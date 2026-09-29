Premium|UPI MDR 2026 : यूपीआयवर ०.४ टक्के एमडीआर; भारताच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेवर काय परिणाम होणार?

मोबाईल फोन काढायचा, क्यूआर कोड स्कॅन करायचा आणि काही सेकंदांत पैसे समोरच्या व्यक्तीच्या किंवा दुकानदाराच्या खात्यात जमा! गेल्या दशकात भारतातील आर्थिक व्यवहारांची ही सवय इतकी रूढ झाली आहे, की ‘यूपीआय’ हा शब्द आता केवळ डिजिटल पेमेंटची सुविधा राहिलेला नाही; तो भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधेचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. मात्र, १५ ऑक्टोबर २०२६पासून दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या काही व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होणार असल्याने या व्यवस्थेच्या आर्थिक शाश्वततेवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.यूपीआयची सुरुवात २०१६मध्ये झाली. अनेक बँका, पेमेंट ॲप्स आणि व्यापारी यांना एका परस्पर-सुसंगत प्रणालीत जोडणे हे त्याचे वैशिष्ट्य. २०२५-२६मध्ये यूपीआयवर तब्बल २४ हजार कोटींपेक्षा अधिक व्यवहार झाले आणि त्यांची एकूण किंमत सुमारे ३१४ लाख कोटी होती. या काळात यूपीआयचा व्यवहारांच्या संख्येतील वार्षिक वाढीचा दर ३० टक्के होता. भारतातील डिजिटल पेमेंट व्यवहारांमध्ये यूपीआयचा वाटा सुमारे ८५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जुलै २०२६मध्येच यूपीआयवर दररोज सरासरी ७६ कोटींच्या आसपास व्यवहार झाले. त्यासाठी ७४१ बँका यूपीआय नेटवर्कवर सक्रिय होत्या..Premium|Indian Economy Growth : अर्थव्यवस्थेची वाढ कौतुकास्पदच....भारताची ही देदीप्यमान कामगिरी केवळ देशांतर्गत नसून, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) यूपीआयला जगातील सर्वांत मोठी रिटेल फर्स्ट-पमेंट सिस्टीम म्हणून मान्यता दिली आहे. ‘एसीआय वर्ल्डवाइड’च्या आकडेवारीनुसार २०२४मध्ये जगातील अशा प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये भारताचा वाटा सुमारे ४९ टक्के होता. भारतातील १२९.३ अब्ज व्यवहारांच्या तुलनेत ब्राझीलच्या ‘पिक्स’चे ३७.४ अब्ज, थायलंडच्या ‘प्रॉम्प्ट पे’चे २०.४ अब्ज आणि चीनचे १७.२ अब्ज व्यवहार होते. याचा अर्थ असा नाही, की इतर देश डिजिटल पेमेंटमध्ये मागे आहेत. या देशांच्या प्रणाली प्रणाली अत्यंत विकसित आहेत. मात्र, भारताने मोठी लोकसंख्या, बँकिंग व्यवस्था, विविध पेमेंट ॲप्स आणि क्यूआर-आधारित व्यवहार यांना एका परस्परसंवादी (Interoperable) प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर जोडले, ही यूपीआयची वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी आहे.आतापर्यंत यूपीआयच्या मोठ्या भागासाठी ‘झीरो एमडीआर’ मॉडेल होते. त्यामुळे व्यापाऱ्याला कार्डपेमेंटच्या तुलनेत यूपीआय स्वीकारणे स्वस्त किंवा शुल्कमुक्त पडत होते. पण एवढ्या प्रचंड प्रमाणातील व्यवहार चालवण्यासाठी सर्व्हर, बँकिंग नेटवर्क, सायबरसुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध, तांत्रिक देखभाल आणि ग्राहकसेवा यावर मोठा खर्च होतो. नव्या व्यवस्थेनुसार दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या ‘पीटूएम’ (पर्सन टू मर्चंट) व्यवहारांवर ०.४ टक्के ‘एमडीआर’ आकारला जाईल. ७५ हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यवहारांसाठी कमाल ‘एमडीआर’ ३०० असेल. काही क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र शुल्करचना आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पर्सन टू पर्सन व्यवहार, म्हणजे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला केलेले व्यवहार, रक्कम कितीही असली तरी शुल्कमुक्त असतील. तसेच दोन हजार रुपयांपर्यंतचे बहुसंख्य व्यापारी व्यवहार शुल्कमुक्त असतील. सरकारच्या माहितीनुसार, सुमारे ९६ टक्के पर्सन टू मर्चंट व्यवहारांवर या बदलाचा परिणाम होणार नाही. तसेच दरमहा क्यूआरमार्फत एक लाख रुपयांपर्यंत यूपीआय प्राप्त करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना ‘झीरो एमडीआर’ संरक्षण देण्यात आले आहे..फायदे काय?पहिला फायदा म्हणजे यूपीआय व्यवस्थेला महसुलाचा शाश्वत स्रोत मिळू शकतो. आजपर्यंत प्रचंड व्यवहारसंख्या असूनही त्यातून थेट महसूल मिळविण्याची मर्यादा होती. आता बँका, पेमेंट ॲप्स आणि इतर सहभागी संस्थांना व्यवहारातून उत्पन्न मिळेल. हा पैसा तंत्रज्ञान, सायबरसुरक्षा आणि नेटवर्कच्या विस्तारासाठी वापरला जाण्याची शक्यता आहे. दुसरा फायदा म्हणजे यूपीआयच्या वाढीसोबत निर्माण होणारा आर्थिक भार अधिक व्यापकपणे वाटला जाऊ शकतो. तिसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे मोठे व्यावसायिक व्यवहार आणि दैनंदिन छोटे व्यवहार यांच्यात फरक करण्यात आला आहे. त्यामुळे छोट्या दुकानदारांच्या डिजिटल व्यवहारांवर मोठा परिणाम होऊ नये, असा प्रयत्न दिसतो.मात्र, शुल्क आकारणीचे काही परिणाम दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. एमडीआर व्यापाऱ्यावर असला तरी त्याचा अप्रत्यक्ष भार ग्राहकांवर टाकण्याचा प्रयत्न काही व्यापारी करू शकतात, उदाहरणार्थ वस्तू किंवा सेवांच्या किमती वाढवणे. दुसरा धोका म्हणजे यूपीआयच्या साधेपणाला धक्का. आज ग्राहकाला ‘स्कॅन करा आणि पैसे द्या’ एवढेच माहीत आहे. व्यापाऱ्याने शुल्क आकारले, वेगळा पर्याय सांगितला किंवा कार्ड किंवा रोख व्यवहाराकडे वळवण्याचा प्रयत्न केल्यास डिजिटल पेमेंटच्या सहजतेवर परिणाम होऊ शकतो. तिसरा मुद्दा म्हणजे यूपीआयचा मोठा वापर करणाऱ्या व्यवसायांसाठी व्यवहारखर्च वाढणे. विशेषतः कमी नफ्याच्या व्यवसायांमध्ये प्रत्येक व्यवहाराचा खर्च महत्त्वाचा ठरू शकतो. भारताने यूपीआयच्या माध्यमातून जगाला दाखवून दिले आहे, की डिजिटल पेमेंटची मोठी व्यवस्था केवळ श्रीमंत देशांपुरती मर्यादित राहण्याची गरज नाही. स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध डिजिटल पेमेंट व्यवस्था विकसनशील देशातही उभारता येते. मात्र, पायोनिअर होणे ही पहिली पायरी आहे; ती व्यवस्था दीर्घकाळ टिकवणे ही पुढची परीक्षा आहे. दोन हजार रुपयांवरील एमडीआर हा त्याच दिशेने केलेला आर्थिक प्रयोग म्हणून पाहता येतो. त्याचे यश केवळ किती महसूल मिळतो यावर ठरणार नाही, तर यूपीआयची सुलभता, विश्वासार्हता, परवडणारी किंमत आणि छोट्या व्यापाऱ्यांचा सहभाग कायम राहतो का, यावर ठरेल.भारताने जगाला डिजिटल पेमेंटचे एक प्रभावी मॉडेल दिले आहे. आता त्यासमोरचे खरे आव्हान ‘मोठे होणे’ नव्हे, तर मोठे झाल्यानंतरही ते सर्वांसाठी स्वस्त, सुरक्षित आणि सुलभ ठेवणे आहे.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.