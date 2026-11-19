पूजा सामंतउत्तराखंडमधील गढवालची रहिवासी असलेली अभिनेत्री तृप्ती डिमरी, प्रथम दिल्ली आणि नंतर मुंबईत स्थायिक झाली. तृप्ती तिच्या व्यावसायिक जीवनात झपाट्याने पुढे जातेय. सुंदर आणि प्रतिभावान अभिनेत्री तृप्ती ओटीटीवर प्रदर्शित झालेल्या बुलबुल या चित्रपटातील मध्यवर्ती भूमिकेमुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आली. बुलबुल तिचा तिसरा चित्रपट होता. अलीकडेच ओटीटीवर आलेल्या माँ बहनमुळे तृप्ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली. चित्रपटसृष्टीवर आपली पकड मजबूत करत चाहत्यांच्या मनावर राज्य करू लागलेल्या या उभरत्या अभिनेत्रीशी साधलेला संवाद... तू उत्तराखंडची... उत्तराखंड ते बॉलिवूड हा प्रवास करणं कठीण वाटलं?तृप्ती डिमरी : म्हटलं तर सगळंच कठीण होतं. पण आई-वडिलांचं प्रोत्साहन, भावंडांची साथ आणि माझा निग्रह यांमुळे माझं अभिनयाचं स्वप्न मी प्रत्यक्षात उतरवू शकले. मोठ्या शहरांच्या तुलनेत गढवाल खूप लहान असल्यानं पुढारलेली विचारसंस्कृती तिथं नाही. मी लहानपणी खूप लाजरीबुजरी होते. लहान गावात वाढल्यानं माझ्यात आत्मविश्वाचाही अभाव होता. मी कुणाबरोबर फारशी मिसळत नसे, बोलत नसे. पण टीव्हीवर गाणी, चित्रपट पाहून मला अभिनय करावा असं वाटत होतं. मी हळूहळू शाळेच्या स्नेहसंमेलनांतून भाग घेऊ लागले. अभिनयात करिअर करावं अशी माझी महत्त्वाकांक्षा असू शकेल हे आई-वडिलांना कधी जाणवलं नाही; त्यांनी तसा कधी विचारच केला नव्हता. हे गुपित माझ्या बहिणीला आणि भावाला ठाऊक होतं. माझे वडील आमच्या शेजारच्या गावात रामलीला आयोजित करत असत आणि त्यात मी आई-वडिलांच्या आग्रहाखातर भाग घेत असे. त्यांना माझ्यातल्या लाजाळूपणा, संकोच घालवायचा होता. एका वर्षी मी मेकअप करून चक्क हनुमानजी झाले. लुकडासुकडा हनुमान बघून हशा पिकला. त्यानंतर मात्र मी हट्टानं सीतामाई झाले. स्वतःवर भलतीच खूश होते मी. माझी स्टेज फ्राइट जाण्यास रामलीला कारणीभूत ठरली. बारावीनंतर मी फिरोझाबादच्या दिल्ली पब्लिक स्कूलमध्ये प्रवेश घेतला, तिथं मी नाटकांतून भाग घेत असे. पुढे दिल्ली युनिव्हर्सिटीच्या अरबिंदो कॉलेजमधून मी सायकोलॉजी विषय घेऊन पदवी घेतली. यादरम्यान माझा बुजरेपणा हळूहळू कमी होत गेला. पॉकेटमनीसाठी आणि आत्मविश्वास येण्यासाठी मला मॉडेलिंग करायचं होतं. काही प्रिंट कॅटलॉग मॉडेलिंग मी केलंही. तेव्हा माझ्या आई-वडिलांना माझ्या छुप्या मनसुब्याची जाणीव झाली. मग त्यांनी खुल्या दिलानं मला माझी स्वप्नं पूर्ण करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं. तुला फिल्म इंडस्ट्रीत यश मिळो अथवा अपयश; आम्ही कायम तुझ्यासोबत आहोत हा विश्वास, हे मानसिक बळ त्यांनी दिलं. दिल्लीत थोडं मॉडेलिंग करून मी मुंबई गाठली. अर्थात मुंबईत येण्यापूर्वी काही कास्टिंग एजन्सीजशी बोलून ठेवलं. माझी आई तेव्हा माझ्यासोबत आली होती. तिचं तिथं असणं हाच मला खूप मोठा मानसिक आधार होता. पण ती माझ्या संघर्षाच्या दिवसांमध्ये माझ्यासोबत सतत राहू शकत नव्हती. माझी दोन भावंडं, वडील गढवालला होते. मी दररोज नव्या कास्टिंग एजन्सीजमध्ये जात होते. अनेक नकारच मिळत होते. मग मला रडू यायचं. आई असेपर्यंत तिचा समजुतीचा, प्रेमाचा हात डोक्यावर होता... ती पुन्हा घरी गेल्यावर मी सैरभैर झाले होते. .Premium|Government Bonds in India : सरकारी कर्जरोख्यांत गुंतवणूक कशी करावी सुरक्षिततेसोबत मिळवा नियमित उत्पन्न.कोरोनाच्या काळात तू मुंबईत एकटीच होतीस का? ते दिवस कसे होते?आपण सगळेच कोरोना महासाथीमुळे काहीना काही धडा शिकलो. ते आयुष्यातले कठीण दिवस होते; ते कोणी कसे विसरू शकेल? मला काय वाटतं सांगू? आपण बहुतेकजण नेहमीच आपल्या कुटुंबाला आणि प्रियजनांना गृहीत धरतो. नोकरी, काम आणि करिअरच्या धावपळीत आपण हेच विसरून जातो, की कुटुंबाला वेळ देणंही आवश्यक आहे. पण या महासाथीच्या संकटानं आपल्या सर्वांना घरातच थांबायला भाग पाडलं आणि आपल्या कुटुंबासोबत कसं जगायचं हे शिकवलं. आपल्या प्रियजनांची कदर करायचा धडा आपण सगळे शिकलो. माझी आई गृहिणी आहे आणि वडील एअर इंडियात नोकरी करतात. माझं घर गढवालला. प्रवासाची साधनं तेव्हा नव्हतीच. लॉकडाउनच्या काळात मी त्यांच्याकडे घरी जाऊ शकत नव्हते. मग काय, दिवसाचा अर्धा वेळ व्हिडिओ कॉलमध्ये जात असे. कुटुंब ‘बघायला’ मिळत होतं; त्यांचा मला, माझा त्यांना हालहवाला कळत होता. हेच मोठं समाधान होतं.लॉकडाउनच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये मी परिस्थिती खूप शांतपणे स्वीकारली. मी स्वयंपाक करायला शिकले. अनेक पुस्तकं वाचली. टीव्ही बघण्यात बराच वेळ घालवला; अनेक वेबसीरिज आणि वेबफिल्म्स पाहिल्या. या सगळ्यात खूप वेळ जायचा. मग नंतर मात्र मला टीव्ही बघण्याचा कंटाळा येऊ लागला. मी भटकंती करणारी व्यक्ती आहे. फार घरी थांबू शकत नाही, त्यामुळे बाहेर पडायची इच्छा व्हायची. पण जेव्हा मी टीव्हीवर बातम्यांमध्ये पाहिलं की हजारो लोक आपलं सामान घेऊन, लहान मुलांना आणि वृद्धांना सोबत घेऊन हजारो किलोमीटर चालत आपल्या घराकडे जात आहेत, तेव्हा मला त्यांचं दुःख जाणवलं. मला घरात आरामात बसण्याची मुभा होती, तर मग मी बाहेर जाण्यासाठी इतकी का आतुर होते? मला माझ्या विचारांची आणि चुकीची जाणीव झाली; खरं म्हणजे स्वतःची लाज वाटली.आता तुझ्या कार्यक्षेत्राकडे वळू या. या क्षेत्रातला तुझा आत्तापर्यंतचा प्रवास कसा होता?माझ्या चित्रपट प्रवासाबद्दल सांगायचं, तर मी यूट्यूब चॅनलवर काही शो करायचे. माझी एक मैत्रीण चित्रपटाच्या ऑडिशनसाठी दिल्लीला गेली होती आणि मी रिसेप्शनमध्ये बसून तिची वाट पाहत होते. अचानक तिच्या टीममधील सदस्यांनी मला सांगितलं, ‘तू काश्मिरी दिसतेस, आम्ही लैला मजनू चित्रपटासाठी एका काश्मिरी मुलीच्या शोधात आहोत. तुझी काही हरकत नसेल तर तू ऑडिशन देशील का?’ मी ती ऑडिशन दिली आणि लैला मजनू चित्रपटातील लैलाच्या भूमिकेसाठी माझी निवड झाली. पुढचा प्रवास हळूहळू होत राहिला.ॲनिमल ब्लॉकबस्टर ठरला आणि अनेक ऑफर्स आल्या. २०२३च्या ॲनिमलनंतर २०२४मध्ये बॅड न्यूज चित्रपट मिळाला. २०२४मध्येच आणखी दोन चित्रपट मिळले. विकी विद्या का वो वाला व्हिडिओ आणि पाठोपाठ आला भूल भुलय्या ३. भूल भुलय्या सुपर हिट ठरला. त्यानंतर २०२५च्या धडक २मध्ये मी साकारलेल्या व्यक्तिरेखेनं मला रोखठोक होण्यास प्रवृत्त केलं. मानधन असो किंवा एखादी बाब आवडली नसेल तर त्यावर आपलं मत मांडणं गरजेचं आहे, हे धडक २नं माझ्यावर बिंबवलं. २०२६मध्ये ओ रोमियो आणि आता ओटीटीवर रिलीज झालेला माँ बहन... हीच काय ती माझ्या आत्तापर्यंतच्या प्रोजेक्ट्सची यादी..लैला मजनूच्यावेळचा अनुभव कसा होता?क्या बताऊँ आपको? मेरे पास कोई भी स्किल नहीं था । ना डान्स ट्रेनिंग, ना कोई ॲक्टिंग का कोर्स! मैंने आज के सितारों की तरह न्यूयॉर्क, एलए जैसे फॉरेन से ॲक्टिंग कोर्स किया नही, इन फॅक्ट मैंने तो कोई ॲक्टिंग का कोर्सही किया नहीं था । लैला मजनूच्या सेटवर मला त्यांची भाषा समजत नव्हती. कॅमेऱ्याला ‘बेबी’ म्हणतात हे मला माहीत नव्हतं. माझा सहकलाकार अविनाश तिवारी म्हणाला, प्रत्यक्ष शूटिंग सुरू होण्यापूर्वी वर्कशॉप आवश्यक आहे. हल्ली शूटिंगपूर्वी वर्कशॉप घेण्याचा प्रघात आहे. अविनाशच्याच सांगण्यावरून मी सौरभ सचदेव यांच्या ॲक्टिंग क्लासमध्ये नाव नोंदवलं. मला त्याचा फायदा झाला. मनात भावनांचा कल्लोळ आणि तो कॅमेऱ्यासमोर दाखवता न येणं असा अभिनय नसतो. एखादा सीन समोर आला की मनात खूप विचार येत असत, पण मला ते कॅमेऱ्यासमोर दाखवता यायचे नाहीत. ॲक्टिंग क्लासनंतर ते दाखवता येऊ लागले.ओटीटीवर प्रदर्शित झालेला बुलबुल चित्रपट अजूनही चर्चेत आहे. तुझ्यापर्यंत हा चित्रपट कसा आला?मला एका कास्टिंग एजन्सीकडून फोन आला आणि त्यांनी मला ऑडिशनसाठी बोलावलं. ही कास्टिंग एजन्सी अनेक वर्षांपासून चित्रपट, टीव्ही आणि वेबशोजसाठी कलाकारांची निवड करत आहे. मी ऑडिशन दिली. जसजसं मी कथा आणि पात्राबद्दल जाणून घेत होते, तसतसं मला सतत वाटत होतं, की अशा एका सशक्त, नायिकाप्रधान चित्रपटातल्या मध्यवर्ती भूमिकेसाठी माझी निवड झाली तर किती छान होईल. पहिल्या ऑडिशनमध्ये मला एक सीन सादर करायचा होता, तो मी केला. काही दिवसांनी माझी दुसरी ऑडिशन होती. त्यावेळी मी दिग्दर्शिका अन्विताला भेटले आणि मला आणखी काही सीन सादर करायला सांगण्यात आलं. माझी बुलबुलच्या भूमिकेसाठी निवड होईल, अशी आशा मला होती. पण दोन-तीन आठवड्यांनंतरही मला फोन आला नाही आणि मी खूप निराश झाले. मी त्यांना मेसेज करून सांगितलं, माझी निवड झाली नाही तरी मला कळवावं. त्यानंतर मी निराश होऊन उत्तराखंडला गेले. घरात असूनदेखील मी उदास होते. एकेदिवशी दिग्दर्शिका अन्विताचाच फोन आला आणि तिनं मला तृप्तीऐवजी ‘हॅलो बुलबुल’ असं संबोधलं... मला प्रचंड आनंद झाला! त्या दिवशी मी बहीण-भावासोबत लहान मुलांसारख्या गिरक्या घेतल्या होत्या.बुलबुल ही एक पिरियड फिल्म आहे आणि त्यात तू एका ‘ठकुराईन’ची भूमिका साकारली आहे. त्यासाठी तुला किती तयारी करावी लागली? ती प्रक्रिया नेमकी कशी होती?बुलबुलच्या प्रत्यक्ष चित्रीकरणाला सुरुवात होण्यापूर्वी अभिनय प्रशिक्षक अतुल मोंगिया यांनी सर्वांना सविस्तर प्रशिक्षण दिलं. अन्वितानं सर्व कलाकारांचं एकत्र स्क्रिप्ट रीडिंग घेतलं. बुलबुलमध्ये राहुल बोस यांच्यासारख्या ज्येष्ठ अभिनेत्याची दुहेरी भूमिका होती. त्यांच्यासोबत काम करणं ही माझ्यासाठी एक मोठी शिकण्याची प्रक्रिया होती. या चित्रपटाचं चित्रीकरण कोलकातापासून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बावाली नावाच्या ठिकाणी झालं, तिथं तो ऐतिहासिक वाडा आहे. आमचं युनिटसुद्धा याच वाड्यात राहिलं आणि आम्ही तिथं दोन महिने राहून चित्रीकरण पूर्ण केलं. ‘बुलबुल’ची भूमिका साकारताना चित्रीकरण करणं हा माझ्यासाठी एक अविस्मरणीय अनुभव होता. अन्वितानं मला पात्राचा आलेख समजावून सांगितला, पण ती भूमिका साकारण्यासाठी मला पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं. भारतीय बाजाचं हे कथानक आणि माझी जमीनदार बाईची भूमिका देश-विदेशात इतकी लक्ष वेधून घेणारी ठरेल, याची मला कल्पनाच नव्हती. अर्थात हे श्रेय त्या ओटीटी माध्यमाचं आणि दिग्दर्शिका अन्विताचं आहे. मला जे सांगण्यात आलं ते मी केलं. पण बुलबुल चित्रपटानं माझ्यासाठी नव्या प्रोजेक्ट्सचे, एकूणच नव्या संधींचे दरवाजे उघडले हे खरं!लैला मजनूनंतर ओटीटी चित्रपट करू नकोस, असा सल्ला मला अनेकांनी दिला होता, कारण तेव्हा स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स कसे चालतील हे कोणालाच माहीत नव्हतं. पण माझं गट फीलिंग खूप प्रभावी आहे. एखादी गोष्ट करायची आहे की नाही, हे मला स्क्रिप्ट वाचताना पहिल्या १५ मिनिटांतच कळतं. रूप जाईल, प्रसिद्धीही जाईल... पण अनुभवच आपल्यासोबत राहतील, असं मला माझं गट फीलिंग सांगत होतं. ते योग्यच होतं..Premium|Government Bonds in India : सरकारी कर्जरोख्यांत गुंतवणूक कशी करावी सुरक्षिततेसोबत मिळवा नियमित उत्पन्न.या चित्रपटाची निर्माती अभिनेत्री अनुष्का शर्मा आहे. तिच्याशी भेट झाली का? तिनं तुला काही टिप्स दिल्या?अनुष्का शर्मा एकदा कोलकात्याला आली होती. अनुष्का सगळ्यांना भेटली. तिच्यात स्टार असल्याचा कोणताही अहंकार नव्हता. मला खूप आपलेपणा वाटला तिला भेटून. ती मला म्हणाली, ‘प्रत्येकाला आपलं काम वेळेच्या मर्यादेत पूर्ण करायचं असतं. तू नवीन आहेस, त्यामुळे सगळ्यांची अपेक्षा असेल की तू पटकन तयार होशील, तुझे संवाद म्हणशील आणि शॉट ओके करशील. पण कॅमेऱ्यासमोरचा अभिनेता सूचनांचं एवढं तंतोतंत पालन करू शकत नाही, कारण पात्राला समजून घेण्याची आणि मग त्यावर प्रतिक्रिया देण्याची एक प्रक्रिया असते. बुलबुल हे एक गुंतागुंतीचं पात्र आहे. तिला सद्सद्विवेकबुद्धी आहे. म्हणूनच सेटवर कोणी कितीही घाई केली, तरी तू अभिनयासाठी तुझा वेळ घेतला पाहिजेस. घाबरण्याची काहीच गरज नाही. कसलंहीदडपण घेऊ नकोस.’ तिचा हा सल्ला खूप उपयुक्त ठरला. काही इंटिमेट सीन करायचे म्हटल्यावर माझ्या अंगावर काटा आला होता. पण कथानकासाठी ते गरजेचं होतं. निर्माती आणि लेखक-दिग्दर्शक दोघी स्त्रिया असल्यानं त्या अनावश्यक असा सीन ठेवणार नाहीत याची कल्पना होती मला. या चित्रपटात अतिप्रसंगाचा सीन आहे. तुझी काय भावना होती हा सीन साकारताना?बुलबुलचा मतिमंद दीर तिच्यावर बलात्कार करतो हे दृश्य कथेसाठी खूप महत्त्वाचं आहे, हे मला आधीच सांगण्यात आलं होतं. दिराकडून छळ झाल्यानंतरच बुलबुलची सद्सद्विवेकबुद्धी जागी होते, असहाय बुलबुलचं हृदय सुडाच्या आगीनं पेटून उठतं. हा सीन विनाकारण टाकलेला नाही. त्याचं चित्रीकरण करण्यापूर्वी मी थोडी तणावात होते, पण राहुल बोस सेटवर माझ्याशी इतर विषयांवर बोलत राहिले, जेणेकरून मला त्यांच्यासोबत मोकळं वाटेल. अन्वितानं हे दृश्य शक्य तितक्या अचूकपणे चित्रित केलं आहं. राहुलनंही मला सहज वाटेल असं वातावरण निर्माण केलं. सेटवर कमीत कमी व्यक्ती ठेवल्या होत्या. पण तरीही मला तो सीन देणं कठीणच वाटलं होतं.तुझा ॲनिमलही गाजला... या चित्रपटामुळे तू ‘नॅशनल क्रश’ ठरलीस. ॲनिमलमध्ये तुझी दुय्यम भूमिका होती. या चित्रपटाचा अनुभव कसा होता?संदीप रेड्डी वांगा हे मान्यवर दिग्दर्शक. त्यांना प्रेक्षकांची नाडी ओळखता येते असं मी ऐकून आहे. त्यांनी साउथमध्ये आपला वकूब सिद्ध केला आहे. इथं बॉलिवूडमध्येही अर्जुन रेड्डी आणि कबीर सिंग हे त्यांचे दोन्ही चित्रपट यशस्वी झाले. त्यांनी ॲनिमल चित्रपटाच्या कास्टिंगची जबाबदारी खुशाल आणि विकी मौर्य यांना दिली होती. त्यांच्याकडे मी ऑडिशन दिली होती. त्यांनीच माझी ऑडिशन संदीप रेड्डी वांगा यांना दाखवली. पण तोपर्यंत मध्यवर्ती भूमिकेसाठी रणबीर आणि रश्मिका यांना साइन करण्यात आलं होतं. माझ्यासाठी नामांकित मेकर्सकडे संधी मिळणं महत्त्वाचं होतं. मला मोठ्या बॅनरमध्ये प्रवेश हवा होता. हा प्रवेश ॲनिमलनं दिला. हिरोचं जिच्याशी एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर आहे, तिच्या भूमिकेत मी असेन हे मला आधीच सांगण्यात आलं होतं आहे. त्यामुळे माझी फसवणूक वगैरे झालेली नाही. मला दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा यांनी स्वतंत्रपणे भेट घेऊन कथा, इंटिमेट सीन का-कशासाठी हे सांगितलं. मी जर कम्फर्टेबल नसेन तर मी चित्रपट सोडू शकते हेदेखील स्पष्टपणे सांगितलं होतं. या चित्रपटात रणबीर कपूरची व्यक्तिरेखा रासवट, जंगली म्हणावी अशीच आहे. म्हणून तर तो ‘ॲनिमल’. मी याबाबत घरच्यांशी फोनवर बोलले. त्यांनी म्हटलं, नो प्रॉब्लेम! जर मी या क्षेत्रात आलेच आहे, तर किती काळ मी इंटिमेट लव्ह मेकिंग सीनला घाबरत राहणार? सात्त्विक, शालीन अशी इमेज आता राहणं किंवा तशी अपेक्षा करणं चुकीचं ठरेल. काळ पुढे गेला आहे. रेलेव्हंट कथानकं सामोरी येत आहेत, तसे चित्रपट निर्माण होत आहेत.रणबीर कपूरशी माझी मैत्री झाली नाही, कारण तो खूपच सीनियर आहे. पण समहाऊ मी तो सीन दिला. बाकी अनिल कपूर, रश्मिका यांच्याशी कामापुरता संबंध आला..माँ बहनमध्ये बॉलिवूडची सुपरस्टार माधुरी दीक्षितसोबत काम करण्याचा अनुभव कसा होता?इट वॉज ग्रँड! मला माधुरींजीसोबत काम करण्याचं दडपण आलं होतं. त्यांचं करिअर ४०हून अधिक वर्षांचं आहे. खरं सांगायचं तर एमडी (माधुरी) फारशी फ्रेंडली नाही, ती स्वतःचा आब राखून, अंतर ठेवून वागते. सलगी करत नाही. पण आपण मदत मागितल्यास ती मदत देऊ करते. माधुरीसोबत काम करण्याचा पहिला अनुभव भूल भुलैय्या चित्रपटादरम्यान मिळाला. आमची राहण्याची व्यवस्था वेगवेगळी होती. एक प्रस्थापित कलाकार आणि दुसरी नवोदित कलाकार यांचं जसं नातं असेल, तसंच आमचं होतं. त्यामुळे एमडीसोबत फार मैत्री झाली असं काही घडलं नाही. पण मला तिचं खूप कौतुक वाटतं. माझ्याप्रमाणेच एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेली माधुरी गेली ४० वर्षं बॉलिवूडची सुपरस्टार आहे. याचं श्रेय अर्थातच तिचे कष्ट, तिचा अभिनय, तिचं सौंदर्य आणि तिचा डान्स यांना श्रेय आहे.विद्या बालनबरोबही काम केलंयस...येस! विशेष म्हणजे विद्या बालनदेखील माझ्यासारखीच मध्यमवर्गीय कुटुंबातली आहे. ती अजिबात शिष्ट नाही. ती सहज सगळ्यांमध्ये मिसळते, गप्पा मारते. कुठल्याही विषयवार सहज गप्पा मारणारी विद्या हळूच वडिलकीचा सल्ला देते. तिनं एकदा सहज सांगितलं, स्त्रियांना भेडसावणारी समस्या म्हणजे हार्मोनल इम्बॅलन्स. त्यासाठी नेमकं काय करावं, कुठल्या डॉक्टरकडे जावं हेसुद्धा तिनं सांगितलं. तिनं सांगितलेली माहिती तिच्या अनुभवानं कमवलेली होती़; ते ऐकून मला आपलेपणा जाणवला.बॉलिवूडमध्ये घराणेशाही अर्थात नेपोटिझम हा कायमच चर्चेचा एक ज्वलंत विषय राहिला आहे. याविषयी तुझं काय मत आहे?माझं उत्तर असं आहे, की घराणेशाही प्रत्येक क्षेत्रात आहे. जर एखादा राजकारणी मंत्री झाला, तर त्याच्या कुटुंबातील इतर सदस्यही राजकारणात येतात. वडील लेखक असतील, तर त्यांच्या मुलांनी लेखनाचा वारसा घेणं स्वाभाविक आहे. वकिलांची मुलं कायद्याचा अभ्यास करतात. मग जेव्हा अभिनेत्यांची मुलं अभिनयात येतात तेव्हा एवढा गदारोळ का होतो? मला एक गोष्ट विचित्र वाटते, ती म्हणजे अभिनेत्यांच्या मुला-मुलींना त्यांच्या चित्रपट पदार्पणापूर्वीच दोन-चार चित्रपट आपोआप मिळतात, केवळ ती अभिनेत्यांची मुलं आहेत म्हणून! आमच्यासारख्या चित्रपटसृष्टीत कोणाशी संबंध नसलेल्या लोकांना प्रत्येक चित्रपटात पुन्हा पुन्हा स्वतःला सिद्ध करावं लागतं. आमचा संघर्ष कठीण असतो. पण प्रेक्षकच ठरवतात की त्यांना कुणाचा अभिनय खरा वाटतो.गढवालमधील माझ्या संपूर्ण कुटुंबात अभिनयाच्या क्षेत्रात कोणीही नाही. पण बाय हूक ऑर बाय क्रूक - वाटेल त्या तडजोडी करून मला स्वतःला सिद्ध करायचं नाहीये. मध्यमवर्गीय मूल्यं असलेल्या कुटुंबामध्ये मी वाढलेय. माझ्या कुटुंबानं माझ्यावर केलेल्या संस्कारांची मला जाणीव आहे. त्याचं मोल आहे. तडजोडी करून काही युवती-युवक पुढे जातात, पण पुढे जाण्यास प्रतिभा आणि नशीब दोन्हीची गरज पडतेच.चित्रपटसृष्टीत ‘कॅम्पस’ असतात, एखाद्या नवोदित कलाकाराला एकटं पाडलं जातं असा काही अनुभव कधी तुला आलाय का?असं प्रत्येकाबाबत घडत नाही. सुशांत सिंग राजपूतला असा अनुभव आला होता, असं मी ऐकून आहे. झुंडशाही, ग्रुपिझम, राजकारण सगळीकडे आहे. एका कुटुंबात नातेवाइकांमध्येदेखील दिसून येतं. हे चित्र मोठं दुर्दैवी आहे, हे वास्तवही आहे. मी या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये नवखी आहे हे एक अर्थी बरं आहे, कारण माझ्याकडून फार अपेक्षा नाहीत कुणाच्या.तू आता बॉलिवूडमध्ये एस्टॅब्लिश्ड झालीस असं म्हणायला हरकत नाही, होय ना? संघर्ष संपला?बिग बी म्हणतात, कलावंताच्या आयुष्यातला संघर्ष संपत नाही... हर फिल्म में उन्हे खुद को साबित करना होता है! मला त्यांचं हे मत पटतं. माझे तीन-चार चित्रपट सुपरहिट झाले आहेत. माझ्याकडे तीन लक्झरी कार्स आहेत - पोर्शे करेरा, लँड रोव्हर आणि एसयूव्ही. माझं आता मुंबईत घर आहे. वयाच्या तिशीमध्ये जे आर्थिक स्थैर्य मला मिळालं त्यानं आई-वडील प्रसन्न आहेत. पण मला उत्तम भूमिकांची आस आहे. त्या भविष्याबाबत मी साशंक आहे, कारण प्रचंड स्पर्धा आहे. या इंडस्ट्रीत रोज शेकड्यानं नवोदित येत असतात. त्यात इथलेच म्हणजे बॉलिवूड सिताऱ्यांच्या कुटुंबातलेही आहेत ते वेगळंच. खात्री नाही पुढची. पण हो, मनापासून काम करत राहणं हे माझं कर्तव्य आहे, त्यात मी कमी पडणार नाही.लेखिका मुंबईस्थित मुक्त पत्रकार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.