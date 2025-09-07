Premium|Conspiracy theories: एलियन्सचे अस्तित्व; वास्तव की अफवा?

रवि आमलेएकंदर १९४७-४८चे अवघे साल उडत्या तबकड्यांचे वर्ष ठरले. आकाशातील मृगजळ, उल्का, हवामान खात्याचे विशालकाय फुगे यांत लोकांना उडत्या तबकड्यांचे भास होत होते. अनेकजण बनावट कहाण्या सांगून स्वतःचे महत्त्व वाढवून घेत होते. सनसनाटी घटनांना सर्वाधिक वृत्तमूल्य असते. परिणामी फार शहानिशा न करता त्याच्या बातम्या पसरवल्या जात होत्या. भिंगरीप्रमाणे भिरभिरणाऱ्या वृत्तचक्राने भल्याभल्यांचे मेंदू भेलकांडून जात आहेत. काल काय पाहिले, वाचले तेही नीट आठवत नाही म्हटल्यावर या वर्षाच्या आरंभीची ती इन्स्टा-गंमत कोणाच्या लक्षात असणार? २०२५चा तो पहिला आठवडा. तारीख ६ जानेवारी. त्यादिवशी लक्षावधी लोक मोबाईलवर नेहमीप्रमाणे रिळे गुंडाळत होते. अचानक काहींच्या डोळ्यांत तो चित्रफितीचा तुकडा घुसला. त्यात दिसत होते परग्रहावरील मानवांचे कोसळलेले यान. काही संशोधक त्याची तपासणी करीत आहेत, अनेकजण दूरवर उभे आहेत आणि मधे ती उडती तबकडी, असे ते दृश्य. हल्ली बातम्याही विषाणूंप्रमाणे ‘व्हायरल’ होतात. ही बातमीही अशीच पसरली. त्यामुळे मग विविध दैनिकांच्या ई-पत्रिका, वृत्तवाहिन्या यांनी ती ‘आम्ही या व्हिडिओची पुष्टी करीत नाही’ असा शहाजोगपणा करीत उचलली. चर्चा सुरू झाली, की पृथ्वीवर एलियन आले. त्यांची उडती तबकडी ॲरिझोनामध्ये कोसळली. पण हे सारेच खोटे होते. ती चित्रफीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून तयार केलेली होती. हे अर्थातच नंतर कोणीतरी केलेल्या तथ्यशोधनातून समोर आले. तोवर असंख्य लोकांनी ती उडती तबकडी पाहिली होती. त्यांच्यातील अनेकांपर्यंत ते फॅक्ट चेक जाण्याची शक्यता नव्हती. परिणाम? - त्यांच्या दृष्टीने परग्रहावर मानवसदृश प्राणी असतात आणि ते एलियन्स पृथ्वीपर्यटनास येतात. .हे असे मानणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सायंकाळच्यावेळी विदर्भ, मराठवाड्याच्या आकाशात अनेकांना एक लांबलचक प्रकाशमान वस्तू दिसली होती. ती होती एलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंक या कंपनीने सोडलेली उपग्रहांची माळ. पण चर्चा रंगली उडत्या तबकड्यांची. त्याच्या आधी २०२२च्या जूनमध्ये कोल्हापूरकरांना अशाच एका उडत्या तबकडीचे दर्शन झाले होते. नंतर शिवाजी विद्यापीठाच्या अभ्यासगटाने स्पष्ट केले, की तो हवामान खात्याने सोडलेला फुगा होता. एकूण काय, तर आकाशात असे काही विचित्र नि वेगळे दिसले, की लोकांना आठवण होते ती उडत्या तबकड्यांची. तरीही आपण भारतीय सुदैवी. आपले आभाळ बहुधा त्या अज्ञात उडत्या वस्तूंना - यूएफओंना - फारसे मानवत नसावे. नाही म्हणायला, दोन वर्षांपूर्वी, १९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी इंफाळ विमानतळावर एक यूएफओ दिसले होते. मोठा गोंधळ उडवून दिला होता त्याने. त्याच्या शोधार्थ दोन राफेल विमाने पाठवण्यात आली होती. त्याचा शोध लागलाच नाही. ते काय होते ते समजले नाही. आणि अशा स्पष्टीकरण न मिळणाऱ्या बाबी म्हणजे कटकाल्पनिकांची प्रोटीन पावडर. अमेरिकेचे मात्र असंख्य भारतवासीयांप्रमाणेच या परग्रहवासीयांनाही मोठे आकर्षण असावे. कारण तेथे यूएफओ आल्याच्या घटनांची संख्या काही हजारांच्या घरात आहे. सध्याची अमेरिका ही तर ट्रम्प आणि ‘मागा’वाल्या राष्ट्रवाद्यांची. तेथील २४ टक्के जनता छातीठोकपणे सांगते, की त्यांनी उडत्या तबकड्या याचि डोळा पाहिल्या. १९९६मध्ये तेथील २० टक्के लोकांचा एलियन्स, यूएफओ या संकल्पनांवर विश्वास होता. सप्टेंबर २०२२मध्ये यूगव्ह या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले, की तो आकडा ३४ टक्क्यांवर गेला आहे. याचा अर्थ एवढाच, की तंत्र आणि विज्ञान तुम्हाला सूक्ष्मदर्शक आणि दूरदर्शिका देऊ शकेल. वैज्ञानिक दृष्टिकोन मात्र कमवावाच लागतो. प्रश्न असा आहे, की एलियन्स आणि यूएफओ, त्याबाबतच्या कटकाल्पनिका हे सारे आले कुठून?तशी परलोक आणि तेथे राहणारे लोक ही संकल्पना जुनीच आहे. जगाच्या पाठीवरील अनेक प्राचीन संस्कृतींमध्ये ती आहे. पण त्या झाल्या पौराणिक गोष्टी. आधुनिक काळात (म्हणजे साधारणतः युरोपातील रेनेसान्सनंतरच्या काळात) पहिल्यांदा ही एलियन्सची संकल्पना आढळते, ती शिवरायांच्या जन्मानंतर चार वर्षांनी. .अर्नॉल्डला पत्रकारांनी गाठले. २५ जून १९४७ रोजी ईस्ट ओरेगोनियन नावाच्या वृत्तपत्रातील पत्रकारांना त्या ‘अज्ञात’ ‘उडत्या वस्तूं’ची माहिती देताना अर्नॉल्ड म्हणाले, ‘तलावातल्या पाण्यावर बशी भिरकवल्यानंतर ती कशी उडत जाईल, तशा त्या वस्तू उडत होत्या.’ त्या वस्तू उडत्या बशीसारख्या होत्या असे ते म्हणाले नव्हते. पण दुसऱ्या दिवशी बातम्या आल्या - ‘सुपरसॉनिक फ्लाइंग सॉसर्स साईटेड बाय इडाहो पायलट’. अशा प्रकारे ‘फ्लाइंग सॉसर’, ‘उडती तबकडी’ हे शब्द त्या दिवसापासून अमेरिकी मिथकांच्या आणि कटकाल्पनिकांच्या शब्दकोशात जाऊन बसले..सन १६३४मध्ये तिकडे युरोपात जोहानेस केप्लर या लेखकाचे सोम्नियम नामक पुस्तक प्रसिद्ध झाले. त्यात त्याने चंद्रावरील मानवांची कल्पना मांडली होती. पुढे १६५७मध्ये द स्टेट्स ॲण्ड एम्पायर्स ऑफ द मून (लेखक - सिरॅनो डे बेर्गेरॅक) या पुस्तकातही परलोकाची संकल्पना दिसते. १७५२मध्ये फ्रेंच विचारवंत व्हॉल्तेअरने त्याच्या मायक्रोमेगास या ग्रंथात परग्रहावरून पृथ्वीवर आलेले तत्त्वज्ञ रंगवले होते. पण या विज्ञान-काल्पनिकांना भरारी मिळाली ती एच. जी. वेल्स यांच्या १८९८मधील द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्समुळे. व्होल्तेअरचे एलियन्स तत्त्वज्ञ होते. वेल्सचे एलियन्स मंगळावरून आलेले हल्लेखोर होते. मोठी प्रभावशाली कादंबरी होती ती. तिच्याविषयीची एक सुरस कथा आहे.३० ऑक्टोबर १९३८ रोजी न्यू जर्सीतील एका रेडिओ केंद्रावरून मर्क्युरी थिएटर या नाटक कंपनीने वेल्स यांच्या या कादंबरीचे नाट्यरूपांतर सादर केले. त्याला बातमीपत्राचे स्वरूप देण्यात आले होते. ते इतके वास्तववादी होते, की ते ऐकून लोकांना खरेच वाटले, की मंगळावरील प्रगत प्राण्यांनी पृथ्वीवर हल्ला केला आहे. प्रचंड घबराट माजली लोकांत. तेव्हाची वृत्तपत्रे सांगतात, की अनेक लोक शहर सोडून पळू लागले. काही रस्त्यांवर त्यामुळे वाहतूक कोंडी झाली. या अशा घटना अर्थातच दुर्मीळ.हे असे भय, मुळात या अथांग विश्वात कुठेतरी आपल्याहून अधिक प्रगत असे प्राणी आहेत आणि ते पृथ्वीवर येतात असे वाटणे हे हजारो वर्षांपासून लोकमानसात खोल रुजलेले आहे. त्याची बीजे धार्मिक कहाण्यांत सापडतील. मनावर कोरले गेलेले संस्कार ते. ते पुसणे अवघड. या अशा कहाण्या लोकांना भावतात कारण एकाच वेळी त्या काहींना दिलासा देणाऱ्या, तर काहींच्या मनात असुरक्षितता निर्माण करणाऱ्या असतात. जगातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे अज्ञात आहेत. येथे पिरॅमिड आहेत. येथे कैलास लेणी आहेत. पूर्वीचे लोक या अशा दिव्यभव्य गोष्टी कशा उभारू शकतील? मनात नाना आशंका आहेत. प्रश्न अवघड आहेत. त्यांची सोपी उत्तरे हवी आहेत. ती मिळवण्याचा अनेकांचा मार्ग जातो कटकाल्पनिकांच्या वाटेवरून. समाजातील असुरक्षिततेची भावना, संभ्रमावस्था वाढते तेव्हा तर अशा षड्यंत्र सिद्धांतांचे पेवच फुटते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर तेच घडले. आजवर धार्मिक वा विज्ञान कथाकहाण्यांतून येणारे परग्रहावरील लोक आता थेटच पृथ्वीवर अवतरले. ती २४ जून १९४७ची गोष्ट. .त्यादिवशी केनेथ अर्नॉल्ड हे हौशी वैमानिक त्यांच्या विमानाने वॉशिंग्टनमधील चेहालिस शहरातून याकिमा येथे परतत होते. जमिनीवरून साधारणतः २४० किलोमीटर अंतर. या वाटेत मधे रेनिएर पर्वत आहे. तेथे काही दिवसांपूर्वी एक वाहतूक विमान कोसळले होते. त्याच्या अवशेषांचा शोध घेणाऱ्यास पाच हजार डॉलर्सचे इनाम होते. त्या आशेने अर्नॉल्ड यांनी तो हवाई मार्ग धरला. दुपारची वेळ होती. झगझगीत सूर्यप्रकाश पडलेला होता. साधारणतः ९,२०० फुटांवरून त्यांचे विमान चालले होते. अचानक त्यांच्या विमानावर तीव्र प्रकाशाचा झोत पडला. तो कुठून आला याचा शोध घेत असताना त्यांना दिसली नऊ अज्ञात उडत्या वस्तूंची माळ. द कमिंग ऑफ द सॉसर्स (१९५२) या पुस्तकात त्यांनी याचे मोठे बहारदार वर्णन केले आहे. ते सांगतात, 'ते काय आहे याचा विचारच मी करीत होतो, तेवढ्यात पुन्हा तो झोत पडला. यावेळी मात्र तो कुठून आला हे माझ्या लक्षात आले. माझ्या डावीकडे उत्तरेला, माऊंट बेकरच्या जवळून त्या अत्यंत प्रकाशमान अशा वस्तू येत होत्या. पर्वत शिखराच्या अगदी जवळून, अतिशय वेगाने त्या चालल्या होत्या.' सुरुवातीला त्यांचा आकार अर्नॉल्ड यांच्या लक्षात आला नाही. ते सांगतात, त्यांना जेट विमानांना असतो तसा शेपटाचा भाग नव्हता. त्या वस्तू आपल्या कोणत्याही विमानाप्रमाणे उडत नव्हत्या. खवळलेल्या समुद्रात वेगवान बोट चालावी तशा किंवा चिनी पतंगाच्या शेपटीप्रमाणे त्या वस्तू उडत होत्या. त्यांचा वेग होता १,३५० मैल प्रति तास. सायंकाळीयाकिमा येथे उतरल्यानंतर त्यांनी तेथील वैमानिकांना, प्रशिक्षकांना वगैरे ही घटना सांगितली. सर्वांनी ती उडवून लावली. पण ही घटनाच एवढी चमत्कारिक होती, की ती लगेच कर्णोपकर्णी झाली. .अर्नॉल्डला पत्रकारांनी गाठले. २५ जून १९४७ रोजी ईस्ट ओरेगोनियन नावाच्या वृत्तपत्रातील पत्रकारांना त्या 'अज्ञात' 'उडत्या वस्तूं'ची माहिती देताना ते म्हणाले, 'तलावातल्या पाण्यावर बशी भिरकवल्यानंतर ती कशी उडत जाईल, तशा त्या वस्तू उडत होत्या.' त्या वस्तू उडत्या बशीसारख्या होत्या असे ते म्हणाले नव्हते. पण दुसऱ्या दिवशी बातम्या आल्या - 'सुपरसॉनिक फ्लाइंग सॉसर्स साईटेड बाय इडाहो पायलट'. अशा प्रकारे 'फ्लाइंग सॉसर', 'उडती तबकडी' हे शब्द त्या दिवसापासून अमेरिकी मिथकांच्या आणि कटकाल्पनिकांच्या शब्दकोशात जाऊन बसले. .केनेथ अर्नॉल्ड यांची ती कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक होतीच, पण ती अमेरिकी जनमानसात रुजलेल्या धार्मिक कहाण्यांशी मेळ खाणारी होती. पुढे काहींनी त्याची सांगड बायबलमधील कहाण्यांशी घातलीच. बॅरी एच. डाऊनिंग यांच्या एका पुस्तकाचे नावच द बायबल ॲण्ड द फ्लाइंग सॉसर्स (१९७२) असे आहे आणि 'ते अग्नीरथ, ती आकाशातील चाके' आणि ती 'जळती झुडपे' या खरोखर उडत्या तबकड्या आहेत? येशू ख्रिस्त हा दुसऱ्या ग्रहावरून आलेला पाहुणा होता का? असे प्रश्न त्याच्या मलपृष्ठावर आहेत. धार्मिक मिथकांतून मनात रुजलेल्या कल्पनांनी अर्नॉल्ड यांच्या त्या अनुभवांना स्वीकारार्हता आणि विश्वासार्हता मिळवून दिली. याचा परिणाम असा झाला, की यानंतर अनेकांना या उडत्या तबकड्या 'दिसू' लागल्या. २५ जूनला ही बातमी आली आणि ४ जुलैला सिएटलमधून यूएफओचे पहिले छायाचित्र आले. खरंच असं होतं का..? (नंतर उघडकीस आले, की ते हवामान खात्याच्या फुग्याचे होते.) यानंतर ९ जुलैला नॅशव्हिल टेनेसिएनमध्ये एक वाचकपत्र प्रसिद्ध झाले. त्या वाचकाचे म्हणणे असे, की त्याला परग्रहावरचे मानव प्रत्यक्ष भेटले. त्याच्यासमोर त्याची ती उडती तबकडी उतरली. त्यातून ते मोठे डोके आणि हात-पाय असलेले प्रकाशमान एलियन उतरले. खुणांनी त्याच्याशी बोलले आणि निघून गेले. यानंतर काही दिवसांनी एकजण बोटिंग करीत असताना त्याच्यावर एलियन्सनी हल्ला केला.. त्यात त्याचा मुलगा जखमी झाला आणि कुत्रा मेला. (पुढे हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत त्याने सांगितले, की ही सगळी कहाणी बनावट होती.) एकंदर ते १९४७-४८चे अवघे साल उडत्या तबकड्यांचे वर्ष ठरले. आकाशातील मृगजळ, उल्का, हवामान खात्याचे विशालकाय फुगे यांत लोकांना उड 