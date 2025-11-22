Premium|Smrutipakhare Book : सोनेरी आठवणीची स्मृतिपाखरे...

आईचा ८०वा वाढदिवस साजरा करत असताना हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे, कारण या लेखातील सर्वच स्मृती म्हणजे आम्हा भावंडांना आई-वडिलांनी दिलेले सुवर्णक्षण आहेत असे लेखिकेला वाटते. ‘आमचं तळघर’, ‘आमचा वाडा’ व ‘धाब्यावरच्या गमतीजमती’ या लेखांसाठी रेखाचित्र रेखाटताना माझ्याच व्यक्तिमत्त्वाचा एक पैलू गवसला असे लेखिका सांगतात, तेव्हा कलेतूनच एक कला जोडली जात असते आणि आपल्या कलेतूनच आपल्याला आनंदाच्या वाटा सापडायला लागतात असे वाटते.वंदना लोखंडे यांनी लिहिलेले स्मृतिपाखरे हे ललित लेखांचे पुस्तक वंदन पब्लिकेशन यांनी प्रकाशित केलेले आहे. हे पुस्तक म्हणजे आमच्या अगोदरच्या पिढीप्रति कृतज्ञता, आमच्या पिढीसाठी आठवणींचा उजाळा व पुढच्या पिढीसाठी माहितीचे भांडार अशी ही त्रिवेणी आहे असे लेखिकेला वाटते. आजच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जमान्यात अगोदरच्या पिढीच्या संस्कारक्षम व संवेदनशील मनातून उमटलेल्या भावनांचे दर्शन व त्यातून मिळणारी अनुभूती वाचकाला निश्चितच सुखावह ठरेल, अशी लेखिका वंदना लोखंडे यांची भावना आहे. .पूर्वी वाड्याला लाकडाचे भक्कम आणि सुंदर नक्षीकाम असणारे मोठे प्रवेशद्वार असायचे. पुस्तकाचे मुखपृष्ठ सुंदर नक्षीकाम असलेल्या दाराचे आहे. मुखपृष्ठावर असलेले हे दार उघडून पुस्तकात डोकावले, तर आतमध्ये संस्कृतीच्या पाऊलखुणा दिसायला लागतात. पुस्तकाला कीर्ती मुळीक यांची अतिशय छान प्रस्तावना लाभली आहे. लहानसहान गोष्टीत सौंदर्य शोधणे, त्यात काही आगळेवेगळे वाटले तर त्याचा आस्वाद आपल्यासोबत इतरांनाही द्यावासा वाटणे हे वंदना लोखंडे यांचे स्वभाव वैशिष्ट्य आहे. या स्वभाव गुणातून त्यांच्या बहुतेक साहित्याची निर्मिती झालेली दिसून येते. नावीन्य हासुद्धा त्यांचा अजून एक गुण असल्यामुळे स्मृतिपाखरे हे पुस्तक असेच नावीन्यातून निर्माण झालेले आहे. काळाच्या ओघात नवे येते आणि जुने जाते त्यामुळे जुन्या वस्तू अडगळीत जातात किंवा घरातील शोपीस होतात. नवी पिढी जेव्हा या वस्तू पाहते, तेव्हा या वस्तू काय आहेत, कशा वापरल्या जातात, याची उत्सुकता नवीन पिढीच्या मनात निर्माण होत असल्याने ते आपल्या आई-वडिलांना, आजी-आजोबांना त्या वस्तूंविषयी प्रश्न विचारू लागतात. आई-वडील, आजी-आजोबा या प्रश्नांची उत्तरे देऊ लागतात, तेव्हा त्या जुन्या पिढीची स्मृतिपाखरे त्यांच्या मनाच्या अवकाशात उडू लागतात. त्यांची नजर घरभर फिरू लागते, अडगळ पाहू लागते आणि जगण्यातली एक वेगळीच गंमत त्यांना सापडते. लेखिकेने ही गंमत अनुभवली आणि त्यातून स्मृतिपाखरे हे पुस्तक आकाराला आले, असे कीर्ती मुळीक यांनी प्रस्तावनेत नमूद केलेले आहे..Premium|Child reading habits: मुलांमध्ये पुस्तकप्रेम कसे रूजवाल, वाचन संस्कृतीची जपण्यासाठी या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या!.लेखिका वंदना लोखंडे यांनी आपल्या मनोगतात असे काहीसे म्हटले आहे - ‘जसजसं आपण मोठे होत जातो तसतसं बालपणीच्या आठवणी मनात रुंजी घालायला लागतात. या आठवणींत पाटा-वरवंटा, उखळ-मुसळ यांसारख्या निर्जीव वस्तू, बैलासारखे सजीव, भगवद्गीता - भागवतसारखे महान ग्रंथ, साजरे केलेले सण-समारंभ, तसेच आमचा वाडा, मंदिर, व्यवसाय याविषयीच्या स्मृतिपाखरांनी मनाच्या घरट्यातून बाहेरच्या जगात झेप घेतली.’ त्यांच्या आईच्या अशीतिपूर्ती समारंभाचा (८०वा वाढदिवस) सुवर्णक्षण साधून ही सुगंधी माळ त्यांना अर्पण करून हे पहिलेच ललित लेखाचे पुस्तक प्रकाशित केल्याचेही वंदनाताई मनोगतात सांगतात.स्मृतिपाखरे या पुस्तकात एकूण एकवीस लेख असून, पुस्तकाची सुरुवात ‘बंब्याभाऊ’ या लेखाने होते. पूर्वी घराघरांत पाणी तापवण्यासाठी तांब्याच्या बंबाचा वापर व्हायचा, ती आठवण जोपासत या लेखात बंबाच्या चित्रासह वर्णन केलेले आहे. काही वस्तू आणि व्यक्ती यांच्या कार्याची साखळी नकळतपणे जोडली जात असते, म्हणजे बंब जसा प्रचंड ताप सोसून आपल्याला उपयोगी पडतो, तसेच आपले बाबा असतात, तेही प्रचंड ताप सहन करून आपल्याला आनंद देत असतात. लेखिकेचा हा विचारांचा धागा खरोखरच खूप भावनिक आहे. पुढे ‘जातं’ या लेखात गहू दळताना जात्यातून बाहेर पडणाऱ्या पिठाकडे बघताना आलेल्या रंजक अनुभवाचे फार छान वर्णन आहे. जात्याच्या दोन दगडी पाळ्या म्हणजे जणू सासर-माहेर असल्याचा विचार यामध्ये मांडला आहे. ‘पाटा वरवंटा सख्खे भाऊ’ या लेखात मानवी नात्याशी संबंध जोडला आहे. मोठा भाऊ पाटा, रुंद खांद्याचा, भरदार छातीचा; तर लहान भाऊ वरवंटा, बुटका व गोलमटोल. दगडाचे हृदय असले तरी दोघांचे खूप प्रेम असते. रगडून चटणी करताना होणारा तालबद्ध चिकचिकचिक आवाज जसा स्मरतो, तसाच बारशाच्यावेळी वरवंटा पाच वेळा पाळण्याखालून बाळाच्या अगोदर पाळण्यात बसण्याचा मान कसा मिळवतो, आणि त्यामुळे धार्मिक कार्यात कसे स्थान मिळवतो हेही लेखात मांडले आहे..पुढील प्रकरणात ‘उखळ-मुसळ’ भेटीला येतात. उखळाची खडबडीत दगडाची काया, तर मुसळ म्हणजे खैर, बाभूळ किंवा शिसमाच्या काष्ठातून निर्माण केलेली सुबक कलाकृती. उखळ म्हणजे दगडाची मोठी वाटीच असते. लग्नकार्यात नवरदेव मांडवात येतो तेव्हा मुसळ विशेष भूमिकेत असतोच. बहुधा पूर्वीच्या काळात घरात उखळ असणे म्हणजे श्रीमंतीचे लक्षण असावे. त्यातूनच ‘उखळ पांढरे होणे’ या वाक्प्रचाराचा जन्म झाला असावा असे वाटते.‘चूलमाय’ या लेखात आईचे आणि चुलीचे संवेदनशील नाते जोडलेले आहे. चूल ही मायच असते, कारण पोटात जाळ घेऊन लेकरांसाठी भाकरी भाजते तिला मायच म्हणतात ना! पूर्वी कसा सकाळी चुलीची हळद-कुंकू लावून पूजा करूनच स्वंयपाक सुरू व्हायचा आणि दिवसभर चुलीवर सुरू असलेल्या सगळ्या प्रक्रिया कशा व्हायच्या यांचे फारच छान सविस्तर वर्णन केलेले आहे. स्वयंपाक करताना कधीतरी ओल्या लाकडामुळे होणारा चुलीतला धूर मायमाउलीच्या डोळ्यात गेल्यावर होणारा त्रास वाचताना मन हेलावून जाते.आठवणीचा धागा पुढे सरकत सरकत सण-उत्सवांच्या पवित्र वातावरणात घेऊन जातो. यात प्रथम येतो तो ‘खानदेशी बैलपोळा’ हा लेख. बैलपोळा साजरा करताना बैलांना औक्षण झाल्यावर जेवणाची पंगत बसायची, त्यामध्ये पहिला मान सालदार मंडळींचा असायचा. वडील सालदारांना गरम गरम पुरणपोळी वाढून त्यांच्याविषयी आदरभाव व्यक्त करून नकळत आमच्या मनात माणुसकी रुजवत होते असे यामध्ये सांगितले आहे. ‘भालदेव’ या लेखात फारशा ऐकिवात नसलेल्या भालदेव पूजनाविषयी लिहिले आहे..Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.‘भागवत’, ‘गुलाबाई’, ‘गीताआज्जीचा वाढदिवस’, ‘मिस शेवंती’, ‘आमची संक्रांत’ हे लेखही वाचनीय आहेत. संक्रातीच्या सणाचे वर्णन करताना अमेरिकेत असणारी मुलगी स्वतः तिळाचे लाडू करून आपली परंपरा जपत असल्याची बाब अभिमानाने नमूद केलेली आहे. कुटुंबातील संस्काराचा पाया मजबूत असेल, तर पुढील पिढीसुद्धा संस्काराचाच वारसा पुढे नेत असते असा संदेश यामध्ये आहे, असे सगळे लेख वाचताना सतत जाणवते.‘ग्रहणाच्या छायेत’ या लेखात शास्रीय भाषेत ग्रहण म्हणजे काय हे सांगितले आहे. त्याचबरोबर अंधश्रद्धेविषयीही परखड भाष्य केलेले आहे. ‘धाब्यावरच्या गमतीजमती’, ‘आमचं तळघर’, ‘आमचा वाडा’, ‘आमचं गोकुळ’ यामध्ये घराचे फारच सुंदर वर्णन केलेले आहे. ‘वारसा तांब्या-पितळाचा’ आणि ‘वनभोजन’ या लेखांनंतर पुस्तकाच्या शेवटाकडे येत असताना ‘रामजन्मोत्सव’ या लेखात वडिलोपार्जित मंदिरात रामजन्माचा सोहळा पाहण्याचे भाग्य लेखिकेला लहानपणापासून लाभले असल्याचा आनंद व्यक्त केला आहे. ‘जन्मगावाच्या कवितेने’ या लेखाने पुस्तकाची सांगता होते.आईचा ८०वा वाढदिवस साजरा करत असताना हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे, कारण या लेखातील सर्वच स्मृती म्हणजे आम्हा भावंडांना आई-वडिलांनी दिलेले सुवर्णक्षण आहेत असे लेखिकेला वाटते. ‘आमचं तळघर’, ‘आमचा वाडा’ व ‘धाब्यावरच्या गमतीजमती’ या लेखांसाठी रेखाचित्र रेखाटताना माझ्याच व्यक्तिमत्त्वाचा एक पैलू गवसला असे लेखिका सांगतात, तेव्हा कलेतूनच एक कला जोडली जात असते आणि आपल्या कलेतूनच आपल्याला आनंदाच्या वाटा सापडायला लागतात असे वाटते.(धनंजय उपासनी पुणेस्थित फोटोग्राफर व पक्षीमित्र आहेत.).स्मृतिपाखरेललित लेखसंग्रहलेखिका : वंदना लोखंडेप्रकाशन : वंदन पब्लिकेशन, पुणेकिंमत : ₹ १५०/-पाने : ६८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 