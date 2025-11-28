Premium|Travel Packing Tips for Resort Trip : ट्रिपला जाताय? मग हे वाचाच!

वर्षा जोशी-आठवलेप्रवासासाठी पॅकिंग करताना आधी कुठे जाणार आहोत; देशात की परदेशात, डोंगराळ भागात की समुद्र किनाऱ्यावर, थंड हवेच्या प्रदेशात की उष्ण प्रदेशात, हे लक्षात घेतलं की पॅकिंग करणं सोपं जातं. आपण किती सामान उचलू शकतो याचा विचार करूनच बॅग भरायला हवी. दोन वर्षांपूर्वी एका ट्रिपला गेले होते. तेव्हा जरा एक घोळ झाला होता, त्यामुळे अगदीच मोजकं सामान घेतलं गेलं सोबत. म्हणजे एकच जीन्स, दोन कार्गो पँट्स, चार ते पाच टी-शर्ट्स, नाइट ड्रेस आणि गरम कपडे. पण या एवढ्याच सामानात माझी सहा दिवसांची ट्रिप झालीसुद्धा. तेव्हा जाणवलं, की ‘हे हवं, तेही हवं, ते लागेल’ असं म्हणत आपण कारण नसताना किती सामान घेऊन फिरत असतो. एखादी गोष्ट नसली तरी बिघडत नाही आणि तेवढं चालूही शकतं. आपल्या गरजा नक्की किती आहेत हे अशावेळी कळतं. आपलीच गाडी सोबत असेल तर एकवेळ डिकीत सामान मावून जातं, पण सार्वजनिक परिवहन सेवा वापरायची तर सामान किती घ्यावं याचा विचार करायलाच हवा. .Premium|Aditya Sarpotdar Director Interview : ‘पुढची संधी हेच यश...’.आता अनुजाचंच उदाहरण बघा. ती नुकतीच ट्रिपला जाऊन आली. हे हवं, ते लागतंच असं करत इतकं सामान तिनं सोबत घेतलं होतं, की येताना नातेवाइकांसाठी केलेली खरेदी ठेवायलाच जागा उरली नाही. मग थोडं याच्या बॅगेत, थोडं त्याच्या असं करत सामान इच्छित स्थळी पोहोचलं एकदाचं! त्यातून सामान घेऊन अनुजाला रिक्षा, बस, ट्रेन आणि विमान असं सगळंच वापरून प्रवास करायचा होता. अशावेळी तर आपल्यालाच सामान उचलायचं आहे हे लक्षातच घ्यायला हवं.तर, ट्रेकिंग, जंगल सफारी, परदेश प्रवास असो किंवा अगदी जवळची पिकनिक असो; कुठे जातोय त्यानुसार सामान कुठलं घ्यायचं याची यादी करायला हवी. काहीवेळा काहीजण असंही करतात, की घरात बॅगच उघडून ठेवतात आणि जसं आठवेल तसं भरत बसतात. असं केल्यानं होतं काय, की एखादी गोष्ट आणलीये, बॅगेत भरलीये असं वाटत असतं; प्रत्यक्षात ती राहिलेली असू शकते. त्यापेक्षा काय लागणार आहे याची यादी करून फ्रिजवर लावून ठेवली, तर वस्तू बॅगेत भरू तसं त्यावर खूण करता येईल..प्रवासासाठी पॅकिंग करताना आधी कुठे जाणार आहोत; देशात की परदेशात, डोंगराळ भागात की समुद्र किनाऱ्यावर, थंड हवेच्या प्रदेशात की उष्ण प्रदेशात हे लक्षात घेतलं की पॅकिंग करणं सोपं जातं. याशिवाय हेही लक्षात घ्यायला हवं, की विमानातून प्रवास करायचा तर देशांतर्गत प्रवासात एका व्यक्तीला साधारण १५ किलो सामान नेता येतं. ट्रेन किंवा बसनं प्रवास करायचा असेल, तर आपलं सामान आपणच ओढून न्यायचं असतं. त्यामुळे आपण किती सामान उचलू शकतो याचा विचार करूनच बॅग भरायला हवी. बायकांच्या सामानात साड्या असतील तर परकर, ब्लाऊज असतात, चुडीदार असेल तर ओढण्या असतातच. त्यामुळे कुठल्याही सहलीसाठी सामान घेताना वापरायला आणि ने-आण करायला सुटसुटीत असेल असं सामान घ्यायचं, हेच मुळातून ठरवायला हवं..वर वर्णन केलेल्या सर्वच प्रकारच्या प्रवासात लागणारी गोष्ट म्हणजे आपत्कालीन किट. यामध्ये -पेन किलर, सॅनिटायझर, हॅंड वॉश, सुई-दोऱ्याचं रिळ, सेफ्टी पिन्स, हेअर पिन्स, केस बांधायचं रबर किंवा क्लिप्स हे हवंच. कुठे जाणार त्यानुसार कपडे घ्यायला हवेत.रिसॉर्टवर जाणार असाल तर हल्ली तिथं रेन डान्स वगैरे असतो. त्यासाठीचे कपडे, तिथं पार्टी वगैरे असेल तर पार्टीच्या प्रकारानुसार कपड्यांचा सेट, रिसॉर्टजवळ साइटसीइंगसाठी जाणार असाल तर त्यानुसार ड्रेस आणि ऋतू कोणता आहे त्यानुसार कपडे घ्यावेत.उन्हात फिरायचं तर शक्यतो पूर्ण बाह्यांचे सुती कपडे हवेत आणि सोबतीला गॉगलही हवा.पावसाळा असेल तर रेनकोट, छत्री, कपड्यांचे एक-दोन जास्तीचे सेट्स हवेत. थंडी असेल तर गरम कपडे हवेतच. रिसॉर्टच्या आजूबाजूला शक्यतो मोकळी जागा, झाडं असतातच. त्यामुळे अशा ठिकाणी थंडी थोडी जास्त असते. म्हणून लहान मुलं सोबत असतील तर त्यांच्यासाठी योग्य ते गरम कपडे, सॉक्स हवेतच.पॉवर बॅंक ही हल्ली सर्वात गरजेची वस्तू झालीये. प्रवासात असताना मोबाईल चार्ज करायला मिळेलच असं नाही. त्यामुळे पूर्ण चार्ज केलेली पॉवर बॅंक सोबत हवी आणि वापरल्यावर तीही चार्ज करून ठेवायलाच हवी.स्त्रियांसाठी मेकअप किट हेसुद्धा आता गरजेचं ठरू लागलं आहे. त्यामुळे त्यात लिपस्टिक, बॉडी लोशन, कॉम्पॅक्ट पावडर हे हवंच. याच बरोबरीने सॅनिटरी नॅपकिन्स सोबत हवेतच. ट्रेकिंगला जात असाल तर डिओ किंवा परफ्युमची गरज नाही, पण रिसॉर्टवर वगैरे जात असाल तर हे हवंच. ट्रेकिंगसाठी टॉर्च किंवा हेडलाइट गरजेचाच.कागदपत्रांसाठी एखादी छोटी बॅग किंवा पाऊच हवा. त्यात आधारकार्ड, प्रवासाची तिकिटं, पासपोर्ट, ओळखपत्र अशा गोष्टी ठेवायला हव्यात. हॉटेलमध्ये आता प्रत्येकाचं ओळखपत्र द्यावं लागतं. अशा वेळी ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा आधारकार्ड चालू शकतं. त्यामुळे ते ओरिजनल किंवा त्याची कॉपी सोबत हवीच. अर्थातच जमाना डिजिटलचा असल्यामुळे तुमच्या मोबाईलमध्ये डिजिलॉकरवर या डॉक्युमेंट्सची सॉफ्ट कॉपी असेल तर तीही चालते.प्रवासात वापरलेले कपडे ठेवण्यासाठी एखादी प्लॅस्टिकची पिशवी हवीच. तिथं वापरायचे चप्पल, बूट ठेवायलाही अशी पिशवी हवी. पावसाळ्याच्या दिवसांत रेनकोट किंवा छत्री, पावसाळी चप्पल किंवा शूज हवेत..दोन ते तीन दिवसांच्या रिसॉर्ट ट्रिपसाठी पॅकिंग टिप्स कपडेअ. स्त्रियांसाठी - जीन्स वापरत असाल तर दोन जीन्स, तीन ते चार कुर्ते किंवा टी-शर्ट्स; सलवार-कमीज वापरत असाल तर शक्यतो फार जाड आणि जड नसलेले तीन ड्रेसेस.ब. पुरुषांसाठी - दोन जीन्स आणि तीन ते चार टी-शर्ट्स किंवा शर्ट्स. आतले कपडे चार जोड, (रुमाल वापरत असाल तर तेही चार) कुठल्या प्रदेशात जात आहात त्यानुसार स्वेटर्स, शाल, थर्मल किंवा उन्हाळी टोप्या, छत्री, रेनकोट.समुद्रावर जात असाल तर स्लीपर्स, स्वीमिंग कॉस्च्युम.टॉयलेटरी किट - ब्रश, टूथपेस्ट, साबण किंवा बॉडी वॉश, कंगवा, कॉस्मेटिक्स (वापरत असाल तर) औषधं - पेनकिलर, सर्दी-खोकला, उलटी, ॲसिडिटीवरची औषधं. लहान मुलं सोबत असतील तर त्यांची औषधं.शूज वापरत असाल तर मोज्यांचे दोन जादा जोड. चपलांचा एखादा जोड. ही यादी साधारण दोन ते तीन दिवसांच्या प्रवासासाठी आहे. आपण किती दिवसांसाठी जाणार आहोत याचा विचार करून याच गोष्टी जास्त संख्येत घेता येतील.(वर्षा आठवले सकाळ प्रकाशनच्या पुणेस्थित उपसंपादक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 