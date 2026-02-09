Premium|UGC new rules : कायद्याआधी वातावरण योग्य हवे...

देशभरात गेल्या आठवड्यात ‘यूजीसी’च्या नव्या नियमावलीवरून चर्चा सुरू होती. सोशल मीडियाने तर या कायद्याच्या वेगवेगळ्या बाजू सांगत सगळा अवकाश व्यापला होता. यूजीसी म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नवे नियम वादग्रस्त ठरले होते, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या होत्या. न्यायालयाने यूजीसीच्या नव्या नियमास स्थगिती दिली. अशाप्रकारचा भेदभाव करू नका, असेही न्यायालयाने या संस्थेला सुनावले. काही वर्षापूर्वी रोहित येमुला या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येनंतर महाविद्यालयीन कालखंडात जातीयवाद केला जातो, अशी चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर बरीच चर्चा होऊन यूजीसीने ही नवी नियमावली तयार केली. मात्र ‘रोग परवडला पण उपचार नकोत,’ अशी भावना या नव्या नियमावलीने विद्यार्थ्यांच्या मनात तयार झाली. मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या काळात देशात जे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले होते, तसेच वातावरण देशभरात तयार झाले..न्यायालयाने यावर टिप्पणी करताना अशा बाबींमुळे वेगवेगळ्या प्रवर्गाची वेगवेगळी वसतिगृहे तयार होतील, अशी चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून नियमांच्या मसुद्यावर पुनर्विचार करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यूजीसीच्या नव्या नियमात काय होते, तर प्रत्येक संस्थेमध्ये इक्विटी कमिटी, इक्वल अपॉर्च्युनिटी सेंटर, इक्विटी स्क्वॉड आणि चोवीस तास उपलब्ध असेल अशी हेल्पलाइन स्थापन करावी लागणार होती. तक्रार मिळाल्यावर चोवीस तासांत प्राथमिक कारवाई आणि पंधरा दिवसांत अहवाल देणे बंधनकारक होते. भेदभावाची व्याख्या विस्तारित केली होती. त्यानुसार एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्याविरुद्ध थेट किंवा अप्रत्यक्ष भेदभाव दंडनीय होता, तसेच संस्थेची मान्यता रद्द झाली असती. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, दिव्यांग आणि महिलांच्या संरक्षणार्थ हा नियम होता. शैक्षणिक परिसरात समानतेचा पुरस्कार करणे, कॉलेज, संस्थांना बंधनकारक होते. परंतु या नियमाचा गैरवापर झाला तर त्यावर काय करायचे याची कोणतीही तरतूद नसल्याचा आरोप केला जात होता. प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयात नऊ सदस्यांची ‘इक्विटी कमिटी’ स्थापन करणे बंधनकारक होते. या समितीत संस्था प्रमुख, तीन प्राध्यापक, एक कर्मचारी, दोन सामान्य नागरिक, दोन विशेष आमंत्रित विद्यार्थी आणि एक समन्वयक यांचा समावेश असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, या नऊपैकी किमान पाच सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी महिला किंवा दिव्यांग प्रवर्गातील असणे अनिवार्य होते..Premium | UGC Equity Rules: संरक्षण की गोंधळ? नवे नियम वादाच्या भोवऱ्यात का अडकले?.विद्यार्थी आणि टीकाकारांचे म्हणणे असे होते, की भेदभाव रोखण्याच्या नावाखाली तुम्ही खुल्या वर्गातील लोकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत आहात. समानतेच्या नावाखाली हे नियम एकतर्फी असून, कॅम्पसमध्ये भीती, अविश्वास आणि संघर्षाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते, असा आरोप केला जात होता. बार असोसिएशननेदेखील सरकारच्या या नव्या नियमावलीला तीव्र विरोध केला होता.काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातल्या एका वैद्यकीय महाविद्यालयातील पायल तडवी या मुलीचा जातीय भेदभावामुळे मृत्यू झाला होता. सरकार कितीही नवे कायदे करेल आणि असे कायदे करून आम्ही मागास व वंचित वर्गासाठी सर्वकाही करत आहोत असे सांगू शकेल, पण समाजाच्या मानसिकतेचे काय? त्यासाठी कायदे तर हवेतच, पण कायद्यापेक्षा हा प्रश्न सामाजिक आहे आणि याचा विचार मानसिक पातळीवरून करण्याची नितांत गरज आहे. समाजाची मानसिकता कशी बदलेल याचा विचार केला पाहिजे, त्यासाठी योग्य वातावरणाची निर्मिती कशी होईल याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यायला हवे. .एकाचे काढून दुसऱ्याला दिले त्यामुळे न्याय दिला, असा हिशोब करता कामा नये. तर जो मागास आहे त्याला हळुवारपणे वरच्या वर्गाबरोबर आणण्याचे खरे प्रयत्न व्हायला हवेत, त्यासाठी त्याच्या स्वाभिमानाला धक्का न पोहोचवता त्याचे उन्नयन केले पाहिजे. हे करतानाच वरच्या वर्गातल्या मुलाला न्यायाच्या नावाखाली आपल्याला खाली आणत आहोत असे वाटता कामा नये ही मोठी कसरत आहे, यात शंका नाही. मात्र, सरकारला ती नाजूकपणे करणे भाग आहे. कायदा करणे सोपे आहे, पण कागदाच्या पलीकडे एक वेगळे जग असते आणि ते संवेदनांवर चालते हे सरकारने कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. यूजीसी प्रकरणातून सरकारला मिळालेला हा मोठा धडा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.