Premium|Mahua Tree Uses : मोहाच्या रानातून आदिवासींचा जीवनसाठा; फुले, भाकर, दारू आणि देवस्थानापर्यंतचा महुआ वृक्षाचा प्रवास

डॉ. मंदार दातार कोवळ्या मोहाच्या फुलांची भाजी करतात. ही फुले स्वच्छ धुवून, कुस्करून कणकेत भिजवून त्याच्या पानग्यादेखील केल्या जातात. गोळा केलेली फुले वाळवून कणगीत भरून वर्षभरासाठी त्यांची बेगमी केली जाते. पुढे गरज पडेल तेव्हा फुले दळून त्याची भाकरही खाल्ली जाते. कधी रोख पैशांची गरज पडली, तर ही वाळवून साठवलेली फुले बाजारात विकली जातात. ज्या दिवशी मी प्रियेस माझ्या प्रथम पाहीन त्या दिवशी मी तुझ्याच नावे तिला पुकारीन कविश्रेष्ठ रवींद्रनाथ टागोरांनी मोहाच्या झाडाबद्दल लिहिलेल्या ओळींचा हा अनुवाद. टागोरांच्या पश्चिम बंगाल आणि आसपासच्या उत्तर भारतात कल्पवृक्ष असलेला मोह किंवा महुआ अपार मिळतो. महाराष्ट्रातही उत्तर कोकणामधील जिल्ह्यांमध्ये तसेच विदर्भाच्या काही भागांमध्येही मोह वाढतो. या प्रदेशातील आदिवासींच्या अधिराज्यात या वनजनांनी हजारो वर्षे अतिशय प्रेमाने सांभाळलेला, पानांच्या गोलसर छावणीचा हा देखणा वृक्ष, शेतांच्या बांधांवर, गाव-वस्त्यांजवळ आणि नैसर्गिक अरण्यात आढळतो. त्याच्या फळाची साल भाजीसारखी खाल्ली जाते, तर त्याच्या टोळी नावाच्या बियांपासून खाद्यतेल तयार केले जाते. हे खाद्यतेल वनवासींच्या अन्नाचा महत्त्वाचा भाग आहे. पण मोह वृक्षाचा सर्वात उपयोगी भाग म्हणजे त्याची साखर भरलेली मांसल पाकळ्यांची फुले. .Premium|Global Warming: तापमानवाढीच्या संकटावर मात करण्यासाठी शाश्वत जीवनशैलीची गरज.जंगलातील प्राण्यांसाठी, तसेच आदिवासींसाठीही हा खास स्वादिष्ट आहार आहे. जमिनीवर पडलेल्या महुआच्या आंबलेल्या पाकळ्या, हरणे आणि अस्वले मोठ्या आवडीने खातात. मार्च-एप्रिल-मेच्या दरम्यान या झाडाला फुले आणि पाठोपाठ फळे येतात. फुलांना स्थानिक लोक मोहू म्हणतात. झाडाखाली गळलेली मोहू गोळा करणे, हा वर्षभरातील सगळ्यात मोठा सोहळा असल्यासारखाच असतो. यासाठी विशेष तयारीही केली जाते. आदिवासींचे सगळे कुटुंबच या कामात गुंतलेले असते. नुकत्याच गोळा केलेल्या कोवळ्या मोहाच्या फुलांची भाजी करतात. ही फुले स्वच्छ धुऊन, कुस्करून कणकेत भिजवून त्याच्या पानग्यादेखील केल्या जातात. गोळा केलेली फुले वाळवून कणगीत भरून वर्षभरासाठी त्यांची बेगमी केली जाते. पुढे गरज पडेल तेव्हा फुले दळून त्याची भाकरही खाल्ली जाते. कधी रोख पैशांची गरज पडली, तर ही वाळवून साठवलेली फुले बाजारात विकली जातात. शिवाय, या पाकळ्या आंबवून महुआ नावाचीच एक खास लोकप्रिय स्थानिक दारू केली जाते, या दारूला ग्रामीण भागात मोठी मागणी असते. माडिया गोंड लोक या मोहाच्या दारूला ‘इरप कल्लू’ म्हणतात. हा मोहू जितका जुना तितकी त्याला जास्त किंमत येते. जुन्या मोहाची दारूही जास्त निघते आणि म्हणे, ती अधिक चवदारही असते. मात्र या खाण्या-पिण्यापलीकडे मोहाच्या वृक्षाला धार्मिक महत्त्वदेखील आहे. या झाडाखालीच अनेकदा आदिवासींचे देव मांडलेले असतात. अनेक सण, धार्मिक कार्यक्रमही या झाडाखालीच साजरे होतात आणि अर्थात या सणांमध्येही मोहाची दारू महत्त्वाची असते. पोलो नावाचा सण तर मोहाची फुले आणि इतर वनोपज गोळा करण्याला सुरुवात करण्याचा आदिवासींचा उत्सव असतो. .गेली हजारो वर्षे वनवासींना त्यांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे देणारा हा मोह वृक्ष, वनस्पती अभ्यासक म्हणून माझ्यासमोर मात्र काही प्रश्न निर्माण करतो. एकतर इतक्या मांसल पाकळ्यांची फुले असलेला दुसरा कोणताही वृक्ष आपल्या भूभागात नाही. फुलांमध्ये मकरंद तयार करून, त्याचे उन्हामुळे बाष्पीभवन होण्यापेक्षा हाच गोडसर मकरंद एखाद्या ‘कॅंडी’सारखा पाकळ्यांमध्ये भरून देण्याची युक्ती, उत्क्रांतीच्या ओघात मोहाला गवसली असावी. मोहाची वनस्पतिशास्त्रीय प्रजाती (Genus) ‘मधुका’ आहे. या मधुकामध्ये जवळपास सव्वाशे जाती आहेत. या साऱ्या जाती इंडो-मलाया भूभाग, आग्नेय आशिया आणि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र या प्रदेशात वाढतात. मात्र यातल्या बहुतांश जाती महामूर पावसाच्या प्रदेशात वाढत असल्याने, त्यांना परागीभवनासाठी आलेल्या पाहुण्यांना मोहासारखी 'पाण्याची भरलेली बाटली' देण्याची काहीच गरज नसते. त्यातील बहुतांश जातींचे परागीभवन पतंग (मॉथ) करतात. भारतात मात्र कोरड्या मुलुखात वाढत असल्याने आणि तेथे पाण्याची कमतरता असल्याने मोहाचे असे तहान भागवणारे फुलणे समजू शकते. त्याउपर फलभक्षी वटवाघळांकडून (फ्रुट बॅट्स) रात्रीच्यावेळी फुलणाऱ्या मोहाच्या फुलांचे परागीभवन होण्यासंदर्भातील अभ्यासकांनी सांगितलेल्या माहितीचाही संदर्भ लक्षात येऊ शकतो; मात्र मोहाने निर्माण केलेला सगळ्यात मोठा प्रश्न म्हणजे, याची खाली गळणारी फुले. अशी फुले खायला येणाऱ्या हरणे, अस्वलांपासून त्या वृक्षाला काहीही लाभ होत नाही. उदाहरणार्थ, करमाळासारख्या वृक्षाच्या खाली पडलेली फळे प्राण्यांनी खाणे आणि त्यामुळे होणारा बीजप्रसार समजू शकतो. पण मोहाच्या फुलांसारखा 'गच्च साखर भरलेला' महागडा स्रोत इतक्या मोठ्या संख्येने खाली गाळून मोह नेमके काय साधतो हे लक्षात येत नाही. याचे एक शक्य वाटणारे कारण डॉ. मिलिंद वाटवे सांगतात. त्यांच्या मते, शेकडो पिढ्या जंगलात वस्ती करणाऱ्या माणसाने, जंगलातली मोठ्या प्रमाणात फुले गाळणारी मोहाची झाडे निगुतीने सांभाळली आणि आपल्या परिसरात लावली. त्यामुळे अधिक फुले गाळणाऱ्या वृक्षांची जनुकेच मोठ्या प्रमाणात पुढे गेली आहेत. मात्र त्याहीपलीकडे मोहाची भरपूर स्निग्धता असलेली फळेही प्राणी, पक्षी आवडीने खातात. तेव्हा मोह पुढच्या 'मेन कोर्स'ची जाहिरात फुलांचे 'स्नॅक्स' देऊन करत असेल अशीही शक्यता वाटते. .मोह आदिवासींच्या कित्येक लोकगीतांमधला नायक आहे. याच मोहावरची ही मी लिहिलेली कविता. ही रचना जरी तुमच्या आमच्या नागरी भाषेत लिहिली असली, तरी स्थानिकांसाठी मोह किती महत्त्वाचा आहे, त्यांच्या आयुष्याचा किती मोठा भाग आहे या भावनेचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे. कालगंगा नावाच्या वृत्तात लिहिलेली ही कविता आहे. या वृत्तात सात मात्रांचे तीन आणि शेवटी पाच मात्रांचा एक असे संच येतात. देवप्रिया या अक्षरगणवृत्ताचे कालगंगा हे मात्रावृत्त आहे. एक ओली बातमी ही, कोरड्या रानातली मोह फुलला आणि रुजली प्रेरणा जगण्यातली ग्रीष्म उंबरठ्यात येता, वाढती तपत्या झळा पानगळतीतून दिसती जंगलाच्या दुष्कळा रानभरचे आणि घरचे अन्नसाठे आटते आणि जेव्हा अल्पतेचे मळभ वाटे दाटते वननिवासी लोक, प्राणी वाट सारे पाहती बातमीसाठी जिच्या हा, दाह ग्रीष्मी साहती मोह फुलला रानमाळी, हीच सूवार्ता खरी शुष्कतेच्या भावनांना एकटी जी सावरी सज्जता मग सर्व जन हे लागती पहिली करू ती धरा वृक्षातळीची मोकळी करणे सुरू रातिला ती लगडती सारी फुले वृक्षावरी आणि पडती टपटपा सूर्योदयाशी भूवरी श्वापदांपासून राखू साठलेली ती फुलेआळिपाळीने कुणीसे राखणीला थांबलेसंग्रही सारी करोनी, ती उन्हाशी वाळवू सालभरच्या वापरासाठी फुलांना साठवू भाजुनी, उकडून मिळते, या फुलांनी पोषणतेल बीजांचे दिव्याला, आणि होते वंगण आणि दारूही फुलांची, पानगे अन भाकरी, आडल्यानडल्यास विकुनी दाम ही येतो करीआदिवासी देव वसती, मोह झाडाच्या तळा साजरा येथेच होतो कोणताही सोहळा रानिही जेव्हा फुले ती मोहतरूवर बहरती वाघळेही भोवतीने रोज घिरट्या घालती अस्वलेही पाकळ्या, पडती तळी त्या सेवितीभेकरे, हरणे फुलांवर आवडीने जेविती मोह फुलतो आणि देतो, सर्व जीवां आसरा प्राणिमात्रांच्याचसाठी देवदाता हा खराडॉ. मंदार दातार पुणेस्थित आघारकर संशोधन संस्थेमध्ये संशोधक व आययूसीएन पश्चिमी घाट वनस्पतीविशेषज्ञ समूहाचे सदस्य अाहेत. 