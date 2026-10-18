Premium|Delhi Political Protests : राजधानीवर विश्वासाचे संकट

दिल्लीतील आंदोलनांचा अंतिम परिणाम कोणाचा राजकीय विजय होतो, यावरूनच ठरणार नाही. भारतातील सामान्य मतदाराला आपले नाव मतदार यादीत सुरक्षित आहे आणि आपले मत निष्पक्षपणे मोजले जाईल, असा विश्वास कितपत मिळतो यावरही ते अवलंबून असेल. कारण निवडणूक जिंकून सत्ता मिळवता येते; पण लोकशाही टिकवण्यासाठी जनतेचा विश्वास जिंकावाच लागतो. दिल्लीच्या रस्त्यांवर सध्या सुरू असलेली आंदोलने ही आता केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. या आंदोलनांनी भारतीय लोकशाहीतील सर्वांत संवेदनशील प्रश्नाला हात घातला आहे. तो म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास... मतदानातून सरकार निवडण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे; पण मतदार यादीतून आपले नावच वगळले जाणार असेल, तर त्या अधिकाराचे काय? या प्रश्नाभोवती देशातील राजकारण फिरू लागले आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधक, कॉक्रोच जनता पार्टीच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरलेली तरुणाई आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित झालेले प्रश्न यांमुळे नरेंद्र मोदी सरकारसमोर राजकीयदृष्ट्या आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या आंदोलनांचा सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर काही विशेष परिणाम होताना जाणवत नसला, तरी सरकारवर यानिमित्ताने पहिल्यांदाच प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे, हे मात्र आता सत्ताधाऱ्यांनाही मान्य करावे लागेल..Premium|Meaning of Home : घर म्हणजे चार भिंती नव्हे, भावनांनी जपलेलं हक्काचं विश्व.या आंदोलनांची व्याप्ती समजून घेण्यासाठी काही आकडेवारी महत्त्वाची आहे. ‘इंडिया टुडे’ने ‘आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन ॲण्ड इव्हेंट डेटा’च्या (ACLED) आधारे केलेल्या विश्लेषणानुसार, २३ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या अवघ्या दहा दिवसांत देशातील २८ पैकी २६ राज्यांत निवडणूक आयोगाशी संबंधित २७८ आंदोलने झाली. ही संख्या आधीच्या अठरा महिन्यांतील सरासरी आंदोलनांच्या गतीपेक्षा सुमारे २३ पट अधिक होती. विशेष म्हणजे, यातील ९० टक्क्यांहून अधिक आंदोलने शांततेत पार पडली. या आंदोलनांमध्ये काँग्रेस किंवा संबंधित संघटनांचा सहभाग ८० टक्क्यांहून अधिक होता. त्यामुळे या टप्प्यावर आंदोलनांचे संघटनात्मक नेतृत्व प्रामुख्याने विरोधी पक्षांकडे होते, हेदेखील येथे लक्षात ठेवले पाहिजे. मात्र, १० आणि ११ ऑक्टोबरला दिल्लीत झालेल्या आंदोलनांनी या संघर्षाला वेगळे स्वरूप दिले. त्या दोन दिवसांत साडेसात हजारांहून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. मोठ्या प्रमाणावरील पोलिस बंदोबस्त, मेट्रो स्थानकांवरील निर्बंध आणि इंटरनेट सेवेवरील मर्यादा यांमुळे राजधानीतील परिस्थिती तणावपूर्ण बनली होती. जंतर-मंतर परिसरात तर अक्षरशः संचारबंदी लागल्यासारखी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली होती. दरम्यान, ‘रोगापेक्षा इलाज भारी’ असा जालीम उपाय शोधून काढत सरकारने जंतर-मंतरची आंदोलनांची ओळखच पुसण्याचा सरकारी खलिता काढला आणि या प्रकरणावर पाणी टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याचा हवा तसा प्रभाव जाणवला नाही..या संपूर्ण वादाचा केंद्रबिंदू मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर आहे. या प्रक्रियेत देशभरातील सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप आहे. मात्र, या सर्व नोंदी पात्र मतदारांच्याच होत्या, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. मृत, स्थलांतरित किंवा दुबार नोंदी काढणे आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. विरोधकांचा आरोप मात्र वेगळा आहे. पात्र नागरिकांची नावेही वगळण्यात आली असून त्याचा राजकीय फायदा सत्ताधाऱ्यांना मिळू शकतो, असा त्यांचा दावा आहे. साहजिकच विरोधकांच्या आरोपानंतर निवडणूक आयोग आणि भाजप दोघांनीही पक्षपाताचे आरोप फेटाळले आहेत. हे आरोप फेटाळण्याचा वेग एवढा प्रचंड आहे, की कधी कधी सरकार निवडणूक आयोग म्हणून भूमिका घेताना दिसते; तर कधी तरी निवडणूक आयोगच सरकारचा भाग असल्याचा भास होतो. ज्ञानेशकुमार यांच्यासाठी सर्वाधिक अडचणीची बाब म्हणजे आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत समोर आलेली माहिती. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या तपासानुसार, इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी दहा महिन्यांत ‘एसआयआर’रशी संबंधित निर्णयांवर चौदा वेळा आक्षेप नोंदवले होते. आयोगाने मात्र आपल्या निर्णयप्रक्रियेचे समर्थन केले आहे. यामुळे वाद केवळ ‘विरोधक विरुद्ध निवडणूक आयोग’ असा राहिलेला नाही. आयोगाच्या अंतर्गत पारदर्शकतेचा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्याचे नवे आव्हान सरकारसमोर उभे राहिले आहे. या आंदोलनांमुळे निवडणूक आयोगासोबतच सरकारच्या विश्वासालादेखील तडा गेला आहे. त्यामुळे या पुढील निवडणुकांना सामोरे जाताना सत्ताधारी पक्षाला हा मुद्दा वारंवार नडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणुकीचा पंचच निष्पक्ष नसल्याची भावना निर्माण झाली; तर निकालाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. त्यामुळे आज ना उद्या सत्ताधाऱ्यांना याविषयीची आपली भूमिका स्पष्ट मांडावीच लागेल..Premium|Shree Refrigerations Ltd : संरक्षण क्षेत्रातील तेजीचा श्री रेफ्रिजरेशन्सला फायदा; कंपनीच्या वाढीच्या संधी आणि जोखीम किती?.आव्हान टिकाऊ जनसमर्थनाचे...या आंदोलनाचा एक महत्त्वाचा राजकीय परिणाम म्हणजे, राहुल गांधी यांची बदलती भूमिका. यापूर्वी त्यांनी मतचोरीचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला होता. आता त्या आरोपांना रस्त्यावरील आंदोलन, विरोधी पक्षांची एकजूट आणि न्यायालयीन प्रक्रियेची जोड मिळाली आहे. १२ ऑक्टोबरला राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा काढला. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेचा प्रश्न राष्ट्रीय राजकीय संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आला. राहुल गांधींसाठी हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे.कारण महागाई, बेरोजगारी किंवा विकासाच्या मुद्द्यांवर मतभेद असू शकतात; पण निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेचा प्रश्न लोकशाहीच्या मूलभूत विश्वासाशी संबंधित आहे. नेमका हाच धागा पकडून आता राहुल यांनी सरकारविरोधात मोर्चेबांधणी करायला सुरुवात केली आहे. त्यासोबतच हे व्यासपीठ सर्वच विरोधकांसाठी खुले करून त्यांनी या आंदोलनाची व्याप्ती अधिकच वाढवल्याचे दिसते. तरीसुद्धा आंदोलनातील नेतृत्व म्हणजे आपोआप वाढलेली मतदारांची पसंती नव्हे. ‘मनीकंट्रोल’ने ११ आणि १२ ऑक्टोबरच्या गुगल ट्रेंड्सचे केलेले विश्लेषण याबाबत महत्त्वाचे आहे. निवडक आंदोलनसंबंधित व्यक्तींच्या शोधांमध्ये राहुल गांधींचा तुलनात्मक वाटा दिल्लीत २२ टक्के, महाराष्ट्रात १८ टक्के; तर तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमध्ये ३७ टक्के होता. हे प्रमाण ऑनलाइन उत्सुकतेचे निदर्शक आहे; लोकप्रियतेचे किंवा मतदानाच्या पाठिंब्याचे नाही, हे आधी लक्षात घ्यायला हवे. राहुल गांधींसमोरील खरी कसोटी म्हणजे या आंदोलनातून निर्माण झालेली राजकीय ऊर्जा व्यापक आणि टिकाऊ जनसमर्थनात रूपांतरित करणे, ही असेल. सध्या हा मुद्दा जिवंत आहे तोपर्यंत त्यांना प्रतिसाद मिळतोय हे मान्य केले तरी त्याचे रूपांतर मतदानात होईल का, हे अजूनही नेमकेपणाने सांगता येत नाही.मुळात देशात यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतचोरी झालीय, हा मुद्दा लोकांना पटतो की नाही, याचा आधी विचार करायला हवा. या प्रश्नाचे उत्तर सध्या सरसकट होकारार्थी देता येणार नाही. आंदोलनांची वाढती संख्या हा असंतोषाचा पुरावा आहे; मात्र देशातील बहुसंख्य नागरिक मतचोरीचे आरोप खरे मानतात, याचा तो पुरावा नाही. अनेक प्रसंगांमधून याविषयी नागरिकांच्या मनात संभ्रम असल्याचे दिसून आले आहे. काही जणांना निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबाबत शंका वाटते; तर काहींचा आयोगावरील विश्वास कायम आहे. म्हणजेच मतचोरीचा मुद्दा राजकीय चर्चेत प्रभावीपणे पोहोचला आहे; पण आरोपांची व्यापक सामाजिक स्वीकृती किती आहे, हे निश्चित करण्यासाठी प्रातिनिधिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण आवश्यक आहे..‘जेन झी’ची भूमिका महत्त्वाचीजेन झीच्या राजकीय मानसिकतेबाबत उपलब्ध आकडेवारी या आंदोलनाचा पुढील प्रवास समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरते. ऑगस्ट २०२६मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सीव्होटर सर्वेक्षणानुसार, सुमारे ६० टक्के तरुणांना राजकीय पक्ष त्यांच्या समस्या समजून घेत नाहीत, असे वाटते. मतदानाचा निर्णय घेताना ३३.३ टक्के तरुण मुद्द्यांना; तर २० टक्के नेतृत्वाला प्राधान्य देतात. पक्षाला प्राधान्य देणाऱ्यांचे प्रमाण १३.९ टक्के होते. विशेष म्हणजे, ४९.३ टक्के तरुणांच्या राजकीय मतांवर सोशल मीडियाचा महत्त्वाचा प्रभाव असल्याचे सर्वेक्षणात आढळले. तसेच ७४.६ टक्के युवकांनी तरुण उमेदवारांना मतदान करण्याची तयारी दर्शवली. ही आकडेवारी थेट मतचोरीच्या आरोपांवरील जनमत दर्शवत नाही. मात्र, तरुणाई पारंपरिक पक्षनिष्ठेपेक्षा मुद्द्यांवर आधारित राजकारणाकडे आकर्षित होऊ शकते, असे संकेत देते. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला याच संदर्भात महत्त्व आहे. विनोद, उपरोध, डिजिटल संवाद आणि घटनात्मक अधिकारांची भाषा यांचा वापर करून या चळवळीने पारंपरिक आंदोलन पद्धतीला पर्याय उभा केला आहे.मोदी सरकारपुढील आव्हानेया परिस्थितीत मोदी सरकारसमोर तीन प्रकारची आव्हाने आहेत. पहिले, निवडणूक आयोगावरील आरोपांमुळे निर्माण होणारा संस्थात्मक विश्वासाचा प्रश्न. दुसरे, पोलिस कारवाईमुळे आंदोलनकर्त्यांबद्दल वाढू लागलेली सर्वसामान्य माणसाची सहानुभूती आणि तिसरे, विरोधी पक्ष व स्वतंत्र तरुण चळवळींच्या मुद्द्यांमध्ये निर्माण होणारे साम्य. तथापि, या आंदोलनांमुळे सरकारची संसदीय स्थिरता तातडीने धोक्यात आली आहे, असे म्हणण्यासाठी पुरेसा आधार नाही.या संघर्षाचे तीन संभाव्य परिणाम दिसतात. त्यातील बहुतांशी परिणाम हे दीर्घकालीन; पण विश्वासाच्या मुळाला धक्का पोहोचवणारे आहेत. त्याचा सामना करण्यासाठी सरकारला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. पहिला पर्याय म्हणजे, न्यायालयीन आणि संस्थात्मक सुधारणा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावण्यांतून ‘एसआयआर’ प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश देणे, वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची प्रभावी व्यवस्था निर्माण करणे आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे शक्य आहे. देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनातील विश्वास संपादित करण्याच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा पर्याय आहे.दुसरा पर्याय म्हणजे, नेतृत्वबदलातून तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करणे. येत्या काळात ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी अधिक तीव्र होऊ शकते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासाठी घटनात्मक प्रक्रिया आहे. केवळ राजकीय दबाव पुरेसा नसतो. हा विषय सरकारला अत्यंत सावधपणे आणि चिकाटीने हाताळावा लागणार आहे. विरोधकांनाही यात सहज यश मिळेल हे नेमकेपणाने सांगता येत नाही. मात्र, गेल्या आंदोलनातील राजीनाम्यामुळे आंदोलनकर्त्यांचा विश्वास दुणावला आहे. त्यामुळे ही मागणी यापुढच्या काळात अधिक जोरकसपणे पुढे येईल..तिसरा पर्याय म्हणजे, दीर्घकालीन राजकीय आंदोलन. तातडीचा तोडगा न निघाल्यास हा मुद्दा पुढील निवडणुकांपर्यंत जिवंत राहू शकतो. मात्र, आंदोलन टिकवण्यासाठी घोषणांपेक्षा ठोस पुरावे, संघटनात्मक सातत्य आणि व्यापक जनसमर्थन आवश्यक असेल. राहुल गांधींसारख्या राजकीय नेत्यांना हा विषय दीर्घकाळ जिवंत ठेवणे वाटते तेवढे सोपे नसेल. मात्र, त्यांना त्याचे सकारात्मक परिणाम हवे असतील तर दांडगी तयारी ठेवावी लागणार.या आंदोलनाचा सर्वाधिक अर्थपूर्ण शेवट केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या राजीनाम्यात नाही; तर तो मतदार याद्यांच्या विश्वासार्हतेबाबत निर्माण झालेल्या शंकांचे पारदर्शक आणि कायदेशीर निराकरण करण्यात आहे. राहुल गांधींसाठी ही राष्ट्रीय नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी आहे. तरुण चळवळींसाठी स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व टिकवण्याची कसोटी आहे. निवडणूक आयोगासाठी निष्पक्षतेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचे आव्हान आहे आणि मोदी सरकारसाठी संस्थात्मक विश्वास व राजकीय स्थैर्य यांचा समतोल राखण्याची परीक्षा आहे. लोकशाहीत निवडणुकीचा निकाल महत्त्वाचा असतोच; पण त्या निकालावर पराभूत झालेल्यांचाही विश्वास असणे त्याहून महत्त्वाचे असते.दिल्लीतील आंदोलनांचा अंतिम परिणाम कोणाचा राजकीय विजय होतो, यावरूनच ठरणार नाही. भारतातील सामान्य मतदाराला आपले नाव मतदार यादीत सुरक्षित आहे आणि आपले मत निष्पक्षपणे मोजले जाईल, असा विश्वास कितपत मिळतो यावरही ते अवलंबून असेल. कारण निवडणूक जिंकून सत्ता मिळवता येते; पण लोकशाही टिकवण्यासाठी जनतेचा विश्वास जिंकावाच लागतो. सत्तेत बसलेल्या आणि विरोधात असलेल्या दोघांनाही हे समजले तर लोकशाहीची मशाल जिवंत असल्याची ती खूण आहे, असे आपण समजायला काहीच हरकत नसावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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