Premium|Udayagiri Khandagiri Caves: सम्राट खारवेलाच्या काळातील उदयगिरी-खंडगिरी लेण्यांचे वैभव

लयनकथा । अमोघ वैद्यउदयगिरी आणि खंडगिरी या दोन्ही लेण्या फक्त दगडातील वास्तू नव्हेत, तर भारतीय स्थापत्यकलेच्या इतिहासातला एक अमूल्य ठेवा आहेत. या गुहांमध्ये कोरलेली प्रत्येक रेष आणि शोधलेला प्रत्येक शिलालेख, प्राचीन काळातील धार्मिक श्रद्धा, कलातत्त्व आणि शासनशास्त्र यांचा जिवंत इतिहास सांगतो. सम्राट खारवेलाच्या वैभवशाली काळात खोदलेल्या या लेण्यांनी कलिंग साम्राज्याच्या कलात्मक उत्कर्षाला एक नवीन पायरी दिली आहे.ओडिशा, पूर्व भारतातील एक नयनरम्य आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध प्रदेश, जिथं निसर्ग आणि इतिहास यांचा अद्भुत संगम दिसून येतो. या भूमीमध्ये समुद्रकिनारे, सुंदर डोंगररांगा आणि प्राचीन शिल्पकलेला जीव देणारी वास्तुशिल्पं सापडतात. भुवनेश्वरची भव्य मंदिरं, जगन्नाथपुरीतली पवित्रता आणि कोणार्कच्या प्रसिद्ध सूर्य मंदिरामुळे ओडिशा हे धार्मिक जागृतीचं हृदय मानलं जातं. या प्रदेशात खारवेल या महान सम्राटानं कलिंग साम्राज्याचा गौरव पुनर्संचयित केला. खारवेल हा एक प्रगल्भ राजकीय, धार्मिक आणि सांस्कृतिक नेता होता. याच्याच काळात कलिंगने आपली वैभवशाली ओळख पुन्हा प्राप्त केली. त्यानं सामर्थ्यशाली किल्ले बांधून नगर सुरक्षित तर केलंच, पण जैन धर्माच्या वाढीस चालना देऊन धार्मिक आणि आध्यात्मिक भावना जास्त सुरक्षित आणि मजबूत केल्या. हा प्रदेश केवळ भौगोलिकदृष्ट्या नाही, तर आध्यात्मिकतेनंही लोकांना जोडून ठेवतो. हे महाराष्ट्रासारख्या विविध संस्कृतींनादेखील प्रेरणा देणारं ठिकाण आहे. त्यामुळे ओडिशा म्हणजे निसर्ग, धर्म, इतिहास आणि कलेचा साक्षीदार म्हणून एक अनमोल ठेवा मानला जातो. .याच ठिकाणी आहेत जगप्रसिद्ध उदयगिरी आणि खंडगिरी लेणी. उदयगिरी आणि खंडगिरी हे दोन प्रमुख लेणीसमूह एकाच डोंगररांगेतील वेगवेगळ्या शिखरांवर वसलेले आहेत, आणि आजच्या काळात त्यांच्यामधून एक नव्यानं बांधलेला रस्ता जातो. या डोंगरांच्या वेगवेगळ्या शिखरांना स्थानिक चार वेगवेगळ्या नावांनी संबोधतात - उदयगिरी (सूर्योदय डोंगर), खंडगिरी (तुटलेला डोंगर), निलगिरी (नीळ डोंगर) आणि धवलगिरी (पांढरा डोंगर). काही विद्वान या चारही शिखरांना एकाच डोंगररांगेचा विस्तार म्हणून ओळखतात, तर काहीजण निलगिरी आणि धवलगिरी ही स्वतंत्र शिखरं असल्याचं मानतात. यांच्या मूळ उत्पत्तीविषयी एक स्थानिक दंतकथा रुळली आहे. ह्या डोंगररांगा पूर्वी हिमालयाचा भाग होत्या आणि अनेक ऋषी व तपस्वींनी इथं निवास केला. हनुमानानं रामासाठी पूल बांधताना हा डोंगर उचलला होता, पण अचानक त्याच्या हातातून निसटून तो खाली पडला होता अशी गाथा आहे. शिलालेखीय पुराव्यात उदयगिरी-खंडगिरीला ‘कुमार’ आणि ‘कुमारी’ पर्वत असं उल्लेखलं आहे. खंडगिरीच्या तुलनेत उदयगिरीचं कोरीवकाम जरा पूर्वी सुरू झालं, हे खारवेल राजाच्या कुटुंबाच्या शिलालेखांवरून ध्यानात येतं. सर्वात शेवटी कोरलेला शिलालेख उदयगिरीमध्ये ११व्या शतकातील सोमवंशी राजा उद्योतकेशरीच्या काळातील आहे. या राजानंतर उदयगिरीचं महत्त्व क्षीण झालं, तर खंडगिरी त्रिरत्न प्रवाहातलं तीर्थक्षेत्र म्हणून गुणात्मक महत्त्व मिळवत पुढे चालू राहिलं.ओडिशातल्या उदयगिरी डोंगरावर वसलेली लेणी म्हणजे जणू कातळात रंगलेलं, कलाकार आणि वास्तुविशारदांच्या मनाला मोहून टाकणारं एक काव्य. त्यांच्या शिल्पकलेत आणि स्थापत्यात प्राचीन काळाचा सुगंध दडलेला असतो, तो खणलेल्या प्रत्येक खोलीतून उमटतो. डोंगराच्या हिरव्या काठावरचं या लेण्यांचं सौंदर्य पर्यटकांना निसर्गात आणि कलेत गुंतवतं.गुहांच्या आकर्षक रचना, समृद्ध शिल्पकाम आणि स्थापत्यविवेक यांचा संगम त्यांना भारतातला महत्त्वपूर्ण लेणीसमूह ठरवतो. .ओडिशातील उदयगिरी डोंगरावर वसलेली लेणी त्यांच्या शिल्पकला, स्थापत्य आणि ऐतिहासिक महत्त्वासाठी प्रसिद्ध आहेत. १८२४मध्ये ए. स्टर्लिंग यांनी या लेण्यांचा शोध घेतला आणि त्यांनी एशिॲटिक रिसर्चेसमध्ये आपले अनुभव लिहिले. त्यानंतर १८३६मध्ये जेम्स फर्ग्युसन, १८३८मध्ये किट्टो, १८७४-७६मध्ये जे. डी. बेगलर आणि १८७५मध्ये राजेंद्रलाल मित्र यांनी या लेण्यांचा सखोल अभ्यास केला. त्यांनी आपापल्या पुस्तकांमध्ये लेण्यांचं तपशीलवार वर्णन केलं, ज्यामुळे त्यांचं महत्त्व जगासमोर आलं.या लेण्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे, चेदी राजघराण्याच्या खारवेल राजाच्या कार्याची आणि यशाची माहिती देणाऱ्या १७ ओळींचा शिलालेखाचं पहिलं वाचन स्टर्लिंग यांनी १८२७मध्ये केलं. नंतर १९१५-१६ आणि १९२९मध्ये इतर संशोधकांनी याचं सविस्तर वाचन प्रकाशित केलं.उदयगिरी म्हणजे ‘सूर्योदयाचा डोंगर’. भारताच्या प्राचीन शैलखोदकामाचा हा एक आरंभिक नमुना आहे. इथं सुमारे अठरा गुहा आहेत, अनेक लेणी भिन्न स्तरावर विखुरलेल्या आहेत, त्या बहुतेक गुहा निवांतपणा आणि ध्यानासाठी साधूंना आश्रय देणाऱ्या निवासकोठ्या असाव्यात. काही निवासकोठ्यांच्या भिंतींवर उत्कृष्ट शिल्पकाम आहे. उदयगिरीच्या गुहा समूहातील गुहा क्रमांक १४वर कोरलेल्या प्रसिद्ध खारवेल शिलालेखातून या गुहांच्या उत्खननाची अत्यंत मोलाची माहिती मिळते. कुमारी पर्वत या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या या डोंगरावर खारवेल राजाच्या कारकिर्दीत एकूण ११७ गुहा खोदण्यात आल्या, ज्यात त्याच्या परिवार, नातेवाईक आणि राजदरबारातील लोकांचा सहभाग होता.शिलालेखातील ओळींचा भावार्थ पुढीलप्रमाणे - तेराव्या वर्षी जैन आरहंत भक्त व साधूंसाठी वर्षावास आणि राजाश्रय उपलब्ध करून देणाऱ्या उपासक खारवेलनं कुमारी पर्वतावर ध्यानसंपन्न साधूंना विश्रांती मिळावी म्हणून खोदकाम केलं. आरहंत साधूंना समर्पित शताधिक गुहा - ध्यान, निवास, सुटसुटीत जीवनासाठी. .Premium|Takali Dhokeshwar caves: सह्याद्रीच्या कुशीत लपलेलं टाकळी ढोकेश्वर लेणं; प्राचीन वारशातलं अध्यात्मिक सौंदर्य.पुढील ओळींमध्ये सांगितले आहे, की महाराणीच्या इच्छेप्रमाणे, खारवेलनं साधूसंतांसाठी व ऋषी, श्रमण, यती, संघियाना अशा सर्व दिशांहून येणाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक वास्तू उभारली. या स्थापत्यासाठी दूरवरून उत्कृष्ट खडकांमधून हजारो दगड आणले गेले. गुलाबी रंगाच्या जमिनीवर पन्ना-मणांच्या स्तंभांची स्थापना केली. या सर्व साहित्यावर १ लाख ५ हजार सोन्याची नाणी खर्च केली. या पुरातन स्मृतिगृहाचा दस्तावेज केवळ जैन धर्मप्रसारच नव्हे, तर कलेचा, समाजघटकांचा आणि प्राचीन नियोजनाचा उत्तम नमुना आहे. खारवेल शिलालेखानं त्याकाळच्या समृद्धीचं, सामाजिक सहभागाचं आणि आरहंत उपासनेचं ऐतिहासिक दालन उलगडलं. आजही दरवर्षी माघ शुद्ध सप्तमीच्या दिवशी खंडगिरी डोंगरावरील हा ‘खंडगिरी मेला’ मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या प्रसंगी सध्या जगमारा गावात विराजमान असलेलं खंडगिरीचं मुख्य अधिष्ठान अनंता केशरी देव डोंगरावर आणला जातो. संत-महंतांची मोठी फौज प्रथम कोणार्कजवळील समुद्रकिनारी स्नान करून, डोंगराकडे पालखी यात्रा सुरू करतात. खंडगिरीवर पोहोचताच अग्निपूजा म्हणजेच यज्ञ व नैसर्गिक विधींचं अनुष्ठान भाविकांसमोर साजरंकेलं जातं.एक स्थानिक दंतकथा सांगते, की सांभासूर नावाच्या दैत्याला त्वचाविकार झाला होता. त्यानं भगवान सूर्याची प्रार्थना केली, सूर्यानं त्यास नदीत स्नान करून खंडगिरीपर्यंत पायी यात्रा केल्यास रोगमुक्ती मिळेल असं सांगितलं. खंडगिरी डोंगरांचा संबंध पंचशाखा संतांच्या धार्मिक साहित्यातदेखील दिसतो. इथले संत चैतन्य महाप्रभूंचे शिष्य होते आणि त्यांनी कल्कीला, विष्णूच्या शेवटच्या अवताराला या स्थळाशी जोडलेलं आहे. या संतांमध्ये जगन्नाथ दास (भगवद्गीता), बलराम दास (रामायण), अच्युतानंद दास व अनंत दास यांच्या पुस्तकांत या पर्वतावर कल्कीचं अवतरण होईल, भक्तांचे उद्धार होतील आणि प्रलयप्रसंगी अनंत गुहेत भक्तांना आश्रय मिळेल अशी कल्पना आढळते. .Premium|Buddhist caves: कान्हेरीच्या लेण्यांमध्ये इतिहास, ध्यान आणि साधनेचा अनोखा संगम.आज हा डोंगर हिंदू आणि जैन या दोन्ही धर्मीयांसाठी अत्यंत पवित्र आहे. जैन समुदायासाठी हे एक महत्त्वाचं तीर्थक्षेत्र तर आहेच, परंतु आसपासच्या हिंदू समाजातही ते धार्मिक श्रद्धेचं प्रतीक मानलं जातं. माघ सप्तमीच्या उत्सवात, खंडगिरी मेळ्यात, दूरदूरचे भाविक, साधू व संत, स्थानिक, तसंच देशभरातील पर्यटक एकत्र येतात आणि हा आगळा सामाजिक-सांस्कृतिक सोहळा जगप्रसिद्ध होतो.उदयगिरी आणि खंडगिरी या दोन्ही लेण्या फक्त दगडातील वास्तू नव्हेत, तर भारतीय स्थापत्यकलेच्या इतिहासातला एक अमूल्य ठेवा आहेत. या गुहांमध्ये कोरलेली प्रत्येक रेष आणि शोधलेला प्रत्येक शिलालेख, प्राचीन काळातील धार्मिक श्रद्धा, कलातत्त्व आणि शासनशास्त्र यांचा जिवंत इतिहास सांगतो. सम्राट खारवेलाच्या वैभवशाली काळात खोदलेल्या या लेण्यांनी कलिंग साम्राज्याच्या कलात्मक उत्कर्षाला एक नवीन पायरी दिली आहे.आजही या लेणी जैन धर्मीयांच्या तपश्चर्येचा आणि आध्यात्मिक जीवनाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. या गुहांच्या भिंतींवरील शिल्पं, चित्रं आपण मर्यादित प्रकाशात पाहत असतानाही त्यांच्या कलात्मक सौंदर्यानं आणि ऐतिहासिक वारशानं मन गजबजून टाकतात. या लेण्यांद्वारे आपण केवळ प्राचीन वास्तुशिल्पाचं अवलोकन करत नाही, तर त्या काळातलं लोकजीवन, धार्मिक समर्पण आणि सांस्कृतिक समृद्धीचा अनुभवही घेतो. त्यामुळे या गुहांचा वारसा जपणं केवळ ओडिशा किंवा देशासाठी नव्हे, तर संपूर्ण मानवजातीच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक समृद्धीसाठी अनमोल ठरतं.संदर्भ :B.N. B.N. Sinha, Geography of Odisha, New Delhi, 1999 (third edition).K.C. Panigrahi, History of Odisha, Cuttack (Second Published) 1986.R.L. Mitra, The Antiquities of Orissa, Vol.II.ASI, Report, Vol.XIII.(अमोघ वैद्य पुणेस्थित भारतविद्या अभ्यासक आहेत.)