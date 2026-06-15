Premium|US Stock Market Crash : अमेरिकन बाजारातील घसरणीमागील कारणे आणि भारतावरील परिणाम

आपले निर्देशांक किती खाली जातील याला मर्यादा आहेत. आपल्या देशाच्या दृष्टीने तात्पुरते का होईना खनिज तेल स्वस्त झाले आहे, रुपया वधारला आहे, ट्रम्प तात्यांनी इस्राईलला दम भरला आहे, तेव्हा आपण पेला अर्धा भरलेला बघावा, अर्धा रिकामा आहे हे बघू नये.अमेरिका व जगातले सर्वच शेअर बाजार गेले वर्षभर तेजीत होते पण त्यात भारताला वगळले होते, त्याची खदखद मनात होतीच. म्हणूनच ता. ५ जूनला अमेरिकेत शेअर बाजारात पानिपत झाले, त्याचा भारतीय पंटर्सला क्षणिक आनंदच झाला. ता. ८ जूनला आपल्या बाजारात काय होणार याची भीती आणि चिंता त्यानंतर जागी झाली. डाऊ जोन्स ६९५, एसएनपी ५०० व २०० अंश आणि नॅस्डॅक ११२८ अंशांनी खाली आले. त्यातून अमेरिकी शेअर बाजाराचे मूल्य अडीच लाख कोटी डॉलरने खाली आले. याची अनेक कारणे असू शकतात. रोजगारनिर्मिती वाढली व त्यामुळे पुढे होणाऱ्या ‘फेड’च्या बैठकीत कदाचित व्याजदर कमी होणार नाही, या चिंतेने बाजाराला घेरले. हे म्हणजे रोगी बरा होतोय की काय असे वाटतेय हे बघून भेटायला न आलेल्या नातेवाइकांना चिंता वाटावी तसे झाले..अर्थबोध : शेअर बाजारातील तेजी काय सांगते?.अनधिकृत व्याजदर म्हणजेच अमेरिकी रोखेबाजाराचा उतारा ४.५ टक्क्यांवरून अधिक वर गेला.ब्रॉडकॉम कंपनीने तिमाही निकाल जाहीर केले. ते विश्लेषकांनी केलेल्या अंदाजाच्या वरचढ होते. तिसऱ्या तिमाहीत एकूण महसूल २९.४ अब्ज डॉलर (वर्षभरात ८४ टक्के वाढ) राहण्याचा अंदाज आहे. एआय चिप्स निर्धारित महसूल १६ अब्ज डॉलर होण्याची अपेक्षा आहे (२०० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ). २०२६ या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी कंपनीने ५६ अब्ज डॉलर एआय महसुलाचा अंदाज वर्तवला. शेअर बाजाराचे तरीही समाधान झाले नाही. हे म्हणजे पंचपक्वान्नांचे भरपेट जेवण मिळाल्यावर केवळ मुखशुद्धीसाठी सुपारी मिळाली नाही म्हणून नाराज होण्यासारखे झाले.नजीकच्या भविष्यात चार मोठ्या आयपीओंद्वारे मोठी भांडवल उभारणी होणार आहे. चॅटजीपीटी तयार करणारी ओपन एआय सध्या जगातील सर्वात जास्त चर्चेत असलेली एआय कंपनी आहे. तिचे अंदाजित व्हॅल्युएशन एक लाख कोटी डॉलर असावे. त्यापाठोपाठ एलॉन मस्कची स्पेसएक्स ही अंतराळ संशोधन संस्था जगातील सर्वात मोठ्या खासगी कंपन्यांपैकी एक आहे. पाठोपाठ बहुचर्चित क्लॉड मॉडेल तयार करणारी आणि गुगल व अॅमेझॉनचे पाठबळ असलेली आघाडीची कंपनी ॲन्थ्रोपिक येत आहे. भविष्यात या साऱ्या आयपीओंत भाग घ्यायचा असेल, तर हातातले शेअर विकावे लागतील या भीतीने बाजारात आधीच मोठी विक्री झाली..फेडच्या प्रत्यक्ष निर्णयाची उत्कंठा व घालमेल आहे.आमच्या मते, तेजीत वाहवत जाऊन तेथील बाजार अतिमहाग झाले होते. साहजिकच थोडी घसरण अपेक्षितच होती, पण थोडी जास्त झाली एवढेच. काही काळ दडपणाखाली राहून ते सावरतील. नफा वसुली होणे हा बाजाराचा अविभाज्य घटक आहे व हे सत्य पुन्हा पुन्हा समोर येते. सोने आणि चांदीच्या बाबतीत आपण ते पाहिले आहे, मग विश्लेषक काहीही कारणे देवोत.मुख्य प्रश्न आपल्या बाजाराचे काय होणार हा आहे. तेथील बाजार वर जाताना आपले बाजार खालीच जात होते, त्या कारणांचा ऊहापोह आम्ही मागे अनेकदा केला आहे (एआयमधील सुमार कामगिरी, सरकार कसेही करून टिकवायचे असल्यामुळे अनेक योजनांची खैरात, परदेशी संस्थांच्या दीर्घकालीन कराच्या सवलतीच्या मागणीकडे सतत दुर्लक्ष, होर्मुझच्या कोंडीमुळे वाढलेल्या खनिज तेलाचा बोजा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सर्वाधिक पडणार वगैरे). ही कारणे काही बदलली नाहीत, तेव्हा तेथील बाजारांच्या विरुद्ध आपला बाजार चालेल ही अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही.गेल्या सप्ताहात, २ ते ४ जूनदरम्यान निर्देशांक बरे होते असे म्हणायचे. २३१५१चा आधार घेऊन निफ्टी वर आली खरी, पण शुक्रवारने (ता. ५ जून) घात केला आणि सर्व सूज उतरली. आठवड्याभरात निफ्टी ३०० अंशांनी खाली आली. मला मुक्कामाला २२५०० ते २२०००पर्यंत जायचेच आहे, असे निफ्टीने ठरवल्यामुळे कुठल्याही सकारात्मक बातमीचा परिणाम झाला नाही. खरेतर उपरती होऊन सरकारने कर्जरोख्यांवर होत असलेले उत्पन्न (अर्थात व्याज) व दीर्घकालीन नफ्यावरचा कर नुकताच रहीत केला. ब्लूमबर्गच्या अहवालाप्रमाणे, या निर्णयामुळे जागतिक रोखेबाजारात आपला वाटा एक टक्का धरला, तरी २५ हजार कोटी डॉलरचा ओघ भारतात येऊ शकतो. सरकारच्या घोषणेमुळे परदेशी संस्थांचा फायदा आर्थिक वर्ष २०२७-२०२८पासून सुरू होईल. पण घोषणेमुळे सेंटिमेंट सुधारले. रुपया वधारला व तो यापुढे प्रतिडॉलर ९५च्या आसपास किंवा त्याखाली असेल असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे..Premium|MSCI Rebalancing Impact : शेअर बाजारातील ‘कन्सॉलिडेशन’ कायम; गुंतवणूकदारांसमोर नवे प्रश्न.उलट आपल्या बाजारात जिथे कुठे सेमी कंडक्टर किंवा एआयचा बादरायण संबंध आला, तरी त्या शेअरची मागणी वाढत होती व ते शेअर रोजच नवे उच्चांक करीत होते, त्यात विक्री होऊ शकते. पण एकुणात भारतासाठी परिस्थिती तितकी वाईट नाही. दक्षिण कोरियाचा निर्देशांक वर्षभरात दुप्पट झाला होता. तिथे ता. ८ जूनला सकाळी खालचे सर्किट लागल्याची बातमी आहे. ते होणे साहजिकच आहे. आपला बाजार आधीच अर्धमेला झाला आहे. ग्रामीण भागात एक अश्लाघ्य म्हण आहे, ‘नंगा नहाके क्या निचोडेगा?’ नग्न व्यक्तीने आंघोळ केली तर तो पिळणार काय? कपडे कुठे आहेत? आपले निर्देशांक किती खाली जातील याला मर्यादा आहेत. आपल्या देशाच्या दृष्टीने तात्पुरते का होईना खनिज तेल स्वस्त झाले आहे, रुपया वधारला आहे, ट्रम्प तात्यांनी इस्राईलला दम भरला आहे, तेव्हा आपण पेला अर्धा भरलेला बघावा, अर्धा रिकामा आहे हे बघू नये.येत्या काही सप्ताहांत निवडक ब्लू चिप शेअरची टप्प्याटप्प्याने खरेदी सुरू केली पाहिजे. बाजारातील विविध अंदाज यूट्यूब व्हिडिओतील भीतीदायक भाकिते, सभोवतालचे कोलाहल/आवाज बाजूला ठेवलेले बरे. पर्याय भरपूर आहेत. अगदी आवाक्यात आलेले बजाज फायनान्स, श्रीराम आहेत. जोडीला सदाबहार लार्सन आहे, टायटन आहे, हॉस्पिटल उद्योग आहे. खरेतर सारा निर्देशांकच सीपसारखा घ्यायला हरकत नाही. फार्मा, कॅपिटल गुड्स क्षेत्र, रसायन क्षेत्र, विद्युतनिर्मिती व पारेषण क्षेत्र आपल्या फोलिओत हवेच!पुढील सप्ताहात सरकार हिंद झिंकच्या भांडवलातील दोन टक्के हिस्सा विकणार आहे. या बातमीमुळे या शेअरला विक्रीला सामोरे जावे लागले (बाजाराचा तऱ्हेवाईकपणा, दुसरे काय!). आमच्या मते, ही चांगली संधी आहे. पुढील पाच वर्षांत कंपनी ४० ते ५० हजार कोटी रुपये उत्पादन विस्तारात गुंतवणार आहे. कंपनीच्या योजना स्तुत्य व व्यवहार्य आहेत. त्यात खनिजे, झिंक, शिसे व चांदी ही सर्वउत्पादने वाढवणे व ते तयार होण्यातील अडथळे दूर करणे (डीबॉटलनेकिंग), तसेच परिष्कृत (रीफाइंड) धातूंची निर्मिती दुप्पट करणे (११ दशलक्ष टनांवरून २० दशलक्ष टनांवर नेणे) या आहेत. मालाला वाढती मागणी असल्यामुळे हे शक्य आहे व त्यातून विक्री व नफा वाढेल. शुक्रवारच्या ५६८ रुपये दराला किंमत/उपार्जन गुणोत्तर १७.५ पडते. या दराला किंवा त्याखालील दराला आपल्या सल्लागाराला विचारून हात घालावा.गेल्या सप्ताहात राजेश एक्स्पोर्ट कंपनीबद्दलच्या वृत्तामुळे बाजारात खळबळ उडाली. या विषयावर भरपूर लिहिले गेले आहे. आम्ही इतकेच नमूद करतो, की कुठल्याही कंपनीचे व्यवस्थापन किती विश्वासार्ह आहे, छोट्या गुंतवणूकदारांबद्दलची कळकळ किती खरी आहे याचा इतिहास बघून खरेदीचा निर्णय घ्यावा..भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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