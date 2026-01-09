Premium|Uttarrang retirement concept : पन्नाशीनंतरचा नवा अध्याय; अर्थपूर्ण आणि आनंदी जीवनाचा उत्तररंग

विद्या हर्डीकर-सप्रेपन्नाशीपुढील भारतीय लोकांच्या उत्तरायुष्यात येणारे प्रश्न, त्यांच्या गरजा, त्यांच्यापुढे असलेले पर्याय आणि त्यांच्या आकांक्षा याबाबत केलेले मुक्त चिंतन विविध माध्यमांद्वारे मांडावे म्हणून हे सदर सुरू करत आहे. कधी सहजपणे गप्पा माराव्यात, कधी कुणाची गोष्ट सांगावी, कधी जवळचे वाटणारे, मनाला भिडणारे एखादे उदाहरण द्यावे. यातून तुमचे-आमचे धागे जुळावेत आणि आपल्या सर्वांनाच काही विचार सुचावेत. कहाणी म्हणजे खूप वर्षांपूर्वीची असली पाहिजे आणि आटपाट नगरात घडलेली पाहिजे असा संकेत! तर तीसेक वर्षे उलटून गेली आहेत या कहाणीला आणि नगरसुद्धा आटपाट म्हणजे ऐसपैस लॉस एंजेलिस! या नगरात अमेरिकाभरचे दोन हजार मराठीजन जमणार होते... तिशी, चाळिशी, पन्नाशीचे. काही सत्तरीचे. एकमेकांचे हात धरून, अमेरिकेत राहताना येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे आणि सुखाचे मंत्र शोधत असणारे हे मराठीजन. अर्थातच ते होते १९९१चे बृहन्महाराष्ट्र मंडळाचे अधिवेशन - बीएमएम!.Premium|Democracy in marriage: लग्नातली लोकशाही आणि लोकशाहीतलं लग्न.आम्ही तेव्हा नुकतेच लॉस एंजेलिसमध्ये आलो होतो. कोणाशीच ओळख नव्हती. त्यामुळे या अधिवेशनाच्या तयारीसाठी स्वयंसेवक म्हणून नाव दिले, तर माणसे भेटतील म्हणून आम्ही नाव दिले होते.अधिवेशनात ‘निवृत्ती नियोजन’ या विषयाच्या परिसंवादाचे आयोजन करण्याची जबाबदारी माझा नवरा अशोकवर सोपवली होती. खरेतर तेव्हा आम्ही तसे ‘तरुण’ होतो. ‘निवृत्तीशी आमचा काय संबंध?’ अशी वृत्ती होती. पण दिलेले काम व्यवस्थित करावे हा अशोकचा स्वभाव. त्यामुळे या विषयाचा विचार करून त्याने एखाद्या गटाचे किंवा विषयाचे प्रतिनिधित्व करू शकेल अशा पाच लोकांना निवडून पाच उपविषय दिले. एक महिला, एक भारतातून आलेले निवृत्त इंजिनिअर, अमेरिकेत शिक्षणासाठी येऊन इथे आयुष्य निभावून निवृत्त झालेले गृहस्थ, एक आर्थिक सल्लागार असे सदस्य. अशोक कॉर्पोरेटच्या जगात काम करणारा माणूस. त्यामुळे विषय मांडणी, संशोधन आणि सादरीकरण हे उत्तम आणि व्यावसायिक दर्जाचे झाले पाहिजे हा त्याचा खाक्या! ‘‘अभ्यास करा, एकत्र चर्चा करू या. आणि आपापले भाषण लिहून आणा,’’ असे फर्मान त्याने सोडले. ‘‘मराठी लोकांबरोबर काम करायचे तर कंपनीसारखे करून चालत नाही. तू खूप शत्रू निर्माण करशील...’’ असे सल्ले देण्याचे काम मी केले. पण बायकोचे ऐकतो कोण? मग त्या सर्वांची रंगीत तालीम करून घेऊन आम्ही हा परिसंवाद केला. हे सर्व लोक नंतर आमचे चांगले मित्र राहिले हे सुदैवच म्हणायचे!.हा परिसंवाद म्हणजे आमच्या उत्तररंग प्रकल्प आणि मोहिमेची गंगोत्री!अधिवेशन संपले, आयुष्य सुरू राहिले. पण ‘निवृत्तीनंतरचे आयुष्य’ हा विचार आमच्या मनात रेंगाळतच राहिला. याबद्दल प्रत्येक अधिवेशनात बोलणे, मित्रांशी गप्पा मारताना यावर चर्चा करणे हे सुरू राहिले. त्यातून या विषयाची निकड आम्हाला समजली. मराठी लोकांचे निवृत्तीचे वय झाले की ते काय करतील? कुठे राहतील? आपल्याला काय अडचणी येऊ शकतील? आपली स्वप्ने काय असतील? निवृत्तीचा विचार किती आधी सुरू केला पाहिजे? एक ना दोन. अनेक विषय समोर दिसत होते. मराठी समाजाच्या भवितव्याचा एक दार्शनिक पटच आम्हाला दिसू लागला.‘जे जे आपणास ठावे ते ते दुसऱ्यांसी सांगावे’ या संत वचनाचे बोट धरून आम्ही गावात एक ‘गोल्डन पॉन्ड’ नावाचा ‘चाय चर्चा’ गट स्थापन केला. संध्याकाळच्या उतरत्या सोनसळी उन्हाची ही आभा म्हणजे ‘इव्हिनिंग ग्लोरी’ काहीशी खुणावत होती... काहीशी भेडसावत होती.एकीकडे आठवत होता अमेरिकेच्या विमानात प्रथम बसतानाचा तो दिवस... ते आईचे पाणावलेले डोळे, ती मनाची चलबिचल. पण घरट्यातून उडून जाण्याचा आनंदही... मग विद्यापीठातले नव्या स्वातंत्र्याचे दिवस! नोकरीधंदा, लग्न, मुलेबाळे, व्यावसायिक प्रगती आणि कधी नोकरीतल्या अनिश्चिततेचे सावट. मग निवृत्तीच्या पार्ट्या. ‘Life goes fast when you are having fun’ आणि मग आयुष्याच्या उत्तररंगात केव्हा प्रवेश होतो ते समजतसुद्धा नाही..Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.एका परीने या उत्तरायणाच्या प्रवेशाची भावनासुद्धा अमेरिकेच्या विमानात बसलेल्या त्या दिवसासारखीच असते. आता मुले घरट्याबाहेर उडालेली असल्यामुळे मोकळीकीचा एक कृतार्थ दिलासा असतो. तो पुन्हा एकदा घरट्यातून उडून जाण्याच्या भावनेतला आनंद असतो. आतापर्यंत नुसत्या मनातच असलेल्या गोष्टी करून पाहण्याची, सामाजिक काम करण्यापासून ते निवांत वाचन करण्याची सगळी स्वप्ने आता प्रत्यक्षात उतरवण्याची संधी असते. ‘एव्हरीडे इज अ संडे’चा मुक्तपणा असतो. प्रवास करावा, कधी आपल्या बागेत फुले हुंगावीत, तर कधी कुण्या फुलांच्या देशात बागडावे. वर ज्येष्ठ नागरिकांच्या सगळ्या सवलतींचा उपभोगही घ्यावा!स्वातंत्र्याच्या नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजे पुन्हा नव्याने निर्णयांशी अन् प्रश्नांशी टक्कर! लहान घरात जावे का? मुलांच्या जवळ राहावे की दूरच बरे? तब्येत किती दिवस साथ देणार? रिकाम्या वेळाचे करायचे काय? दोघांतील एक उरलो तर काय? एक ना दोन. आता नुसते ‘चाय चर्चा’ करून भागणार नव्हते. कृती करण्याची वेळ आली होती. आमच्या ‘गोल्डन पॉन्ड’ गटाचे आम्ही ‘उत्तररंग’ प्रकल्पात रूपांतर केले. उत्तररंग या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी मी व अशोक अमेरिकेतल्या अनेक गावांत स्वतःच्या खर्चाने गेलो, तिथले निवृत्त निवास पाहिले. तसे भारतातलेसुद्धा पाहिले. या विषयाची जाणीवजागृती करण्यासाठी आम्ही तब्बल वीस वर्षे अमेरिकेत आणि पुण्यातसुद्धा लेखने, परिषदा, परिसंवाद, भाषणे आणि संभाषणे केली! दूरस्थ मेळावे (व्हर्च्युअल मीटिंग्ज) आणि जनसभा घेतल्या. उत्तररंग संकल्पनेचा प्रसार केला. ही जागृती मोठ्या प्रमाणावर साध्य होण्यासाठी बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या अधिवेशनात एक दिवसाची परिषद घेण्याची प्रथा सुरू केली..या संकल्पनेला ‘उत्तररंग’ हे नाव का? तर कीर्तनाला जसा पूर्वरंग आणि उत्तररंग असतो तसाच आयुष्याला! कीर्तनाचे हे दोन्ही भाग शिक्षण आणि मनोरंजन करणारे असतात. तसेच आयुष्याचे नाही का?कशासाठी आणि कोणासाठी आहे हा ‘उत्तररंग’? आपल्या सगळ्यांसाठी. सर्व वयाच्या भारतीय लोकांसाठी. मग ते जगाच्या पाठीवर कुठेही राहत असोत! आपले आतापर्यंतचे आयुष्य जसे रंगले, तसेच आपले यापुढचे म्हणजे साठीनंतरचे आयुष्यही समृद्ध, क्रियाशील, अर्थपूर्ण, सुखाचे, शांततेचे (Prosperous, Productive, Purposeful and Peaceful) कसे घालवावे याचा विचार करण्यासाठी हा उत्तररंग विचारमंच.पन्नाशीपुढील भारतीय लोकांच्या उत्तरायुष्यात येणारे प्रश्न, त्यांच्या गरजा, त्यांच्यापुढे असलेले पर्याय आणि त्यांच्या आकांक्षा (Issues, Needs, Options and Aspirations) याबाबत केलेले मुक्त चिंतन विविध माध्यमांद्वारे मांडावे म्हणून हे सदर सुरू केले आहे. कधी सहजपणे गप्पा माराव्यात, कधी कुणाची गोष्ट सांगावी, कधी जवळचे वाटणारे, मनाला भिडणारे एखादे उदाहरण द्यावे. यातून तुमचे-आमचे धागे जुळावेत आणि आपल्या सर्वांनाच काही विचार सुचावेत. प्रत्येकालाच आपल्या आयुष्याच्या उत्तररंगाच्या तयारीसाठी याची मदत व्हावी. क्वचित एखादा वडीलधारा सल्ला स्मरणकप्प्यात जावा आणि योग्य वेळी त्याचा उपयोग व्हावा, हीच आशा!.तर, १९९१मध्ये सुरू झालेली ही उत्तररंगाची कहाणी जरी आटपाट नगरात सुरू झाली, तरी ती तिथे संपत नाही... ती असते साठा उत्तराची. ती पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण करण्यासाठी काय करावे? तर हातात थोडा मायेचा ओलावा घ्यावा आणि मंत्र म्हणावा,एकमेकांचे धरुनी हात । सुखशान्तीची शोधू वाट ।।चला राहू आनंदात । आयुष्याच्या उत्तररंगात ।।विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.