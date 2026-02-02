Premium|Travel Planning: पर्यटनाचं नियोजन: जगभरातील आकर्षक स्थळांची सफर

झेलम पाटील चौबळविद्यार्थ्यांसाठीच्या, महिलांसाठीच्या, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या खास टूर्सबरोबरच क्रूझ टूर्स, ॲडव्हेंचर टूर्स, कॉर्पोरेट टूर्स, आध्यात्मिक यात्रा आयोजित केल्या जातात. त्यामुळे एखादं ठिकाण पाहायची इच्छा असेल, तर लगेच प्लॅन करा, जग पाहा आणि अनेक आनंददायी आठवणींची पुंजी गोळा करा..पल्याला पर्यटनासाठी जायचं तर असतं, पण त्यासाठी लागणाऱ्या बऱ्याच गोष्टी कामाच्या गडबडीत राहून जातात. आपण योग्य वेळी बुकिंग केलं नाही तर व्हिसा राहून जातो, एअरलाइन तिकिटांच्या किमती गगनाला भिडतात, हॉटेल्सच्या किमतीही वाढतात, अनेकदा हव्या त्या हॉटेलमध्ये बुकिंग मिळायला अडचण येते. म्हणूनच माझं नेहमी सांगणं असतं, की पर्यटनाचं प्लॅनिंग योग्य वेळेत व्हायला हवं. खरंतर आपल्या आवडीप्रमाणे काय पाहायचं हे आधीपासून ठरवायला हवं. देशात किंवा जगभरात आपल्याला कुठं फिरायचं आहे, कधी जायचं आहे, त्यासाठी किती पैसे लागणार आहेत, याचं उत्तम प्लॅनिंग करणं अतिशय महत्त्वाचं! फिरायला जायला भारतासह परदेशातही अनेक पर्यटनस्थळांचे पर्याय आता आपल्याकडे आहेत..Premium|Dessert cafe business : डिझर्ट व्यवसायाला सुरुवात करताना....समुद्रकिनारे आणि निसर्गसौंदर्यतुम्हाला जर समुद्रकिनारे आवडत असतील, तर भारतातील गोवा, केरळ आणि अंदमान या ठिकाणांच्या बरोबरीनं मालदीव्ह्ज, व्हिएतनाम, कंबोडिया, लाओस, बाली, मॉरिशस, सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड, सेशेल्स, फिजी, हवाई हे आणि इतरही पर्याय उपलब्ध आहेत. निसर्गसौंदर्याची आवड असणाऱ्या मंडळींसाठी तर भारतातच मोठा खजिना आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि राजस्थानपासून नॉर्थ ईस्टपर्यंत सगळा भारत सुजलाम् सुफलाम् आहे. म्हणूनच भारत आपण पहिलाच पाहिजे. त्याचबरोबर युरोप, स्कँडिनेव्हिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, साऊथ अमेरिका, आइसलँड, अंटार्क्टिका हे प्रदेशही आपण निसर्गसौंदर्याचा अद्भुत खजिना म्हणावं इतके सुंदर आणि अद्वितीय आहेत..धार्मिक पर्यटनतुम्हाला जर धार्मिक किंवा पवित्रस्थळांना भेट देणं आवडत असेल, तर अष्टविनायक यात्रा, महाराष्ट्रातील ज्योतिर्लिंग, शिर्डी, बारा ज्योर्तिलिंग, सुवर्ण मंदिर, गया, प्रयागराज, वाराणसी, श्रीकृष्ण चरित्र यात्रा, गिरनार, चारधाम, साऊथ इंडिया टेम्पल टूर, नेपाळ मुक्तिनाथ, कैलास मानसरोवर यात्रा असे अनेक पर्याय आहेत. इतकंच काय परदेशातली मंदिरं पाहायची असतील, तर इटली, इस्राईल, इजिप्त, व्हिएतनाम, बाली आणि जगभरातील इतर अनेक टेम्पल्सनासुद्धा तुम्हाला भेट देता येईल..Premium|Metaverse: मेटाव्हर्स: आभासी जगातली नवी क्रांती.स्नो फॉल आणि बर्फाची मजाभारतीयांना, विशेषतः महाराष्ट्रीय लोकांना बर्फाचं एक वेगळंच आकर्षण असतं, कारण आपण जिथं राहतो तिथं बर्फ पडत नाही. तेव्हा बर्फाच्या जगात जायचं असेल तर भारतातील काश्मीर, हिमाचलपासून परदेशात युरोपियन देश, स्कँडिनेव्हियन देश, अमेरिका, कॅनडा, अलास्कापर्यंतची डेस्टिनेशन्स पटकन डोळ्यासमोर येतात. इथं काही दिवस बर्फात राहायचं, स्नो फॉल अनुभवायचा आणि बर्फात खेळायचं, भरपूर धमाल करायची. ॲनिमल किंग्डमएक आगळंवेगळं ‘अॅनिमल किंग्डम’ अर्थात साऊथ आफ्रिका बघायलाच हवं. प्राणी काय बघायचे? असं तुमचं मत असलं, तरीही प्लीज एकदा साऊथ आफ्रिकेला नक्की भेट द्याच. तुमचा दृष्टिकोनच बदलून जाईल. एखाद्या प्राणी संग्रहालयात प्राणी बघणं आणि ‘गेम ड्राइव्ह’मधून प्राणी बघणं यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. आपण जेव्हा या प्राण्यांच्या जगात जातो, तेव्हा खरंच आपलं जग बदलूनच जातं..मॅनमेड वंडर्सअमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साऊथ अमेरिकेला का जायचं? तर, जगातील मॅनमेड वंडर्स बघायला. अशी पर्यटनस्थळं बघण्यासाठी या देशांना भेट द्यायलाच हवी. मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक आश्चर्यांनी भरलेले हे देश म्हणजे अगदी ‘पैसा वसूल’ डेस्टिनेशन्स. १२-१३ लाख खर्चून केलेल्या साऊथ अमेरिका टूरचा प्रत्येक दिवस पर्यटकांना पैसा वसूल अनुभव देतो, हे नक्की!क्रूझ हॉलिडेजहा प्रकार जगभरात सर्व ठिकाणी लोकप्रिय आहे. क्रूझ हॉलिडे म्हणजे सुट्टीचा एक वेगळाच, थोडा राजेशाही अनुभव. समुद्रावरून हळूहळू पुढे सरकणाऱ्या आलिशान जहाजावर राहणं, रोज नवं ठिकाण गाठणं यात एक वेगळी मजा असते. जहाजावर स्वीमिंग पूल, लाइव्ह शो, रेस्टॉरंट्स, स्पा, खेळ अशा अनेक सुविधा असतात, त्यामुळे प्रवास कंटाळवाणा होत नाही. जगभरात आणि भारतातही काही क्रूझ टूर्स आयोजित केल्या जातात.फेस्टिव्हल टूर्सजगभरात काही फेस्टिव्हल्स मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. जपानमधला चेरी ब्लॉसम आणि आशिकागा फ्लॉवर फेस्टिव्हल, साऊथ अमेरिकेतलं रिओ कार्निव्हल, तैवानचं लँटर्न फेस्टिव्हल, स्पेनमधलं ला टोमाटिनो फेस्टिव्हल, नेदरलँड्सचं ट्युलिप्स फेस्टिव्हल ही या फेस्टिव्हल्सची उत्तम उदाहरणं. भारतात गुजरातमध्ये रण उत्सव, लडाखमध्ये ॲप्रिकॉट ब्लॉसम/व्हाइट ब्लॉसम, तर नागालँडमध्ये हॉर्नबिल फेस्टिव्हल जल्लोषात साजरा होतो. त्या त्या देशांत या फेस्टिव्हल्सचं खूप महत्त्व आहे आणि कंपन्या खास फेस्टिव्हल्सच्यावेळी टूर्स आयोजित करतात. मी तर म्हणेन, की या फेस्टिव्हलच्या टूर्स तुम्ही जरूर करायला हव्यात, इट विल अॅड स्पाइस टू युवर ट्रॅव्हल!हल्ली अष्टविनायक ते अंटार्क्टिकापर्यंत जगभरात टूर्स आयोजित केल्या जातात. त्यामुळे जगातील सातही आश्चर्यं किंवा सातही खंड बघायचं स्वप्न असेल, तर ते योग्य नियोजनाअंती पूर्ण करणं फारसं अवघड नाही. इतकंच काय तर विद्यार्थ्यांसाठीच्या, महिलांसाठीच्या, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या खास टूर्सबरोबरच क्रूझ टूर्स, ॲडव्हेंचर टूर्स, कॉर्पोरेट टूर्स, आध्यात्मिक यात्रा आयोजित केल्या जातात. त्यामुळे एखादं ठिकाण पाहायची इच्छा असेल, तर लगेच प्लॅन करा, फिरा, जग पाहा आणि अनेक आनंददायी आठवणींची पुंजी गोळा करा.झेलम पाटील चौबळ केसरी टूर्सच्या संचालिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.