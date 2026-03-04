Premium|World Happiness Index India Ranking : भारताच्या आनंद निर्देशांकात चिंताजनक स्थिती; सरकारने विकासाच्या योजनांवर भर द्यावा

विश्वजीत राळेमानवाच्या प्रगतीसाठी मानवी विकास निर्देशांक आणि आनंद निर्देशांक हे दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्टमधलं भारताचं स्थान हे निश्चितच चिंताजनक आहे! सरकारनं केवळ योजनांची घोषणा न करता खरंच जनतेचा विकास कसा होईल, नागरिक आनंदी कसे राहतील, यावर भर देणं गरजेचं आहे, हेच या अहवालातून वारंवार अधोरेखित होत आहे.आपण बरेचदा पाहतो, की विकास आणि पैशांच्या मागं धावत सुटलेला माणूस जगायचं विसरून जातो. मग प्रश्न पडतो, की जगायचं कशासाठी? आता या प्रश्नाचं उत्तर प्रत्येकाचं निरनिराळं असतं. पण एक मात्र तितकंच खरं आहे, की सुखानं, समाधानानं, आनंदानं जगण्याची माणसाची आस मात्र आजही कायम आहे. तुकाराम म्हणतात - ‘तुका म्हणे समाधान, हेचि खरे धन!’ पैसा, संपत्ती ही तिथपर्यंत पोहोचण्याची माध्यमं आपण म्हणू शकतो. अगदी अश्मयुगातील माणसापासून ते आजच्या आधुनिक मानवापर्यंत सुख-समाधानाचा, आनंदाचा शोध घेण्याचे माणसाचे प्रयत्न आजही दिसून येतात आणि त्यासाठी त्याची धडपड सुरूच असते! सुख कशाला म्हणावं, समाधान कशात मानावं आणि आनंदाचा शोध कसा घ्यावा, हेच मुळात आपलं ठरलेलं नाही. स्वतःचा आनंद नेमका कशात आहे, याचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न सतत सुरू असताना, संयुक्त राष्ट्रांनी मात्र आनंदी देश कोणता हे शोधण्याचं शिवधनुष्य हाती घेतलं आणि गेल्या १४ वर्षांपासून ते शिवधनुष्य पेलतही आहे!.Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....एखाद्या देशाचा विकासदर ठरवण्यासाठी त्या देशाचा जीडीपीचा (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) निकष विचारात घेतला जातो. जीडीपी म्हणजे एका विशिष्ट कालावधीतली त्या देशातल्या वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाची किंमत होय. मात्र एखाद्या देशाची प्रगती केवळ जीडीपीच्या आधारे न ठरवता, त्या देशातील जनता किती आनंदी आहे यावरही ठरविण्यात यावी, यावर भूतानसारख्या छोट्याशा देशानं लक्ष वेधलं. पुढे भूताननं पुढाकार घेत ‘ग्रॉस डोमेस्टिक हॅपिनेस’ म्हणजेच ‘सकल राष्ट्रीय आनंद’ याचं महत्त्व अधोरेखित करून नागरिकांच्या आनंदाचं मोजमाप करण्याचं आवाहन केलं. त्यानंतर २० मार्च हा दिवस ‘जागतिक आनंद दिवस’ म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात झाली. सन २०१२मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी आनंदी देशांची पहिली यादी प्रसिद्ध केली. आणि आश्चर्य म्हणजे इवल्याशा देशांनी यात बाजी मारली. अगदी किरकोळ अर्थव्यवस्था असलेल्या या देशांमधले नागरिक जगातील सर्वात आनंदी नागरिक असावेत, हा कित्येकांसाठी मोठा धक्का होता. त्यामुळे सुरुवातीला या जागतिक आनंद अहवालाला काहींनी भंपक ठरवलं असलं, तरीदेखील त्याची चर्चा जगभर सुरू झाली! तेव्हापासून दरवर्षी संयुक्त राष्ट्रांकडून देशांच्या आनंदाचं मूल्यमापन करणारा ‘वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट’ म्हणजेच ‘जागतिक आनंद अहवाल’ प्रकाशित केला जातो.मात्र हा जागतिक आनंद निर्देशांक नेमका कसा मोजला जातो? त्यासाठीही काही निकष ठरवण्यात आले आहेत -१. हॅपिनेस रिपोर्ट तयार करताना लोकांची मत जाणून घेतली जातात.२. त्या त्या देशातील नागरिक आपल्या आयुष्याबाबत किती समाधानी आहेत, किती आनंदी आहेत, हे बघितलं जातं.३. त्या देशाचा जीडीपी किती आहे, हेदेखील विचारात घेतलं जातं.जागतिक आनंद निर्देशांक मोजण्यासाठी प्रामुख्यानं सहा मुद्दे विचारात घेतले जातात -१. देशाचं सकल दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न२. सामाजिक सलोखा३. निरोगी आयुष्य४. भ्रष्टाचार५. औदार्य किंवा उदारपणा६. स्वातंत्र्य.भारतातील नागरिक कितपत आनंदी?भारतात केंद्रातलं सरकार असो किंवा राज्यातलं सरकार, सत्तेवर येणाऱ्या प्रत्येक सरकाराकडून जनतेचं जीवनमान सुधारल्याचा दावा केला जातो, विकासाचा पाढा वाचला जातो, केलेल्या कामांची यादीही घोकली जाते! एवढं सारं असूनही भारतीय नागरिक मात्र आनंदी नसल्याचं चित्र वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्टमधून समोर आलं आहे. या अहवालात भारताचा क्रमांक शेवटून मोजण्याची परिस्थिती आजही कायम असल्याचं दिसून येतं. भारताच्या स्थानात फारसा काही बदल झालेला नाही. सन २०२५च्या अहवालानुसार वर्ल्ड हॅपिनेस इंडेक्समध्ये १४७ देशांच्या यादीत भारत ११८व्या क्रमांकावर आहे. भारताच्या तुलनेत पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांचा क्रमांक वरचा आहे. यासाठी विविध कारणं सांगितली जातात. एकीकडे आपण विकास झाल्याचं सांगतो, मात्र तो विकास कोणाचा झाला आणि कितपत झाला, हेही पाहणं गरजेचं आहे. तसं पाहायला गेलं, तर संपत्ती आणि आनंद यांचा परस्परसंबंध आहे. वास्तविकतः भारतातील श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत चालले आहेत आणि गरीब आणखी गरीब! त्यामुळे गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.देशातली वाढती लोकसंख्या, गरिबी, भ्रष्टाचार, पायाभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षण आणि आरोग्य सेवेचा अभाव, अस्थिरता, संपत्तीचं असमान वाटप, बेरोजगारी, निसर्गाचा होत चाललेला ऱ्हास, प्रदूषण यांसारख्या समस्या भारतीयांना भेडसावत आहेत. जगातील सर्वात प्रदूषित देशांमध्ये भारताचा वरचा क्रमांक लागतो. देशातील असमानता, भेदभाव, सामाजिक अन्याय यांसारख्या सामाजिक गोष्टीही लोकांना त्रासदायक ठरत आहेत. या सगळ्या घटकांचा एकत्रित परिणाम मानवी आनंदावर होतो. सन २०२६चा वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट येत्या २० मार्चला प्रकाशित होईलच. त्यात भारतानं आता कितपत मजल मारली आहे, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल!केवळ आर्थिक वाढ झाली म्हणजे तिथला नागरिक आनंदी, याची हमी देता येत नाही! देश आर्थिक महासत्ता झाला, त्यामुळे त्या देशातील नागरिक आनंदी असतीलच, असंही नाही. म्हणूनच मानवाच्या प्रगतीसाठी मानवी विकास निर्देशांक आणि आनंद निर्देशांक हे दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्टमधलं भारताचं स्थान हे निश्चितच चिंताजनक आहे! सरकारनं केवळ योजनांची घोषणा न करता खरंच जनतेचा विकास कसा होईल, नागरिक आनंदी कसे राहतील, यावर भर देणं गरजेचं आहे, हेच या अहवालातून वारंवार अधोरेखित होत आहे. जगायचं कशासाठी तर केवळ आर्थिकदृष्ट्या प्रगती करण्यासाठी नव्हे, तर आनंद मिळवण्यासाठी, सुखी, समाधानी होण्यासाठी, हे साधं सोपं उत्तर माणसाला गवसत नाही म्हणजे नवलंच! संत तुकारामांनी म्हटलंच आहे, ‘चित्ती असू द्यावे समाधान’... शेवटी माणसाचं आयुष्य म्हणजे आनंदाचा एक डोह असावा आणि त्यात तरंगदेखील आनंदाचेच असावेत...विश्वजीत राळे पुणेस्थित मुक्त पत्रकार आहेत..सर्वात आनंदी देशसन २०२५मध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्टमध्ये जगभरातील सर्वात आनंदी देशांची यादी जाहीर करण्यात आली. या यादीत फिनलंड देश सर्वात आनंदी देश ठरला आहे. आजपर्यंत एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे, तर तब्बल आठ वेळा जगातील सर्वात आनंदी देश ठरल्याचा किताब फिनलंडने पटकावला आहे! त्यामुळे या देशातील नागरिक सर्वात आनंदी का आहेत, असा प्रश्न स्वाभाविक आहे. यामागे वेगवेगळी कारणं सांगण्यात येतात - फिनलंडमध्ये असलेली चांगली सामाजिक सुरक्षा, जनतेचा एकमेकांवर असलेला विश्वास आणि सरकारकडून जनतेची घेतली जाणारी काळजी. फिनलंडबरोबरच डेन्मार्क, आइसलॅंड, स्वित्झर्लंड, नेदरलँड्स, लक्झेंबर्ग, स्वीडन, नॉर्वे, न्यूझीलंड हे देशही जगातील सर्वात आनंदी देशांमध्ये गणले जातात. मग या यादीत आपल्या भारताचं स्थान नेमकं कुठं आहे, असा प्रश्न पडणं साहजिकच!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 