Premium|Uric Acid Explained : युरिक ॲसिड वाढल्यावर सांधेदुखी का वाढते? जाणून घ्या कारणे

डॉ. सुबोध देशमुखपूर्वी युरिक ॲसिड वाढल्यावर सर्व प्रकारच्या डाळी पूर्णपणे बंद करण्याचा सल्ला दिला जायचा. मात्र आधुनिक वैद्यकीय संशोधनानुसार मसूर डाळ, हरभरा किंवा इतर कडधान्ये पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही. वनस्पतीजन्य प्युरिनमुळे गाऊटचा किंवा सांधेदुखीचा धोका फारसा वाढत नाही, असे समोर आले आहे.आजच्या काळात सांधेदुखीच्या तक्रारी सर्व वयोगटातील लोकांकडून ऐकायला मिळतात. पूर्वी हा त्रास केवळ ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये दिसून यायचा, पण आता तरुणांमध्येही सांधे सुजण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या वाढत्या सांधेदुखीमागे अनेकदा ‘युरिक ॲसिड’ ही समस्या कारणीभूत असते. शरीरातील युरिक ॲसिडचे प्रमाण वाढल्यामुळे सांध्यांमध्ये त्याचे स्फटिक (क्रिस्टल्स) साचू लागतात, ज्याला आपण ‘गाऊट’ असे म्हणतो. हा त्रास सुरुवातीला किरकोळ वाटत असला, तरी योग्य वेळी शास्त्रीय माहिती घेऊन जीवनशैलीत बदल केल्यास सांध्यांचे आरोग्य उत्तम राखता येते.युरिक ॲसिड म्हणजे नेमके काय?युरिक ॲसिड हा आपल्या शरीरात तयार होणारा एक नैसर्गिक टाकाऊ पदार्थ आहे. आपण खात असलेल्या काही अन्नपदार्थांमध्ये आणि शरीरातील पेशींमध्ये ‘प्युरिन’ नावाचे एक नैसर्गिक रासायनिक संयुग आढळते. जेव्हा शरीरात प्युरिनचा चयापचय होतो, तेव्हा त्यातून युरिक ॲसिडची निर्मिती होते. सामान्यतः हे युरिक ॲसिड रक्तामध्ये विरघळते आणि किडनीद्वारे गाळून लघवीवाटे शरीराबाहेर टाकले जाते. मात्र जेव्हा शरीरात याचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त वाढते किंवा किडनी ते बाहेर काढू शकत नाही तेव्हा ते रक्तात साठू लागते.सांधेदुखी आणि गाऊटचा त्रास कसा सुरू होतो?रक्तात अतिरिक्त झालेले युरिक ॲसिड शरीराबाहेर न पडल्यास त्याचे लहान सुईसारखे तीक्ष्ण स्फटिक तयार होतात. ही स्फटिके शरीरातील सांध्यांमध्ये जाऊन साचू लागतात, यामुळे सांध्यांच्या ठिकाणी तीव्र जळजळ, सूज आणि असह्य वेदना सुरू होतात. या वैद्यकीय स्थितीला गाऊट असे म्हणतात. गाऊटचा त्रास प्रामुख्याने पायाच्या अंगठ्यात सर्वाधिक दिसून येतो. याशिवाय पायाचा घोटा, गुडघा आणि हाताचे सांधेसुद्धा यामुळे प्रभावित होऊ शकतात. याचा झटका सहसा रात्रीच्या वेळी किंवा पहाटे अचानक येतो आणि सांधा लाल होऊन गरम पडतो.किडनीची कार्यक्षमता आणि युरिक ॲसिडचा संबंधयुरिक ॲसिड शरीराबाहेर काढण्याची मुख्य जबाबदारी किडनीवर असते. जर एखाद्या व्यक्तीची किडनी पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करत नसेल, तर युरिक ॲसिड शरीरातून गाळण्याची प्रक्रिया होत नाही. यामुळे रक्तातील युरिक ॲसिडची पातळी वाढू लागते. ज्या लोकांना आधीच किडनीचे आजार आहेत, त्यांच्यामध्ये हा धोका अधिक असतो. दीर्घकाळ युरिक ॲसिड वाढत राहिल्यास हे स्फटिक किडनीमध्ये साठून किडनी स्टोन होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे युरिक ॲसिडच्या योग्य व्यवस्थापनाचा किडनीच्या आरोग्याशी थेट संबंध आहे. आहारातील प्राणिजन्य प्युरिनयुक्त पदार्थांचे अतिसेवनआपल्या खाण्यापिण्याच्या काही सवयी शरीरातील युरिक ॲसिड वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. आहारात जास्त प्रमाणात प्राणिजन्य प्युरिन असलेल्या पदार्थांचा समावेश केल्यास युरिक ॲसिड मोठ्या प्रमाणावर तयार होते. लाल मांस (रेड मीट) आणि यकृत यांसारखे प्राण्यांचे अवयव खाल्ल्यामुळे हे प्रमाण सर्वाधिक वाढते. बाहेरचे पॅकेज्ड फूड आणि अतिप्रक्रिया केलेले अन्न शरीरातील चयापचयाची क्रिया विस्कळीत करते. प्राणिजन्य प्युरिनयुक्त पदार्थांवर नियंत्रण मिळवणे हा या त्रासातून बाहेर पडण्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे..Premium|Summer Health Care Tips : उन्हातून आल्यावर लगेच पाणी का पिऊ नये?उष्माघातापासून बचावासाठी तज्ज्ञांचे सविस्तर मार्गदर्शन.गोडाचा धोका\r\n\r\nअनेकांना असे वाटते, की युरिक ॲसिड केवळ प्रथिनांमुळे वाढते, पण साखरेचाही यात मोठा वाटा आहे. विशेषतः बाजारात मिळणारे शीतपेये, पॅकेज्ड ज्यूस आणि मिठाईमध्ये ‘फ्रुक्टोज’ नावाचा साखरेचा प्रकार असतो. हे फ्रुक्टोज शरीरात गेल्यानंतर यकृतामध्ये चयापचय प्रक्रियेदरम्यान युरिक ॲसिडची निर्मिती वेगाने वाढवते. गोड पदार्थांमुळे शरीरातील ऊर्जेचे चक्र बिघडते आणि युरिक ॲसिड बाहेर टाकण्याची शरीराची क्षमता मंदावते. त्यामुळे साखरेचे आणि गोड पेयांचे सेवन मर्यादित ठेवणे युरिक ॲसिडच्या व्यवस्थापनासाठी गरजेचे आहे.\r\n\r\nमद्यपान आणि युरिक ॲसिडचा थेट संबंध\r\n\r\nअल्कोहोलचे सेवन हे युरिक ॲसिड वाढण्याचे आणि गाऊटचा त्रास बळावण्याचे एक अत्यंत प्रमुख कारण आहे. विशेषतः बिअरमध्ये प्युरिनचे प्रमाण जास्त असते, जे शरीरात जाताच युरिक ॲसिडची पातळी वाढवते. अल्कोहोल शरीरात गेल्यानंतर किडनीचे लक्ष ते बाहेर टाकण्याकडे केंद्रित होते, ज्यामुळे युरिक ॲसिड गाळण्याचे काम मंदावते. मद्यपानामुळे शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण होते, जी युरिक ॲसिडचे स्फटिक होण्यास पोषक ठरते. सांधे सुरक्षित ठेवण्यासाठी मद्यपान पूर्णपणे टाळणे हाच सर्वात सुरक्षित पर्याय आहे.\r\n\r\nलठ्ठपणा आणि मंदावलेली चयापचय क्रिया\r\n\r\nवजन जास्त असलेल्या व्यक्तींच्या शरीरात युरिक ॲसिड तयार होण्याचे प्रमाण निरोगी व्यक्तींपेक्षा जास्त असू शकते. लठ्ठपणामुळे किडनीची युरिक ॲसिड गाळून बाहेर काढण्याची क्षमता मंदावते. शरीरावर अतिरिक्त चरबी असल्यामुळे इन्सुलिन रेझिस्टन्स वाढतो, ज्याचा थेट परिणाम युरिक ॲसिडच्या वाढीवर होतो. संशोधनानुसार, वजन नियंत्रित ठेवल्यास युरिक ॲसिडची पातळी आटोक्यात आणण्यास मोठी मदत होते. वजन कमी करण्यासाठी नियमित शारीरिक हालचाली करणे महत्त्वाचे आहे.\r\n\r\nकाही विशिष्ट औषधांचे होणारे परिणाम\r\n\r\nकाही वेळा इतर आजारांवर सुरू असलेल्या औषधांमुळेसुद्धा शरीरात युरिक ॲसिडचे प्रमाण वाढू शकते. विशेषतः उच्च रक्तदाबासाठी दिली जाणारी, लघवी साफ होण्याची काही औषध युरिक ॲसिड वाढवू शकतात. हृदयविकाराच्या रुग्णांमध्ये वापरली जाणारी कमी डोसची काही औषधेसुद्धा युरिक ॲसिड बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आणू शकतात. जर तुम्हाला सांधेदुखीचा त्रास सुरू झाला असेल, तर डॉक्टरांना आपल्या चालू असलेल्या औषधांची माहिती देणे गरजेचे आहे. स्वतःच्या मनाने कोणतीही औषधे कधीही बंद करू नयेत.\r\n\r\nहायड्रेशनचे महत्त्व\r\n\r\nशरीरात पाण्याचे प्रमाण योग्य राखल्यास किडनीला लघवीवाटे युरिक ॲसिड बाहेर टाकणे सोपे जाते. प्रत्येकाने आपल्या शरीराच्या गरजेनुसार पुरेसे पाणी प्यावे. पाण्याचे नेमके प्रमाण हे व्यक्तीचे वय, तिचे काम आणि प्रकृतीनुसार बदलू शकते. विशेषतः हृदयविकार किंवा किडनीचे गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांनी डॉक्टरांनी सांगितलेल्या मर्यादेतच पाणी पिणे सुरक्षित असते. इतरांनी शरीरातील पाण्याचे प्रमाण योग्य राखल्यास अंतर्गत अवयव सुरळीत काम करतात आणि स्फटिक साचण्याचा धोका कमी होतो.\r\n\r.Premium|Migraine Symptoms and Causes : वारंवार डोकेदुखी होतेय? मायग्रेनची लक्षणे ओळखा वेळेत.वनस्पतीजन्य प्युरिन आणि डाळींबाबत आधुनिक संशोधनपूर्वी युरिक ॲसिड वाढल्यावर सर्व प्रकारच्या डाळी पूर्णपणे बंद करण्याचा सल्ला दिला जायचा. मात्र आधुनिक वैद्यकीय संशोधनानुसार मसूर डाळ, हरभरा किंवा इतर कडधान्ये पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही. वनस्पतीजन्य प्युरिनमुळे गाऊटचा किंवा सांधेदुखीचा धोका फारसा वाढत नाही, असे समोर आले आहे. त्यामुळे रुग्णांनी या पदार्थांचे प्रमाणित आणि संतुलित सेवन करणे सुरक्षित मानले जाते. केवळ अतिसेवन टाळणे आणि घरी तयार केलेले साधे अन्न खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते.व्हिटॅमिन सी आहारात लिंबू, संत्री आणि मोसंबी यांसारख्या लिंबूवर्गीय फळांचा समावेश करणे आरोग्याला पूरक ठरते. नियमित लिंबूपाणी पिण्यामुळे शरीरातील पाण्याचे एकूण सेवन वाढते आणि हायड्रेट राहण्यास मदत होते. व्हिटॅमिन सीयुक्त पदार्थ किडनीच्या एकूण कार्यक्षमतेला साहाय्य करतात. मात्र केवळ लिंबूपाणी पिण्याने युरिक ॲसिड पूर्णपणे कमी होते, असा कोणताही ठोस वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही. तरीही एक उत्तम पेय म्हणून संतुलित आहारात याचा वापर करणे सांध्यांच्या आरोग्यासाठी आणि प्रतिकारशक्तीसाठी चांगले असते.दुग्धजन्य पदार्थअनेक लोकांना असा गैरसमज असतो, की युरिक ॲसिड वाढल्यास दुधाचे पदार्थ बंद करावे लागतात. मात्र वैद्यकीय संशोधनानुसार, कमी चरबी असलेले दुग्धजन्य पदार्थ युरिक ॲसिड नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करू शकतात. आहारात गाईचे पातळ दूध, ताजे दही आणि ताक यांचा नियमित समावेश ठेवणे सुरक्षित आहे. दुग्धजन्य पदार्थांमधील प्रथिने सांध्यांच्या बळकटीसाठी आवश्यक असतात आणि यामुळे आजाराची तीव्रता वाढत नाही. संतुलित प्रमाणात घेतलेले दुग्धजन्य पदार्थ शरीराला ऊर्जा देतात.चेरी काही वैद्यकीय अभ्यासांमध्ये असे आढळले आहे, की चेरीचे सेवन गाऊटच्या रुग्णांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. चेरीमधील अँटी-ऑक्सिडंट्स गाऊटच्या झटक्यांची वारंवारता कमी करण्यास मदत करू शकतात. जर बाजारात ताज्या चेरीज उपलब्ध असतील, तर त्या आहारात समाविष्ट करणे एक चांगला पर्याय असू शकतो. मात्र हा उपचाराला पर्याय नसून एक पूरक आहार घटक आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. कोणत्याही फळाचे सेवन मर्यादित आणि नैसर्गिक स्वरूपातच करावे.वैद्यकीय उपचारांचे योग्य नियोजनयुरिक ॲसिडचे निदान करण्यासाठी रक्ताची चाचणी केली जाते. रक्तातील युरिक ॲसिडची पातळी वाढलेली असणे म्हणजे लगेच औषधोपचार सुरू करणे असे नाही. अनेक व्यक्तींमध्ये युरिक ॲसिड वाढलेले असते, पण त्यांना कोणताही त्रास किंवा लक्षणे नसतात. युरिक ॲसिडची वाढलेली पातळी आणि त्यासोबत सांधेदुखी किंवा गाऊटची लक्षणे असल्यास उपचारांची गरज पडू शकते. नियमित व्यायाम आणि सांध्यांची हालचालसांधे निरोगी आणि लवचिक ठेवण्यासाठी नियमित हलका व्यायाम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कडक किंवा कष्टाच्या व्यायामाऐवजी दररोज सकाळी चालणे किंवा योगासने करणे उत्तम मानले जाते. यामुळे शरीरातील रक्ताभिसरण सुधारते आणि सांधे आखडण्याची समस्या दूर होते. काही अभ्यासांनुसार, योग आणि प्राणायामामुळे वजन नियंत्रण आणि एकूण मानसिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते. मात्र जेव्हा गाऊटचा तीव्र झटका आलेला असतो, तेव्हा सांध्यांना पूर्ण विश्रांती देणे हाच एकमेव सुरक्षित मार्ग असतो.युरिक ॲसिड आणि त्यामुळे होणारी सांधेदुखी या समस्येकडे आधुनिक आणि शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. आहारातील योग्य बदल, पुरेसे पाणी पिणे आणि सक्रिय जीवनशैली राखणे ही या समस्येवरील त्रिसूत्री आहे. जुन्या समजुती बाजूला ठेवून नवीन संशोधनानुसार पावले टाकल्यास आपण सांध्यांचे आरोग्य उत्तम राखू शकतो. शरीराने दिलेल्या वेदनांच्या संकेतांचा आदर करून वेळेत डॉक्टरांचा सल्ला घेणे शहाणपणाचे ठरते. आजच आपला आहार सुधारू या आणि एक निरोगी जीवन जगू या.डॉ. सुबोध देशमुख अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read 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