Premium|Counselor Self-Care Techniques : काउन्सिलरही माणूसच असतो! दुसऱ्यांच्या वेदना ऐकताना थेरपिस्टच्या मनावर काय परिणाम होतो?

डॉ. अनुजा कुलकर्णी मानसिक आरोग्य व्यावसायिकांचे शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य उत्तम असणे अत्यंत गरजेचे आहे. जे लोक अडचणीमध्ये असतात, त्यांना त्या अवस्थेतून बाहेर काढण्याचे काम काउन्सिलर करतात. पण जर काउन्सिलरच स्वतःच्या आयुष्यातील अडचणींमुळे खचलेले असतील, तर हे कार्य प्रभावीपणे करणे शक्य होत नाही. क्लायंटला काउन्सिलरची भीती नाही, तर दिलासा वाटला पाहिजे.आपल्या समाजात काउन्सिलर किंवा थेरपिस्ट यांच्याबद्दल एक ठरावीक प्रतिमा असते - ते नेहमीच शांत असतात, कधीही थकत नाहीत, त्यांना कधीही राग येत नाही, ते सदैव हसतमुख असतात वगैरे. पण हे वास्तव नाही. काउन्सिलरही माणूस असतो. त्याच्या आयुष्यातही संसार असतो, मुलेबाळे असतात, आई-वडील असतात, दवाखान्याच्या फेऱ्या असतात आणि स्वतःचे दुःखही असते. या सगळ्या गोष्टींबरोबरच ते रोज इतरांच्या वेदना ऐकतात, त्यांच्या मनातल्या खोल जखमांना सामोरे जातात. या प्रक्रियेत त्यांच्या स्वतःच्या मनावरही परिणाम होतो. म्हणूनच त्यांनी स्वतःच्या मानसिक आरोग्याची नियमित काळजी घेणे किती महत्त्वाचे आहे हे समजून घेणे आपल्या सगळ्यांसाठी आवश्यक आहे..ट्रान्सफरन्स आणि काउंटर-ट्रान्सफरन्सट्रान्सफरन्स म्हणजे क्लायंटच्या अजाणतेपणी घडणारी प्रक्रिया. यात क्लायंट आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या व्यक्तींबद्दलच्या (आई-वडील किंवा जोडीदार) भावना, अपेक्षा किंवा राग नकळतपणे काउन्सिलरवर प्रक्षेपित करतो. अशा वेळी काउन्सिलर केवळ एक व्यक्ती न राहता, क्लायंटसाठी त्याच्या भूतकाळातील एखाद्या नात्याचे प्रतिबिंब बनतो. याचे कारण म्हणजे काउन्सिलर त्या व्यक्तीकडून कसलीही अपेक्षा न ठेवता आधार देत असतात, एम्पथेटिक असतात, अनकंडिशनल असतात. अशा वेळी क्लायंटला वाटते, की ही व्यक्ती मला खरोखर समजून घेते. विरुद्ध लिंगाच्या काउन्सेलिंगमध्ये तर कधीकधी 'ती व्यक्ती' आवडायला लागली असेही होऊ शकते. तर, कधी क्लायंट काउन्सिलरवर रागावतो. तुम्हीच फक्त राहिला होतात मला सांगणारे, असेही त्याला वाटते. काही वेळा क्लायंट सत्रालाच येत नाही, दिलेले एक्सरसाइजेस करत नाही. अशा वेळी काउन्सिलरची चिडचिड होणे स्वाभाविक असते. हे सगळे ट्रान्सफरन्सचे वेगवेगळे प्रकार आहेत.आता काउंटर-ट्रान्सफरन्स म्हणजे काय समजून घेऊ. काउंटर-ट्रान्सफरन्स म्हणजे क्लायंटच्या वागण्याला किंवा त्याच्या ट्रान्सफरन्सला काउन्सिलरने दिलेली सुप्त भावनिक प्रतिक्रिया. कधीकधी क्लायंटची समस्या काउन्सिलरच्या स्वतःच्या आयुष्यातील जुन्या जखमांना किंवा अनुभवांना स्पर्श करते, ज्यामुळे काउन्सिलरच्या मनात विशिष्ट भावना उमटतात. हे ओळखून स्वतःला त्यापासून वेगळे ठेवणे व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असते.या दोन्ही गोष्टी थेरपीमध्ये काउन्सिलर किती व्यावसायिकरित्या नाते जपतो यावर अवलंबून असतात. दहा-पंधरा वर्षांच्या अनुभवानंतर प्रॅक्टिसमध्ये एक वेगळी क्षमता विकसित होते. समोरची व्यक्ती अशी का वागत आहे, तिच्या चिडचिडीमागे कोणती पार्श्वभूमी आहे, याचे एक चित्र मनात आपोआप तयार होऊ लागते. ही 'एम्पथी' आहे. सिम्पथी नाही, कळवळा नाही, हळहळ नाही..सत्राचे नियोजन - मानसिक आरोग्याचा पायाएका अनुभवी काउन्सिलरला सत्राचे नियोजन करताना आधीच अंदाज लावता येतो, की कोणते सत्र किती तणावाचे आणि भावनिकदृष्ट्या जड असू शकते. त्यामुळे एकाच प्रकारची सत्रे एकामागोमाग ठेवणे तो टाळतो. उदाहरणार्थ, एक घटस्फोट प्रकरण, लगेच एक मुलासंबंधित केस आणि त्यानंतर एक वैद्यकीय आजाराशी संबंधित सत्र अशी सलग भावनिकदृष्ट्या जड सत्रे ठेवणे म्हणजे स्वतःला मानसिक थकव्याकडे ढकलणे होय. त्याऐवजी व्यावसायिक काउन्सेलिंग, नातेसंबंध काउन्सेलिंग, कौटुंबिक काउन्सेलिंग अशी वेगवेगळ्या प्रकारची सत्रे आळीपाळीने ठेवली, तर एकसुरीपणा टळतो आणि मनावरचा ताण आपोआप कमी होतो.तसेच दोन सत्रांमध्ये किमान दहा ते पंधरा मिनिटांचा ब्रेक असणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. हा ब्रेक दोन कारणांसाठी आवश्यक असतो. पहिले कारण, म्हणजे डॉक्युमेंटेशन. सत्र डोक्यात ताजे असतानाच त्याचे डॉक्युमेंटेशन केले, होमवर्कची नोंद केली, पुढील सत्रात काय घ्यायचे ते लिहून ठेवले, की एक सुटसुटीत आणि मोकळेपणाची भावना निर्माण होते. माणसाच्या स्वभावात प्रत्येक गोष्टीला 'क्लोजर' देण्याची गरज असते. त्यामुळे एखाद्या केसचे डॉक्युमेंटेशन जिथे पूर्ण होते, तिथे त्या सत्राला थेरपिस्टच्या बाजूने एक प्रकारचे क्लोजर मिळते. दुसरे कारण म्हणजे सत्रात जे काही घडले, ते डोक्यातून बाहेर काढण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. अनेकदा काउन्सिलर त्या सत्राला रिव्हिजिट करतात, क्लायंट असे का बोलला असेल यावर विचार करतात, काही नोट्स काढतात. त्यानंतर पाणी पिणे, चहा पिणे, काउन्सेलिंग रूमच्या बाहेर एक चक्कर मारणे, स्ट्रेचिंग करणे या छोट्या गोष्टींमुळे काउन्सिलर पुढील सत्रासाठी पूर्णपणे फ्रेश होतो. अशा गॅप आणि योग्य शेड्युलिंगमुळे भावनिक ताण वाढण्याची शक्यता कमी होते. जाणून घ्या मेंदूतील विस्मयकारक बदल.नकारात्मकतेचे ओझे आणि को-काउन्सेलिंगची गरजसलग जड सत्रांमुळे नकारात्मकतेचा मोठा मानसिक ओझे तयार होते, हे एक वास्तव आहे आणि ते स्वीकारणे आवश्यक आहे. काउन्सिलरही माणूस आहे, त्यामुळे तो किंवा ती भांबावून जाऊ शकतो. यासाठी को-काउन्सेलिंग हा एक प्रभावी उपाय आहे. जर एकट्याने काउन्सेलिंग करत असाल, तर बॅचमेट्स, सीनियर्स किंवा तुमच्यासारख्याच काउन्सेलिंग करणाऱ्या लोकांचे एक छोटेसे नेटवर्क असणे गरजेचे आहे. दर आठ ते पंधरा दिवसांनी या गटाने एकत्र येऊन क्लायंटची ओळख न सांगता केसबद्दल चर्चा करता येते. 'मला ही केस हाताळताना हे वाटले', 'मी अशा सिच्युएशन्स अमुक एका पद्धतीने हाताळल्या' अशा प्रकारचा शेअरिंग राऊंड घेतल्याने मानसिक ताण लक्षणीयरित्या कमी होतो. एकट्याने सगळे सहन करत बसणे हे धोकादायक आहे. काउन्सिलर मित्रांशी बोलल्याने खरोखरच हलके वाटते, कारण काउन्सिलरही कधीकधी मानसिकदृष्ट्या थकून जातो.काउन्सिलरचे वेलबिइंग - तीन महत्त्वाचे स्तंभमानसिक आरोग्य व्यावसायिकांचे शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य उत्तम असणे अत्यंत गरजेचे आहे, आणि 