Premium|Venezuela Oil Reserves : व्हेनेझुएलाच्या तेलसाठ्यांवर अमेरिकेची पकड; ६५ अब्ज बॅरेल करारातून जागतिक तेलबाजारात नवे समीकरण

मधुबन पिंगळेजगातील सर्वाधिक तेलसाठे असणाऱ्या व्हेनेझुएलाच्या तेल क्षेत्रांसाठी अमेरिकेने करार केला आहे. तब्बल ६५ अब्ज बॅरेल तेलाच्या उत्खननाचा हा प्रस्तावित करार केवळ अमेरिकेची ऊर्जेची गरज भागविण्यापुरता मर्यादित नसून, जागतिक तेलपुरवठा आणि कच्च्या तेलाच्या दरांवरील प्रभाव वाढविण्याच्या अमेरिकेच्या दीर्घकालीन रणनीतीचा भाग मानला जात आहे. चीनकडे झुकलेल्या व्हेनेझुएलाला पुन्हा आपल्या प्रभावक्षेत्रात आणण्याच्या दृष्टीनेही या कराराचे महत्त्व आहे.अमेरिकेने काही दिवसांपूर्वी व्हेनेझुएलाबरोबर करार केल्याचे जाहीर केले. या करारानुसार, अमेरिकेला व्हेनेझुएलातील ६५ अब्ज बॅरल कच्चे तेल मिळणार आहे. अमेरिकेतील कच्च्या तेलाच्या एकूण साठ्यापेक्षा या करारातून मिळणारे तेल जास्त असून, त्यातून जागतिक तेल उत्पादनाच्या समीकरणांवरील पकड मजबूत करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण दलाने छापा टाकत, व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोला मडुरो यांना जानेवारीमध्ये बंदीवान केले होते. तेथून त्यांना अमेरिकेत आणण्यात आले आहे आणि व्हेनेझुएलामध्ये हंगामी सरकार सत्तेवर आहे. त्याच वेळी व्हेनेझुएलाच्या तेल क्षेत्रावर अमेरिकेचे नियंत्रण असेल, अशी घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली होती. त्याप्रमाणे अमेरिकेने पहिले पाऊल टाकले आहे. .Premium|US-Iran Conflict Impact 2026 : अमेरिका-इराण संघर्षाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेला तडाखा; इंधनाचे दर आणि पुरवठा साखळी धोक्यात.जगभरातील आतापर्यंत सापडलेल्या तेलसाठ्यांचा विचार करता, तेलसाठ्यांमध्ये व्हेनेझुएला पहिल्या क्रमांकावर आहे. किनारपट्टी भागासह ओरिनोको नदीच्या खोऱ्यामध्ये तेलाचे साठे मोठ्या प्रमाणात आहेत. जगभरात सापडणाऱ्या कच्च्या तेलाची वैशिष्ट्ये वेगवेगळी आहेत. व्हेनेझुएलातील कच्च्या तेलाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची घनता खूप जास्त असून, त्यात गंधकाचे प्रमाणही जास्त आहे. या तेलाचे उत्खनन करणे आणि ते वाहून नेणे जास्त आव्हानात्मक मानले जाते.कच्च्या तेलाच्या साठ्यामध्ये व्हेनेझुएला पहिल्या क्रमांकावर असला, तरीही सद्यःस्थितीला तेलाच्या जागतिक उत्पादनामध्ये व्हेनेझुएलाचा वाटा जेमतेम एक टक्का आहे. त्यामुळे अडचणीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला या साठ्यांपासून काहीही फायदा होत नाही. काही दशकांपूर्वी अपेक्षेप्रमाणे व्हेनेझुएलाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये तेलाचा वाटा महत्त्वाचा होता. अमेरिकेच्या तेलआयातीमध्ये व्हेनेझुएला हे एक महत्त्वाचे नाव होते. मात्र, १९७०च्या दशकामध्ये तेल क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. या निर्णयामध्ये काही बदल करत १९९०मध्ये खासगी क्षेत्रालाही प्रवेश देण्यात आला. तोपर्यंत परिस्थिती आश्वासक होती. मात्र, १९९६मध्ये ह्युगो चावेझ सत्तेवर आले आणि त्यांनी या क्षेत्रावरील पकड मजबूत करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सरकारचा वाढता हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापन यांमुळे तेल क्षेत्रामध्ये वेगाने घसरण होऊ लागली. त्यातच, तेल क्षेत्रातील कामगारांनी केलेल्या संपानंतर, सरकारने २००२मध्ये ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त कामगारांची हकालपट्टी केली. त्यामुळे कुशल कामगारांचा या क्षेत्रात अभाव निर्माण झाला. त्यामुळे उत्पादन घसरण्यास सुरुवात झाली. त्यातच,.अमेरिका आणि चावेझ यांच्यातील तणाव वाढत गेला. अमेरिकेने निर्बंध कडक करण्यास सुरुवात केली. त्याचा फटकाही तेलाच्या उत्पादनाला बसला आहे. व्हेनेझुएलाचे तेल उत्पादन २००२मध्ये ३० लाख बॅरेल प्रतिदिनपेक्षा जास्त होते. मात्र, येथील कंपन्यांमध्ये संप झाला आणि हे उत्पादन झपाट्याने कमी झाले. या संपात अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले. त्याचाही फटका बसला. आता हे उत्पादन चार लाख बॅरेल प्रतिदिन इथपर्यंत खाली आले आहे.डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदावर आल्यापासून त्यांचे लक्ष व्हेनेझुएलाच्या तेल क्षेत्रावर होते. त्यासाठी अनेक कारणे सांगितली जातात. अमली पदार्थांच्या कार्टेलचे कारण सांगत त्यांनी जानेवारीमध्ये मडुरो यांना थेट अध्यक्षीय प्रासादातून ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर तातडीने त्यांनी तेल क्षेत्रावरील नियंत्रणाचा उल्लेख केला होता. त्यातून त्यांचा हेतू स्पष्ट दिसत होता, असे मानले जाते. अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी या कराराची घोषणा केली आहे. या करारानुसार अमेरिकेला १०० वर्षांसाठी व्हेनेझुएलाच्या १३ तेल क्षेत्रांतून ६५ अब्ज बॅरेल कच्च्या तेलाचे उत्खनन करण्याची परवानगी मिळाली आहे. हे प्रमाण व्हेनेझुएलाच्या तेलसाठ्यांच्या २० टक्के, तर अमेरिकेच्या एकूण तेलसाठ्यांएवढेच आहे. या करारातून व्हेनेझुएलात १०० अब्ज डॉलरची खासगी गुंतवणूक होऊ शकते. तसेच, हजारो रोजगार निर्माण होतील आणि व्हेनेझुएलाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळू शकते, असा दावा करण्यात येत आहे. तसेच, यातून तेथील सरकारला २०९ अब्ज डॉलरचा कर मिळू शकतो, असा दावा अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे..Premium|Madman Theory Trump : मुत्सद्देगिरी की दादागिरी? 'गनबोट डिप्लोमसी'च्या नव्या खेळाची सुरुवात.प्रस्तावित करारानुसार, अमेरिका खासगी कंपन्यांच्या मदतीने या तेलाचे उत्खनन करणार आहे. यामध्ये ५५ टक्क्यांपर्यंतची मालकी अमेरिका सरकारची आहे आणि या क्षेत्रांतून उत्खनन करण्याची क्षमता असणाऱ्या कंपन्यांना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. व्हेनेझुएलामध्ये या क्षेत्रात सक्रिय असणाऱ्या कंपन्या अमेरिकीच आहेत. त्यामुळे उत्खननासाठी तयार होणारी कंपनी सौदी अरामकोनंतरची तेल क्षेत्रातील मोठी कंपनी असू शकते, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. अमेरिकेने घोषणा केली असली, तरी तातडीने तेलउत्पादन वाढण्याची शक्यता नाही, याकडे तज्ज्ञ लक्ष वेधतात. व्हेनेझुएलातील तेल क्षेत्रांतील उत्पादन यंत्रणा अनेक वर्षे जुनी आहे. त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर त्यांचे नुकसानही झाले आहे. त्यामुळे, या सर्व पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी अमेरिका व नव्या खासगी कंपन्यांना काही वर्षांचा वेळ लागू शकतो; त्यानंतर प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात होईल, असे मानले जाते.अमेरिकेचे व्हेनेझुएलाच्या तेलावर लक्ष का होते, हा प्रश्न सातत्याने विचारण्यात येतो. त्याचे उत्तर जागतिक तेल उत्पादनाची स्पर्धेमध्ये आहे. अमेरिका २०००पूर्वी तेलआयातीवर कॅनडा, मेक्सिको या देशांबरोबरच व्हेनेझुएलावरही अवलंबून होती. मात्र, २०००नंतर अमेरिकेत तेलसाठ्यांचा शोध लागला, त्याच्या उत्पादनाचे तंत्रज्ञान विकसित झाले. त्यामुळे अमेरिकेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले. मात्र, अमेरिकेचे बहुतांश तेलशुद्धीकरण प्रकल्प मेक्सिकोच्या आखाताच्या किनारी भागात आहेत. हे प्रकल्प २०००च्या पूर्वीचे आहेत. अमेरिकेमध्ये सापडलेले तेल तुलनेने कमी घनतेचे आहे आणि तेलशुद्धीकरण प्रकल्प जास्त घनता असणाऱ्या तेलाच्या शुद्धीकरणासाठी तयार करण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने व्हेनेझुएला, कॅनडा, मेक्सिको या देशांतून येणाऱ्या तेलांवर प्रक्रिया करण्यात येत होती. अमेरिकेतील देशांतर्गत तेलाच्या शुद्धीकरणासाठी या प्रकल्पांना मर्यादा आहेत. तसेच, तेल उत्पादनात अमेरिका सध्या पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. कच्च्या तेलाचे दर व पुरवठा यांवर नियंत्रण ठेवण्यामध्ये उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर असणारा देश महत्त्वाची भूमिका बजावतो. यामध्ये आतापर्यंत अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि रशिया या तीन देशांची स्पर्धा राहिली आहे. रशिया युक्रेन युद्धात अडकला असून, इराण युद्धामुळे सौदी अरेबियाच्या क्षमतांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अमेरिका तेल उत्पादनात आघाडीवर असून, त्यांना ही आघाडी दीर्घकाळासाठी कायम राखायची आहे. यासाठी आवश्यक तेलपुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी व्हेनेझुएलाचे तेलसाठे महत्त्वाचे आहेत. तसेच, व्हेनेझुएलातून तेलवाहतूक करणे, अमेरिकेसाठी कायमच सोईस्कर राहिले आहे. त्यामुळेच, अमेरिकेचा या तेलसाठ्यांवर डोळा असल्याचे मानले जाते..अमेरिकेसह पाश्चिमात्य जग व्हेनेझुएलापासून दूर गेल्यानंतर, चीनने व्हेनेझुएलाशी जवळीक वाढविली होती. त्यात चीनने २०१९मध्ये त्यांना ५० अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले होते आणि त्यातून व्हेनेझुएला चीनला तेलपुरवठाही करत होता. व्हेनेझुएलाच्या तेलाचा ओघ चीनकडे वाढला होता. आता तेलक्षेत्रांवर अमेरिकेचे नियंत्रण आल्यामुळे चीनच्या तेलआयातीवरही अमेरिकेचे नियंत्रण येऊ शकते. ही गोष्ट अमेरिकेच्या राजकारणाला फायदेशीर ठरणारी आहे.एकूणच, व्हेनेझुएलाच्या तेलसाठ्यांवर नियंत्रण मिळवणे हा केवळ तेलाचा व्यवहार नाही. अमेरिकेसाठी तो जागतिक तेलपुरवठा, कच्च्या तेलाचे दर आणि चीनसारख्या प्रतिस्पर्धी देशांवरील दबाव या तिन्ही दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. व्हेनेझुएलाचे तेल क्षेत्र पुन्हा उभे करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक आणि अनेक वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे या कराराचा खरा परिणाम तातडीच्या तेलउत्पादनापेक्षा जागतिक तेल बाजारावर दीर्घकालीन प्रभाव निर्माण करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांत दिसून येईल.लेखक दै. सकाळचे पुणेस्थित उपवृत्तसंपादक अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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