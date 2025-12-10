Premium|Marriage compatibility skills : लग्नातील खरी अनुरूपता; वेगळेपणाला सुरक्षित अवकाश देणारे नाते

लग्नसोहळा म्हणजे जोडीदाराच्या शोधापासून सुरू झालेला आणि सहजीवनाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपलेला प्रवास... लग्न म्हटल्यावर डोळ्यांसमोर येते तयारीची लगबग, नातेवाईकांची धावपळ, फोटोसेशनच्या पोझेस, मेंदीतली नावं, हसण्याचे आणि खोड्या काढण्याचे आवाज, रुसव्या-फुगव्यांचे गोड क्षण, सोबतीची हुरहुर आणि सहजीवनाची चाहूल!या अंकात वाचा नवीन नातं, नवं कुटुंबं जोडलं जाताना मनोमनी उसळलेल्या भावनांपासून फॅशन ट्रेंड्सपर्यंत आणि जोडीदाराच्या निवडीसाठी दिलेल्या सल्ल्यांपासून तयारीसाठी मदत करणाऱ्या लेखापर्यंत बरंच काही... सर्व लग्नाळूंना शुभेच्छा, नांदा सौख्यभरे!एखाद्या मॅट्रिमोनियल साइट्सवर जुळणाऱ्या गोष्टी, उत्पन्न, जात एवढ्याच गोष्टींवर अनुरूपता ठरत नाही. अनुरूपता म्हणजे तुमच्यातल्या वेगळेपणासाठीचा सुरक्षित अवकाश. ती निर्माण करण्यासाठी एकमेकांशी मूल्यव्यवस्था जुळणं, उत्तम संवाद कौशल्य असणं आणि वादचर्चेचं कौशल्य अवगत करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. .अनुरूपता हा शब्द ऐकल्यावर अनेकांना वाटतं की जोडपं परफेक्ट असेल, किंवा नातं अनुरूप आहे असं म्हटल्यावर वाटतं की दोघं एकदम एकसारखे असतील, त्यांच्या अनेक गोष्टी एकमेकांशी जुळत असतील वगैरे. पण परफेक्ट, आदर्श, एकसारखं असणं यातलं काहीच अनुरूपच्या व्याख्येत येत नाही. काहीजणांच्या बाबतीत असंही म्हटलं जातं की दोघं एखाद्या जिग्सॉ पझलमधल्या दोन वेड्यावाकड्या तुकड्यांसारखे आहेत, एकमेकांबरोबर एकदम फिट बसतात. मला असं वाटतं यालाही अनुरूप असणं म्हणता येणार नाही. एकमेकांमधली कमी ते भरून काढतात म्हणून असं म्हटलं जातं खरं, पण लग्नाच्या नात्यामध्ये एकमेकांना पूर्ण करण्याची जबाबदारी असावी आणि त्यामुळे ते नातं अनुरूप असावं असं मला वाटत नाही. अनुरूपता ही त्या सगळ्याच्या पलीकडे जाणारी गोष्ट आहे असं मला वाटतं.माझ्या मते, एकमेकांबरोबर असताना तुमच्यातल्या मतभेदांसाठी, वेगळेपणासाठी एक सुरक्षित अवकाश असणारी जागा म्हणजे अनुरूप नातं. कारण एकमेकांसारखं असणं किंवा एकमेकांना पुरं करणं यामध्ये अवलंबित्व खूप वाढतं. अनुरूप नात्यात अवलंबित्व असू शकत नाही. एकमेकांसोबत असणं, साथ देणं ही गोष्ट वेगळी आणि एकमेकांवर पूर्णपणे अवलंबून असणं वेगळं. भविष्याचा विचार करता हे अवलंबित्व भावनिकदृष्ट्या नातं अनुरूप होण्यासाठी समान दृष्टिकोन असणं अत्यंत आवश्यक आहे. दीर्घकाळ नातं टिकून राहण्यासाठी दोघांच्या मूल्यव्यवस्था सारख्या असणं महत्त्वाचं ठरतं. प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता यांबद्दलची तुमची मूल्यं जोडीदाराच्या मूल्यव्यवस्थेशी साधर्म्य बाळगणारी हवीत. तसं झालं नाही तर फार मोठी गडबड होऊ शकते. आवडीनिवडी, रोजच्या सवयी सारख्या असण्याची गरज नसते, त्या गोष्टी तुलनेनं दुय्यम असतात. पण दोघांच्याही मूल्यव्यवस्था सारख्या असायला हव्यात.मूल्यव्यवस्थेविषयी बोलताना प्रामुख्यानं जीवनाची मूल्यं, कौटुंबिक मूल्यं, आर्थिक मूल्यं काय आहेत याकडे लक्ष द्यायला हवं. लग्न ठरवताना मुलाच्या, मुलीच्या उत्पन्नाविषयी चर्चा होते, पण पैसे येतात कसे यापेक्षा पैसे जातात कसे याकडे बघणं गरजेचं आहे. त्यातून माणसाची लाइफस्टाइल कळते, विचार कळतो आणि काही अंशी मूल्यव्यवस्थाही लक्षात येते. पैसे खर्च करण्याची वृत्ती कशी आहे, खर्च करताना काय विचार केला जातो, हे समजून घेणं महत्त्वाचं असतं. याबरोबरच कौटुंबिक बाबतीतली मूल्यव्यवस्था, कामाविषयीची बांधिलकी कशी आहे, कामाबद्दलचा विचार काय आहे, कामाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, वर्क एथिक्स काय आहेत या सगळ्यावर लग्नाआधी बोललं गेलं पाहिजे. याच बाबतीतल्या मूल्यव्यवस्था समान असणं आवश्यक आहे. या जुळल्या नाहीत, तर नात्यामध्ये कितीही आकर्षण असलं, प्रेम वाटत असलं, तरी नंतर खटके उडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सगळ्यात आधी या गोष्टी बोलल्या गेल्या पाहिजेत आणि त्यांच्यात साधर्म्य पाहिजे..आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे भावनिक अनुरूपता. हीसुद्धा अगदी एकसारखी असण्याची गरज नसते. पण एकमेकांबरोबर असताना आपण आहोत तसं वागण्यासाठीचा भावनिक अवकाश मिळणं खूप गरजेचं आहे. हे करत असताना आपण भावनिकदृष्ट्या न थकता साथ देणंही तितकंच आवश्यक आहे. एकमेकांना न थकवता कशी साथ देऊ शकतो, कशा पद्धतीनं एकमेकांचे त्रास, चिंता दूर करू शकतो हे माहिती असायला हवं. मला पटकन राग येतो, आला की लगेच जातो, मी अबोला धरतो किंवा कधीच येत नाही पण आला की जात नाही या सगळ्यापेक्षा त्यापलीकडे जाऊन त्या गोष्टी हाताळण्याची माझी क्षमता काय आहे आणि अशा परिस्थितीत माझ्या जोडीदाराकडून माझी काय अपेक्षा असेल याविषयी चर्चा होणं खूप गरजेचं आहे. आपण या नात्यामध्ये भावनिकदृष्ट्या अनुरूप होण्यासाठी काय देऊ शकतो हे जाणून घ्यायला हवं. एखादी व्यक्ती भावनिकदृष्ट्या पराकोटीची स्वावलंबी आणि स्वतंत्र आहे, आणि दुसरी पराकोटीची परावलंबी व्यक्ती आहे, जिला सगळं बोलायचंय; इमोशनल वेलबिइंगसाठी ती जोडीदारावर अवलंबून आहे, तर अशा दोन लोकांचं जुळणं थोडं कठीण होऊ शकतं. पण त्यातून एकमेकांचा आदर करत सुवर्णमध्य कसा काढता येईल यावर त्यांना काम करावं लागेल.तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जीवनशैलीमधली अनुरूपता. कुठल्याही मॅट्रिमोनियल वेबसाइट्सवर तुम्हाला उत्पन्न समजू शकतं, पण मगाशी म्हटलं तसं, पैसे किती येताहेत यापेक्षा ते कसे खर्च होताहेत हे बघितलं तर जीवनशैली समजू शकते. तुमची जीवनशैली जीवनाकडे बघण्याचा तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे ते सांगते. आणि त्या गोष्टी एकमेकांना पूरक असणं गरजेचं आहे. समोरच्या व्यक्तीची जीवनशैली वेगळी असली तरी तुम्हाला आदर देत तो वेगळेपणा मंजूर करता येतोय का हे जाणून घ्यायला हवं. त्यासाठी आधी जीवनशैलीच्या कोणत्या पैलूंबाबत मी वेगळेपणाचा आदरपूर्वक स्वीकार करू शकतो/शकते हे माहीत असणं गरजेचं असतं. समान गोष्टींचा आणि वेगळेपणाचा आदरपूर्वक स्वीकार करणं जमायला हवं..ग्रोथ मेंटॅलिटी सारखी आहे का हेदेखील महत्त्वाचं ठरतं. भविष्यातल्या वाटचालीकडे मी कसा बघतो/बघते आणि जोडीदाराकडून माझ्या काय अपेक्षा आहेत याबद्दल बोलणं व्हायला हवं. मी त्या नात्यामध्ये जोडीदाराच्या कल्पनेतल्या भविष्यासाठी काय करू शकतो/शकते, याबाबतचे विचार जुळणं गरजेचं आहे. त्यात काही प्रमाणात एकवाक्यता असणं आवश्यक आहे. कारण एकमेकांच्या साथीनं आणि सोबतीनं पुढे जायचं असेल, सहजीवनातल्या वेगवेगळ्या टप्प्यांचं नियोजन करायचं असेल तर हे महत्त्वाचं ठरतं. संसारात मूल होऊ देणं, त्यासाठी आर्थिक तयारी करणं, करिअरमधल्या विविध टप्प्यांवर कोणत्या संधी स्वीकारायच्या कोणत्या टाळायच्या यासंदर्भातले निर्णय घेताना अनुरूपता महत्त्वाची ठरते. माझी ग्रोथ मेंटॅलिटी, माझे भविष्यातले प्लॅन्स आणि त्याबद्दलची माझी लवचिकता हे सगळं माझ्या जोडीदाराबरोबर मिळतं-जुळतं आहे का हे तपासून बघणं गरजेचं आहे.एकुणातच अनुरूपता जपत असताना संवाद साधण्याला प्रचंड महत्त्व द्यायला हवं. कोणत्याही नात्याच्या उत्तम आरोग्यासाठी संवाद आवश्यक असतो. एकमेकांशी संवाद कसा आहे यावर बरंच काही ठरतं. आपण एकमेकांना अनुरूप आहोत का? जो संवाद साधणं गरजेचं आहे तो व्यवस्थित साधला जाऊ शकतो का? स्वतःच्या भावभावना, विचार, अपेक्षा, ध्येय, महत्त्वाकांक्षा या सगळ्या गोष्टी समोरच्याला कळेल अशा आणि बोलताना तुमची जी भावना आहे त्याच भावनेनं समजेल अशा पद्धतीनं बोलू शकतो का? हे जाणणं आवश्यक असतं. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, समोरची व्यक्ती जेव्हा संवाद साधत असेल, तेव्हा मी ते त्याच भावनेनं ऐकून आणि समजून घेऊ शकतो का? हे दोन्ही जमलं तर तो संवाद अर्थपूर्ण होऊ शकतो..भावंडांच्या, मित्र-मैत्रिणींच्या, पालक-मुलांच्या अशा जगातल्या कोणत्याही नात्यात सुरुवातीपासूनच अनुरूपता असते असं काही नसतं. त्यातच लग्नासारख्या नात्यात तर आकाशातच काहीतरी ठरलंय, पहिल्या दिवसापासूनच अनुरूप आहेत असं घडत नाही. अनुरूपता हळूहळू डेव्हलप होत जाणारी, किंवा खरंतर समजून उमजून डेव्हलप करत जाण्याची गोष्ट आहे. काही गोष्टी आपोआप होतात, काही गोष्टी आपल्याला डेव्हलप कराव्या लागतात. एखादं उत्तम लोणचं जसं काळाप्रमाणं छान मुरत जातं, तसंच नातं मुरत जातं, अधिकाधिक अनुरूप होत जातं. लग्नाच्या पहिल्याच दिवशी तुम्ही कदाचित सर्वार्थानं अनुरूप नसाल. पण मग अशा वेळी जोडीदार कसा निवडायचा असा प्रश्न पडू शकतो. याचं उत्तर असं देता येईल, की एकमेकांना अनुरूप होत जाण्याची शक्यता किती आहे आणि अनुरूपता डेव्हलप करण्यासाठी जे कष्ट घ्यावे लागतील त्याची तयारी आहे का, हे तपासून बघणं गरजेचं आहे. या कष्ट घेण्याच्या तयारीत एकमेकांना अनुरूप असणं जास्त महत्त्वाचं आहे.सर्वगुणसंपन्न जोडीदार पाहिजे, परफेक्ट कुणीतरी पाहिजे अशा कविकल्पनांना थारा न देता अनुरूपता रचत जायची असते, बांधत पुढे न्यायची असते हे समजून घ्यायला हवं. यासाठी सर्व लग्नाळू व्यक्तींनी आत्मसात करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा स्किल सेट म्हणजे निगोसिएशन स्किल - वादचर्चा करण्याचं स्किल. या स्किलशिवाय एकविसाव्या शतकात लग्नसंस्था पुढे जाणं अशक्य आहे. एकमेकांना अनुरूप होत जाण्यासाठी तर ती अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. हे वाचताना अनेकांना असं वाटू शकतं, की जोडीदाराबरोबर निगोशिएट करायचं म्हणजे फारच व्यावहारिक झालं, नाही का? पण मुद्दा व्यवहाराचा नाहीये, मुद्दा आहे एकमेकांना अनुरूप होत जाण्याचा. आपण विसाव्या शतकातल्या लग्नसंस्थेकडे बघितलं, तर सगळे नियम अगदी ठरलेले होते. लग्न कसं असावं, कधी करावं, कुणाशी करावं, लग्न झाल्यानंतर नवरा म्हणून पुरुषानं काय करावं, बायको म्हणून स्त्रीनं काय करावं याबाबतीतले सगळे नियम पक्के होते. ते तसेच्या तसे पाळले जायचे. म्हणजे लग्न करू पाहणाऱ्यांना वेगळे नियम शोधण्याची, तयार करण्याची गरज नसायची. जे आहेत ते नियम फक्त फॉलो करायचे होते. एकविसाव्या शतकामध्ये मात्र आपण सर्वांनीच सामाजिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या झालेल्या बदलांनंतर या सगळ्या नियमांना आव्हान दिलं आणि असं म्हटलं की आता आम्ही जुने स्त्री-पुरुषांबाबतीतले नियम मोडीत काढतो आहोत आणि त्यांची फेरमांडणी करतो आहोत. इथं हे लक्षात घ्यायला हवं ही फेरमांडणी करताना आपल्या नात्यासाठी आपल्याला नवे नियम करावे लागतील. आणि नवे नियम तयार करून अमलात आणू पाहत असाल तर तिथं संवादाची अनुरूपता सर्वाधिक महत्त्वाची असेल. बोलल्यानंतर एकमेकांना समजून घेतलं पाहिजे, मूल्यव्यवस्था जुळताहेत ना ते बघायला पाहिजे आणि तिथून निगोसिएशनकडे वाटचाल करावी लागेल, समोरच्याचं ऐकून घ्यावं लागेल. गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील. म्हणूनच वादचर्चेचं कौशल्य आत्मसात करणं जास्त गरजेचं आहे. 'मी म्हणेन तो कायदा', 'माय वे ऑर हाय वे' अशा पद्धतीनं पुढे जाऊन चालणार नाही. संवाद गुंफतच अनुरूपतेकडे जावं लागेल..थोडक्यात, एखाद्या मॅट्रिमोनियल साइट्सवर जुळणाऱ्या गोष्टी, उत्पन्न, जात एवढ्याच गोष्टींवर अनुरूपता ठरत नाही. अनुरूपता म्हणजे तुमच्यातल्या वेगळेपणासाठीचा सुरक्षित अवकाश. तो निर्माण करण्यासाठी एकमेकांशी मूल्यव्यवस्था जुळणं, उत्तम संवाद कौशल्य असणं आणि वादचर्चेचं कौशल्य अवगत करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. तरच नातं प्रगल्भतेच्या दिशेनं जाऊ लागेल.(तन्मय कानिटकर परिवर्तन आणि पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन या सामाजिक संस्थांचे संस्थापक व अनुरूप विवाहसंस्थेचे पुणेस्थित संचालक आहेत.) 