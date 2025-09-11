Premium|Natakwala : एका नाटकवाल्याचे आत्मकथन

धनंजय उपासनीनाटकवाला या आत्मकथेचे महत्त्व वाटण्याची काही कारणे आहेत. मराठी रंगभूमी बहरत असताना, फारसे वलय न लाभलेल्या कित्येकांनी जे योगदान दिले आहे, त्याचा प्रत्यय या पुस्तकात येतो. एखादा कलावंत गैरहजर असणे किंवा नाटक सोडून जाणे आणि तरीही प्रयोग उभा राहणे यासाठी बदली नट किती महत्त्वाचा असतो हे आणि अशा अनेक गोष्टी आपल्याला ही आत्मकथा वाचताना समजतात..लेखक अनंत जोशी, सहलेखक संजय विद्या विष्णू गोविलकर यांचे प्रवीण जोशी यांनी शब्दांकन केलेले नाटकवाला हे एका मराठी नाटकवाल्याची किंबहुना नाटकवेड्याची आत्मकथा सांगणारे पुस्तक रसिक आंतरभारतीने प्रकाशित केलेले आहे. मेकअपच्या तयारीसाठी लागणारे रंग दाखवणारे मुखपृष्ठ फारच बोलके आहे. पुस्तकाची सुरुवात ज्ञानेश्वर गायकवाड यांच्या -तुझ्या गावाशी येतो मीथोडा विसावा घ्यावयापुन्हा येईन नव्यानेनवी नांदी ऐकावयाया ओळींनी होते.अनंत जोशी यांची मुलगी अंजली धारु यांनी त्यांच्या मनोगतामध्ये सांगितले आहे, ‘बाबा ज्या काळात रंगभूमीवर आले त्या काळात नाट्यकलेसाठी अनुकूल अशी परिस्थिती नसताना नाटकाच्या प्रत्येक अंगाचा अभ्यास करून प्रत्येक गोष्ट ते शिकत राहिले. नाट्यनिर्मिती कशी होते, रंगभूषा, कपडेपट, तिकीटविक्री, नाटकाचे दौरे या सगळ्या अनुभवाचे अनमोल गाठोडे या पुस्तकात आहे. दुःखांना सामोरे जावे लागले तरीही पुढे चालत राहणे हा गुण त्यांनी पुढील पिढीला दिलेला आहे.’.अभिराम भडकमकर यांची फार छान प्रस्तावना या पुस्तकास लाभली आहे. आपल्याला हव्या त्या क्षेत्रामध्ये आयुष्यभर काम करायला मिळणे, त्यात यश मिळणे, शिस्तबद्ध पद्धतीने संसार होणे आणि कुठलाही डाग न लागता आयुष्य किनाऱ्याला लागणे ह्याला जर यश म्हणायचे असेल, तर अनंतरावांचे आयुष्य हे यशस्वी आणि मनःपूत जगलेल्या आयुष्याची ही गोष्ट! रंगभूमीवरील प्रत्येक अंगाचा बारीक अभ्यास करताना आलेल्या अडचणीसुद्धा खूप काही देऊन जातात.नाटकवाला आत्मकथेचे महत्त्व वाटण्याची काही कारणे आहेत. मराठी रंगभूमी बहरत असताना फारसे वलय न लाभलेल्या कित्येकांनी जे योगदान दिले आहे, त्याचा प्रत्यय या पुस्तकात येतो. त्या काळात प्रॉम्प्टिंग ही एक कला मानली जात असे. बदली नट हीपण एक कॅटेगरी म्हणजे संस्थाच असे. या दोन्हींचे महत्त्व प्रेक्षकांना उमजण्याचे काहीच कारण नाही; कारण त्यांच्यासमोर तयार नाट्यप्रयोग येतो. एखादा कलावंत गैरहजर असणे किंवा नाटक सोडून जाणे आणि तरीही प्रयोग उभा राहणे यासाठी बदली नट किती महत्त्वाचा असतो हे आणि अशा अनेक गोष्टी आपल्याला ही आत्मकथा वाचताना समजून येतात..अनंतराव या सगळ्याकडे तटस्थपणे पाहतात आणि अधूनमधून विंगेत उभ्या अनंतरावांच्या चिंतनातून प्रकटही करतात. इथले विंग हे एक रूपक आहे. ते नाटकाच्या विंगेतून आपल्या आयुष्याकडे पाहण्यासाठी मनातल्या मनात तयार केलेल्या विंगेत केव्हा जातात; त्या विंगेतून नाटकाच्या विंगेत कधी येतात हे कळत नाही आणि म्हणूनच हा खेळ खूप रमणीय वाटतो. एकाच वेळी ते सूत्रधार होऊन या जीवननाट्याकडे पाहतात, तर दुसऱ्याच क्षणी त्या जीवननाट्यातील नट म्हणून समरसून जगू लागतात. हा आत-बाहेरचा खेळ प्रवीण जोशी यांनी फारच उत्तम बांधला आहे. पुस्तकाची मांडणी नाटकातील तीन अंकांप्रमाणे केलेली असून पहिल्या अंकात नऊ प्रवेश आहेत, दुसऱ्या अंकात आठ प्रवेश आहेत आणि मध्यंतरानंतर तिसऱ्या अंकात पाच प्रवेश आहेत.‘तिसरी घंटा झालीये. ‘रंगदेवता आणि रसिकजनांना विनम्र अभिवादन करून...’ ही नेहमीची अनाउन्समेंट सुरू आहे. सेट लागलाय, धूप दरवळतोय, पडद्याला वाहिलेल्या हारांचा वास मला इथवर विंगेत येतोय...’ अशा आशयाच्या वर्णनानं पुस्तकाला सुरुवात होते आणि ‘स्टेजवरच्या अवकाशात केवळ झोकून द्यायचे असते, मनातील एक कोपरा टाळीची वाट पाहत असतोच, पण ती मिळाली तरी अंगावरून झटकून टाकून दुसऱ्या विंगेत निघून जायचे असते...’ या ओळीने पहिले पान पूर्ण होते..पहिल्या अंकाच्या पहिल्या प्रवेशात गावाची आठवण आहे. तसेच पुढील शिक्षणासाठी पुण्यात बहिणीकडे आल्याबद्दलही लिहिलेले आहे. दुसऱ्या प्रवेशात इयत्ता दुसरीत असताना देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि तो आनंदाचा क्षण व वातावरण या जन्मात पाहता आल्याचे भाग्य लाभल्याचे वर्णन केलेले आहे. तिसऱ्या प्रवेशात नाटकाचे जाणकार असलेले डॉक्टर खासनीस यांनी सांगितलेली एक गोष्ट आहे, ‘तू नाटक वा सिनेमात कुठेही काम कर, पण काम असे कर, की लोकांनी तुझे नाव काढले पाहिजे.’ ही गोष्ट त्यांनी जन्मभर लक्षात ठेवली. आधी प्रतिभा प्रेसमधील, नंतर दैनिक भारतमधील नोकरी करताना झालेल्या मानसिक ओढाताणीचे वर्णन करून, ‘सगळे दिवस सारखे नसतात, परिस्थितीशी जुळवून घ्यावं लागतं, पाण्यासारखे वळत वळत मार्ग काढावा लागतो’ या सहकारी विठ्ठल यांनी दिलेल्या शिकवणीचा फायदा पुढे जन्मभर पुरला असे सांगितले आहे. प्रेसमध्ये अभ्यासू व्यक्तींचा सहवास मिळत होता. प्रेसमध्ये कामगारांचे पंतांची सून हे नाटक बसवताना दिग्दर्शनाची सगळी सूत्रे हाती घेऊन, तालीम संपल्यावर कामगार नेत्यांशी झालेली भेट चांगल्या पद्धतीने मांडली आहे. त्याकाळी मेकअपच्या पद्धतीमधील तंत्र आणि कौशल्य समजून घेऊन नाटकाच्या रंगभूषा विभागात चांगले बस्तान बसवले होते. याच वळणावर नोकरीला रामराम ठोकून त्यांनी उदरनिर्वाहासाठी पूर्ण वेळ नाट्य क्षेत्र निवडले, असा उल्लेख आहे. चौथ्या प्रवेशात ‘बेबंदशाही’ नाटकाच्या तालमीत घडलेला प्रसंग आहे. पाचव्या प्रवेशात मात्र रिझर्व्ह बँकेतील मोठ्या भावाच्या निधनाची घटनेटा उल्लेख आहे. याच प्रवेशात त्यांना चित्रपटातील मेकअपची संधी मिळाली असे म्हटले आहे. नाटकाचा सेट, नाटकाच्या दौऱ्यातील स्थळ, मेकअप रूम ते विंग हे अंतर... असे एकापाठोपाठ एक प्रवेश पुढे सरकत जाऊन पहिला अंक पूर्ण होऊन पुढील अंक सुरू होतो..दुसऱ्या अंकातील ‘एक रिकामे घर’मध्ये पानशेत धरण फुटले तेव्हा भावाच्या मदतीने उपाशीपोटी कसे माणसांना वाचवले होते याचे वर्णन केलेले आहे. कविराय रामजोशी या नाटकातील नाच्याची भूमिका बघून पु.ल. देशपांडे यांच्या ‘हृदयाच्या गालिच्यावर एक एक पाऊल टाकीत तुम्ही स्टेजवर आलात आणि कसे गेलात हे कळलेसुद्धा नाही,’ या वाक्याने मिळालेली शाबासकीची पावती फारच मोलाची असल्याचे लेखकाने म्हटले आहे. पुढील प्रवेशात बुकिंग काउंटर आणि मंगल कार्यालय, स्टारचे ऑफिस, घर, सुखाचा फ्लॅशबॅक! आठवा प्रवेश मात्र फारच चटका लावणारा आहे.तिसऱ्या अंकातील पहिल्या प्रवेशात, घराण्याचा न्यायदंड हे नाटक बघत असताना एक सीन बघून त्यांची मुलगी कशी किंचाळली होती याचे वर्णन केलेले आहे. पुढे नागपूरमधील प्रयोग, गाडीचे निखळलेले चाक असे प्रसंग येत जातात. तिसऱ्या प्रवेशात राम क्षीरसागर हे 'क्षीरसागर महाराज' या उपाधीने नावारूपाला आल्याचे सविस्तर आध्यात्मिक वर्णन वाचायला मिळते. शेवटच्या प्रवेशात कार्यकर्ता असताना केलेले काम कसे होते हे सांगितलेले आहे. मॅडम नाटकात मिळालेली रहीमचाचा ही भूमिका एका उंचीवर कशी नेऊन ठेवली याचे वर्णन या प्रवेशात आहे.असे तीनही अंक पूर्ण झाल्यावर पुस्तकाच्या शेवटच्या पानावर 'या रंगमंचावर दिसतील काही प्रकाशाचे ठिपके, आपणच केलेल्या हालचालींचे ठसे, मग कालांतराने सारं विरून जाईल... नवे नट येतील, नवं नाटक रंगेल, विंगेत उभं राहताना कधीतरी कुणाला तरी या अनंत जोशीची आठवण येईल. तशी झाली तरच, हा जन्मानुजन्म चालणारा दौरा संपेल. नाहीतर आहेच उद्या नवा प्रयोग, नवा रंगमंच, मला दोन्ही हवं आहे!' असे मनोगत वाचायला मिळते.कोणत्याही क्षेत्रात काम करताना नवी क्षितिजे पार करायची असतील, तर नाटकवाला या पुस्तकातील प्रेरणादायी अनुभवाचे गाठोडे जवळ बाळगलेच पाहिजे.(धनंजय उपासनी पुणेस्थित फोटोग्राफर व पक्षीमित्र आहेत.) 