तेल, चवीनुसार जायफळ पावडर.कृतीप्रथम लाल भोपळ्याचा कीस तुपावर खरपूस परतून घ्यावा. नंतर त्यामध्ये गूळ व कणीक घालून मिश्रण भजीच्या पिठासारखे भिजवावे. कढईत तेल गरम करून त्यात छोटे छोटे गोल गुलगुले घालावेत व तळून घ्यावेत.पपई रोलसाहित्यशंभर ग्रॅम पिकलेली पपई, १०० ग्रॅम डेसिकेटेड कोकोनट किंवा खोवलेले ओले नारळ, ५० ग्रॅम साखर, थोडासा व्हॅनिला इसेन्स, सजावटीसाठी चांदीचा वर्ख.कृतीपपई किसून घ्यावी. नंतर कढईत पाणी आटेपर्यत शिजवून घ्यावी. त्यात डेसिकेटेड कोकोनट व साखर घालून मिश्रण एकजीव होईपर्यंत शिजवून घ्यावे. मग इसेन्स घालून मिश्रणाचे छोटे छोटे रोल्स तयार करावेत. हे रोल्स डेसिकेटेड कोकोनटमध्ये घोळून घ्यावेत. वरून चांदीचा वर्ख लावून रोल्स सर्व्ह करावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.