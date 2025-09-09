Premium|Urban development: भारतातील रंग उद्योगाची वाढ; शहरीकरण आणि नवीन रंगांच्या मागणीचा प्रभाव

प्राची गावस्करशहरी विकासामुळे नवे बांधकाम आणि घरांच्या नूतनीकरणामुळे रंगांची मागणी वाढते. सर्वांसाठी घरे आणि मेक इन इंडियासारखे सरकारी उपक्रम बांधकामांना चालना देतात, ज्यामुळे रंगांची मागणी निर्माण होत आहे. तसेच मध्यमवर्गीय लोकांमध्ये दरडोई उत्पन्न वाढल्याने गृहनिर्माण आणि प्रीमियम सजावटीच्या रंगांवर खर्च वाढत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात वाढीला चांगली संधी आहे.समोरच्या घराचे रिनोव्हेशन सुरू होते, शेवटच्या टप्प्यात रंगकाम सुरू झाले आणि अगदी वेगळ्याच रंगांच्या वापरामुळे माझे लक्ष वेधले गेले. संपूर्ण घरात करड्या रंगाचा वापर केला होता. घर रंगवताना निळा, पिवळा, हलका गुलाबी, पिस्ता असे रंग बघण्याची वर्षानुवर्षांची सवय असताना, हे काहीतरी वेगळेच रंग वापरलेले बघून उत्सुकता ताणली गेली. एकदा समोरच्या घराचे मालक आलेले असताना, त्यांना विचारलेच, ‘अरे, तुम्ही घराला असा करडा वगैरे रंग कसा काय दिला?’ त्यावर त्यांनी उत्तर दिले, ‘ताई, आता ट्रेंड बदललाय. पूर्वीसारखे ठरावीक रंग नाही वापरत आता कोणी. नवे हटके रंग वापरले जातात आणि ते दिसतातही छान. अहो माझ्या बायकोने तर, मेरावाला ग्रे असे म्हणून हीच शेड हवी म्हणून हट्ट धरला आणि सुदैवाने आम्हाला ती मिळालीदेखील.’ मनात म्हटले, अरे वा, आता आपल्यालाही मेरावाला पिंक किंवा मेरावाला वेगळाच काहीतरी, असा हट्ट करायला हरकत नाही. रंगाच्या या भल्यामोठ्या बाजारपेठेत मेरावाला रंग आता नक्की मिळेल. मग आपलंही घर रंगेल मेरावाला रंगामध्ये... .रंगकाम करायचे म्हटले की आता रंगांच्या कंपन्यांशी थेट संपर्क साधून त्यांच्यावर रंगकाम सोपवता येते. त्यांच्याकडे काम दिले की ते रंगाच्या वेगवेगळ्या छटांचे छोटेछोटे स्टिकर लावलेले एक मोठे कॅटलॉग घेऊन येतात. एका रंगाच्या इतक्या नानाविध छटा त्यात असतात, की कोणती निवडावी हा मोठा बिकट प्रश्न असतो. मेरावाला वगैरे सगळं विसरायला होतं... घरात रंगकाम करताना अशा रंगांच्या भल्यामोठ्या पेटाऱ्यातून रंग निवडताना मला नेहमी प्रश्न पडायचे - इतक्या असंख्य छटा कशा तयार करून ठेवत असतील? रंगांचे कारखाने किती मोठे असतील? इतके रंग कसे साठवत असतील?... एकदा एका तज्ज्ञ व्यक्तीला विचारल्यानंतर त्यांनी सांगितले, की यासाठी मशिनचा वापर केला जातो, त्यामुळे ऑर्डरनुसार रंगांच्या छटा तयार केल्या जातात. एकदा एका पेंटरने सांगितले, की रंग निवडताना अशा कंपनीचे रंग निवडा जी सातत्याने रंगांचा पुरवठा करते. अन्यथा एखादा रंग निवडला आणि तो कमी प्रमाणात उपलब्ध असेल, तर पुन्हा त्याचा पुरवठा दुकानात होईपर्यंत थांबावे लागते, त्यामुळे पेंटर लोक दर काही तासांनी रंग पुरवणाऱ्या कंपनीला पसंती देतात, असे त्याने सांगितले होते. आता या सगळ्या माहितीची ज्ञानात भर पडल्यानंतर माझ्यातली पत्रकार मला स्वस्थ बसू देईना. या असंख्य छटांमुळे बाजारात किती मोठी उलाढाल होत असेल असे प्रश्न मला छळू लागले. .रंगउद्योगासमोरील आव्हानेशहरी-ग्रामीण विभागणी ः या उद्योगाला शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन बाजारपेठांचा सामना करावा लागत आहे. सध्या शहरी मागणी ग्रामीण मागणीपेक्षा तुलनेने कमी आहे. कारण शहरी ग्राहक उत्पन्नवाढीच्या मंदीमुळे अनावश्यक रंगखर्च पुढे ढकलत आहेत. त्याच वेळी, ग्रामीण भागातील मागणी तुलनेने अधिक लवचिकता दर्शवते. छोट्या शहरांमध्ये रंग उत्पादकांनी मोठ्या प्रमाणात वाढ नोंदवली आहे. पण शहरी बाजारपेठेतील घसरणीची भरपाई करण्यासाठी केवळ ग्रामीण भागातील मागणी अपुरी आहे.स्वस्त पर्यायांना नकार ः आणखी एक कल दिसत आहे, तो म्हणजे ग्राहक स्वस्त पर्यायांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. सुमारे ४०० रुपये प्रति लिटर असलेल्या रंगाची किंमत प्रीमियम सेगमेंटमध्ये ८०० रुपये प्रति लिटर आहे. वाढत्या किमतींमुळे कंपन्यांनाही याचा फटका बसत आहे.कच्चा माल महाग ः कच्च्या मालाच्या किमतींचाही उद्योगावर परिणाम होत आहे, कारण वाढत्या खर्चामुळे नफ्यावर दबाव निर्माण झाला आहे. या बाजारपेठेत नव्याने प्रवेश करणाऱ्या कंपन्या सवलतीच्या किमतींत विक्री करत आहेत, त्यामुळे प्रस्थापित कंपन्यांनाही त्यांच्या किमती कमी कराव्या लागल्या आहेत, ज्यामुळे जाहिरात आणि विक्री प्रोत्साहन खर्चात एक ते दोन टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.- .रंगांची बाजारपेठरंगांची जागतिक बाजारपेठ २०२३पर्यंत १८० अब्ज डॉलर अर्थात १५ लाख कोटी रुपयांची होती. येत्या दहा वर्षांत ती २५६ अब्ज डॉलरपर्यंत म्हणजेच २१.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, असे स्टॅटिस्टा कंपनीचा ॲनॅलिसिस सांगतो. भारतातील सध्याची बाजारपेठ सुमारे आठ अब्ज डॉलर, अर्थात ६७ हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यात सरासरी १२ टक्क्यांनी वार्षिक वाढ होण्याची अपेक्षा असून, ती २०३०पर्यंत १४.२७ अब्ज डॉलर ते २७.९३ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. सध्या भारतात दरवर्षी रंगाचा वापर दरडोई ३.५ किलो आहे. जागतिक सरासरी१० किलो दरडोई अशी आहे. शहरीकरण, वाढते उत्पन्न आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे हा वापर लक्षणीयरित्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. शहरी विकासामुळे नवे बांधकाम आणि घरांच्या नूतनीकरणामुळे रंगांची मागणी वाढते. सर्वांसाठी घरे आणि मेक इन इंडियासारखे सरकारी उपक्रम बांधकामांना चालना देतात, ज्यामुळे रंगांची मागणी निर्माण होत आहे. तसेच मध्यमवर्गीय लोकांमध्ये दरडोई उत्पन्न वाढल्याने गृहनिर्माण आणि प्रीमियम सजावटीच्या रंगांवर खर्च वाढत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात वाढीला चांगली संधी आहे. .पर्यावरणपूरक रंगांना मागणीपर्यावरणपूरक रंगांची मागणी वाढत असून, ग्राहक शाश्वत उत्पादनांना पसंती देत आहेत. पाण्यावर आधारित आणि कमी-व्हीओसी (अस्थिर सेंद्रिय संयुग) रंगांची मागणी वाढत आहे. पाण्यावर आधारित रंग अधिक पर्यावरणपूरक मानले जातात. तसेच पर्यावरणाला अनुकूल रंगांसाठी जैव-आधारित आणि नैसर्गिक गोष्टींवर संशोधन करून पर्यावरणपूरक रंग तयार केले जात आहेत. ग्राहकांना उत्तम अनुभव देण्यासाठी आणि वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कंपन्या डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत..Premium| Trump India Tariffs: आयातशुल्क की दबावतंत्र?.बाजारपेठेतील प्रमुख कंपन्याआपल्या देशातील सजावटीच्या रंगांची म्हणजे घरे, कार्यालये इत्यादी रंगवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रंगांच्या बाजारपेठेत एशियन पेंट्स ही सर्वांत मोठी कंपनी आहे. वाढीची मोठी संधी लक्षात घेऊन अनेक नव्या कंपन्यांनी या क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. यात प्रमुख नाव आहे, ते म्हणजे आदित्य बिर्ला समूहाचे. त्यांनी ऑगस्ट २०२१मध्ये बिर्ला ओपस नावाने रंगांच्या बाजारपेठेत प्रवेश केला. वर्षभरात तिने या बाजारपेठेत २१ टक्के हिस्सा मिळवला आहे. ती देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी ठरली आहे. तिची वार्षिक उत्पादनक्षमता १,३३२ दशलक्ष लिटर (एमएलपीए) आहे. या बाजारपेठेत २०१९मध्ये प्रवेश केलेल्या जेएसडब्ल्यू पेंट्सनेदेखील चांगली लोकप्रियता मिळवली असून, त्यांनी अलीकडेच ड्युलक्स पेंट्सची निर्माता अक्झो नोबेल इंडिया कंपनी १२ हजार ९१५ कोटी रुपयांना विकत घेतली आहे. या करारामुळे जेएसडब्ल्यू चौथ्या क्रमांकाची कंपनी ठरली आहे. याशिवाय पिडिलाइट इंडस्ट्रीजचा हैशा पेंट्स ब्रँड, अॅस्ट्रल (जेम पेंट्स) आणि जेके सिमेंट (अॅक्रो पेंट्स) हेदेखील स्पर्धेत आहेत. आधी म्हटल्याप्रमाणे सजावटीच्या रंगांच्या बाजारपेठेतील मुख्य कंपनी आहे, ती एशियन पेंट्स. २०२५च्या आर्थिक वर्षात या कंपनीचा बाजारपेठेतील हिस्सा जवळपास ५२ टक्के आहे. एशियन पेंट्सचा मार्च २०२४मध्ये ५९ टक्के हिस्सा होता, तो नव्या कंपन्यांच्या आगमनामुळे कमी झाला आहे. त्यानंतर बर्जर पेंट्स आणि कान्साई नेरोलॅक पेंट्सचा क्रमांक लागतो. बर्जर पेंट्स आणि कान्साई नेरोलॅक यांचा बाजारातील वाटा अनुक्रमे २० टक्के आणि १५ टक्के आहे. एशियन पेंट्सचे उपाध्यक्ष मनीष चोक्सी यांच्या मते, या बाजारपेठेत नव्याने प्रवेश करणाऱ्या कंपन्यांनी आक्रमक किंमत आणि सवलतीच्या धोरणांचा अवलंब केल्यामुळे उद्योगातील स्पर्धा आणखी तीव्र होत आहे..Premium|hydrogen cars: भारताच्या रस्त्यांवर हायड्रोजन कार; पण आव्हाने काय आहेत.?.एशियन पेंट्सची सुरस कहाणीप्रसिद्ध गुंतवणूक तज्ज्ञ सौरभ मुखर्जीया यांनी एशियन पेंट्सची सुरस कहाणी एका कार्यक्रमात सांगितली होती. एखादी कंपनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपली अचूक धोरणे आखून आघाडीवर कशी पोहोचते आणि ते स्थान कसे टिकवून ठेवते, हे एशियन पेंट्सच्या वाटचालीवरून दिसून येते.एशियन पेंट्सची स्थापना १९४२मध्ये चंपकलाल चोक्सी, चिमणलाल चोक्सी यांनी केली. ही भारतातील रंगांचे उत्पादन करणारी एक सर्वांत जुनी कंपनी आहे. घरासाठी रंग म्हणजे एशियन पेंट्स असे समीकरण तिने तयार केले आहे. देशभरात कंपनीचे ७० हजार वितरक आहेत, त्यांना रोज तीन ते चार वेळा रंगांचा पुरवठा केला जातो. कंपनीच्या यशाचे रहस्य आहे ते तिच्याकडील माहितीसाठ्यात. कंपनीने १९७०मध्ये पहिला मेनफ्रेम संगणक घेऊन डेटाबेस तयार केला, देशाच्या कोणत्या भागात कोणत्या रंगांची मागणी असते, कधी मागणी अधिक असते, कमी असते, कोणत्या भागात किती रंग वापरला जातो, अशी विविध प्रकारची आकडेवारी त्यांनी गोळा करण्यास सुरुवात केली आणि संगणकावर हा सर्व डेटा साठवून त्याचे विश्लेषण करून कोणत्या भागातील कोणत्या दुकानात कोणता रंग लागेल, किती लागेल, याचे गणित मांडून त्याप्रमाणे रंगनिर्मिती आणि पुरवठा करण्यावर भर दिला. कंपनीजवळ भारताच्या प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक ऋतूत, प्रत्येक वितरकाकडून विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांची मागणी, प्रकार, रंग आणि प्रमाण यांचा डेटा आहे. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उपयोग करून (प्राची गावस्कर सकाळ मनीच्या पुणेस्थित उपसंपादक आहेत.) 