Premium|Traditional Karanji Recipe : दिवाळीच्या फराळासाठी बनवा खव्याची आणि तिळाच्या गुळाची करंजी

मीनाक्षी काटकरकरंजीची नाजूक अर्धचंद्रकोर फराळाच्या ताटाची शोभा वाढवते. सुबक आकाराची चविष्ट करंजी करणे ही सुगरणीची परीक्षाच असते. अशा या करंज्या खवय्यांना खेचून घेतातच... वाढप ३ ते ४ व्यक्तींसाठीसाहित्यआवरणासाठी : दोन कप मैदा, २ मोठे चमचे बारीक रवा, २ मोठे चमचे गरम तुपाचे मोहन, चिमूटभर मीठ, गरजेनुसार दूध किंवा पाणी.सारणासाठी : दोन कप खवा, १ चमचा वेलची व जायफळ पूड, अर्धी वाटी काजू व बदामाची भरड, तळण्यासाठी तूप किंवा तेल.कृती मैद्यामध्ये रवा, मीठ आणि गरम तुपाचे मोहन घालून हाताने एकत्र करावे. या मिश्रणात थोडे दूध किंवा पाणी घालून घट्ट पीठ मळून घ्यावे. हे पीठ तासभर ओल्या कापडाखाली झाकून ठेवावे. सारणासाठी खव्यात काजू व बदामाची भरड आणि वेलची व जायफळ पूड घालून चांगले एकजीव करावे. मळलेल्या पिठाचे लहान गोळे करून त्याच्या पातळ पाऱ्या लाटून घ्याव्यात. त्रिकोणी साच्यात पारी ठेवून तिच्या मध्यभागी एक ते दोन चमचे सारण भरावे. पारीच्या कडांना ओले बोट लावून साचा प्रेस करावा व करंजी अलगद काढावी. कढईत तूप किंवा तेल तापवावे. त्यात मंद ते मध्यम आचेवर करंज्या दोन्ही बाजूंनी हलक्या सोनेरी रंगावर खुसखुशीत तळून घ्याव्यात.तिळाची करंजी वाढप ३ ते ४ व्यक्तींसाठीसाहित्यपारीसाठी : दोन कप मैदा, २ मोठे चमचे बारीक रवा, २ मोठे चमचे गरम तुपाचे मोहन, चिमूटभर मीठ आणि गरजेनुसार दूध किंवा पाणी.सारणासाठी : दोन वाट्या तीळ, १ वाटी किसलेला गूळ, १ चमचा वेलची पूड, तळण्यासाठी तूप किंवा तेल.कृतीमैद्यामध्ये रवा, मीठ आणि गरम तुपाचे मोहन घालून हाताने एकजीव करावे. या मिश्रणात थोडे दूध किंवा पाणी घालून घट्ट पीठ मळून घ्यावे. हे पीठ एक तास ओल्या कापडाखाली झाकून ठेवावे. सारण तयार करण्यासाठी कढईत मंद आचेवर तीळ भाजून घ्यावेत. मिक्सरमध्ये तीळ व गूळ एकत्र वाटावेत. मैद्याच्या पिठाचे लहान गोळे करून त्याच्या पातळ पाऱ्या लाटाव्यात. त्रिकोणी साच्यात पारी घालून पारीच्या मध्यभागी एक ते दोन चमचे सारण भरावे. पुरीच्या कडांना ओले बोट लावून साचा प्रेस करावा व करंजी अलगदपणे काढून घ्यावी. कढईत तूप किंवा तेल तापवून त्यात मंद ते मध्यम आचेवर करंज्या दोन्ही बाजूंनी हलक्या सोनेरी रंगावर खुसखुशीत तळून घ्याव्यात.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा ड्रायफ्रुट्स करंजीवाढप३ ते ४ व्यक्तींसाठीसाहित्यपारीसाठी : दोन कप मैदा, २ मोठे चमचे बारीक रवा, २ मोठे चमचे गरम तुपाचे मोहन, चिमूटभर मीठ आणि गरजेनुसार दूध किंवा पाणी.सारणासाठी : दोन वाट्या सुकामेव्याची भरड, १ वाटी पिठीसाखर, २ चमचे मिल्क पावडर, १ चमचा वेलची व जायफळ पूड, तळण्यासाठी तूप किंवा तेल.कृतीमैद्यामध्ये रवा घालून त्यात मीठ आणि गरम तुपाचे मोहन घालावे व पीठ हाताने एकत्र करावे. या मिश्रणात थोडे दूध किंवा पाणी घालून घट्ट पीठ मळून घ्यावे. हे पीठ एक तास ओल्या कापडाखाली झाकून ठेवावे. सारण करण्यासाठी कढईत मंद आचेवर सुकामेव्याची भरड परतून घ्यावी. त्यात पिठीसाखर, वेलची व जायफळ पूड घालून चांगले एकत्र करावे. मिश्रण थंड झाल्यानंतर त्यात मिल्क पावडर घालावी. मैद्याच्या पिठाचे लहान गोळे करून त्याच्या पातळ पाऱ्या लाटून घ्याव्यात. पारीच्या मध्यभागी एक ते दोन चमचे सारण भरावे. ओल्या बोटाने पारीच्या कडा दुमडून बंद कराव्यात व करंजी कटरने कापून घ्याव्यात. कढईत तूप किंवा तेल तापवावे. त्यात मंद ते मध्यम आचेवर करंज्या दोन्ही बाजूंनी हलक्या सोनेरी रंगावर खुसखुशीत तळून घ्याव्यात..Premium|Dr Milind Shinde Personal Experience : वडिलांच्या निधनाच्या दुःखातही काहींना दिसला मनोरंजनाचा विषय; मिलिंद शिंदेंचा अनुभव.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा गव्हाच्या पिठीची करंजीवाढप३ ते ४ व्यक्तींसाठीसाहित्यपारीसाठी : दोन कप मैदा, २ मोठे चमचे बारीक रवा, २ मोठे चमचे गरम तुपाचे मोहन, चिमूटभर मीठ आणि गरजेनुसार दूध किंवा पाणी.सारणासाठी : दोन वाट्या ओलवलेल्या गव्हाची पिठी, दीड वाटी पिठीसाखर, अर्धी वाटी चारोळी, १ चमचा वेलची पूड, तळण्यासाठी तूप किंवा तेल.कृतीमैद्यामध्ये रवा, मीठ आणि गरम तुपाचे मोहन घालून हाताने एकजीव करावे. या मिश्रणात थोडे दूध किंवा पाणी घालून घट्ट पीठ मळून घ्यावे. हे पीठ तासभरओल्या कापडाखाली झाकून ठेवावे. सारण तयार करण्यासाठी कढईत तूप तापवून त्यात मंद आचेवर पिठी भाजून घ्यावी. पिठी थंड झाल्यानंतर त्यात पिठीसाखर, चारोळ्या व वेलची पूड घालावी. मळलेल्या पिठाचे लहान गोळे करून त्याच्या पातळ पाऱ्या लाटून घ्याव्यात. साच्यात पारी घालून मध्यभागी एक ते दोन चमचे सारण भरावे. पारीच्या कडांना ओले बोट लावून साचा प्रेस करावा व करंजी अलगद काढून घ्यावी. कढईत तूप किंवा तेल गरम करून त्यात मंद ते मध्यम आचेवर करंज्या दोन्ही बाजूंनी हलक्या सोनेरी रंगावर खुसखुशीत तळून घ्याव्यात.पनीर करंजीवाढप३ ते ४ व्यक्तींसाठीसाहित्यपारीसाठी : दोन कप मैदा, २ मोठे चमचे बारीक रवा, २ मोठे चमचे गरम तुपाचे मोहन, चिमूटभर मीठ, गरजेनुसार दूध किंवा पाणी.सारणासाठी : दोन कप किसलेले पनीर, दीड कप पिठीसाखर, २ चमचे मिल्क पावडर, १ चमचा वेलची व जायफळ पूड, अर्धी वाटी काजू व बदामाची भरड, तळण्यासाठी तूप किंवा तेल.कृतीमैद्यात रवा, मीठ आणि गरम तुपाचे मोहन घालून हाताने एकजीव करावे. या मिश्रणात थोडे दूध किंवा पाणी घालून घट्ट पीठ मळून घ्यावे. हे पीठ तासाभरासाठी ओल्या कापडाखाली झाकून ठेवावे. सारण करण्यासाठी कढईत मंद आचेवर पनीर परतून घ्यावे. त्यात पिठीसाखर, काजू व बदामाची भरड आणि वेलची व जायफळाची पूड घालून मिश्रण चांगले एकत्र करावे. हे मिश्रण थंड झाल्यानंतर त्यात मिल्क पावडर घालावी. आता मैद्याच्या पिठाचे लहान गोळे करून त्याच्या पातळ पाऱ्या लाटून घ्याव्यात. पारीच्या मध्यभागी एक ते दोन चमचे सारण भरावे. पारीच्या कडांना ओले बोट लावून पारी दुमडून बंद करावी. करंजी कटरने कडा कापून घ्याव्यात. कढईत तूप किंवा तेल तापवावे. त्यात मंद ते मध्यम आचेवर करंज्या दोन्ही बाजूंनी हलक्या सोनेरी रंग येईपर्यंत खुसखुशीत तळून घ्याव्यात..ड्रायफ्रुट्स करंजीवाढप३ ते ४ व्यक्तींसाठीसाहित्यपारीसाठी : दोन कप मैदा, २ मोठे चमचे बारीक रवा, २ मोठे चमचे गरम तुपाचे मोहन, चिमूटभर मीठ आणि गरजेनुसार दूध किंवा पाणी.सारणासाठी : दोन वाट्या सुकामेव्याची भरड, १ वाटी पिठीसाखर, २ चमचे मिल्क पावडर, १ चमचा वेलची व जायफळ पूड, तळण्यासाठी तूप किंवा तेल.कृतीमैद्यामध्ये रवा घालून त्यात मीठ आणि गरम तुपाचे मोहन घालावे व पीठ हाताने एकत्र करावे. या मिश्रणात थोडे दूध किंवा पाणी घालून घट्ट पीठ मळून घ्यावे. हे पीठ एक तास ओल्या कापडाखाली झाकून ठेवावे. सारण करण्यासाठी कढईत मंद आचेवर सुकामेव्याची भरड परतून घ्यावी. त्यात पिठीसाखर, वेलची व जायफळ पूड घालून चांगले एकत्र करावे. मिश्रण थंड झाल्यानंतर त्यात मिल्क पावडर घालावी. मैद्याच्या पिठाचे लहान गोळे करून त्याच्या पातळ पाऱ्या लाटून घ्याव्यात. पारीच्या मध्यभागी एक ते दोन चमचे सारण भरावे. ओल्या बोटाने पारीच्या कडा दुमडून बंद कराव्यात व करंजी कटरने कापून घ्याव्यात. कढईत तूप किंवा तेल तापवावे. त्यात मंद ते मध्यम आचेवर करंज्या दोन्ही बाजूंनी हलक्या सोनेरी रंगावर खुसखुशीत तळून घ्याव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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